1 день

Экскурсия по Элисте и встреча заката в степи

Тур начинается в Элисте (рекомендуем прилетать в г. Волгоград в 8:40 и далее воспользоваться индивидуальным трансфером за дополнительную плату).

В гостинице «Марко Поло» в Элисте вас встретит профессиональный гид-экскурсовод, вы разместитесь, немного отдохнете и после поедете на обед в кафе национальной кухни, где попробуете традиционные блюда калмыцких кочевников.

После вас ждет заселение в гостиницу и экскурсия по городу.

Элиста — один из крупнейших центров буддизма в России.

Вы посетите Центральный хурул Калмыкии — Золотую обитель Будды Шакьямуни и пагоду Семи дней, где установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «кюрде» с 75 миллионами мантр.

Также во время экскурсии вы увидите статуи Будды Шакьямуни и Золотые ворота.

После этого вы отправитесь в степь, где встретите закат у «Одинокого тополя» — одного из мест силы Калмыкии.

Вы услышите легенду об этом месте и узнаете, почему оно стало буддийской святыней.

По возвращении в город вы поужинаете в ресторане и вернетесь в отель.