Исторический район Коса в Астрахани приглашает на увлекательную прогулку. Здесь можно найти малоэтажные здания дореволюционного периода, бывшие порты, амбары и банки.
В ходе экскурсии можно узнать, где стояла триумфальная арка, а
В ходе экскурсии можно узнать, где стояла триумфальная арка, а
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальные исторические факты
- 🏛 Посещение знаковых мест
- 🚶♂️ Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- 🗺 Интересные маршруты
- 🏙 Атмосфера дореволюционного города
- 📚 Увлекательные рассказы гида
Что можно увидеть
- Триумфальная арка
- Дом с павлином
- Домик Петра I
- Лебединое озеро
- Публичный дом в порту
- Женский ночлежный дом
- Парадная в городской усадьбе
- Свиной переулок
- Пьяный угол
- Никольская улица
- Биржа
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вас ждут увлекательные рассказы в окружении исторических артефактов. Вы узнаете:
- Где на самом деле стояла триумфальная арка и при чём здесь Максим Горький
- Где обитали портовые проститутки, а где искали защиты
- Как найти Пьяный угол и Свиной переулок
Маршрут
- Триумфальная арка, построенная для встречи императора Александра II
- Дом с павлином — здесь жил начальник пристани Кавказ и Меркурий
- Домик Петра I: выясним, где он был и почему не уцелел
- Лебединое озеро — на самом деле бывшая река. Как так? Изучим карты!
- Публичный дом в порту с прекрасной чугунной лестницей в парадной
- Женский ночлежный дом — здесь находили приют косинские проститутки
- Парадная в городской усадьбе, где сохранились витражи и росписи 19 века
- Свиной переулок, Пьяный угол — здесь отдыхали грузчики и моряки
- Никольская — первая банковская и самая богатая улица Астрахани
- Биржа — здание-предвестник конструктивизма
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Триумфальной арки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Астрахани
Знаток необычных мест Астрахани — улиц, дворов и подворотен. Выпускник школы гида «Глазами инженера». Выпускаю астраханский мерч — значки, футболки, открытки. Покажу свою Астрахань через городские детали, подъезды и дворы.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
25 мая 2024
Валерий всем сердцем любит родной край, с душой повествует и раскрывает тонкие ключевые для культурного погружения детали, во время нашей прогулки ему удалось создать уникальную дружескую атмосферу, он проявлял искренний
Н
Нина
16 мая 2024
Посетили Астрахань с компанией друзей в первый раз. Как всегда в путешествиях, искали местного гида. Мы не поклонники стандартных прогулок, и описание экскурсии у Валерия максимально совпало с нашим настроением: посмотреть на город и его жизнь изнутри, глазами местного жителя. Интересный маршрут, необычные факты, приятное общение, - мы были очарованы той Астраханью, что показал нам Валерий. Рекомендуем от души!
Д
Дмитрий
30 апр 2024
Валерий мастер своего дела, видно что человек увлекается архитектурой и все что с ней связано! Рассказывает с большим энтузиазмом и воодушевлением! Нестандартная подача материала, а главное уникальность, разносторонность. . привлекает внимание на детали, которые недоступны стороннему туристу. . увлекательно и очень интересно!
М
Марина
30 апр 2024
Спасибо большое Валерию за интересную и познавательную экскурсию! Ваша авторская прогулка по Косе великолепна!
И
Ирина
29 апр 2024
Отличная экскурсия по не парадной Астрахани
Интересно и местным жителям и гостям
Понравилось и взрослым и детям 11, 13 лет
Показаны с другой стороны знакомые детали города
Искренний интерес к теме, позитивный настрой и доброжелательность
Интересно и местным жителям и гостям
Понравилось и взрослым и детям 11, 13 лет
Показаны с другой стороны знакомые детали города
Искренний интерес к теме, позитивный настрой и доброжелательность
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