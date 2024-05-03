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Авторский тур
6 дней
Рыболовный тур в Астрахань
Начало: Астрахань
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 40 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии
Начало: Астрахань
27 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 31 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
Начало: Г. Элиста
16 июля в 10:00
61 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области
Начало: Г. Элиста
10 сен в 10:00
8 окт в 10:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Начало: Россия, Республика Калмыкия, Элиста
8 апр в 10:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Путешествие в долину лотосов. Тур в Астраханскую область
Начало: Астрахань
2 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от 36 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААркадий3 мая 2024Все было четко по программе, никаких сбоев.
- ААнна24 апреля 2024Добрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезти нас по интересным знаковым
- ААнна16 апреля 2024Огромное спасибо вам за отличный отпуск! В течение недели мы получили массу новых и незабываемых впечатлений! Особенно понравился музей кочевых
- ММеркурьева13 октября 2023Принимающая сторона просто молодцы!!!
- ООльга3 октября 2023Была в туре "Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии" в августе 2023 года. Большое спасибо организаторам тура за интересную программу и хорошую организацию. Особенно понравилась поездка в Элисту и на лотосовые поля.
- ГГалина25 сентября 2023Организация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянии
- ИИрина6 сентября 2023Отзыв по поводу тура Роскошь Нижней Волги. Начну, пожалуй, с минусов. Я кинофоб. Кинофобам лучше в Астрахань ни ехать. В
- ММытарева23 августа 2023Очень интересный и познавательный тур. Масса положительных впечатлений.
- ВВалентина23 августа 2023Очень интересный, насыщенный, познавательный, хорошо организованный тур! Удивительные, всё знающие. гиды Эвелина и Вячеслав Васильевич! Узнали много нового и интересного!
- ЕЕлена30 мая 2023Ребят, кому нужен нескончаемый словесный поток гида с кучей информации, событий и дат, то вам НЕ сюда. Но вам сюда, если
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «6-дневные туры»
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