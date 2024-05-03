Авторские туры на 6 дней в Астрахань

Найдено 6 туров в категории «6-дневные туры» в Астрахани, цены от 31 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рыболовный тур в Астрахань
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рыболовный тур в Астрахань
Начало: Астрахань
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 40 900 за человека
Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии
Начало: Астрахань
27 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 31 600 за человека
Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
Начало: Г. Элиста
16 июля в 10:00
61 000 за человека
Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области
Начало: Г. Элиста
10 сен в 10:00
8 окт в 10:00
59 000 за человека
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Начало: Россия, Республика Калмыкия, Элиста
8 апр в 10:00
69 000 за человека
Путешествие в долину лотосов. Тур в Астраханскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Путешествие в долину лотосов. Тур в Астраханскую область
Начало: Астрахань
2 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от 36 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Аркадий
    3 мая 2024
    Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
    Все было четко по программе, никаких сбоев.
    Все было четко по программе, никаких сбоевВсе было четко по программе, никаких сбоевВсе было четко по программе, никаких сбоев
  • А
    Анна
    24 апреля 2024
    Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
    Добрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезти нас по интересным знаковым
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    местам, но и помогли проникнуться тем, насколько это необычная самобытная культура, о которой, я, к сожалению, мало что знала перед поездкой. Видно, что гидам реально хотелось, чтобы нам понравилась их малая Родина. Также я хочу отметить, что они очень оперативно реагировали на наши просьбы и пожелания и пытались сделать так, чтобы туристам было максимально интересно и комфортно в путешествии. Желаю им удачи и процветания в их непростом деле!

    Добрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезтиДобрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезти
  • А
    Анна
    16 апреля 2024
    Дикие тюльпаны степей Калмыкии
    Огромное спасибо вам за отличный отпуск! В течение недели мы получили массу новых и незабываемых впечатлений! Особенно понравился музей кочевых
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    народов, калмыцкие степи, тюльпановый рай! Величие Волгограда, его сила и мощь! Астраханская земля порадовала Кремлём, мы увидели исторический момент в Ахтубинске запуск баллистической ракеты! Гиду Алексею отдельная благодарность за интересные рассказы о природе, географии калмыцкого края, тёплую компанию и море позитива. Водителю Николаю за лёгкие дороги и переезды. Желаем вам дальнейших успехов, вы профессионалы своего дела! Здоровья, счастья и отличных туристов! 🙂🌞🏜️🔥

  • М
    Меркурьева
    13 октября 2023
    Рыболовный тур в Астрахань
    Принимающая сторона просто молодцы!!!
  • О
    Ольга
    3 октября 2023
    Рыболовный тур в Астрахань
    Была в туре "Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии" в августе 2023 года. Большое спасибо организаторам тура за интересную программу и хорошую организацию. Особенно понравилась поездка в Элисту и на лотосовые поля.
  • Г
    Галина
    25 сентября 2023
    Рыболовный тур в Астрахань
    Организация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянии
    Организация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянии
  • И
    Ирина
    6 сентября 2023
    Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии
    Отзыв по поводу тура Роскошь Нижней Волги. Начну, пожалуй, с минусов. Я кинофоб. Кинофобам лучше в Астрахань ни ехать. В
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    городе очень много бездомных собак, ходят стаями. Особенно много из вечерами и у отеля Волга Волга. Гостиницу брали самую дешевую, поскольку тур не предполагал долгого пребывания в ней, но в целом гостиница на троечку, есть недостатки, но по сравнению с другими в целом повезло. Нам и чайник дали, попросишь убраться - убираются, еда не очень, хотя я не особо обращаю на это внимание. Другие гостиницы как выяснилось тоже с недостатками - Космос рядом с ж/д и туристы жаловались, что всю ночь слушают переговоры диспетчеров с локомотивщиками. Азимут, конечно самая дорогая, но находится в очень хорошем месте, на набережной. Как вариант можно посмотреть другие гостиницы. По туру - огромнейшее восхищение экскурсоводами. Хотелось бы выразить благодарность Эвелине Викторовне и Вячеславу Васильевичу за их истории про Астраханский край, влюбили в историю Астрахани безоговорочно. Эвелине Викторовне также мое восхищение за ее выдержку по отношению к туристам в некоторых независящих от нее как от экскурсоводов моментах и за ответы на любые дополнительные вопросы. Вячеслава Васильевича можно слушать бесконечно, жаль что в последних классах у нас не было такого преподавателя (после школы у меня также был хороший преподаватель). Обзорная по Астрахани - хорошо, Лотосы - отлично, очень повезло с водителем Михаилом, Селитренное городище и Сарай Бату - хорошо, нашей группе больше понравилось на селитренном городище, хотелось бы там побольше времени, Сарай Бату восприняли как зону для фотосессий, Элиста - почти отлично - были задержки в пути, была в Элисте второй раз, возможно чуть не хватило времени. Музей кочевых народов - фантастика, показывала видео дома, харизма сотрудников музея ощущалась и по видео. Ну и конечно всех больше запомнилась поездка на Богдо и Баскунчак - люблю природу и буддийские места, это лично мое предпочтение. Предупреждали, что на Баскунчаке нужно быть осторожнее, не послушалась, но поездка запомнится точно на всю жизнь 😄 когда ехали обратно, пошёл дождь, спасибо, огромнейшее спасибо водителю Алексею за его профессионализм, за то что довез нас в целости и сохранности по размытой грунтовой дороге - Яндекс погода абсолютно у всех показывала отсутствие дождя, но буддийские места они такие. Лично нам не хватило возможно рыбалки, но хватило всего остального. Спасибо за тур🙏👍🍉🌈

    Отзыв по поводу тура Роскошь Нижней Волги. Начну, пожалуй, с минусов. Я кинофоб. Кинофобам лучше вОтзыв по поводу тура Роскошь Нижней Волги. Начну, пожалуй, с минусов. Я кинофоб. Кинофобам лучше вОтзыв по поводу тура Роскошь Нижней Волги. Начну, пожалуй, с минусов. Я кинофоб. Кинофобам лучше вОтзыв по поводу тура Роскошь Нижней Волги. Начну, пожалуй, с минусов. Я кинофоб. Кинофобам лучше в
  • М
    Мытарева
    23 августа 2023
    Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии
    Очень интересный и познавательный тур. Масса положительных впечатлений.
  • В
    Валентина
    23 августа 2023
    Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии
    Очень интересный, насыщенный, познавательный, хорошо организованный тур! Удивительные, всё знающие. гиды Эвелина и Вячеслав Васильевич! Узнали много нового и интересного!
  • Е
    Елена
    30 мая 2023
    Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области
    Ребят, кому нужен нескончаемый словесный поток гида с кучей информации, событий и дат, то вам НЕ сюда. Но вам сюда, если
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    нужно дружеское общение вперемешку с былями и небылицами и наслаждение здесь и сейчас. Мало того, что сам по себе тур с кучей любопытных «фишек», так ещё и экспромт/импровизация случались:))) то фотоохота на жирненьких сусликов в Сарай Бату, то «цыганочка с выходом» на набережных Астрахани и Ахтубинска во спасение от комаров и мошки, то змеючка на тропинке, то ежик (правда, не ушастый). Точечные гиды - прекрасны. И невозможно не отметить нашего самого прекрасного «АлеХана» (он же - Алексей, он же - Лёша, он же - Алекс, он же - …). Лёёёш, спасибо тебе преогромное за адекватную манеру вождения, в тч по степному бездорожью; за то, что слышал, а иногда и предвосхищал; за твое спокойствие, за твои «дааа» и «нееет», за поддержку совершенно любой атмосферы - помолчать/поговорить/посмеяться/попеть и отдельное спасибо за навеянное тобой состояние удовлетворенной расслабленности (на жаргоне - расслабон), которого нам так не хватает в бешеном ритме трудовых будней. Уралан!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «6-дневные туры»

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  1. Рыболовный тур в Астрахань
  2. Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии
  3. Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
  4. Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области
  5. Дикие тюльпаны степей Калмыкии
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