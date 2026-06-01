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Каспийская жемчужина. Тур по Астрахани и Дагестану

Каспийская жемчужина
Откройте для себя яркую палитру юга России в насыщенном путешествии по колоритной Астрахани и горному Дагестану.

Вас ждут прогулки по старинным улицам и Астраханский кремль, цветущие лотосовые поля и лазурные просторы Каспия, древний Дербент с легендарной крепостью Нарын-Кала и грандиозные пейзажи Сулакского каньона. На каждом этапе пути культура, природа и яркие впечатления складываются в незабываемое приключение.
Каспийская жемчужина. Тур по Астрахани и ДагестануФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Каспийская жемчужина. Тур по Астрахани и ДагестануФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Каспийская жемчужина. Тур по Астрахани и ДагестануФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Астрахани и посещение Астраханского краеведческого музея

11:30 Встреча группы в аэропорту.

Расчетный час в гостиницах: 14:00.

12:00-13:00 Обед в кафе города.

13:00-16:30 Обзорная экскурсия по Астрахани.

Вы увидите Площадь Ленина, Лебединое озеро, триумфальную арку и аллею славы героев земли Астраханской, полюбуетесь величественным памятником императору Петру I, пройдетесь по Петровской набережной с видом на Волгу и увидите старинные дома на одной из старейших Астраханских улиц.

Завершится прогулка в Астраханском кремле.

Главное украшение города и неизменный объект посещения туристов – уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного искусства второй половины XVI века – Астраханский кремль.

В 1947 году Астраханский кремль был внесен в список архитектурных и исторических памятников республиканского значения и поставлен под охрану государства.

Астраханский рыбный рынок – очень колоритное место, где можно приобрести рыбку на любой вкус и просто ощутить атмосферу этого портового города, где веками шумели восточные базары, а купечество было одним из главных слоев населения.

16:30-18:00 Посещение Астраханского Краеведческого музея.

Выставка Золото кочевников. Коллекция археологических предметов из драгоценных металлов Астраханского музея-заповедника начала формироваться во второй половине XX в.

Особый интерес представляют золотые украшения сарматского вождя из знаменитого захоронения у села Косика Енотаевского района.

Зал Рыбы Волго-Каспийского бассейна. Экспозиция зала посвящена одному из главных богатств Астраханского края – рыбным ресурсам Волго-Каспийского бассейна и их использованию человеком на протяжении всей истории освоения региона.

В зале располагается сухой аквариум с представителями местной ихтиофауны. Редкими экспонатами являются чучела рыб-гигантов: белуги (6 м 16 см), осетра (2 м 50 см) и других обитателей Волго-Каспийского бассейна.

18:00 Трансфер в отель, заселение.

Свободное время.

Экскурсия по Астрахани и посещение Астраханского краеведческого музеяЭкскурсия по Астрахани и посещение Астраханского краеведческого музеяЭкскурсия по Астрахани и посещение Астраханского краеведческого музеяЭкскурсия по Астрахани и посещение Астраханского краеведческого музея
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Цветущие лотосовые поля. Отправление в Дагестан

Завтрак в отеле.

Ежедневно есть 2 выезда — в 08:00 и 11:00 со смещением времени программы соответственно. Вы можете выбрать удобное вам время

Поездка на лотосовые поля осуществляется без гида, фиксированной рассадки по местам нет. До места отправления — сквера Гейдара Алиева — участники добираются самостоятельно

Сквер Гейдара Алиева находится:

  • от отеля Азимут: 930 м, 11 минут минут пешком, 6 минут на такси;
  • от отеля Космос: 4,5 км, 10 минут на такси;
  • от отеля Янтарь: 3 км, 30 минут пешком, 7 минут на такси.

08:00/11:00 Выезд на микроавтобусе от сквера имени Гейдара Алиева.

09:30/12:30 Прибытие на базу отдыха. Переодевание, инструктаж, приготовление к отплытию.

10:00/13:00 Пересадка в лодки. 1,5-2-х часовая экскурсия на лотосовые поля.

12:00/15:00 Возвращение на базу отдыха.

Обед: уха из речной рыбы, плов, салат из свежих овощей, хлеб, чай.

13:30/16:30 Свободное время, можно искупаться в открытом бассейне, отдохнуть в мягкой зоне.

14:45/17:45 Переодевание, подготовка к отъезду.

15:00/18:00 Отъезд с базы.

16:30/19:30 Прибытие в Астрахань к скверу Гейдара Алиева.

Свободное время.

Освобождение номеров.

23:00 Отправление в Дагестан.

Точное время отправления в Дагестан сообщается за сутки до выезда.

Цветущие лотосовые поля. Отправление в ДагестанЦветущие лотосовые поля. Отправление в ДагестанЦветущие лотосовые поля. Отправление в ДагестанЦветущие лотосовые поля. Отправление в Дагестан
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Дербент. Крепость Нарын-кала

07:00 Прибытие в г. Избербаш.

Заселение в отель.

Завтрак самостоятельно.

Свободное время. Отдых на Каспийском море.

Обед самостоятельно.

13:00 Отправление в Дербент. Время указано ориентировочное.

Посещение Цитадели Нарын-Кала (за доп. плату от 600 рублей).

Эта экскурсия познакомит вас с историей строительства в V-VI вв. н. э. иранскими царями из династии Сасанидов Дербентского оборонительного комплекса из камня — цитадели «Нарын-Кала», единственного в нашей стране крупного фортификационного памятника, дошедшего из VI века в столь великолепной сохранности.

Вы ознакомитесь с уникальной системой водоснабжения крепости и города, с развалинами Ханского дворца – одного из самых крупных архитектурных комплексов цитадели, возведенного во второй половине XVIII в. (в 1768 г.), с подземными тюрьмами, ханской баней.

Прогулка по Старому городу. Мечеть Джума (внешний осмотр).

В комплекс памятника входят непосредственно мечеть, ограда с восточными и северными воротами, медресе. Это одна из старейших мечетей не только на территории современной России (вероятно самая старейшая)

Посещение главного фонтана в Дербенте. Фонтан в Дербенте — самый большой мультимедийный фонтан в России, который выпускает в небо более 2 тысяч струй воды высотой до 30 метров.

Он расположен в обновленном парке имени Низами Гянджеви между улицами Гейдара Алиева, Пашабекова и Гагарина. С момента открытия парк стал центром притяжения местных жителей и туристов и одной из главных достопримечательностей города.

Сувенирная лавка и покупка продукции.

Трансфер в Избербаш.

Дербент. Крепость Нарын-калаДербент. Крепость Нарын-калаДербент. Крепость Нарын-калаДербент. Крепость Нарын-калаДербент. Крепость Нарын-кала
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Свободный день. Пляжный отдых на Каспийском море

Свободный день для пляжного отдыха.

Вы можете отдохнуть на Каспийском море.

Избербаш находится в 65 км от Махачкалы, прямо на берегу Каспийского моря. Городу ещё не исполнилось и ста лет, он был основан в 1932 году, когда на территории обнаружили месторождения нефти.

Курорт подходит для отдыха всей семьёй: здесь тихо, пляжи просторные, а вода в море очень чистая. На обустроенных участках пляжа есть базовая инфраструктура для отдыхающих: кабинки, туалеты, аренда шезлонгов, кафе и столовые.

За дополнительную плату поехать на экскурсию в Гуниб – горное поселение с шикарными смотровыми площадками (стоимость от 4000 руб. /чел.). По пути гид расскажет о местной культуре, традициях.

Вас ждет смотровая площадка на самой высокой точке Гуниба.

Дагестан – это, прежде всего, горный край, и виды здесь открываются поистине завораживающие.

На территории Гунибского района в средние века (с 12 века) располагалось знаменитое андалальское вольное общество, имевшее одно из самых справедливых и демократичных политических устройств на то время, в которое входили почти все селения района. На территории района расположено более 300 памятников истории, культуры и архитектуры, охватывающих период истории от 10 тыс. лет до нашей эры до 20 века.

Продолжительность экскурсии вместе с дорогой ориентировочно 7 часов.

Обед за доп. плату – от 1000 рублей.

Свободный день. Пляжный отдых на Каспийском мореСвободный день. Пляжный отдых на Каспийском мореСвободный день. Пляжный отдых на Каспийском мореСвободный день. Пляжный отдых на Каспийском море
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Сулакский каньон. Отъезд

Освобождение номеров, вещи берем с собой в автобус.

В этот день нас ждет поездка к одному из самых уникальных мест — к Сулакскому каньону!

Сулакский каньон – одна из самых ярких и захватывающих природных достопримечательностей Дагестана.

Он протянулся на десятки километров к северу от Гимринского хребта, где берет свое начало река Сулак. Когда-то ее воды будто источили прочные горные породы, отделив Гимринский и Салатавский хребты друг от друга, между ними образовалось величественное ущелье.

Ученые и туристы небезосновательно сравнивают его со знаменитым Гранд-каньоном штата Колорадо. Существенно уступая ему в длине, Сулакский каньон чуть глубже Колорадского и уж точно не менее живописен.

По дороге нас ожидает остановка для катания на катерах (за доп. плату от 3000 рублей).

Также мы пройдемся по подвесному мосту с видом на водопад в развлекательном комплексе Нохьо.

Соединяются пещеры подвесным мостом, который оборудован в 60 метрах над водой. По обе стороны мостового перехода находятся смотровые площадки, где можно сделать фото на память.

Время на обед (за доп. плату).

17:00 Трансфер в аэропорт г. Махачкала.

18:30 Прибытие в аэропорт.

Сулакский каньон. ОтъездСулакский каньон. ОтъездСулакский каньон. ОтъездСулакский каньон. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в выбранной гостинице в г. Астрахани в двухместных номерах категории стандарт, в гостинице г. Избербаш и 1 ночь в дороге.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местное1-местное
«Янтарь» 3* (континентальный завтрак)4610058600
«Космос» 4* (завтрак шведский стол)4910059700
«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)5230066700

Стоимость дополнительных суток и доплата за раннее заселение, руб:

«Янтарь» 3*«Космос» 4*«Азимут» 3*
Доплата за раннее заселение при 2-местном размещении230027004000
Доплата за раннее заселение при 1-местном размещении180021003500
Доплата за сутки проживания при 2-местном размещении460054008000
Доплата за сутки проживания при 1-местном размещении360042007000

Ранее заселение в отели после 09:00.

Расчетный час в отелях: заселение — после 14:00, освобождение номеров — до 12:00.

Гостиница в г. Избербаш может быть заменена на аналогичную.

Варианты проживания

Гостиница «Космос Астрахань Отель»

1 ночь

Гостиница «Космос Астрахань Отель» находится в нескольких минутах езды от центра города Астрахань по адресу ул. Анри Барбюса, д. 29В, лит. А.

Выгодная локация на карте города, высокий уровень сервиса, современные условия проживания, собственный ресторан и демократичные цены делают этот отель популярным местом отдыха у туристов и деловых гостей города.

«Космос Астрахань Отель» — это высокий сервис. Гости могут расположиться в комфортабельных номерах, оснащенных всем необходимым для хорошего полноценного отдыха.

Отель предлагает постояльцам сытные завтраки, разнообразные обеды и ужин. Многочисленные услуги позволят гостям не только прекрасно и полноценно отдохнуть, но и продуктивно провести деловую встречу или переговоры.

Расстояние до железнодорожного вокзала составит 0,2 км, расстояние до аэропорта — 9,4 км.

Гостиница «Космос Астрахань Отель»Гостиница «Космос Астрахань Отель»Гостиница «Космос Астрахань Отель»Гостиница «Космос Астрахань Отель»Гостиница «Космос Астрахань Отель»Гостиница «Космос Астрахань Отель»Гостиница «Космос Астрахань Отель»Гостиница «Космос Астрахань Отель»Гостиница «Космос Астрахань Отель»Гостиница «Космос Астрахань Отель»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Азимут Сити отель Астрахань»

1 ночь

«Азимут Сити отель Астрахань» располагается в центре города, неподалеку от набережной. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.

В числе удобств бесплатная парковка, Wi-Fi, фитнес-центр, настольный теннис, бильярдная, массаж. В каждом номере отеля имеется мебель, телефон, телевизор, спутниковое ТВ, холодильник, мини-бар, кондиционер. Просторный санузел оснащен качественной сантехникой. Для поддержания чистоты во всех номерах проводится ежедневная уборка.

Утром накрывается завтрак «Шведский стол». На территории работает ресторан. В конференц-залах можно провести переговоры. В числе удобств летняя терраса с открытым кинозалом, где сервируют закуски и ужин.

Гостиница «Азимут Сити отель Астрахань»Гостиница «Азимут Сити отель Астрахань»Гостиница «Азимут Сити отель Астрахань»Гостиница «Азимут Сити отель Астрахань»Гостиница «Азимут Сити отель Астрахань»Гостиница «Азимут Сити отель Астрахань»Гостиница «Азимут Сити отель Астрахань»Гостиница «Азимут Сити отель Астрахань»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Янтарь»

1 ночь

Гостиница «Янтарь» открыла свои двери в солнечной Астрахани, вблизи главных улиц и достопримечательностей.

Для отдыха предлагаются комфортабельные категории различные по ценовой политике. Каждый номер оформлен в приятной цветовой гамме и гармоничном дизайне, укомплектован удобной кроватью и другой мебелью, техникой и собственной ванной комнатой.

В кафе с одноименным названием посетители могут попробовать недорогие и сытные блюда как национальной, так и европейской кухни.

Расстояние до аэропорта составляет - 9 км, а до железнодорожного вокзала - 1 км. В шаговой доступности есть памятники архитектуры и культурные центры.

Гостиница «Янтарь»Гостиница «Янтарь»Гостиница «Янтарь»Гостиница «Янтарь»Гостиница «Янтарь»Гостиница «Янтарь»Гостиница «Янтарь»Гостиница «Янтарь»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Резорд»

2 ночи

Гостиница «Резорд» находится в Избербаше в 2.2 км от центра.

В номерах есть комфортные и удобные спальные места, прикроватные тумбочки, шкаф, сплит-система, удобства (душ и туалет), средства личной гигиены, фен, телевизор и Wi-Fi.

Заезд в отель начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00. Планируйте поездку так, чтобы точно заселиться в гостиницу.

Также воспользоваться можно посудой и электрочайником. Рядом магазины и кафе.

В шаговой доступности Мечеть имени Шейха Мухаммада Ахалчинского, парк им. Ленинского Комсомола. Международный аэропорт Махачкала находится на расстоянии 27 км, железнодорожный вокзал «Махачкала» - 2 км, Северный автовокзал — 9 км.

Гостиница «Резорд»Гостиница «Резорд»Гостиница «Резорд»Гостиница «Резорд»Гостиница «Резорд»Гостиница «Резорд»Гостиница «Резорд»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах по маршруту
  • Трансфер в день начала тура и в день окончания
  • Питание в Астрахани по программе (2 обеда, 1 завтрак)
  • Трансфер по Астрахани и области на комфортабельном микроавтобусе/туристическом автобусе
  • Трансфер Астрахань - Дагестан
  • Трансфер по Дагестану на комфортабельном микроавтобусе/туристическом автобусе
  • Входные билеты на экскурсионные объекты в Астрахани
  • Экскурсионное обслуживание и сопровождение
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Астрахани и обратно из Махачкалы
  • Питание, не указанное в программе: ужины, питание в Дагестане
  • Прогулка на катере (Чиркейское водохранилище/река Сулак, за доп. плату - от 3000 руб.)
  • Входной билет в крепость Нарын-Кала (от 600 руб.)
  • Экскурсия в Гуниб - от 4000 руб
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Астрахань
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

На каждую экскурсию необходимо брать с собой головной убор и питьевую воду.

Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе тура?

Фирма оставляет за собой право на изменение программы тура, корректировку времени и места отправления, замену трансфера и изменение порядка посещения экскурсионных объектов.

Как осуществляются трансферы?
  1. В рамках всех сборных туров включен трансфер в день прибытия и в день отправления. Если турист приезжает раньше дня начала тура или уезжает позже даты завершения тура, трансфер не предусмотрен.
  2. Если турист прибывает/уезжает поездом, то трансфер в день прибытия и в день отправления не предусмотрен в том случае, если турист проживает в отеле Космос, поскольку отель находится на территории ж/д вокзала. В случае раннего прибытия поезда турист может оставить вещи на ресепшн отеля и самостоятельно добирается до места встречи — к кафе/ресторану.
  3. Если турист прибывает/убывает самолетом, то трансфер в день прибытия к месту встречи и в день отправления в аэропорт предусмотрен независимо от выбранного для проживания отеля.
  4. В завершающий день тура туристов доставляем на ж/д вокзал/в аэропорт сразу после окончания программы. Если у туристов более позднее время вылета, они по желанию могут погулять или посетить магазины/музеи, но в этом случае в аэропорт и на ж/д вокзал туристы добираются уже самостоятельно.
  5. От центра города до ж/д вокзала — 7 минут на такси, от центра города до аэропорта — 20 минут на такси.
Что еще необходимо знать о туре?
  1. Обратите внимание, в Астрахани не работает мобильная сеть Tele2.
  2. За 1-2 дня до начала тура мы высылаем вам памятку (почта, Ватсапп, Телеграм). В памятке прописано время встречи, место, контакты для связи.
  3. Местное время +1 час к МСК. Время в программе указано местное.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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Тур входит в следующие категории Астрахани

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