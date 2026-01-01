Заповедные места Астраханской области и долина лотосов

Экскурсионный тур «Заповедные места Астраханской области и долина лотосов» на 7 дней
Описание тура

Путешествие от героического Волгограда к колоритной Астрахани соединяет знаковые страницы истории нашей страны и уникальную природу. Юг России раскрывается здесь во всей своей силе и красоте.

Вы увидите Мамаев курган, солёное озеро Баскунчак, священную гору Богдо и экзотический Сарай-Бату. Вас ждут атмосферные набережные, белокаменный кремль, осетровая ферма и бескрайние лотосовые поля в дельте Волги.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Волгоград. Свободный день

Прибытие в Волгоград.

Встреча с гидом в аэропорту Волгограда.

Трансфер в отель.

Отдых.

2 день

Обзорная экскурсия по Волгограду. Мамаев Курган

Завтрак.

Обзорная экскурсия «Город-герой Волгоград» с посещением историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане познакомит нас с основными памятными местами и достопримечательностями города, расположенного на исторически сложившемся перекрестке путей из Азии в Европу.

Мы посетим Центральную набережную им. 62-ой Армии – главные ворота в город со стороны Волги, Аллею Героев – волгоградский Арбат, мемориальный сквер, площадь Павших Борцов, нулевой километр, пост №1, Вечный огонь.

Проедем по улице Мира – символу возрожденного послевоенного города, побываем у Дома сержанта Якова Павлова – одного из бастионов солдатской славы, на площади им. В. И. Ленина, у руин мельницы Гергарда.

Познакомимся с историей Царицына – Сталинграда – Волгограда.

Посетим главную высоту России 102.0 – Мамаев курган, и увидим величественный Храм Александра Невского.

Обед (за доп. плату).

Свободное время.

Ночь в отеле.

3 день

Озеро Баскунчак и гора Богдо

Завтрак.

Экскурсия в Богдинско–Баскунчакский заповедник.

К северо-востоку от Волго-Ахтубинской поймы находятся гора Большое Богдо и солёное озеро Баскунчак, входящие в состав Богдинско-Баскунчакского заповедника.

Это – своеобразная визитная карточка потрясающей и разнообразной Астраханской области.

Вы сможете полюбоваться прекрасными видами, открывающимися с горы Богдо – самой высокой точки Астраханской области, сделать великолепные снимки и побывать на «месте силы».

Вы посетите одно из красивейших и необычных озёр мира – солёное озеро Баскунчак, которое славится своей солью, грязью, водами «мёртвого моря».

Гора Богдо хранит в себе множество легенд.

Рассказывают, что Богдо образовалась из камня, перенесенного сюда с великих гор Тянь Шаня. По форме Большое Богдо напоминает огромное фантастическое животное. Местные калмыки считают гору святой, называя ее Богдо-ола, что значит «Святая гора». Они верят, что гора была освящена Далай-Ламой.

Время на обед (за доп. плату).

По возможности, если позволят погодные условия и при наличии времени, можно искупаться в солёном озере.

После купания необходимо будет принять душ в душевых кабинах за дополнительную плату.

Для купания необходимо взять с собой купальные принадлежности и резиновые тапочки.

Переезд в Ахтубинск.

Ночь в отеле.

4 день

Экскурсия в Сарай-Бату

Завтрак.

Экскурсия в Сарай-Бату – столицу Золотой Орды, находящуюся в 140 километрах от Астрахани.

Монголы – народ от имени которого содрогались дворы Западной Европы и создатели могущественного государства – Золотой Орды.

Вы узнаете много интересного из истории этого государства.

Сарай-Бату – реконструкция столицы Золотой Орды, специально построенная для съёмок фильма «Орда».

Время на обед (за доп. плату).

Переезд в Астрахань.

Ночь в отеле.

5 день

Экскурсия по Астрахани. Астраханский кремль, краеведческий музей. Экскурсия на осетровую ферму

Завтрак.

Обзорная экскурсия по Астрахани.

Город расположен на 11 островах. Обилие мостов, перекинутых через реки и каналы, роднит Астрахань с Петербургом. Вы узнаете, почему Пётр I назвал Астрахань «Второй Венецией» и убедитесь в правоте его слов.

Прогулявшись по «Белому городу» – старейшему району русской Астрахани, Вы увидите красоту и разнообразие астраханской архитектуры. Ведь здесь, что ни дом, сквер или памятник, то история, окутанная тайнами и легендами.

Старинные купеческие дома, набережная Волги, Лебединое озеро, Триумфальная арка, аллея выдающихся астраханцев – всё это Вы увидите во время обзорной экскурсии. Рядом с кремлём Вы сможете сфотографироваться с единственным в мире памятником банке с чёрной икрой.

Экскурсия в Астраханский кремль.

Вы узнаете историю астраханского кремля, увидите уникальную колокольню, сможете подняться на стены кремля, увидеть водяные ворота, посетить Успенский собор, увидеть чудотворную икону «Достойно есть» и узнать её историю.

С лобного места можно сделать прекрасные снимки. В свободное время Вы сможете зайти в Кирилловскую часовню, Никольский надвратный храм.

Обед (за доп. плату).

Посещение Краеведческого музея (за доп. плату).

В краеведческом музее Вы увидите интереснейшие экспонаты, одним из которых является чучело гигантской белуги, а также сможете посетить уникальную выставку «Золото кочевников».

Экскурсия на осетровую ферму с дегустацией блюд из осетрины (экскурсия включена в стоимость, обед оплачивается дополнительно).

Осетровая ферма входит в четверку крупнейших предприятий по выращиванию осетровых рыб в Астраханской области.

Вы увидите весь процесс воспроизводства и выращивания осетра, стерляди, белуги и бестера.

После экскурсии вас будут ждать вкуснейшие блюда из рыбы от местного шеф-повара.

Свободное время.

Ночь в отеле.

6 день

Дельта Волги и лотосовые поля

Завтрак.

Лотосовые поля в заповедной дельте Волги.

Лотос – каспийская роза. В дельте Волги находятся самые большие в мире лотосовые поля!

Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности, головные уборы, средство для/от загара.

Уникальность экскурсии на лотосовые поля заключается в том, что конечной точкой маршрута является не пригород Астрахани с искусственными посадками лотоса, а авандельта – удаленное от цивилизации заповедное место, где лотос произрастает испокон веков.

Именно здесь расположен старейший в СССР заповедник, и именно здесь произрастает в естественных условиях самый северный и самый крупный лотос в мире – лотос Каспийский (Nelumbo Caspica). И именно это место называют «долина лотосов Астрахани».

Прибыв туда, где заканчивается материк, Вы пересядете в моторную лодку «Будара» и отправитесь в увлекательнейшее путешествие по авандельте.

Начав путешествие по одной из рек дельты Волги, через некоторое время Вы окажетесь в настоящих водных джунглях, в окружении диких островов и сотен проток. То тут, то там Ваше внимание будут привлекать местные пернатые – бакланы, цапли, утки и другие птицы, которых здесь около 250 видов.

Выйдя на лодке на раскаты, Вы непременно увидите белоснежных лебедей, а если повезет, то и пеликанов.

Главным объектом показа в авандельте в июле-августе, конечно же, является лотос, занимающий здесь огромные пространства.

Перед тем, как возвращаться на материк, можно искупаться на мелководье каспийских раскатов или у одного из диких островов.

Возвращение в Астрахань.

Ночь в отеле.

7 день

Свободный день. Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт Астрахани к рекомендованным рейсам.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
61 30070 600

Варианты проживания

Гостиница «Интурист»

2 ночи

Гостиница «Интурист» находится в историческом здании центральной части Волгограда. Отсюда очень легко добраться в любой из районов города.

Для размещения постояльцев оборудованы номера различной категории, каждый из которых имеет современные ванные комнаты, высокие потолки, панорамные окна или балконы.

В ресторане можно не только поужинать, но и отлично провести время. На всей территории гости могут воспользоваться бесплатным доступом в Интернет.

Расстояние до железнодорожного вокзала составит около 500 метров. Все основные достопримечательности – в шаговой доступности – дружелюбные сотрудники всегда готовы скоординировать Вас.

Гостиница «Джулия»

1 ночь

Гостиница «Джулия» располагается в Астраханской области в городе Ахтубинск.

Представлено 17 комфортных номера со всеми условиями для комфортного проживания или ночлега, включая собственный санузел в каждой комнате.

В гостинице работает ресторан, где готовят вкусные русские блюда.

Город славится авиационными предприятиями, здесь проходят авиашоу, показы новой техники. Неподалеку находится городской парк культуры и отдыха, Часовня Собора Архистратига Михаила. Расстояние до жд вокзала — 1,2 км, до аэропорта — 145,5 км.

Гостиница «Космос Астрахань Отель»

3 ночи

Гостиница «Космос Астрахань Отель» находится в нескольких минутах езды от центра города Астрахань по адресу ул. Анри Барбюса, д. 29В, лит. А.

Выгодная локация на карте города, высокий уровень сервиса, современные условия проживания, собственный ресторан и демократичные цены делают этот отель популярным местом отдыха у туристов и деловых гостей города.

«Космос Астрахань Отель» — это высокий сервис. Гости могут расположиться в комфортабельных номерах, оснащенных всем необходимым для хорошего полноценного отдыха.

Отель предлагает постояльцам сытные завтраки, разнообразные обеды и ужин. Многочисленные услуги позволят гостям не только прекрасно и полноценно отдохнуть, но и продуктивно провести деловую встречу или переговоры.

Расстояние до железнодорожного вокзала составит 0,2 км, расстояние до аэропорта — 9,4 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах по маршруту
  • Транспортное обслуживание по программе на микроавтобусе туристического класса
  • Питание, указанное в программе: завтраки со 2 дня тура, 1 обед на базе в дельте Волги
  • Посещение лотосовых полей с отдыхом на базе
  • Сопровождение профессионального гида
  • Экскурсионное обслуживание
  • Групповой трансфер из аэропорта Волгограда и в аэропорт Астрахани к рекомендованным рейсам
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до г. Волгограда и обратно из Астрахани
  • Входные билеты в музейные объекты и заповедники (посещение краеведческого музея душ и другие услуги на берегу озера Баскунчак и т. д.), ориентировочная стоимость - 1500 руб/чел
  • Эко-сборы
  • Питание, не указанное в программе или указанное за доп. оплату:
Место начала и завершения?
Волгоград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личные документы и полис ОМС;
  • купальные принадлежности;
  • резиновые тапочки;
  • летние головные уборы;
  • небольшое полотенце;
  • средство для/от загара.

В связи с тем, что поездка планируется на микроавтобусе, просим брать с собой небольшой багаж, весом не более 20 кг и размерами не превышающими 55 см * 40 см * 20 см.

Фирма оставляет за собой право не брать багаж большего размера.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие рекомендованные рейсы?

Отправление из Санкт-Петербурга:

  • туда: а/к Победа DP517 с вылетом из СПб в 17:35 и прибытием в Волгоград в 20:10.
  • обратно: а/к Победа DP520 с вылетом из Астрахани в 14:45 и прибытием в СПб в 17:10.

Отправление из Москвы:

  • туда: рейс с прибытием в Волгоград в 16:25 или раньше;
  • обратно: с вылетом из Астрахани в 12:50 или позже (трансфер под рейс в СПб).
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

