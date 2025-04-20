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страна" продлило мне пребывание в гостинице, поскольку я хотела посмотреть еще некоторые достопримечательности Калмыкии. Принимающей стороне хочется отдельно сказать большое спасибо! Я приобрела еще дополнительный тур в природный заповедник - озеро Маныч. Несмотря на обилие туристов и желающих посмотреть красоты Калмыкии, принимающая сторона сделал все возможное, чтобы удовлетворить мое желание и организовать мне прекрасную поездку к степным птицам.