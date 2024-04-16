Мы окажемся на берегах невероятного Розового озера, встретим закат у «Одинокого тополя», познакомимся с традициями бывшего кочевого народа, их непростой историей и необычной, но сытной и вкусной кухней.
Но самой главной изюминкой этого тура является цветение тюльпанов – раз в год гостеприимная калмыцкая земля покрывается яркими, разноцветными бутонами. Не упустите возможность сделать потрясающие фото в море тюльпанов. Вас ждет фантастическое погружение в историю и культуру народов загадочной Калмыкии!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Элисте и встреча заката в степи
Тур начинается в Элисте (рекомендуем прилетать в г. Волгоград в 8:40 и далее воспользоваться индивидуальным трансфером за дополнительную плату).
В гостинице «Марко Поло» в Элисте вас встретит профессиональный гид-экскурсовод, вы разместитесь, немного отдохнете и после поедете на обед в кафе национальной кухни, где попробуете традиционные блюда калмыцких кочевников.
После вас ждет заселение в гостиницу и экскурсия по городу.
Элиста — один из крупнейших центров буддизма в России.
Вы посетите Центральный хурул Калмыкии — Золотую обитель Будды Шакьямуни и пагоду Семи дней, где установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «кюрде» с 75 миллионами мантр.
Также во время экскурсии вы увидите статуи Будды Шакьямуни и Золотые ворота.
После этого вы отправитесь в степь, где встретите закат у «Одинокого тополя» — одного из мест силы Калмыкии.
Вы услышите легенду об этом месте и узнаете, почему оно стало буддийской святыней.
По возвращении в город вы поужинаете в ресторане и вернетесь в отель.
Поля тюльпанов
После завтрака вы отправитесь в степь, чтобы полюбоваться необыкновенными пейзажами цветущих диких тюльпанов.
В пути ориентировочно от 10 до 60 км, зависит от того, где в конкретном году будет более цветущие поля тюльпанов.
Вы устроите мини-пикник на поле среди цветов.
Обед на природе в виде перекуса, пофотографируете, а затем переедете на «верблюжий остров», это туристический клуб в окрестностях города, специально оборудованное место для катания на верблюдах.
Здесь же они и проживают.
Вас ждет знакомство с верблюдами и катание на них.
Далее вы поужинаете в национальном кафе и в 18:00-18:30 ч., а затем поедете на экскурсию в музей кочевых народов, где вам покажут как готовят традиционный калмыцкий чай — джомба, вы постреляете из лука, узнаете, как выглядит «Тодо бичиг» — старокалмыцкая вертикальная письменность, а также научитесь вязать калмыцкий узел.
К вечеру сможете прогуляться по городку Шахмат.
Далее вы вернетесь в гостиницу и отдохнете.
Поющие барханы, розовое озеро и этническая программа в Адыке
Утром вы позавтракаете в гостинице, а после отправитесь в поселок Адык, рядом с которым находятся поющие барханы.
Время в пути 1,5 ч – 140 км.
Перед экскурсией у вас будет ранний обед – и дальше маршрут будет проходит по пустыне с Поющими барханами.
Этот природный феномен знаменит тем, что в сухую погоду пески издают звук, похожий на звучание органа.
Затем вы продолжите маршрут и отправитесь на 35 км к уникальным соленым Меклетинским озерам.
Мигрирующие птицы занесли сюда мелкого розового рачка, который расплодился в озере, и потому теперь вода в нем кажется розовой.
Помимо окрашивания воды, этот рачок участвует в образовании лечебной грязи, которая применяется в косметологии и лечении кожных заболеваний.
В древности по берегам озер располагались стоянки различных кочевых народов.
На склонах холмов и сейчас можно найти обломки древних глиняных сосудов и наконечники стрел, относящиеся к ямной, катакомбной, сарматской и скифской культурам.
Далее, через 10 км мы приедем на «горящий родник» и вы примете участие в ритуале его возжигания.
Программа дня завершится посещением калмыцкой юрты — традиционного жилища кочевника где вы и поужинаете.
Здесь вас будет ждать этническая программа.
Вам расскажут историю и быт калмыцкого народа, историю заповедника, увидите самую настоящую калмыцкую головоломку.
На мастер-классе вы узнаете, как правильно закидывать аркан на лошадь и научитесь завязывать калмыцкий узел.
Программа завершится ужином в юрте с блюдами национальной кухни.
После вас отвезут в Астрахань, протяженность пути 450км, где вы заселитесь в гостиницу и отдохнете.
Астраханский кремль и Столица Золотой Орды
После завтрака вас ждет прогулка с экскурсоводом по территории Астраханского кремля.
Здесь сохранилось более 20 памятников архитектуры: старинные храмы и часовни, башни, проездные ворота и различные гражданские сооружения.
После вы пообедаете в кафе и далее вас ждет переезд к одной из главных достопримечательностей Астраханского края — реконструированной столице Золотой Орды Сарай-Бату.
Основанный в 1250 году ханом Бату, внуком Чингисхана, древний город разросся из ставки для кочевников.
К концу XV века набеги врагов, природные катаклизмы и время разрушили столицу Золотой Орды.
Изначально на месте раскопок предполагался музей, но в 2010 году Сарай-Бату реконструировали для съемок фильма «Святитель Алексий» («Орда»).
Ближе к вечеру вы прибудете в Ахтубинск и разместитесь в гостинице.
В пути – 300км.
После ужина в ресторане недалеко от гостиницы или в кафе, вы прогуляетесь по бульвару вдоль реки Ахтуба.
Гора Богдо и озеро Баскунчак
После завтрака вы отправитесь на территорию Богдинско-Баскунчакского заповедника, главными достопримечательностями которого являются гора Богдо и уникальное соленое озеро Баскунчак.
Вас ждет небольшой треккинг на гору Богдо.
Это наивысшая точка Прикаспийской низменности (150 м над уровнем моря).
Возраст пород, из которых состоят геологические слои горы, составляет более 200 млн лет.
Уникальность горы Богдо заключается ещё и в том, что она продолжает расти, и высота её увеличивается до 2 мм в год.
После посещения горы Богдо вы совершите прогулку вглубь озера Баскунчак.
По пути вы остановитесь на обед в кафе в поселке Нижний Баскунчак.
Котловина водоема заполнена солями и глинистыми отложениями пермского и триасового периодов, а также породами четвертичного возраста.
С VIII века на озере добывали соль и отправляли её по шелковому пути.
На побережье имеются залежи лечебных глин, а купание в рапе (источнике с высококонцентрированным раствором солей) оказывает целебный эффект.
После экскурсии вы отправитесь далее по маршруту в поселок Колхозная Ахтуба, расположенный недалеко от Волгограда (время в пути 300км), поужинаете в кафе и заселитесь в номерах на тур. базе.
Экскурсия по Волгограду. Возвращение домой
Утром после завтрака вас ждет небольшой переезд в Волгоград.
Там вы посетите знаменитый мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.
Послушаете звуки войны, проходя между стенами-руинами, увидите смену караула в зале воинской славы, а также осмотрите другие композиции комплекса.
Главная скульптура ансамбля «Родина-мать зовет!» находится на завершающей стадии реставрации.
Также вы посетите музей-панораму «Сталинградская битва», который находится недалеко от центральной набережной Волгограда.
После обеда в кафе вас отвезут в аэропорт к вечернему рейсу.
Рекомендуем рейсы после 16:00.
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в гостиницах по пути следования (гостиницы и базы по маршруту могут быть заменены на аналогичные по уровню сервиса).
Стоимость тура на 1 чел. – 69 000 руб.
Доплата за одноместное размещение – 15 000 руб. /чел.
Детям до 10 лет предоставляется скидка – 3000 руб.
Варианты проживания
Отель «Марко Поло» 4* в Элисте
Первые две ночи путешествия вы проведете в отеле «Марко Поло» в Элисте. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. В вашем номере будут одна двуспальная или две односпальные кровати, кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильник, чайник, а также ванная комната с душевой кабиной, феном и туалетно-гигиеническими принадлежностями.
Отель «Азимут» в Астрахани
В третий день вы разместитесь в отеле «Азимут» в Астрахани, расположенном в историческом центре города. Вас ждет размещение в стандартных двухместных номерах с удобствами. В вашем номере будут две раздельные кровати (при необходимости трансформируются в одну двуспальную), телевизор с плоским экраном, Wi- Fi, кондиционер, рабочий стол, холодильник и ванная комната с феном. На территории отеля есть тренажерный зал, ресторан и летняя терраса с открытым кинозалом.
Гостиница «Яуза» 2* в Ахтубинске
С четвертого по пятый дни путешествия в гостинице «Яуза» в Ахтубинске. В вашем номере будут две отдельные кровати, телевизор с плоским экраном, мини-холодильник, кондиционер, электрический чайник, Wi-Fi и санузел с душем. В гостинице работает кафе, бильярдная комната и настольный теннис.
Парк-отель «Пересвет» в поселке Колхозная Ахтуба
Заключительную ночь тура вы проведете в стандартных двухместных номерах парк-отеля «Пересвет»в поселке Колхозная Ахтуба в Волгоградской области. В вашем номере будут одна двуспальная или две односпальные кровати, холодильник, телевизор, кондиционер, а также санузел с душевой кабиной. На территории отеля есть ресторан, спортивные площадки, детский клуб, а также русская баня с бассейном и SPA-комплекс.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- Завтраки, обеды и ужины (кроме ужина в 4 день)
- Трансфер в аэропорт Волгограда
- Транспортное обслуживание по программе
- Услуги гидов
- Катание на верблюдах
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на экскурсионные объекты и экосборы
- Этническая программа в Адыке
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Элиста и обратно из г. Волгоград
- Трансфер из Волгограда в Элисту (в первый день, если прибываете в Волгоград)
- Посещение бани в 5 день (только по предварительному бронированию)
- Ужин в 4 день - ресторан «Лабиринт», либо кафе в гостинице, так же, есть возможность заказать еду, которую доставят в гостиницу
- Одноместное размещение по маршруту (+15 000 руб. /чел.)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветро- и влагозащитные брюки и куртку с капюшоном;
- футболку с длинным рукавом;
- легкие ботинки или кроссовки;
- индивидуальную аптечку;
- репелленты;
- средства личной гигиены.
На каком транспорте происходит передвижение по маршруту?
Передвижение в туре осуществляется на микроавтобусе или минивен Хонда иллюзион. Возможны другие варианты марок автомобилей с комфортабельными условиями (зависит от количества человек в группе).
Какие рекомендации по прилету и вылету?
Тур начинается в Элисте, но мы рекомендуем рейс из Москвы и Санкт-Петербурга с прилетом в г. Волгоград в 8:40 утра, а далее воспользоваться трансфером.
Возвращаться рекомендуем на рейсах после 16 часов (17.45) – авиакомпании «S7», «Победа», «Нордвинд», «Ютейр».
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки на тур?
Детям до 10 лет предоставляется скидка 3 000 рублей.