Степное Поволжье. Экскурсионный тур
Начало: Волгоград
30 июн в 10:00
14 авг в 10:00
от 78 700 ₽ за человека
6 городов по югу России. Экскурсионный тур
Начало: Г. Краснодар
2 июн в 10:00
5 окт в 10:00
от 126 500 ₽ за человека
Волга не хуже моря. Волгоград и Астрахань на 6 дней
Начало: Волгоград
25 июл в 10:00
1 авг в 10:00
от 50 150 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталия20 апреля 2025За организацию тура 10 баллов!
- ИИрина15 апреля 2025Тур я купила в компании "Большая страна" и документы были оформлены оперативно (Договор, оплата, памятки…). Дополнительно, по моей просьбе, "Большая
- ИИлья25 ноября 2024Прекрасные люди, чуткие, веселые, умеют интересно рассказать и показать. На протяжении всей поездки чувствовали себя весело и комфортно!
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Мамаев Курган»
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