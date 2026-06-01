Вас ждут прогулки по старинным улицам и Астраханский кремль, цветущие лотосовые поля и лазурные просторы Каспия, древний Дербент с легендарной крепостью Нарын-Кала и грандиозные пейзажи Сулакского каньона. На каждом этапе пути культура, природа и яркие впечатления складываются в незабываемое приключение.
Программа тура по дням
Экскурсия по Астрахани и посещение Астраханского краеведческого музея
11:30 Встреча группы в аэропорту.
Расчетный час в гостиницах: 14:00.
12:00-13:00 Обед в кафе города.
13:00-16:30 Обзорная экскурсия по Астрахани.
Вы увидите Площадь Ленина, Лебединое озеро, триумфальную арку и аллею славы героев земли Астраханской, полюбуетесь величественным памятником императору Петру I, пройдетесь по Петровской набережной с видом на Волгу и увидите старинные дома на одной из старейших Астраханских улиц.
Завершится прогулка в Астраханском кремле.
Главное украшение города и неизменный объект посещения туристов – уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного искусства второй половины XVI века – Астраханский кремль.
В 1947 году Астраханский кремль был внесен в список архитектурных и исторических памятников республиканского значения и поставлен под охрану государства.
Астраханский рыбный рынок – очень колоритное место, где можно приобрести рыбку на любой вкус и просто ощутить атмосферу этого портового города, где веками шумели восточные базары, а купечество было одним из главных слоев населения.
16:30-18:00 Посещение Астраханского Краеведческого музея.
Выставка Золото кочевников. Коллекция археологических предметов из драгоценных металлов Астраханского музея-заповедника начала формироваться во второй половине XX в.
Особый интерес представляют золотые украшения сарматского вождя из знаменитого захоронения у села Косика Енотаевского района.
Зал Рыбы Волго-Каспийского бассейна. Экспозиция зала посвящена одному из главных богатств Астраханского края – рыбным ресурсам Волго-Каспийского бассейна и их использованию человеком на протяжении всей истории освоения региона.
В зале располагается сухой аквариум с представителями местной ихтиофауны. Редкими экспонатами являются чучела рыб-гигантов: белуги (6 м 16 см), осетра (2 м 50 см) и других обитателей Волго-Каспийского бассейна.
18:00 Трансфер в отель, заселение.
Свободное время.
Цветущие лотосовые поля. Отправление в Дагестан
Завтрак в отеле.
Ежедневно есть 2 выезда — в 08:00 и 11:00 со смещением времени программы соответственно. Вы можете выбрать удобное вам время
Поездка на лотосовые поля осуществляется без гида, фиксированной рассадки по местам нет. До места отправления — сквера Гейдара Алиева — участники добираются самостоятельно
Сквер Гейдара Алиева находится:
- от отеля Азимут: 930 м, 11 минут минут пешком, 6 минут на такси;
- от отеля Космос: 4,5 км, 10 минут на такси;
- от отеля Янтарь: 3 км, 30 минут пешком, 7 минут на такси.
08:00/11:00 Выезд на микроавтобусе от сквера имени Гейдара Алиева.
09:30/12:30 Прибытие на базу отдыха. Переодевание, инструктаж, приготовление к отплытию.
10:00/13:00 Пересадка в лодки. 1,5-2-х часовая экскурсия на лотосовые поля.
12:00/15:00 Возвращение на базу отдыха.
Обед: уха из речной рыбы, плов, салат из свежих овощей, хлеб, чай.
13:30/16:30 Свободное время, можно искупаться в открытом бассейне, отдохнуть в мягкой зоне.
14:45/17:45 Переодевание, подготовка к отъезду.
15:00/18:00 Отъезд с базы.
16:30/19:30 Прибытие в Астрахань к скверу Гейдара Алиева.
Свободное время.
Освобождение номеров.
23:00 Отправление в Дагестан.
Точное время отправления в Дагестан сообщается за сутки до выезда.
Дербент. Крепость Нарын-кала
07:00 Прибытие в г. Избербаш.
Заселение в отель.
Завтрак самостоятельно.
Свободное время. Отдых на Каспийском море.
Обед самостоятельно.
13:00 Отправление в Дербент. Время указано ориентировочное.
Посещение Цитадели Нарын-Кала (за доп. плату от 600 рублей).
Эта экскурсия познакомит вас с историей строительства в V-VI вв. н. э. иранскими царями из династии Сасанидов Дербентского оборонительного комплекса из камня — цитадели «Нарын-Кала», единственного в нашей стране крупного фортификационного памятника, дошедшего из VI века в столь великолепной сохранности.
Вы ознакомитесь с уникальной системой водоснабжения крепости и города, с развалинами Ханского дворца – одного из самых крупных архитектурных комплексов цитадели, возведенного во второй половине XVIII в. (в 1768 г.), с подземными тюрьмами, ханской баней.
Прогулка по Старому городу. Мечеть Джума (внешний осмотр).
В комплекс памятника входят непосредственно мечеть, ограда с восточными и северными воротами, медресе. Это одна из старейших мечетей не только на территории современной России (вероятно самая старейшая)
Посещение главного фонтана в Дербенте. Фонтан в Дербенте — самый большой мультимедийный фонтан в России, который выпускает в небо более 2 тысяч струй воды высотой до 30 метров.
Он расположен в обновленном парке имени Низами Гянджеви между улицами Гейдара Алиева, Пашабекова и Гагарина. С момента открытия парк стал центром притяжения местных жителей и туристов и одной из главных достопримечательностей города.
Сувенирная лавка и покупка продукции.
Трансфер в Избербаш.
Свободный день. Пляжный отдых на Каспийском море
Свободный день для пляжного отдыха.
Вы можете отдохнуть на Каспийском море.
Избербаш находится в 65 км от Махачкалы, прямо на берегу Каспийского моря. Городу ещё не исполнилось и ста лет, он был основан в 1932 году, когда на территории обнаружили месторождения нефти.
Курорт подходит для отдыха всей семьёй: здесь тихо, пляжи просторные, а вода в море очень чистая. На обустроенных участках пляжа есть базовая инфраструктура для отдыхающих: кабинки, туалеты, аренда шезлонгов, кафе и столовые.
За дополнительную плату поехать на экскурсию в Гуниб – горное поселение с шикарными смотровыми площадками (стоимость от 4000 руб. /чел.). По пути гид расскажет о местной культуре, традициях.
Вас ждет смотровая площадка на самой высокой точке Гуниба.
Дагестан – это, прежде всего, горный край, и виды здесь открываются поистине завораживающие.
На территории Гунибского района в средние века (с 12 века) располагалось знаменитое андалальское вольное общество, имевшее одно из самых справедливых и демократичных политических устройств на то время, в которое входили почти все селения района. На территории района расположено более 300 памятников истории, культуры и архитектуры, охватывающих период истории от 10 тыс. лет до нашей эры до 20 века.
Продолжительность экскурсии вместе с дорогой ориентировочно 7 часов.
Обед за доп. плату – от 1000 рублей.
Сулакский каньон. Отъезд
Освобождение номеров, вещи берем с собой в автобус.
В этот день нас ждет поездка к одному из самых уникальных мест — к Сулакскому каньону!
Сулакский каньон – одна из самых ярких и захватывающих природных достопримечательностей Дагестана.
Он протянулся на десятки километров к северу от Гимринского хребта, где берет свое начало река Сулак. Когда-то ее воды будто источили прочные горные породы, отделив Гимринский и Салатавский хребты друг от друга, между ними образовалось величественное ущелье.
Ученые и туристы небезосновательно сравнивают его со знаменитым Гранд-каньоном штата Колорадо. Существенно уступая ему в длине, Сулакский каньон чуть глубже Колорадского и уж точно не менее живописен.
По дороге нас ожидает остановка для катания на катерах (за доп. плату от 3000 рублей).
Также мы пройдемся по подвесному мосту с видом на водопад в развлекательном комплексе Нохьо.
Соединяются пещеры подвесным мостом, который оборудован в 60 метрах над водой. По обе стороны мостового перехода находятся смотровые площадки, где можно сделать фото на память.
Время на обед (за доп. плату).
17:00 Трансфер в аэропорт г. Махачкала.
18:30 Прибытие в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в выбранной гостинице в г. Астрахани в двухместных номерах категории стандарт, в гостинице г. Избербаш и 1 ночь в дороге.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местное
|1-местное
|«Янтарь» 3* (континентальный завтрак)
|46100
|58600
|«Космос» 4* (завтрак шведский стол)
|49100
|59700
|«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)
|52300
|66700
Стоимость дополнительных суток и доплата за раннее заселение, руб:
|«Янтарь» 3*
|«Космос» 4*
|«Азимут» 3*
|Доплата за раннее заселение при 2-местном размещении
|2300
|2700
|4000
|Доплата за раннее заселение при 1-местном размещении
|1800
|2100
|3500
|Доплата за сутки проживания при 2-местном размещении
|4600
|5400
|8000
|Доплата за сутки проживания при 1-местном размещении
|3600
|4200
|7000
Ранее заселение в отели после 09:00.
Расчетный час в отелях: заселение — после 14:00, освобождение номеров — до 12:00.
Гостиница в г. Избербаш может быть заменена на аналогичную.
Варианты проживания
Гостиница «Космос Астрахань Отель»
Гостиница «Космос Астрахань Отель» находится в нескольких минутах езды от центра города Астрахань по адресу ул. Анри Барбюса, д. 29В, лит. А.
Выгодная локация на карте города, высокий уровень сервиса, современные условия проживания, собственный ресторан и демократичные цены делают этот отель популярным местом отдыха у туристов и деловых гостей города.
«Космос Астрахань Отель» — это высокий сервис. Гости могут расположиться в комфортабельных номерах, оснащенных всем необходимым для хорошего полноценного отдыха.
Отель предлагает постояльцам сытные завтраки, разнообразные обеды и ужин. Многочисленные услуги позволят гостям не только прекрасно и полноценно отдохнуть, но и продуктивно провести деловую встречу или переговоры.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит 0,2 км, расстояние до аэропорта — 9,4 км.
Гостиница «Азимут Сити отель Астрахань»
«Азимут Сити отель Астрахань» располагается в центре города, неподалеку от набережной. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.
В числе удобств бесплатная парковка, Wi-Fi, фитнес-центр, настольный теннис, бильярдная, массаж. В каждом номере отеля имеется мебель, телефон, телевизор, спутниковое ТВ, холодильник, мини-бар, кондиционер. Просторный санузел оснащен качественной сантехникой. Для поддержания чистоты во всех номерах проводится ежедневная уборка.
Утром накрывается завтрак «Шведский стол». На территории работает ресторан. В конференц-залах можно провести переговоры. В числе удобств летняя терраса с открытым кинозалом, где сервируют закуски и ужин.
Гостиница «Янтарь»
Гостиница «Янтарь» открыла свои двери в солнечной Астрахани, вблизи главных улиц и достопримечательностей.
Для отдыха предлагаются комфортабельные категории различные по ценовой политике. Каждый номер оформлен в приятной цветовой гамме и гармоничном дизайне, укомплектован удобной кроватью и другой мебелью, техникой и собственной ванной комнатой.
В кафе с одноименным названием посетители могут попробовать недорогие и сытные блюда как национальной, так и европейской кухни.
Расстояние до аэропорта составляет - 9 км, а до железнодорожного вокзала - 1 км. В шаговой доступности есть памятники архитектуры и культурные центры.
Гостиница «Резорд»
Гостиница «Резорд» находится в Избербаше в 2.2 км от центра.
В номерах есть комфортные и удобные спальные места, прикроватные тумбочки, шкаф, сплит-система, удобства (душ и туалет), средства личной гигиены, фен, телевизор и Wi-Fi.
Заезд в отель начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00. Планируйте поездку так, чтобы точно заселиться в гостиницу.
Также воспользоваться можно посудой и электрочайником. Рядом магазины и кафе.
В шаговой доступности Мечеть имени Шейха Мухаммада Ахалчинского, парк им. Ленинского Комсомола. Международный аэропорт Махачкала находится на расстоянии 27 км, железнодорожный вокзал «Махачкала» - 2 км, Северный автовокзал — 9 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах по маршруту
- Трансфер в день начала тура и в день окончания
- Питание в Астрахани по программе (2 обеда, 1 завтрак)
- Трансфер по Астрахани и области на комфортабельном микроавтобусе/туристическом автобусе
- Трансфер Астрахань - Дагестан
- Трансфер по Дагестану на комфортабельном микроавтобусе/туристическом автобусе
- Входные билеты на экскурсионные объекты в Астрахани
- Экскурсионное обслуживание и сопровождение
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Астрахани и обратно из Махачкалы
- Питание, не указанное в программе: ужины, питание в Дагестане
- Прогулка на катере (Чиркейское водохранилище/река Сулак, за доп. плату - от 3000 руб.)
- Входной билет в крепость Нарын-Кала (от 600 руб.)
- Экскурсия в Гуниб - от 4000 руб
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
На каждую экскурсию необходимо брать с собой головной убор и питьевую воду.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право на изменение программы тура, корректировку времени и места отправления, замену трансфера и изменение порядка посещения экскурсионных объектов.
Как осуществляются трансферы?
- В рамках всех сборных туров включен трансфер в день прибытия и в день отправления. Если турист приезжает раньше дня начала тура или уезжает позже даты завершения тура, трансфер не предусмотрен.
- Если турист прибывает/уезжает поездом, то трансфер в день прибытия и в день отправления не предусмотрен в том случае, если турист проживает в отеле Космос, поскольку отель находится на территории ж/д вокзала. В случае раннего прибытия поезда турист может оставить вещи на ресепшн отеля и самостоятельно добирается до места встречи — к кафе/ресторану.
- Если турист прибывает/убывает самолетом, то трансфер в день прибытия к месту встречи и в день отправления в аэропорт предусмотрен независимо от выбранного для проживания отеля.
- В завершающий день тура туристов доставляем на ж/д вокзал/в аэропорт сразу после окончания программы. Если у туристов более позднее время вылета, они по желанию могут погулять или посетить магазины/музеи, но в этом случае в аэропорт и на ж/д вокзал туристы добираются уже самостоятельно.
- От центра города до ж/д вокзала — 7 минут на такси, от центра города до аэропорта — 20 минут на такси.
Что еще необходимо знать о туре?
- Обратите внимание, в Астрахани не работает мобильная сеть Tele2.
- За 1-2 дня до начала тура мы высылаем вам памятку (почта, Ватсапп, Телеграм). В памятке прописано время встречи, место, контакты для связи.
- Местное время +1 час к МСК. Время в программе указано местное.