1 день

Экскурсия по Астрахани и посещение Астраханского краеведческого музея

11:30 Встреча группы в аэропорту.

Расчетный час в гостиницах: 14:00.

12:00-13:00 Обед в кафе города.

13:00-16:30 Обзорная экскурсия по Астрахани.

Вы увидите Площадь Ленина, Лебединое озеро, триумфальную арку и аллею славы героев земли Астраханской, полюбуетесь величественным памятником императору Петру I, пройдетесь по Петровской набережной с видом на Волгу и увидите старинные дома на одной из старейших Астраханских улиц.

Завершится прогулка в Астраханском кремле.

Главное украшение города и неизменный объект посещения туристов – уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного искусства второй половины XVI века – Астраханский кремль.

В 1947 году Астраханский кремль был внесен в список архитектурных и исторических памятников республиканского значения и поставлен под охрану государства.

Астраханский рыбный рынок – очень колоритное место, где можно приобрести рыбку на любой вкус и просто ощутить атмосферу этого портового города, где веками шумели восточные базары, а купечество было одним из главных слоев населения.

16:30-18:00 Посещение Астраханского Краеведческого музея.

Выставка Золото кочевников. Коллекция археологических предметов из драгоценных металлов Астраханского музея-заповедника начала формироваться во второй половине XX в.

Особый интерес представляют золотые украшения сарматского вождя из знаменитого захоронения у села Косика Енотаевского района.

Зал Рыбы Волго-Каспийского бассейна. Экспозиция зала посвящена одному из главных богатств Астраханского края – рыбным ресурсам Волго-Каспийского бассейна и их использованию человеком на протяжении всей истории освоения региона.

В зале располагается сухой аквариум с представителями местной ихтиофауны. Редкими экспонатами являются чучела рыб-гигантов: белуги (6 м 16 см), осетра (2 м 50 см) и других обитателей Волго-Каспийского бассейна.

18:00 Трансфер в отель, заселение.

Свободное время.

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