Дикие тюльпаны степей Калмыкии

Групповой тур в Астрахани
5
3 отзыва
Поющие барханы и горящая вода, буддизм и шахматы, верблюды и кочевники, радушие и самобытность – все это о Калмыкии.

Мы окажемся на берегах невероятного Розового озера, встретим закат у «Одинокого тополя», познакомимся с традициями бывшего кочевого народа, их непростой историей и необычной, но сытной и вкусной кухней.

Но самой главной изюминкой этого тура является цветение тюльпанов – раз в год гостеприимная калмыцкая земля покрывается яркими, разноцветными бутонами. Не упустите возможность сделать потрясающие фото в море тюльпанов. Вас ждет фантастическое погружение в историю и культуру народов загадочной Калмыкии!
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Ближайшие даты:
9
апр

Что вас ожидает:

Центральный хурул Калмыкии
Центральный хурул Калмыкии
Мы увидим знаменитую Золотую обитель Будды Шакьямуни и пагоду Семи дней
Поющие барханы
Поющие барханы
Вы сможете сами услышать этот природный феномен – в сухую погоду пески издают звук, похожий на звучание органа
Культура кочевых народов
Культура кочевых народов
Познакомимся с бытом и традициями калмыцких кочевников
Море цветов
Море цветов
Устроим мини-пикник среди цветущих диких тюльпанов и сделаем фантастические снимки
Насыщенная программа
Насыщенная программа
Мы посетим сразу 3 региона юга России: Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области
Целебное купание
Целебное купание
Отправимся на озеро Баскунчак, на побережье которого находятся залежи лечебной глины и источники с целебными свойствами

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Элисте и встреча заката в степи

Тур начинается в Элисте (рекомендуем прилетать в г. Волгоград в 8:40 и далее воспользоваться индивидуальным трансфером за дополнительную плату).

В гостинице «Марко Поло» в Элисте вас встретит профессиональный гид-экскурсовод, вы разместитесь, немного отдохнете и после поедете на обед в кафе национальной кухни, где попробуете традиционные блюда калмыцких кочевников.

После вас ждет заселение в гостиницу и экскурсия по городу.

Элиста — один из крупнейших центров буддизма в России.

Вы посетите Центральный хурул Калмыкии — Золотую обитель Будды Шакьямуни и пагоду Семи дней, где установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «кюрде» с 75 миллионами мантр.

Также во время экскурсии вы увидите статуи Будды Шакьямуни и Золотые ворота.

После этого вы отправитесь в степь, где встретите закат у «Одинокого тополя» — одного из мест силы Калмыкии.

Вы услышите легенду об этом месте и узнаете, почему оно стало буддийской святыней.

По возвращении в город вы поужинаете в ресторане и вернетесь в отель.

Экскурсия по Элисте и встреча заката в степиЭкскурсия по Элисте и встреча заката в степиЭкскурсия по Элисте и встреча заката в степиЭкскурсия по Элисте и встреча заката в степиЭкскурсия по Элисте и встреча заката в степиЭкскурсия по Элисте и встреча заката в степи
2 день

Поля тюльпанов

После завтрака вы отправитесь в степь, чтобы полюбоваться необыкновенными пейзажами цветущих диких тюльпанов.

В пути ориентировочно от 10 до 60 км, зависит от того, где в конкретном году будет более цветущие поля тюльпанов.

Вы устроите мини-пикник на поле среди цветов.

Обед на природе в виде перекуса, пофотографируете, а затем переедете на «верблюжий остров», это туристический клуб в окрестностях города, специально оборудованное место для катания на верблюдах.

Здесь же они и проживают.

Вас ждет знакомство с верблюдами и катание на них.

Далее вы поужинаете в национальном кафе и в 18:00-18:30 ч., а затем поедете на экскурсию в музей кочевых народов, где вам покажут как готовят традиционный калмыцкий чай — джомба, вы постреляете из лука, узнаете, как выглядит «Тодо бичиг» — старокалмыцкая вертикальная письменность, а также научитесь вязать калмыцкий узел.

К вечеру сможете прогуляться по городку Шахмат.

Далее вы вернетесь в гостиницу и отдохнете.

Поля тюльпановПоля тюльпановПоля тюльпановПоля тюльпановПоля тюльпановПоля тюльпановПоля тюльпанов
3 день

Поющие барханы, розовое озеро и этническая программа в Адыке

Утром вы позавтракаете в гостинице, а после отправитесь в поселок Адык, рядом с которым находятся поющие барханы.

Время в пути 1,5 ч – 140 км.

Перед экскурсией у вас будет ранний обед – и дальше маршрут будет проходит по пустыне с Поющими барханами.

Этот природный феномен знаменит тем, что в сухую погоду пески издают звук, похожий на звучание органа.

Затем вы продолжите маршрут и отправитесь на 35 км к уникальным соленым Меклетинским озерам.

Мигрирующие птицы занесли сюда мелкого розового рачка, который расплодился в озере, и потому теперь вода в нем кажется розовой.

Помимо окрашивания воды, этот рачок участвует в образовании лечебной грязи, которая применяется в косметологии и лечении кожных заболеваний.

В древности по берегам озер располагались стоянки различных кочевых народов.

На склонах холмов и сейчас можно найти обломки древних глиняных сосудов и наконечники стрел, относящиеся к ямной, катакомбной, сарматской и скифской культурам.

Далее, через 10 км мы приедем на «горящий родник» и вы примете участие в ритуале его возжигания.

Программа дня завершится посещением калмыцкой юрты — традиционного жилища кочевника где вы и поужинаете.

Здесь вас будет ждать этническая программа.

Вам расскажут историю и быт калмыцкого народа, историю заповедника, увидите самую настоящую калмыцкую головоломку.

На мастер-классе вы узнаете, как правильно закидывать аркан на лошадь и научитесь завязывать калмыцкий узел.

Программа завершится ужином в юрте с блюдами национальной кухни.

После вас отвезут в Астрахань, протяженность пути 450км, где вы заселитесь в гостиницу и отдохнете.

Поющие барханы, розовое озеро и этническая программа в АдыкеПоющие барханы, розовое озеро и этническая программа в АдыкеПоющие барханы, розовое озеро и этническая программа в АдыкеПоющие барханы, розовое озеро и этническая программа в АдыкеПоющие барханы, розовое озеро и этническая программа в АдыкеПоющие барханы, розовое озеро и этническая программа в Адыке
4 день

Астраханский кремль и Столица Золотой Орды

После завтрака вас ждет прогулка с экскурсоводом по территории Астраханского кремля.

Здесь сохранилось более 20 памятников архитектуры: старинные храмы и часовни, башни, проездные ворота и различные гражданские сооружения.

После вы пообедаете в кафе и далее вас ждет переезд к одной из главных достопримечательностей Астраханского края — реконструированной столице Золотой Орды Сарай-Бату.

Основанный в 1250 году ханом Бату, внуком Чингисхана, древний город разросся из ставки для кочевников.

К концу XV века набеги врагов, природные катаклизмы и время разрушили столицу Золотой Орды.

Изначально на месте раскопок предполагался музей, но в 2010 году Сарай-Бату реконструировали для съемок фильма «Святитель Алексий» («Орда»).

Ближе к вечеру вы прибудете в Ахтубинск и разместитесь в гостинице.

В пути – 300км.

После ужина в ресторане недалеко от гостиницы или в кафе, вы прогуляетесь по бульвару вдоль реки Ахтуба.

Астраханский кремль и Столица Золотой ОрдыАстраханский кремль и Столица Золотой ОрдыАстраханский кремль и Столица Золотой ОрдыАстраханский кремль и Столица Золотой ОрдыАстраханский кремль и Столица Золотой Орды
5 день

Гора Богдо и озеро Баскунчак

После завтрака вы отправитесь на территорию Богдинско-Баскунчакского заповедника, главными достопримечательностями которого являются гора Богдо и уникальное соленое озеро Баскунчак.

Вас ждет небольшой треккинг на гору Богдо.

Это наивысшая точка Прикаспийской низменности (150 м над уровнем моря).

Возраст пород, из которых состоят геологические слои горы, составляет более 200 млн лет.

Уникальность горы Богдо заключается ещё и в том, что она продолжает расти, и высота её увеличивается до 2 мм в год.

После посещения горы Богдо вы совершите прогулку вглубь озера Баскунчак.

По пути вы остановитесь на обед в кафе в поселке Нижний Баскунчак.

Котловина водоема заполнена солями и глинистыми отложениями пермского и триасового периодов, а также породами четвертичного возраста.

С VIII века на озере добывали соль и отправляли её по шелковому пути.

На побережье имеются залежи лечебных глин, а купание в рапе (источнике с высококонцентрированным раствором солей) оказывает целебный эффект.

После экскурсии вы отправитесь далее по маршруту в поселок Колхозная Ахтуба, расположенный недалеко от Волгограда (время в пути 300км), поужинаете в кафе и заселитесь в номерах на тур. базе.

Гора Богдо и озеро БаскунчакГора Богдо и озеро БаскунчакГора Богдо и озеро БаскунчакГора Богдо и озеро БаскунчакГора Богдо и озеро БаскунчакГора Богдо и озеро Баскунчак
6 день

Экскурсия по Волгограду. Возвращение домой

Утром после завтрака вас ждет небольшой переезд в Волгоград.

Там вы посетите знаменитый мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

Послушаете звуки войны, проходя между стенами-руинами, увидите смену караула в зале воинской славы, а также осмотрите другие композиции комплекса.

Главная скульптура ансамбля «Родина-мать зовет!» находится на завершающей стадии реставрации.

Также вы посетите музей-панораму «Сталинградская битва», который находится недалеко от центральной набережной Волгограда.

После обеда в кафе вас отвезут в аэропорт к вечернему рейсу.

Рекомендуем рейсы после 16:00.

Экскурсия по Волгограду. Возвращение домойЭкскурсия по Волгограду. Возвращение домойЭкскурсия по Волгограду. Возвращение домойЭкскурсия по Волгограду. Возвращение домой

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в гостиницах по пути следования (гостиницы и базы по маршруту могут быть заменены на аналогичные по уровню сервиса).

Стоимость тура на 1 чел. – 69 000 руб.

Доплата за одноместное размещение – 15 000 руб. /чел.

Детям до 10 лет предоставляется скидка – 3000 руб.

Варианты проживания

Отель «Марко Поло» 4* в Элисте

2 ночи

Первые две ночи путешествия вы проведете в отеле «Марко Поло» в Элисте. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. В вашем номере будут одна двуспальная или две односпальные кровати, кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильник, чайник, а также ванная комната с душевой кабиной, феном и туалетно-гигиеническими принадлежностями.

Отель «Марко Поло» 4* в ЭлистеОтель «Марко Поло» 4* в ЭлистеОтель «Марко Поло» 4* в ЭлистеОтель «Марко Поло» 4* в ЭлистеОтель «Марко Поло» 4* в ЭлистеОтель «Марко Поло» 4* в ЭлистеОтель «Марко Поло» 4* в ЭлистеОтель «Марко Поло» 4* в Элисте

Отель «Азимут» в Астрахани

1 ночь

В третий день вы разместитесь в отеле «Азимут» в Астрахани, расположенном в историческом центре города. Вас ждет размещение в стандартных двухместных номерах с удобствами. В вашем номере будут две раздельные кровати (при необходимости трансформируются в одну двуспальную), телевизор с плоским экраном, Wi- Fi, кондиционер, рабочий стол, холодильник и ванная комната с феном. На территории отеля есть тренажерный зал, ресторан и летняя терраса с открытым кинозалом.

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Гостиница «Яуза» 2* в Ахтубинске

1 ночь

С четвертого по пятый дни путешествия в гостинице «Яуза» в Ахтубинске. В вашем номере будут две отдельные кровати, телевизор с плоским экраном, мини-холодильник, кондиционер, электрический чайник, Wi-Fi и санузел с душем. В гостинице работает кафе, бильярдная комната и настольный теннис.

Гостиница «Яуза» 2* в АхтубинскеГостиница «Яуза» 2* в АхтубинскеГостиница «Яуза» 2* в АхтубинскеГостиница «Яуза» 2* в АхтубинскеГостиница «Яуза» 2* в АхтубинскеГостиница «Яуза» 2* в Ахтубинске

Парк-отель «Пересвет» в поселке Колхозная Ахтуба

1 ночь

Заключительную ночь тура вы проведете в стандартных двухместных номерах парк-отеля «Пересвет»в поселке Колхозная Ахтуба в Волгоградской области. В вашем номере будут одна двуспальная или две односпальные кровати, холодильник, телевизор, кондиционер, а также санузел с душевой кабиной. На территории отеля есть ресторан, спортивные площадки, детский клуб, а также русская баня с бассейном и SPA-комплекс.

Парк-отель «Пересвет» в поселке Колхозная АхтубаПарк-отель «Пересвет» в поселке Колхозная АхтубаПарк-отель «Пересвет» в поселке Колхозная АхтубаПарк-отель «Пересвет» в поселке Колхозная АхтубаПарк-отель «Пересвет» в поселке Колхозная АхтубаПарк-отель «Пересвет» в поселке Колхозная Ахтуба

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе
  • Завтраки, обеды и ужины (кроме ужина в 4 день)
  • Трансфер в аэропорт Волгограда
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Услуги гидов
  • Катание на верблюдах
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на экскурсионные объекты и экосборы
  • Этническая программа в Адыке
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Элиста и обратно из г. Волгоград
  • Трансфер из Волгограда в Элисту (в первый день, если прибываете в Волгоград)
  • Посещение бани в 5 день (только по предварительному бронированию)
  • Ужин в 4 день - ресторан «Лабиринт», либо кафе в гостинице, так же, есть возможность заказать еду, которую доставят в гостиницу
  • Одноместное размещение по маршруту (+15 000 руб. /чел.)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Калмыкия, Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветро- и влагозащитные брюки и куртку с капюшоном;
  • футболку с длинным рукавом;
  • легкие ботинки или кроссовки;
  • индивидуальную аптечку;
  • репелленты;
  • средства личной гигиены.
На каком транспорте происходит передвижение по маршруту?

Передвижение в туре осуществляется на микроавтобусе или минивен Хонда иллюзион. Возможны другие варианты марок автомобилей с комфортабельными условиями (зависит от количества человек в группе).

Какие рекомендации по прилету и вылету?

Тур начинается в Элисте, но мы рекомендуем рейс из Москвы и Санкт-Петербурга с прилетом в г. Волгоград в 8:40 утра, а далее воспользоваться трансфером.

Возвращаться рекомендуем на рейсах после 16 часов (17.45) – авиакомпании «S7», «Победа», «Нордвинд», «Ютейр».

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?

Детям до 10 лет предоставляется скидка 3 000 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 апр 2024
Огромное спасибо вам за отличный отпуск! В течение недели мы получили массу новых и незабываемых впечатлений! Особенно понравился музей кочевых народов, калмыцкие степи, тюльпановый рай! Величие Волгограда, его сила и мощь! Астраханская земля порадовала Кремлём, мы увидели исторический момент в Ахтубинске запуск баллистической ракеты! Гиду Алексею отдельная благодарность за интересные рассказы о природе, географии калмыцкого края, тёплую компанию и море позитива. Водителю Николаю за лёгкие дороги и переезды. Желаем вам дальнейших успехов, вы профессионалы своего дела! Здоровья, счастья и отличных туристов! 🙂🌞🏜️🔥
Т
13 апр 2023
Отдыхали с 04.04.23 по 09.04.23. Мы с подругой в полном восторге, отлично продуманная программа тура, великолепные отели (особенно в Элисте), внимательный гид - Зурган, отзывающийся на все наши пожелания. Ну и самое главное шикарные тюльпаны и ирисы. Всем советую.
Отдыхали с 04.04.23 по 09.04.23. Мы с подругой в полном восторге, отлично продуманная программа тура, великолепныеОтдыхали с 04.04.23 по 09.04.23. Мы с подругой в полном восторге, отлично продуманная программа тура, великолепныеОтдыхали с 04.04.23 по 09.04.23. Мы с подругой в полном восторге, отлично продуманная программа тура, великолепные
А
24 апр 2024
Добрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезти нас по интересным знаковым местам, но и помогли проникнуться тем, насколько это необычная самобытная культура, о которой, я, к сожалению, мало что знала перед поездкой. Видно, что гидам реально хотелось, чтобы нам понравилась их малая Родина. Также я хочу отметить, что они очень оперативно реагировали на наши просьбы и пожелания и пытались сделать так, чтобы туристам было максимально интересно и комфортно в путешествии. Желаю им удачи и процветания в их непростом деле!
Добрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезтиДобрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезти

Тур входит в следующие категории Астрахани

Можно с детьмиВсе туры6-дневные турыНа автобусе

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