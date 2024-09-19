Заповедная дельта. Тур в Астраханскую область

Бескрайние степи и полноводная Волга, древний кремль и столица Золотой Орды — так много необычного и интересного сочетает в себе Астраханская область. Свои теплые объятия откроет Вам регион с удивительной историей и неповторимой природой.

Вас ждет путешествие к самой высокой точкой Прикаспийской низменности, крупному соляному озеру и бесконечно прекрасной дельте Волги с ее многообразием птиц и обилием растительности.
Заповедная дельта. Тур в Астраханскую область
Заповедная дельта. Тур в Астраханскую область
Заповедная дельта. Тур в Астраханскую область
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Астрахани, Астраханский краеведческий музей

Встреча группы в аэропорту.

Расчетный час — 14:00.

12:00-13:00 Обед в кафе города.

13:00-16:00 Вас ждут красивые центральные улицы города и прогулка по Белому городу — это старейший район русской Астрахани с кремлем, который без преувеличения можно назвать музеем под открытым небом.

Вы прогуляетесь по Площади Ленина, увидите Лебединое озеро, триумфальную арку и аллею славы героев земли Астраханской, полюбуетесь величественным памятником императору Петру I, пройдетесь по Петровской набережной с видом на Волгу и увидите старинные дома на одной из старейших Астраханских улиц.

Завершится прогулка в Астраханском кремле.

Главное украшение города и неизменный объект посещения туристов — уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного искусства второй половины XVI века — Астраханский кремль.

В 1947 году Астраханский кремль был внесен в список архитектурных и исторических памятников республиканского значения и поставлен под охрану государства.

Также мы обязательно заедем на Астраханский рыбный рынок, очень колоритное место, где можно приобрести рыбку на любой вкус и просто ощутить атмосферу этого портового города, где веками шумели восточные базары, а купечество было одним из главных слоев населения.

16:00-17:00 Посещение Астраханского краеведческого музея, выставка "Золото кочевников".

Коллекция археологических предметов из драгоценных металлов Астраханского музея-заповедника начала формироваться во второй половине XX в.

Особый интерес представляют золотые украшения сарматского вождя из знаменитого захоронения у села Косика Енотаевского.

17:00 Трансфер в отель, заселение, свободное время.

Экскурсия по Астрахани, Астраханский краеведческий музейЭкскурсия по Астрахани, Астраханский краеведческий музейЭкскурсия по Астрахани, Астраханский краеведческий музейЭкскурсия по Астрахани, Астраханский краеведческий музейЭкскурсия по Астрахани, Астраханский краеведческий музей
2 день

Сарай-Бату

Завтрак в отеле.

09:00 Встреча с гидом, отправление группы в село Селитренное.

Сегодня мы совершим удивительное путешествие в Сарай-Бату — средневековую столицу Золотой Орды.

В 140 км выше Астрахани раскинулось в степи село Селитренное (Харабалинский район Астраханской области).

Глядя на широкую пустынную степь, окружающую село, невозможно поверить, что здесь когда-то находилась одна из столиц мира, один из крупнейших центров цивилизации.

Но, тем не менее, именно здесь, на возвышенностях и буграх современного села, и осела когда-то та самая Золотая Орда.

Отсюда совершались набеги и походы завоевателей, и здесь покоятся руины огромного золотоордынского города Сарай-Бату, получившие название Селитренного городища.

11:00 Прибытие в село Селитренное.

11:00-13:00 Осмотр места раскопок, увлекательная экскурсия по декорациям Сарай-Бату — города- реконструкции Золотой Орды, который был построен в 2010 году в Харабалинском районе Астраханской области для фильма Андрея Прошкина Орда.

Когда попадаешь в столицу Золотой Орды Сарай-Бату, город поражает максимальной исторической достоверностью, которую помогли воссоздать археологи благодаря своей длительной и кропотливой работе.

13:00-14:00 Обед.

14:00-16:00 Свободное время, можно прогуляться по берегу Ахтубы, покататься на верблюдах, посетить ставку хана, площадку песчаных фигур, камеру пыток или пострелять из лука (за доп. плату).

16:00 Сбор группы, отправление.

18:00 Прибытие.

Сарай-БатуСарай-БатуСарай-БатуСарай-Бату
3 день

Дельта Волги

06:30 Завтрак в отеле.

07:00 Сбор группы, отправление из города, в дороге — путевая информация от гида.

Гора Большое Богдо и соленое озеро Баскунчак — уникальные природные объекты, они входят в состав Богдинско-Баскунчакского заповедника.

К востоку от горы Большое Богдо располагается много пещер карстового происхождения, которые именуются Поющие скалы.

Гора Большое Богдо — самая высокая точка Прикаспийской низменности, а соленое озеро Баскунчак по своим лечебным свойствам схоже с Мертвым морем.

12:00-13:00 Прибытие, обед.

13:00-14:00 Экскурсия на соленое озеро Баскунчак, посещение старых соляных промыслов.

Соль и минеральная грязь озера являются мощными лечебными средствами.

Баскунчак — уникальное творение природы, это самое большое и самое солёное из всех известных соляных озёр мира.

Для желающих окунуться в озеро организован трансфер к местам, где можно искупаться (за дополнительную плату).

14:00-17:00 Экскурсия по склонам горы Большое Богдо, Поющие скалы.

Гора Большое Богдо овеяна множеством легенд, одна из которых гласит о том, что гора была перенесена сюда монахами-буддистами с Урала.

С тех пор ее покой охраняет дух великана Цаган Эбугая, который живет на восточном склоне и прогоняет непосвященных страшными звуками.

17:00 Отправление в г. Астрахань.

22:00-23:00 Прибытие в г. Астрахань.

В дополнительные обязательные расходы в условиях плохой погоды (дожди) входит оплата за трансфер к горе Большое Богдо на автобусах ПАЗ в размере 400 руб. /чел.

Трансфер к месту купания на месте на УАЗиках, организуют местные жители за дополнительную плату (от 500 рублей с человека) — по желанию.

4 день

Астраханский биосферный заповедник

Завтрак в отеле, освобождение номеров.

Вещи можно оставить в камере хранения отеля или положить в автобус.

09:00 Отправление из Астрахани, в дороге путевая информация от гида.

11:00 Прибытие в Биосферный заповедник. Астраханский заповедник был создан в 1919 году для сохранения уникальной флоры и фауны дельты Волги.

Астраханский заповедник не просто охраняет виды на ограниченной территории, но и служит источником расселения животных по всей дельте Волги.

11:00-13:00 Экскурсия по заповеднику (1 час на лодках и 1 час экологическая тропа).

Загадки каспийских джунглей приглашает открыть экологическая тропа — деревянный настил, поднятый над поверхностью земли.

Маршрут экологической тропы Астраханского заповедника начинается с центрального кордона Дамчикского участка, где участники экскурсии располагаются в длинных моторных лодках, повторяющих по форме лодки-бударки.

13:00-14:00 Обед, свободное время.

14:00 Отправление в Астрахань.

16:00 Прибытие в Астрахань.

По дороге туристов, улетающих самолетом, доставляем в аэропорт.

Туристы, уезжающие вечерними поездами, могут быть доставлены на ж/д вокзал или к отелю (по желанию).

Время в пути указано ориентировочное, зависит от загруженности паромов!

Обратите внимание! Если по техническим причинам не получится организовать тур в Астраханский Биосферный заповедник, экскурсия будет заменена на поездку в дельту Волги.

Программа поездки в дельту Волги:

09:00 Встреча с гидом.

Отправление из Астрахани.

Дельта Волги — невероятно живописный край, вы увидите луга и пустынные ландшафты, леса и заросли тростника, множество рек, озер, островков и песчаных барханов.

Среди множества протоков и малых рек вы полюбуетесь настоящей красотой нетронутой Астраханской природы, насладитесь уникальными пейзажами, которые она создала, и просто подышите свежим воздухом и хорошо отдохнете.

10:30 Прибытие на причал/базу отдыха.

Если база отдыха островная, то на базу от причала отправляемся на лодках.

10:30-11:00 Встреча на базе, инструктаж.

11:00-13:00 Прогулка в дельту Волги на лодке в сопровождении егеря.

Начав путешествие по одной из рек дельты Волги, через некоторое время вы окажетесь в настоящих водных джунглях, в окружении диких островов и сотен проток и познакомитесь с уникальным и удивительным миром астраханской природы.

Мир дельты завораживает: чакан, кувшинки, водяные лилии, белые лебеди, утки, пеликаны, бакланы, чайки, цапли, каспийские раскаты, ласковое солнце и чистое голубое небо.

13:00 Прибытие на базу отдыха.

13:00-16:00 Обед (уха, второе, салат, напиток), пребывание на базе.

Вы можете поплавать в бассейне (в теплое время года), порыбачить (предоставление снастей за дополнительную плату) или просто прогуляться по территории.

16:00 Отправление в Астрахань.

17:30 Прибытие к отелю. Свободное время.

Проживание

Тур предусматривает проживание в выбранной гостинице в г. Астрахани в двухместных номерах категории стандарт.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местное1-местное
«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)22 80026 900
«Космос» 4* (завтрак шведский стол)26 60030 700
«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)29 90037 400

Стоимость дополнительных суток и доплата за раннее заселение, руб:

ГостиницаДоп. сутки, 2-местное размещениеДоп. сутки, 1-местное размещениеДоплата за раннее заселение при 2-местном размещенииДоплата за раннее заселение при 1-местном размещении
«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)137527507501375
«Космос» 4* (завтрак шведский стол)2625400013152000
«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)3750652018753125

Ранее заселение в отели после 7:00.

Дополнительно в первый день тура можно заказать завтрак в отелях.

Для туристов, прибывающих в Астрахань раньше или отбывающих позже дат тура, предусмотрена услуга бронирования дополнительных суток проживания.

Расчетный час в отелях: заселение — после 14:00, освобождение номеров — до 12:00.

Варианты проживания

«Волга-Волга» 3

2 ночи

Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.

Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.

В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.

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«Космос» 4

2 ночи

Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.

«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4

«Азимут» 3

2 ночи

Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.

Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.

Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В уютном лобби SMART Living подают кофе и чай. Вкусные закуски можно приобрести на стойке Grab&Go.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице (3 ночи)
  • Питание по программе: завтраки и обеды во все дни, кроме завтрака в 1-й день
  • Трансферы в/из аэропорт и с/на ж/д вокзал
  • Трансфер по городу и области на комфортабельном микроавтобусе/туристическом автобусе
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Экскурсионное обслуживание и сопровождение
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Астрахани и обратно
  • Питание, не указанное в программе: ужины
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Астрахань
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе тура?

Фирма оставляет за собой право на изменение программы тура, корректировку времени и места отправления, замену трансфера и изменение порядка посещения экскурсионных объектов.

Как осуществляются трансферы?

Встреча предусмотрена и в аэропорту, и на ж/д вокзале, если туристы прибывают в день начала тура.

Если туристы прибывают на поезде и проживают в отеле Космос, то встреча на ж/д не предусмотрена, поскольку отель находится прямо на территории ж/д вокзала.

В завершающий день тура трансфер тоже и в аэропорт, и на ж/д вокзал (кроме туристов, проживающих в Космосе — они до ж/д добираются самостоятельно).

За 2 суток до начала тура мы высылаем туристам памятку. Там есть вся информация по встрече, номер телефона, по которому можно задать все вопросы.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Астрахани

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные туры

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