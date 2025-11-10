Мои заказы

Степное Поволжье. Экскурсионный тур

Этнокультурный тур по южным городам Поволжья.

Мы начнем наше путешествие с города-героя Волгограда, посетим Мамаев Курган, продолжим отдых в Астраханской области от озера Баскунчак и на север до нынешней Саратовской области.

Астраханского Кремля мы отправимся в Дельту Волги, где в июле и августе увидите невероятное – цветение лотоса! В Калмыкии мы познакомим Вас с ойратами и страной “Бумба”, где Вы узнаете, что такое настоящее калмыцкое гостеприимство.

В столице степной республики Вы увидите самый большой в Европе буддийский храм, узнаете о традициях калмыцкого народа и попробуете аутентичную национальную кухню. В программе тура запланировано посещение городов: Волгоград, Ахтубинск, Астрахань, Элиста.

Ближайшие даты:
29
июн13
авг

Программа тура по дням

1 день

Волгоград. Поселок Нижний Баскунчак

С 07:45 до 10:00 Приезд в г. Волгоград.

Встреча с гидом-сопровождающим.

10:00 Групповой трансфер из аэропорта “Гумрак” в центр города Волгоград.

10:30 Завтрак в кафе “Элит” города Волгоград (включено в стоимость).

11:30 Встреча с гидом у отеля Волгоград 5*.

11:40 Обзорная экскурсия по Волгограду (3 часа) с посещением Мамаева кургана, Аллеи Героев, Центральной набережной.

15:00 Время на обед (оплата самостоятельно).

16:00 Выезжаем в п. Нижний Баскунчак, 160 км, 2 часа.

18:00 Заселение в отель.

Отдых.

Свободное время.

Ужин оплачивается самостоятельно.

Волгоград. Поселок Нижний Баскунчак
2 день

Ахтубинск, гора Богдо и озеро Баскунчак, Сарай-бату, Астрахань

08:00 Завтрак в отеле (включено в стоимость).

Выселение.

08:30 Выезжаем к горе Большое Богдо (60 км, 1 час).

09:30 Экскурсия по природному заповеднику “Богдинско-Баскунчакский”, 2 часа.

12:00 Обед в п. Нижний Баскунчак (входит в стоимость).

13:00 Озеро Баскунчак.

14:30 Выезд в с. Селетреное, 125 км, 2 часа.

16:00 Экскурсия в культурно–историческом комплексе “Сарай-Бату”, “Дворец Богохранимый”, 1,5 ч.

18:00 Ужин в кафе комплекса (включено в стоимость).

19:00 Выезд в г. Астрахань, 142 км, 2 часа.

21:00 Позднее заселение в отель 3* г. Астрахань.

Ахтубинск, гора Богдо и озеро Баскунчак, Сарай-бату, Астрахань
3 день

Астрахань. Обзорная экскурсия по городу и музеи

09:00 Завтрак в отеле.

10:00 Обзорная экскурсия по Астрахани, 2 часа.

12:00 Обед (оплата самостоятельно).

13:00 Экспозиция “Золото Сарматов”, 1 час (областной краеведческий музей).

14:30 Экскурсия в музей Велимира Хлебникова, 1 час.

16:00 Чаепитие в старинном купеческом доме Г. В. Тетюшинова, 1 час.

Ужин (оплата самостоятельно).

Отдых, свободное время.

Астрахань. Обзорная экскурсия по городу и музеи
4 день

Астрахань. Лотосовые поля

08:00 Завтрак в отеле.

09:00 Сбор группы и отправление из города.

Группа едет на микроавтобусе до с. Каралат, Камызякского района (1час), пересадка на лодки и поездка до базы (40 мин).

11:00 Прибытие на базу “Ольга”.

Встреча, прохладительный напитки.

Переодевание в купальные костюмы.

11:30 Отправление на лодках на лотосовые поля.

Экскурсия по Дельте.

13:00 Прибытие на базу, где отдыхающих ждет вкусный обед, состоящий из рыбацкой ухи и других рыбных блюд.

Отдых.

Купание в бассейне и соленом озере.

17:00 Посадка на лодки и отправление до с. Каралат.

18:00 Доставка от причала в с. Каралат до города на микроавтобусе.

19:00 Прибытие в отель г. Астрахань, отдых.

Ужин оплачивается самостоятельно.

Астрахань. Лотосовые поля
5 день

Ойраты из Монголии и «Страна Бумба»

08:30 Завтрак в отеле.

Выселение.

09:30 Выезд в Калмыкию.

11:30 По пути заезжаем к ойратам из Монголии, к хозяйке Тогтох, 200 км.

Туристы смогут осмотреть быт чабанов, увидеть огромное стадо верблюдов калмыцкой породы Бакриан, продегустировать блюда традиционной калмыцкой кухни (молоко верблюдицы, калмыцкая молочная водка, калмыцкий чай, борцоки), а также желающие могут покататься на верблюдах.

13:00 Обед в п. Яшкуль, входит в стоимость.

14:00 Выезжаем в п. Адык, 50 км.

14:40 Эко-Маршрут "Страна Бумба", 2,5 часа.

Экскурсия по Розовому озеру.

Маршрут проходит по берегам соленых Меклетинских озер, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.

Экскурсия к “Поющим барханам”.

В древние времена на песках были стоянки различных кочевых народов.

На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти обломки глиняных сосудов и наконечники стрел ямской, катакомбной, сарматской и скифской культур.

16:40 Прием в кибиточном стане, разгадывание калмыцкой головоломки “Няярн Шинж”.

Катание на верблюдах, стрельба из лука.

Метание аркана (включено).

18:00 Выезжаем в Элисту.

20:00 Заселяемся в отель 3* г. Элиста.

Ужин оплачивается самостоятельно.

Ойраты из Монголии и «Страна Бумба»
6 день

Экскурсия по Элисте

09:00 Завтрак в отеле.

10:00 Экскурсия по г. Элиста с экскурсоводом и внешним осмотром Пагоды Семи Дней и Золотых Ворот “Алтн Босх”.

11:30 Посещение центрального хурула “Золотая обитель Будды Шакьямуни” – внешний и внутренний осмотр храма с экскурсоводом.

13:00 Обед в кафе “Калмыцкая кухня №1” (включено в стоимость).

14:30 Исход и Возвращение – мемориал, посвященный депортации калмыцкого народа.

15:20 Ступа Просветления, Ступа, исполняющая желания, единственная Ступа в Калмыкии, в которую можно войти.

16:00 Экскурсия в шахматный городок “Сити-Чесс”.

Уникальный шахматный город был построен в 1998 году для проведения Всемирной шахматной олимпиады и конгресса ФИДЕ.

Центральный объект — Дворец шахмат, напоминающий калмыцкую кибитку, в котором проходила шахматная олимпиада и 69-й конгресс ФИДЕ.

16:30 Выезжаем в буддийский храм "Сякюсн-Сюме".

Хурул расположен в 6 километрах от столицы Калмыкии, недалеко от поселка Аршан.

17:00 Выезд на Одинокий тополь – место силы, 20 км.

Этот природный памятник у калмыков-буддистов считается священным деревом (Место Силы).

Его окружают 8 буддийских ступ.

Ежегодно здесь совершают большой молебен монахи из Центрального хурула.

19:30 Приветственный ужин в этно-кафе “Кочевник”, фольклор от солистов народного ансамбля “Зултурган” (входит в стоимость).

Этно-кафе предлагает окунуться в атмосферу калмыцкого хотона и почувствовать дух Великого кочевого народа, потомков Чингисхана.

В кибитках можно отведать блюда калмыцкой национальной кухни, попробовать знаменитый калмыцкий чай – джомбу.

Гости могут покататься на лошадях, верблюдах, сфотографироваться в национальных костюмах (доп. плата).

Экскурсия по Элисте
7 день

Озеро Маныч, Приютное, Яшалтинское озеро

07:30 Завтрак в отеле.

08:00 Выезд в заповедник Черные Земли, озеро Маныч-Гудило.

Эко-экскурсия по территории государственного природного биосферного заповедника.

09:00-12:00 Эко-маршрут Птицы Маныча.

12:30 Обед в с. Приютное (входит в стоимость).

13:00 Выезжаем в с. Яшалта на Большое Яшалтинское озеро (в пути 130 км, 2часа).

Посетим соленое озеро Большое Яшалтинское.

Большое Яшалтинское озеро (простонародное название “Соленое”) расположено между селами Березовка и Соленое Яшалтинского района Республики Калмыкия.

Целительные свойства воды и донных отложений этого озера известны давно.

В 1879 году в газете “Ставропольские губернские ведомости” была опубликована статья “Целительные грязи Джалгинского соляного озера”, об озере, целебные свойства которого были известны во всей округе.

16:30 Ужин в кафе с. Яшалта (включено в стоимость).

17:00 Выезд в г. Элиста, 213 км, 3 часа.

Свободный вечер.

Озеро Маныч, Приютное, Яшалтинское озеро
8 день

Элиста

Завтрак в отеле.

Покупка сувениров.

Выселение.

Для желающих выехать в г. Волгоград (трансфер от транспортной компании под вылет/ выезд).

13:30 Групповой трансфер в аэропорт г. Элиста.

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в гостиницах по пути следования.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы и формата тура, руб:

Размер группыСтоимость
2 человека (индивидуальный тур)153 500
4 человека (индивидуальный тур)113 300
6 человек (групповой тур)93 800
8 человек (групповой тур)84 500
10 человек (групповой тур)78 700

При отсутствии мест на группу в указанных отелях, туроператор оставляет за собой право размещения в отелях такой же категории по наличию мест

Варианты проживания

Отель «Элиста» 3* в г. Элиста

3 ночи

Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем. В номерах нет фена, но его можно попросить на стойке регистрации.

Ежедневно сервируется континентальный завтрак.

Отель «Элиста» 3* в г. Элиста
Отель «Азимут» 3* в г. Астрахань или аналогичный

3 ночи

Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.

Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.

Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В числе удобств летняя терраса с открытым кинозалом, где сервируют закуски и ужин.

Отель «Азимут» 3* в г. Астрахань или аналогичный
Мотель «Джулия» в г. Ахтубинск или аналогичный

1 ночь

Гостиница «Джулия» располагается в Астраханской области в городе Ахтубинск.

Представлено 17 комфортных номера со всеми условиями для комфортного проживания или ночлега, включая собственный санузел в каждой комнате.

В гостинице работает ресторан, где готовят вкусные русские блюда.

Город славится авиационными предприятиями, здесь проходят авиашоу, показы новой техники. Неподалеку находится городской парк культуры и отдыха, Часовня Собора Архистратига Михаила. Расстояние до жд вокзала — 1,2 км, до аэропорта — 145,5 км.

Мотель «Джулия» в г. Ахтубинск или аналогичный
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях в городах: г. Ахтубинск, г. Астрахань, г. Элиста
  • Экскурсионная программа по городам Нижнего Поволжья
  • Выезд на лотосовые поля
  • Презентация старо-калмыцкого письма «Тодо Бичг»
  • Питание по программе
  • Трансфер по программе
  • Услуги гида
  • Вода по 1,5 литра воды в день на 1 чел
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Волгограда и обратно из г. Элиста
  • Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Волгоград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • наличные деньги.
Какие правила пребывания на территории заповедника?

Требования к режиму пребывания на маршруте соответствуют общим требованиям соблюдения техники безопасности на природных территориях и на ООПТ:

  1. Строго придерживаться указанного маршрута;
  2. Не засорять маршрут, весь мусор выносить с тропы;
  3. Не собирать цветы;
  4. Не повреждать аншлаги;
  5. Не разводить костры и не оставаться на ночлег в непредусмотренных для этого местах.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

