Описание тура
Путешествие от героического Волгограда к колоритной Астрахани соединяет знаковые страницы истории нашей страны и уникальную природу. Юг России раскрывается здесь во всей своей силе и красоте.
Вы увидите Мамаев курган, солёное озеро Баскунчак, священную гору Богдо и экзотический Сарай-Бату. Вас ждут атмосферные набережные, белокаменный кремль, осетровая ферма и бескрайние лотосовые поля в дельте Волги.
Программа тура по дням
Прибытие в Волгоград. Свободный день
Прибытие в Волгоград.
Встреча с гидом в аэропорту Волгограда.
Трансфер в отель.
Отдых.
Обзорная экскурсия по Волгограду. Мамаев Курган
Завтрак.
Обзорная экскурсия «Город-герой Волгоград» с посещением историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане познакомит нас с основными памятными местами и достопримечательностями города, расположенного на исторически сложившемся перекрестке путей из Азии в Европу.
Мы посетим Центральную набережную им. 62-ой Армии – главные ворота в город со стороны Волги, Аллею Героев – волгоградский Арбат, мемориальный сквер, площадь Павших Борцов, нулевой километр, пост №1, Вечный огонь.
Проедем по улице Мира – символу возрожденного послевоенного города, побываем у Дома сержанта Якова Павлова – одного из бастионов солдатской славы, на площади им. В. И. Ленина, у руин мельницы Гергарда.
Познакомимся с историей Царицына – Сталинграда – Волгограда.
Посетим главную высоту России 102.0 – Мамаев курган, и увидим величественный Храм Александра Невского.
Обед (за доп. плату).
Свободное время.
Ночь в отеле.
Озеро Баскунчак и гора Богдо
Завтрак.
Экскурсия в Богдинско–Баскунчакский заповедник.
К северо-востоку от Волго-Ахтубинской поймы находятся гора Большое Богдо и солёное озеро Баскунчак, входящие в состав Богдинско-Баскунчакского заповедника.
Это – своеобразная визитная карточка потрясающей и разнообразной Астраханской области.
Вы сможете полюбоваться прекрасными видами, открывающимися с горы Богдо – самой высокой точки Астраханской области, сделать великолепные снимки и побывать на «месте силы».
Вы посетите одно из красивейших и необычных озёр мира – солёное озеро Баскунчак, которое славится своей солью, грязью, водами «мёртвого моря».
Гора Богдо хранит в себе множество легенд.
Рассказывают, что Богдо образовалась из камня, перенесенного сюда с великих гор Тянь Шаня. По форме Большое Богдо напоминает огромное фантастическое животное. Местные калмыки считают гору святой, называя ее Богдо-ола, что значит «Святая гора». Они верят, что гора была освящена Далай-Ламой.
Время на обед (за доп. плату).
По возможности, если позволят погодные условия и при наличии времени, можно искупаться в солёном озере.
После купания необходимо будет принять душ в душевых кабинах за дополнительную плату.
Для купания необходимо взять с собой купальные принадлежности и резиновые тапочки.
Переезд в Ахтубинск.
Ночь в отеле.
Экскурсия в Сарай-Бату
Завтрак.
Экскурсия в Сарай-Бату – столицу Золотой Орды, находящуюся в 140 километрах от Астрахани.
Монголы – народ от имени которого содрогались дворы Западной Европы и создатели могущественного государства – Золотой Орды.
Вы узнаете много интересного из истории этого государства.
Сарай-Бату – реконструкция столицы Золотой Орды, специально построенная для съёмок фильма «Орда».
Время на обед (за доп. плату).
Переезд в Астрахань.
Ночь в отеле.
Экскурсия по Астрахани. Астраханский кремль, краеведческий музей. Экскурсия на осетровую ферму
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Астрахани.
Город расположен на 11 островах. Обилие мостов, перекинутых через реки и каналы, роднит Астрахань с Петербургом. Вы узнаете, почему Пётр I назвал Астрахань «Второй Венецией» и убедитесь в правоте его слов.
Прогулявшись по «Белому городу» – старейшему району русской Астрахани, Вы увидите красоту и разнообразие астраханской архитектуры. Ведь здесь, что ни дом, сквер или памятник, то история, окутанная тайнами и легендами.
Старинные купеческие дома, набережная Волги, Лебединое озеро, Триумфальная арка, аллея выдающихся астраханцев – всё это Вы увидите во время обзорной экскурсии. Рядом с кремлём Вы сможете сфотографироваться с единственным в мире памятником банке с чёрной икрой.
Экскурсия в Астраханский кремль.
Вы узнаете историю астраханского кремля, увидите уникальную колокольню, сможете подняться на стены кремля, увидеть водяные ворота, посетить Успенский собор, увидеть чудотворную икону «Достойно есть» и узнать её историю.
С лобного места можно сделать прекрасные снимки. В свободное время Вы сможете зайти в Кирилловскую часовню, Никольский надвратный храм.
Обед (за доп. плату).
Посещение Краеведческого музея (за доп. плату).
В краеведческом музее Вы увидите интереснейшие экспонаты, одним из которых является чучело гигантской белуги, а также сможете посетить уникальную выставку «Золото кочевников».
Экскурсия на осетровую ферму с дегустацией блюд из осетрины (экскурсия включена в стоимость, обед оплачивается дополнительно).
Осетровая ферма входит в четверку крупнейших предприятий по выращиванию осетровых рыб в Астраханской области.
Вы увидите весь процесс воспроизводства и выращивания осетра, стерляди, белуги и бестера.
После экскурсии вас будут ждать вкуснейшие блюда из рыбы от местного шеф-повара.
Свободное время.
Ночь в отеле.
Дельта Волги и лотосовые поля
Завтрак.
Лотосовые поля в заповедной дельте Волги.
Лотос – каспийская роза. В дельте Волги находятся самые большие в мире лотосовые поля!
Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности, головные уборы, средство для/от загара.
Уникальность экскурсии на лотосовые поля заключается в том, что конечной точкой маршрута является не пригород Астрахани с искусственными посадками лотоса, а авандельта – удаленное от цивилизации заповедное место, где лотос произрастает испокон веков.
Именно здесь расположен старейший в СССР заповедник, и именно здесь произрастает в естественных условиях самый северный и самый крупный лотос в мире – лотос Каспийский (Nelumbo Caspica). И именно это место называют «долина лотосов Астрахани».
Прибыв туда, где заканчивается материк, Вы пересядете в моторную лодку «Будара» и отправитесь в увлекательнейшее путешествие по авандельте.
Начав путешествие по одной из рек дельты Волги, через некоторое время Вы окажетесь в настоящих водных джунглях, в окружении диких островов и сотен проток. То тут, то там Ваше внимание будут привлекать местные пернатые – бакланы, цапли, утки и другие птицы, которых здесь около 250 видов.
Выйдя на лодке на раскаты, Вы непременно увидите белоснежных лебедей, а если повезет, то и пеликанов.
Главным объектом показа в авандельте в июле-августе, конечно же, является лотос, занимающий здесь огромные пространства.
Перед тем, как возвращаться на материк, можно искупаться на мелководье каспийских раскатов или у одного из диких островов.
Возвращение в Астрахань.
Ночь в отеле.
Свободный день. Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт Астрахани к рекомендованным рейсам.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|61 300
|70 600
Варианты проживания
Гостиница «Интурист»
Гостиница «Интурист» находится в историческом здании центральной части Волгограда. Отсюда очень легко добраться в любой из районов города.
Для размещения постояльцев оборудованы номера различной категории, каждый из которых имеет современные ванные комнаты, высокие потолки, панорамные окна или балконы.
В ресторане можно не только поужинать, но и отлично провести время. На всей территории гости могут воспользоваться бесплатным доступом в Интернет.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит около 500 метров. Все основные достопримечательности – в шаговой доступности – дружелюбные сотрудники всегда готовы скоординировать Вас.
Гостиница «Джулия»
Гостиница «Джулия» располагается в Астраханской области в городе Ахтубинск.
Представлено 17 комфортных номера со всеми условиями для комфортного проживания или ночлега, включая собственный санузел в каждой комнате.
В гостинице работает ресторан, где готовят вкусные русские блюда.
Город славится авиационными предприятиями, здесь проходят авиашоу, показы новой техники. Неподалеку находится городской парк культуры и отдыха, Часовня Собора Архистратига Михаила. Расстояние до жд вокзала — 1,2 км, до аэропорта — 145,5 км.
Гостиница «Космос Астрахань Отель»
Гостиница «Космос Астрахань Отель» находится в нескольких минутах езды от центра города Астрахань по адресу ул. Анри Барбюса, д. 29В, лит. А.
Выгодная локация на карте города, высокий уровень сервиса, современные условия проживания, собственный ресторан и демократичные цены делают этот отель популярным местом отдыха у туристов и деловых гостей города.
«Космос Астрахань Отель» — это высокий сервис. Гости могут расположиться в комфортабельных номерах, оснащенных всем необходимым для хорошего полноценного отдыха.
Отель предлагает постояльцам сытные завтраки, разнообразные обеды и ужин. Многочисленные услуги позволят гостям не только прекрасно и полноценно отдохнуть, но и продуктивно провести деловую встречу или переговоры.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит 0,2 км, расстояние до аэропорта — 9,4 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах по маршруту
- Транспортное обслуживание по программе на микроавтобусе туристического класса
- Питание, указанное в программе: завтраки со 2 дня тура, 1 обед на базе в дельте Волги
- Посещение лотосовых полей с отдыхом на базе
- Сопровождение профессионального гида
- Экскурсионное обслуживание
- Групповой трансфер из аэропорта Волгограда и в аэропорт Астрахани к рекомендованным рейсам
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до г. Волгограда и обратно из Астрахани
- Входные билеты в музейные объекты и заповедники (посещение краеведческого музея душ и другие услуги на берегу озера Баскунчак и т. д.), ориентировочная стоимость - 1500 руб/чел
- Эко-сборы
- Питание, не указанное в программе или указанное за доп. оплату: пакет из 3 обедов - 2500 руб. /чел. обед на осетровой ферме - 2200 руб. /чел. питание в свободные дниужины
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные документы и полис ОМС;
- купальные принадлежности;
- резиновые тапочки;
- летние головные уборы;
- небольшое полотенце;
- средство для/от загара.
В связи с тем, что поездка планируется на микроавтобусе, просим брать с собой небольшой багаж, весом не более 20 кг и размерами не превышающими 55 см * 40 см * 20 см.
Фирма оставляет за собой право не брать багаж большего размера.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие рекомендованные рейсы?
Отправление из Санкт-Петербурга:
- туда: а/к Победа DP517 с вылетом из СПб в 17:35 и прибытием в Волгоград в 20:10.
- обратно: а/к Победа DP520 с вылетом из Астрахани в 14:45 и прибытием в СПб в 17:10.
Отправление из Москвы:
- туда: рейс с прибытием в Волгоград в 16:25 или раньше;
- обратно: с вылетом из Астрахани в 12:50 или позже (трансфер под рейс в СПб).