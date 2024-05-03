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городе очень много бездомных собак, ходят стаями. Особенно много из вечерами и у отеля Волга Волга. Гостиницу брали самую дешевую, поскольку тур не предполагал долгого пребывания в ней, но в целом гостиница на троечку, есть недостатки, но по сравнению с другими в целом повезло. Нам и чайник дали, попросишь убраться - убираются, еда не очень, хотя я не особо обращаю на это внимание. Другие гостиницы как выяснилось тоже с недостатками - Космос рядом с ж/д и туристы жаловались, что всю ночь слушают переговоры диспетчеров с локомотивщиками. Азимут, конечно самая дорогая, но находится в очень хорошем месте, на набережной. Как вариант можно посмотреть другие гостиницы. По туру - огромнейшее восхищение экскурсоводами. Хотелось бы выразить благодарность Эвелине Викторовне и Вячеславу Васильевичу за их истории про Астраханский край, влюбили в историю Астрахани безоговорочно. Эвелине Викторовне также мое восхищение за ее выдержку по отношению к туристам в некоторых независящих от нее как от экскурсоводов моментах и за ответы на любые дополнительные вопросы. Вячеслава Васильевича можно слушать бесконечно, жаль что в последних классах у нас не было такого преподавателя (после школы у меня также был хороший преподаватель). Обзорная по Астрахани - хорошо, Лотосы - отлично, очень повезло с водителем Михаилом, Селитренное городище и Сарай Бату - хорошо, нашей группе больше понравилось на селитренном городище, хотелось бы там побольше времени, Сарай Бату восприняли как зону для фотосессий, Элиста - почти отлично - были задержки в пути, была в Элисте второй раз, возможно чуть не хватило времени. Музей кочевых народов - фантастика, показывала видео дома, харизма сотрудников музея ощущалась и по видео. Ну и конечно всех больше запомнилась поездка на Богдо и Баскунчак - люблю природу и буддийские места, это лично мое предпочтение. Предупреждали, что на Баскунчаке нужно быть осторожнее, не послушалась, но поездка запомнится точно на всю жизнь 😄 когда ехали обратно, пошёл дождь, спасибо, огромнейшее спасибо водителю Алексею за его профессионализм, за то что довез нас в целости и сохранности по размытой грунтовой дороге - Яндекс погода абсолютно у всех показывала отсутствие дождя, но буддийские места они такие. Лично нам не хватило возможно рыбалки, но хватило всего остального. Спасибо за тур🙏👍🍉🌈