От степей Калмыкии до буддийских храмов

Этот тур знакомит с уникальной культурой и архитектурой Элисты — единственного города в Европе с преобладающим буддийским населением. Путешествие проходит через живописные степи, которые особенно красивы весной в период цветения тюльпанов.

Буддийская столица России

Элиста представляет собой удивительное сочетание азиатских традиций и европейских влияний. В городе можно увидеть экзотические скульптуры, пагоды и молитвенные ступы, создающие атмосферу Востока. Центральным религиозным объектом является «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — крупнейший буддийский храм, строительство которого курировал Далай-лама.

Архитектурные символы Элисты

Особое место занимает Шахматный город — реализованная идея Нью-Васюков из романа «Двенадцать стульев». Его центральным объектом является Шахматный дворец. Золотые ворота высотой 15 метров имеют не только архитектурную, но и религиозную ценность — они символизируют очищение и положительную энергию.

Культурное наследие и природа

Маршрут включает посещение Музея истории Калмыкии с экспозициями народного творчества, а также прогулки по парку «Шамбала» со скульптурными комплексами. По пути предусмотрены остановки у природных достопримечательностей, включая Соленое озеро и Бархан.