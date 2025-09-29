Астрахань — колоритный южный город, в котором исторически сплетаются множество культур и наций.
Приглашаем погрузиться в его многовековую историю, пройти по самым колоритным уголкам центра города и научиться разбираться в тонкостях местной архитектуры разных эпох. Всё это с помощью мобильного гида, в любое удобное для вас время.
5 причин купить этот квест
- 📱 Удобство: проходите квест в любое время
- 🏛️ История: изучите архитектуру разных эпох
- 🌍 Культура: узнайте о влиянии Востока
- 🔍 Детали: найдите скрытые городские элементы
- 👥 Компания: проходите квест до 5 человек
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Кремль
- Белый город
- Набережная реки Кутум
Описание квеста
В компании виртуального проводника вы:
- Найдёте скрытые городские детали
- Научитесь разбираться в храмовой архитектуре 17-18 веков
- Сравните модерн и модернизм
- Раскроете особенности промышленной архитектуры
- Оцените подворья, доходные дома и провинциальный конструктивизм
А также узнаете:
- Как Восток повлиял на архитектуру главного православного храма Астрахани
- Что такое «кумысная» и где она находилась
- Что оставила астраханцам Марина Мнишек
- Где сохранились черепица 18 века и неоновая вывеска 70-х
- В каком фонтане купались тюлени
- Где искать паровоз на крыше
Маршрут проходит по самому центру Астрахани: через кремль, Белый город и набережную реки Кутум.
Организационные детали
- В течение суток после оплаты я пришлю вам письмо с подробными инструкциями по прохождению квеста и кодом доступа к нему
- Квест проходит без гида. Вам понадобится только мобильный телефон с доступом в интернет. Подойдёт любой мобильный браузер — никаких дополнительных приложений скачивать не нужно. Рекомендуется иметь на смартфоне приложение с картами
- Код доступа к квесту можно активировать в любой день после покупки. Сам квест можно пройти только один раз — после окончания прогулки код аннулируется
- Цена указана за доступ к квесту на одном устройстве. Вы можете проходить квест компанией до 5 человек с одного устройства
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Никольских ворот кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Астрахани
Провёл экскурсии для 252 туристов
Здравствуйте! Мы создаём увлекательные мобильные квесты. Учим «читать» города, вдохновляем людей обращать внимание на детали и рассказываем просто о сложных вещах.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
29 сен 2025
Отличный квест-экскурсия!!! Всем советую пройти, узнали много интересного, очень увлекательно и необычно.
В
Виктория
25 авг 2025
экскурсия в онлайн-формате. Чередуются рассказы с загадками и заданиями (аудио-формата нет). Было неожиданно интересно, загадки держали внимание в фокусе. Удобен формат тем, что в любой момент можно сделать паузу, остановиться
Входит в следующие категории Астрахани
