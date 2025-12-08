Мои заказы

Тур Астрахань-Элиста «От тенгрианства до буддизма»

Тур из Астрахани в Элисту знакомит с буддийской культурой и степными пейзажами Калмыкии.

Вы посетите главный храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни», Шахматный город, уникальные скульптурные комплексы и насладитесь видами цветущих степей с тюльпанами.
Тур Астрахань-Элиста «От тенгрианства до буддизма»
Тур Астрахань-Элиста «От тенгрианства до буддизма»
Тур Астрахань-Элиста «От тенгрианства до буддизма»

Описание экскурсии

От степей Калмыкии до буддийских храмов

Этот тур знакомит с уникальной культурой и архитектурой Элисты — единственного города в Европе с преобладающим буддийским населением. Путешествие проходит через живописные степи, которые особенно красивы весной в период цветения тюльпанов.

Буддийская столица России

Элиста представляет собой удивительное сочетание азиатских традиций и европейских влияний. В городе можно увидеть экзотические скульптуры, пагоды и молитвенные ступы, создающие атмосферу Востока. Центральным религиозным объектом является «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — крупнейший буддийский храм, строительство которого курировал Далай-лама.

Архитектурные символы Элисты

Особое место занимает Шахматный город — реализованная идея Нью-Васюков из романа «Двенадцать стульев». Его центральным объектом является Шахматный дворец. Золотые ворота высотой 15 метров имеют не только архитектурную, но и религиозную ценность — они символизируют очищение и положительную энергию.

Культурное наследие и природа

Маршрут включает посещение Музея истории Калмыкии с экспозициями народного творчества, а также прогулки по парку «Шамбала» со скульптурными комплексами. По пути предусмотрены остановки у природных достопримечательностей, включая Соленое озеро и Бархан.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Соленое озеро
  • Стелла Республики Калмыкия
  • Бархан
  • Золотая обитель Будды Шакьямуни
  • Пагода Семей День
  • Золотой всадник
  • Ступа просветления Будды
  • Памятник Городовикову Ока Ивановичу
  • Дворец Шахмат
  • Памятник Исход и Возвращение
  • Мемориал павшим воинам 28-й армии
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Астрахани

Похожие экскурсии из Астрахани

Астрахань: всё и сразу
Пешая
2.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Астрахань: всё и сразу
Увидеть и узнать о городе самое главное за 2,5 часа
Начало: В сквере Ильи Ульянова
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Чисто Астрахань
На машине
5 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
Завтра в 15:00
10 дек в 14:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Привет, Астрахань
Пешая
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Белому городу
Погрузитесь в атмосферу старого торгового города. Белый город раскроет свои секреты тем, кто готов замедлиться и увидеть больше
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Астрахани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Астрахани