5 день

Экскурсия по Астрахани. Астраханский кремль, краеведческий музей. Экскурсия на осетровую ферму

Завтрак.

Обзорная экскурсия по Астрахани.

Город расположен на 11 островах. Обилие мостов, перекинутых через реки и каналы, роднит Астрахань с Петербургом. Вы узнаете, почему Пётр I назвал Астрахань «Второй Венецией» и убедитесь в правоте его слов.

Прогулявшись по «Белому городу» – старейшему району русской Астрахани, Вы увидите красоту и разнообразие астраханской архитектуры. Ведь здесь, что ни дом, сквер или памятник, то история, окутанная тайнами и легендами.

Старинные купеческие дома, набережная Волги, Лебединое озеро, Триумфальная арка, аллея выдающихся астраханцев – всё это Вы увидите во время обзорной экскурсии. Рядом с кремлём Вы сможете сфотографироваться с единственным в мире памятником банке с чёрной икрой.

Экскурсия в Астраханский кремль.

Вы узнаете историю астраханского кремля, увидите уникальную колокольню, сможете подняться на стены кремля, увидеть водяные ворота, посетить Успенский собор, увидеть чудотворную икону «Достойно есть» и узнать её историю.

С лобного места можно сделать прекрасные снимки. В свободное время Вы сможете зайти в Кирилловскую часовню, Никольский надвратный храм.

Обед (за доп. плату).

Посещение Краеведческого музея (за доп. плату).

В краеведческом музее Вы увидите интереснейшие экспонаты, одним из которых является чучело гигантской белуги, а также сможете посетить уникальную выставку «Золото кочевников».

Экскурсия на осетровую ферму с дегустацией блюд из осетрины (экскурсия включена в стоимость, обед оплачивается дополнительно).

Осетровая ферма входит в четверку крупнейших предприятий по выращиванию осетровых рыб в Астраханской области.

Вы увидите весь процесс воспроизводства и выращивания осетра, стерляди, белуги и бестера.

После экскурсии вас будут ждать вкуснейшие блюда из рыбы от местного шеф-повара.

Свободное время.

Ночь в отеле.

