Мы начнем наше путешествие с города-героя Волгограда, посетим Мамаев Курган, продолжим отдых в Астраханской области от озера Баскунчак и на север до нынешней Саратовской области.
Программа тура по дням
Волгоград. Поселок Нижний Баскунчак
С 07:45 до 10:00 Приезд в г. Волгоград.
Встреча с гидом-сопровождающим.
10:00 Групповой трансфер из аэропорта “Гумрак” в центр города Волгоград.
10:30 Завтрак в кафе “Элит” города Волгоград (включено в стоимость).
11:30 Встреча с гидом у отеля Волгоград 5*.
11:40 Обзорная экскурсия по Волгограду (3 часа) с посещением Мамаева кургана, Аллеи Героев, Центральной набережной.
15:00 Время на обед (оплата самостоятельно).
16:00 Выезжаем в п. Нижний Баскунчак, 160 км, 2 часа.
18:00 Заселение в отель.
Отдых.
Свободное время.
Ужин оплачивается самостоятельно.
Ахтубинск, гора Богдо и озеро Баскунчак, Сарай-бату, Астрахань
08:00 Завтрак в отеле (включено в стоимость).
Выселение.
08:30 Выезжаем к горе Большое Богдо (60 км, 1 час).
09:30 Экскурсия по природному заповеднику “Богдинско-Баскунчакский”, 2 часа.
12:00 Обед в п. Нижний Баскунчак (входит в стоимость).
13:00 Озеро Баскунчак.
14:30 Выезд в с. Селетреное, 125 км, 2 часа.
16:00 Экскурсия в культурно–историческом комплексе “Сарай-Бату”, “Дворец Богохранимый”, 1,5 ч.
18:00 Ужин в кафе комплекса (включено в стоимость).
19:00 Выезд в г. Астрахань, 142 км, 2 часа.
21:00 Позднее заселение в отель 3* г. Астрахань.
Астрахань. Обзорная экскурсия по городу и музеи
09:00 Завтрак в отеле.
10:00 Обзорная экскурсия по Астрахани, 2 часа.
12:00 Обед (оплата самостоятельно).
13:00 Экспозиция “Золото Сарматов”, 1 час (областной краеведческий музей).
14:30 Экскурсия в музей Велимира Хлебникова, 1 час.
16:00 Чаепитие в старинном купеческом доме Г. В. Тетюшинова, 1 час.
Ужин (оплата самостоятельно).
Отдых, свободное время.
Астрахань. Лотосовые поля
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Сбор группы и отправление из города.
Группа едет на микроавтобусе до с. Каралат, Камызякского района (1час), пересадка на лодки и поездка до базы (40 мин).
11:00 Прибытие на базу “Ольга”.
Встреча, прохладительный напитки.
Переодевание в купальные костюмы.
11:30 Отправление на лодках на лотосовые поля.
Экскурсия по Дельте.
13:00 Прибытие на базу, где отдыхающих ждет вкусный обед, состоящий из рыбацкой ухи и других рыбных блюд.
Отдых.
Купание в бассейне и соленом озере.
17:00 Посадка на лодки и отправление до с. Каралат.
18:00 Доставка от причала в с. Каралат до города на микроавтобусе.
19:00 Прибытие в отель г. Астрахань, отдых.
Ужин оплачивается самостоятельно.
Ойраты из Монголии и «Страна Бумба»
08:30 Завтрак в отеле.
Выселение.
09:30 Выезд в Калмыкию.
11:30 По пути заезжаем к ойратам из Монголии, к хозяйке Тогтох, 200 км.
Туристы смогут осмотреть быт чабанов, увидеть огромное стадо верблюдов калмыцкой породы Бакриан, продегустировать блюда традиционной калмыцкой кухни (молоко верблюдицы, калмыцкая молочная водка, калмыцкий чай, борцоки), а также желающие могут покататься на верблюдах.
13:00 Обед в п. Яшкуль, входит в стоимость.
14:00 Выезжаем в п. Адык, 50 км.
14:40 Эко-Маршрут "Страна Бумба", 2,5 часа.
Экскурсия по Розовому озеру.
Маршрут проходит по берегам соленых Меклетинских озер, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.
Экскурсия к “Поющим барханам”.
В древние времена на песках были стоянки различных кочевых народов.
На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти обломки глиняных сосудов и наконечники стрел ямской, катакомбной, сарматской и скифской культур.
16:40 Прием в кибиточном стане, разгадывание калмыцкой головоломки “Няярн Шинж”.
Катание на верблюдах, стрельба из лука.
Метание аркана (включено).
18:00 Выезжаем в Элисту.
20:00 Заселяемся в отель 3* г. Элиста.
Ужин оплачивается самостоятельно.
Экскурсия по Элисте
09:00 Завтрак в отеле.
10:00 Экскурсия по г. Элиста с экскурсоводом и внешним осмотром Пагоды Семи Дней и Золотых Ворот “Алтн Босх”.
11:30 Посещение центрального хурула “Золотая обитель Будды Шакьямуни” – внешний и внутренний осмотр храма с экскурсоводом.
13:00 Обед в кафе “Калмыцкая кухня №1” (включено в стоимость).
14:30 Исход и Возвращение – мемориал, посвященный депортации калмыцкого народа.
15:20 Ступа Просветления, Ступа, исполняющая желания, единственная Ступа в Калмыкии, в которую можно войти.
16:00 Экскурсия в шахматный городок “Сити-Чесс”.
Уникальный шахматный город был построен в 1998 году для проведения Всемирной шахматной олимпиады и конгресса ФИДЕ.
Центральный объект — Дворец шахмат, напоминающий калмыцкую кибитку, в котором проходила шахматная олимпиада и 69-й конгресс ФИДЕ.
16:30 Выезжаем в буддийский храм "Сякюсн-Сюме".
Хурул расположен в 6 километрах от столицы Калмыкии, недалеко от поселка Аршан.
17:00 Выезд на Одинокий тополь – место силы, 20 км.
Этот природный памятник у калмыков-буддистов считается священным деревом (Место Силы).
Его окружают 8 буддийских ступ.
Ежегодно здесь совершают большой молебен монахи из Центрального хурула.
19:30 Приветственный ужин в этно-кафе “Кочевник”, фольклор от солистов народного ансамбля “Зултурган” (входит в стоимость).
Этно-кафе предлагает окунуться в атмосферу калмыцкого хотона и почувствовать дух Великого кочевого народа, потомков Чингисхана.
В кибитках можно отведать блюда калмыцкой национальной кухни, попробовать знаменитый калмыцкий чай – джомбу.
Гости могут покататься на лошадях, верблюдах, сфотографироваться в национальных костюмах (доп. плата).
Озеро Маныч, Приютное, Яшалтинское озеро
07:30 Завтрак в отеле.
08:00 Выезд в заповедник Черные Земли, озеро Маныч-Гудило.
Эко-экскурсия по территории государственного природного биосферного заповедника.
09:00-12:00 Эко-маршрут Птицы Маныча.
12:30 Обед в с. Приютное (входит в стоимость).
13:00 Выезжаем в с. Яшалта на Большое Яшалтинское озеро (в пути 130 км, 2часа).
Посетим соленое озеро Большое Яшалтинское.
Большое Яшалтинское озеро (простонародное название “Соленое”) расположено между селами Березовка и Соленое Яшалтинского района Республики Калмыкия.
Целительные свойства воды и донных отложений этого озера известны давно.
В 1879 году в газете “Ставропольские губернские ведомости” была опубликована статья “Целительные грязи Джалгинского соляного озера”, об озере, целебные свойства которого были известны во всей округе.
16:30 Ужин в кафе с. Яшалта (включено в стоимость).
17:00 Выезд в г. Элиста, 213 км, 3 часа.
Свободный вечер.
Элиста
Завтрак в отеле.
Покупка сувениров.
Выселение.
Для желающих выехать в г. Волгоград (трансфер от транспортной компании под вылет/ выезд).
13:30 Групповой трансфер в аэропорт г. Элиста.
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в гостиницах по пути следования.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы и формата тура, руб:
|Размер группы
|Стоимость
|2 человека (индивидуальный тур)
|153 500
|4 человека (индивидуальный тур)
|113 300
|6 человек (групповой тур)
|93 800
|8 человек (групповой тур)
|84 500
|10 человек (групповой тур)
|78 700
При отсутствии мест на группу в указанных отелях, туроператор оставляет за собой право размещения в отелях такой же категории по наличию мест
Варианты проживания
Отель «Элиста» 3* в г. Элиста
Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем. В номерах нет фена, но его можно попросить на стойке регистрации.
Ежедневно сервируется континентальный завтрак.
Отель «Азимут» 3* в г. Астрахань или аналогичный
Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.
Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.
Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В числе удобств летняя терраса с открытым кинозалом, где сервируют закуски и ужин.
Мотель «Джулия» в г. Ахтубинск или аналогичный
Гостиница «Джулия» располагается в Астраханской области в городе Ахтубинск.
Представлено 17 комфортных номера со всеми условиями для комфортного проживания или ночлега, включая собственный санузел в каждой комнате.
В гостинице работает ресторан, где готовят вкусные русские блюда.
Город славится авиационными предприятиями, здесь проходят авиашоу, показы новой техники. Неподалеку находится городской парк культуры и отдыха, Часовня Собора Архистратига Михаила. Расстояние до жд вокзала — 1,2 км, до аэропорта — 145,5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях в городах: г. Ахтубинск, г. Астрахань, г. Элиста
- Экскурсионная программа по городам Нижнего Поволжья
- Выезд на лотосовые поля
- Презентация старо-калмыцкого письма «Тодо Бичг»
- Питание по программе
- Трансфер по программе
- Услуги гида
- Вода по 1,5 литра воды в день на 1 чел
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Волгограда и обратно из г. Элиста
- Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- наличные деньги.
Какие правила пребывания на территории заповедника?
Требования к режиму пребывания на маршруте соответствуют общим требованиям соблюдения техники безопасности на природных территориях и на ООПТ:
- Строго придерживаться указанного маршрута;
- Не засорять маршрут, весь мусор выносить с тропы;
- Не собирать цветы;
- Не повреждать аншлаги;
- Не разводить костры и не оставаться на ночлег в непредусмотренных для этого местах.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.