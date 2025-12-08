Тур из Астрахани в Элисту знакомит с буддийской культурой и степными пейзажами Калмыкии.
Вы посетите главный храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни», Шахматный город, уникальные скульптурные комплексы и насладитесь видами цветущих степей с тюльпанами.
Описание экскурсии
От степей Калмыкии до буддийских храмов
Этот тур знакомит с уникальной культурой и архитектурой Элисты — единственного города в Европе с преобладающим буддийским населением. Путешествие проходит через живописные степи, которые особенно красивы весной в период цветения тюльпанов.
Буддийская столица России
Элиста представляет собой удивительное сочетание азиатских традиций и европейских влияний. В городе можно увидеть экзотические скульптуры, пагоды и молитвенные ступы, создающие атмосферу Востока. Центральным религиозным объектом является «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — крупнейший буддийский храм, строительство которого курировал Далай-лама.
Архитектурные символы Элисты
Особое место занимает Шахматный город — реализованная идея Нью-Васюков из романа «Двенадцать стульев». Его центральным объектом является Шахматный дворец. Золотые ворота высотой 15 метров имеют не только архитектурную, но и религиозную ценность — они символизируют очищение и положительную энергию.
Культурное наследие и природа
Маршрут включает посещение Музея истории Калмыкии с экспозициями народного творчества, а также прогулки по парку «Шамбала» со скульптурными комплексами. По пути предусмотрены остановки у природных достопримечательностей, включая Соленое озеро и Бархан.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соленое озеро
- Стелла Республики Калмыкия
- Бархан
- Золотая обитель Будды Шакьямуни
- Пагода Семей День
- Золотой всадник
- Ступа просветления Будды
- Памятник Городовикову Ока Ивановичу
- Дворец Шахмат
- Памятник Исход и Возвращение
- Мемориал павшим воинам 28-й армии
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
