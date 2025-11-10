5 день

Ойраты из Монголии и «Страна Бумба»

08:30 Завтрак в отеле.

Выселение.

09:30 Выезд в Калмыкию.

11:30 По пути заезжаем к ойратам из Монголии, к хозяйке Тогтох, 200 км.

Туристы смогут осмотреть быт чабанов, увидеть огромное стадо верблюдов калмыцкой породы Бакриан, продегустировать блюда традиционной калмыцкой кухни (молоко верблюдицы, калмыцкая молочная водка, калмыцкий чай, борцоки), а также желающие могут покататься на верблюдах.

13:00 Обед в п. Яшкуль, входит в стоимость.

14:00 Выезжаем в п. Адык, 50 км.

14:40 Эко-Маршрут "Страна Бумба", 2,5 часа.

Экскурсия по Розовому озеру.

Маршрут проходит по берегам соленых Меклетинских озер, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.

Экскурсия к “Поющим барханам”.

В древние времена на песках были стоянки различных кочевых народов.

На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти обломки глиняных сосудов и наконечники стрел ямской, катакомбной, сарматской и скифской культур.

16:40 Прием в кибиточном стане, разгадывание калмыцкой головоломки “Няярн Шинж”.

Катание на верблюдах, стрельба из лука.

Метание аркана (включено).

18:00 Выезжаем в Элисту.

20:00 Заселяемся в отель 3* г. Элиста.

Ужин оплачивается самостоятельно.

