Мобильная квест-экскурсия по Астрахани

Погрузитесь в историю Астрахани с мобильной квест-экскурсией. Узнайте о культурных влияниях, архитектурных стилях и секретах города с виртуальным гидом
Астрахань — колоритный южный город, в котором исторически сплетаются множество культур и наций.

Приглашаем погрузиться в его многовековую историю, пройти по самым колоритным уголкам центра города и научиться разбираться в тонкостях местной архитектуры разных эпох. Всё это с помощью мобильного гида, в любое удобное для вас время.
2 отзыва

5 причин купить этот квест

  • 📱 Удобство: проходите квест в любое время
  • 🏛️ История: изучите архитектуру разных эпох
  • 🌍 Культура: узнайте о влиянии Востока
  • 🔍 Детали: найдите скрытые городские элементы
  • 👥 Компания: проходите квест до 5 человек
Мобильная квест-экскурсия по Астрахани© Александр
Мобильная квест-экскурсия по Астрахани© Александр
Мобильная квест-экскурсия по Астрахани© Александр
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Кремль
  • Белый город
  • Набережная реки Кутум

Описание квеста

В компании виртуального проводника вы:

  • Найдёте скрытые городские детали
  • Научитесь разбираться в храмовой архитектуре 17-18 веков
  • Сравните модерн и модернизм
  • Раскроете особенности промышленной архитектуры
  • Оцените подворья, доходные дома и провинциальный конструктивизм

А также узнаете:

  • Как Восток повлиял на архитектуру главного православного храма Астрахани
  • Что такое «кумысная» и где она находилась
  • Что оставила астраханцам Марина Мнишек
  • Где сохранились черепица 18 века и неоновая вывеска 70-х
  • В каком фонтане купались тюлени
  • Где искать паровоз на крыше

Маршрут проходит по самому центру Астрахани: через кремль, Белый город и набережную реки Кутум.

Организационные детали

  • В течение суток после оплаты я пришлю вам письмо с подробными инструкциями по прохождению квеста и кодом доступа к нему
  • Квест проходит без гида. Вам понадобится только мобильный телефон с доступом в интернет. Подойдёт любой мобильный браузер — никаких дополнительных приложений скачивать не нужно. Рекомендуется иметь на смартфоне приложение с картами
  • Код доступа к квесту можно активировать в любой день после покупки. Сам квест можно пройти только один раз — после окончания прогулки код аннулируется
  • Цена указана за доступ к квесту на одном устройстве. Вы можете проходить квест компанией до 5 человек с одного устройства

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Никольских ворот кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Александр
Александр — Организатор в Астрахани
Провёл экскурсии для 252 туристов
Здравствуйте! Мы создаём увлекательные мобильные квесты. Учим «читать» города, вдохновляем людей обращать внимание на детали и рассказываем просто о сложных вещах.
Отзывы и рейтинг

М
Мария
29 сен 2025
Отличный квест-экскурсия!!! Всем советую пройти, узнали много интересного, очень увлекательно и необычно.
В
Виктория
25 авг 2025
экскурсия в онлайн-формате. Чередуются рассказы с загадками и заданиями (аудио-формата нет). Было неожиданно интересно, загадки держали внимание в фокусе. Удобен формат тем, что в любой момент можно сделать паузу, остановиться
на кофеёк / поставить прогулку на паузу и закончить в следующий день, как мы и сделали. На паре точек (среди подворьев) немного затерялись, но быстро нашлись. Порадовал список рекомендаций в конце маршрута. В общем, к посещению однозначно рекомендую!

Входит в следующие категории Астрахани

