Авторская прогулка по Косе

Прогуляйтесь по историческому району Коса в Астрахани. Узнайте, где стояла триумфальная арка, и откройте для себя тайны старинных улиц и зданий
Исторический район Коса в Астрахани приглашает на увлекательную прогулку. Здесь можно найти малоэтажные здания дореволюционного периода, бывшие порты, амбары и банки.

В ходе экскурсии можно узнать, где стояла триумфальная арка, а
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также исследовать Пьяный угол и Свиной переулок. Маршрут включает посещение дома с павлином, домика Петра I и Лебединого озера.

Участники смогут увидеть парадную с витражами и росписями 19 века, а также биржу в стиле конструктивизма.

Пешеходная экскурсия проходит без дополнительных расходов и позволяет окунуться в атмосферу старинного Астраханского района

5
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 📜 Уникальные исторические факты
  2. 🏛 Посещение знаковых мест
  3. 🚶‍♂️ Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  4. 🗺 Интересные маршруты
  5. 🏙 Атмосфера дореволюционного города
  6. 📚 Увлекательные рассказы гида

Что можно увидеть

  • Триумфальная арка
  • Дом с павлином
  • Домик Петра I
  • Лебединое озеро
  • Публичный дом в порту
  • Женский ночлежный дом
  • Парадная в городской усадьбе
  • Свиной переулок
  • Пьяный угол
  • Никольская улица
  • Биржа
Авторская прогулка по Косе
Авторская прогулка по Косе
Авторская прогулка по Косе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вас ждут увлекательные рассказы в окружении исторических артефактов. Вы узнаете:

  • Где на самом деле стояла триумфальная арка и при чём здесь Максим Горький
  • Где обитали портовые проститутки, а где искали защиты
  • Как найти Пьяный угол и Свиной переулок

Маршрут

  • Триумфальная арка, построенная для встречи императора Александра II
  • Дом с павлином — здесь жил начальник пристани Кавказ и Меркурий
  • Домик Петра I: выясним, где он был и почему не уцелел
  • Лебединое озеро — на самом деле бывшая река. Как так? Изучим карты!
  • Публичный дом в порту с прекрасной чугунной лестницей в парадной
  • Женский ночлежный дом — здесь находили приют косинские проститутки
  • Парадная в городской усадьбе, где сохранились витражи и росписи 19 века
  • Свиной переулок, Пьяный угол — здесь отдыхали грузчики и моряки
  • Никольская — первая банковская и самая богатая улица Астрахани
  • Биржа — здание-предвестник конструктивизма

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Триумфальной арки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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Дмитрий
25 мая 2024
Валерий всем сердцем любит родной край, с душой повествует и раскрывает тонкие ключевые для культурного погружения детали, во время нашей прогулки ему удалось создать уникальную дружескую атмосферу, он проявлял искренний
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интерес к размышлениям гостей на основании обретённых знаний и эмоций, был готов к обратной связи, что для меня было весьма важным. Он разносторонне компетентен, что позволяет поддерживать во время путешествия гибкий баланс между различными аспектами культурного феномена Астрахани, историей и современностью, продуктивно ориентируется на интересы конкретного гостя. Хотел бы в будущем при возвращении в Астрахань вновь отправиться на прогулку с Валерием. Чувствую, что он постоянно пополняет знания о городе, много читает и общается с жителями города, анализирует, держит руку на пульсе Астрахани. Моё почтение

Н
16 мая 2024
Посетили Астрахань с компанией друзей в первый раз. Как всегда в путешествиях, искали местного гида. Мы не поклонники стандартных прогулок, и описание экскурсии у Валерия максимально совпало с нашим настроением: посмотреть на город и его жизнь изнутри, глазами местного жителя. Интересный маршрут, необычные факты, приятное общение, - мы были очарованы той Астраханью, что показал нам Валерий. Рекомендуем от души!
Д
30 апр 2024
Валерий мастер своего дела, видно что человек увлекается архитектурой и все что с ней связано! Рассказывает с большим энтузиазмом и воодушевлением! Нестандартная подача материала, а главное уникальность, разносторонность. . привлекает внимание на детали, которые недоступны стороннему туристу. . увлекательно и очень интересно!
М
30 апр 2024
Спасибо большое Валерию за интересную и познавательную экскурсию! Ваша авторская прогулка по Косе великолепна!
И
29 апр 2024
Отличная экскурсия по не парадной Астрахани
Интересно и местным жителям и гостям
Понравилось и взрослым и детям 11, 13 лет
Показаны с другой стороны знакомые детали города
Искренний интерес к теме, позитивный настрой и доброжелательность

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