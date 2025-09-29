читать дальше на кофеёк / поставить прогулку на паузу и закончить в следующий день, как мы и сделали. На паре точек (среди подворьев) немного затерялись, но быстро нашлись. Порадовал список рекомендаций в конце маршрута. В общем, к посещению однозначно рекомендую!

экскурсия в онлайн-формате. Чередуются рассказы с загадками и заданиями (аудио-формата нет). Было неожиданно интересно, загадки держали внимание в фокусе. Удобен формат тем, что в любой момент можно сделать паузу, остановиться