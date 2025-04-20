Туры на Мамаев курган

Найдено 3 тура в категории «Мамаев Курган» в Астрахани, цены от 50 150 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Степное Поволжье. Экскурсионный тур
На автобусе
На микроавтобусе
8 дней
3 отзыва
Степное Поволжье. Экскурсионный тур
Начало: Волгоград
30 июн в 10:00
14 авг в 10:00
от 78 700 ₽ за человека
6 городов по югу России. Экскурсионный тур
На автобусе
10 дней
3 отзыва
6 городов по югу России. Экскурсионный тур
Начало: Г. Краснодар
2 июн в 10:00
5 окт в 10:00
от 126 500 ₽ за человека
Волга не хуже моря. Волгоград и Астрахань на 6 дней
На автобусе
6 дней
Волга не хуже моря. Волгоград и Астрахань на 6 дней
Начало: Волгоград
25 июл в 10:00
1 авг в 10:00
от 50 150 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталия
    20 апреля 2025
    6 городов по югу России. Экскурсионный тур
    За организацию тура 10 баллов!
    За организацию тура 10 баллов!За организацию тура 10 баллов!
  • И
    Ирина
    15 апреля 2025
    6 городов по югу России. Экскурсионный тур
    Тур я купила в компании "Большая страна" и документы были оформлены оперативно (Договор, оплата, памятки…). Дополнительно, по моей просьбе, "Большая
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    страна" продлило мне пребывание в гостинице, поскольку я хотела посмотреть еще некоторые достопримечательности Калмыкии. Принимающей стороне хочется отдельно сказать большое спасибо! Я приобрела еще дополнительный тур в природный заповедник - озеро Маныч. Несмотря на обилие туристов и желающих посмотреть красоты Калмыкии, принимающая сторона сделал все возможное, чтобы удовлетворить мое желание и организовать мне прекрасную поездку к степным птицам.

    Тур я купила в компании &quot;Большая страна&quot; и документы были оформлены оперативно (Договор, оплата, памятки…). ДополнительноТур я купила в компании &quot;Большая страна&quot; и документы были оформлены оперативно (Договор, оплата, памятки…). ДополнительноТур я купила в компании &quot;Большая страна&quot; и документы были оформлены оперативно (Договор, оплата, памятки…). ДополнительноТур я купила в компании &quot;Большая страна&quot; и документы были оформлены оперативно (Договор, оплата, памятки…). ДополнительноТур я купила в компании &quot;Большая страна&quot; и документы были оформлены оперативно (Договор, оплата, памятки…). ДополнительноТур я купила в компании &quot;Большая страна&quot; и документы были оформлены оперативно (Договор, оплата, памятки…). ДополнительноТур я купила в компании &quot;Большая страна&quot; и документы были оформлены оперативно (Договор, оплата, памятки…). ДополнительноТур я купила в компании &quot;Большая страна&quot; и документы были оформлены оперативно (Договор, оплата, памятки…). ДополнительноТур я купила в компании &quot;Большая страна&quot; и документы были оформлены оперативно (Договор, оплата, памятки…). ДополнительноТур я купила в компании &quot;Большая страна&quot; и документы были оформлены оперативно (Договор, оплата, памятки…). Дополнительно
  • И
    Илья
    25 ноября 2024
    6 городов по югу России. Экскурсионный тур
    Прекрасные люди, чуткие, веселые, умеют интересно рассказать и показать. На протяжении всей поездки чувствовали себя весело и комфортно!

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Мамаев Курган»

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Сколько стоит тур в Астрахани в мае 2025
Сейчас в Астрахани в категории "Мамаев Курган" можно забронировать 3 тура от 50 150 до 126 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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