Вас ожидают героическая история Волгограда, выраженная в монументах, старинный кремль и улицы и яркой Астрахани и прикосновение к культуре
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по Волгограду, Мамаев курган, музей-панорама «Сталинградская битва»
Прибытие в Волгоград.
09:00 Новое место сбора групп в связи с реконструкцией привокзальной площади: г. Волгоград, ул. Мира, д. 9, площадка возле здания Главпочтамта.
Ориентир — центральный вход в Главпочтамт. Расстояние от ж/д-вокзала — около 5 минут пешком.
Гид с табличкой «Наследники великой степи».
Экскурсионная программа «Город-герой Волгоград» с посещением памятника-ансамбля «Мамаев курган».
Вы познакомитесь с захватывающей историей Царицына – Сталинграда – Волгограда, узнаете о его необычном основании, о промышленности и торговле купеческого Царицына, о Сталинградской битве – коренном переломе во Второй мировой войне, побываете у Дома сержанта Якова Павлова – одного из бастионов солдатской славы; на площади им. В. И. Ленина; у руин мельницы Гергарда.
Вам расскажут о современном Волгограде, «танцующем мосте», знаменитом скоростном трамвае, о памятнике духовному покровителю Волгограда и, конечно, о самой высокой статуе России – «Родина Мать».
Посещение музея-панорама «Сталинградская битва».
Музей-панорама состоит из 8 экспозиционных залов, 4 диорам, триумфального, предпанорамного и панорамного залов, кинозала, военно-исторической библиотеки. Комплекс сооружен на историческом месте высадки в сентябре 1942 г. 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора А. И. Родимцева.
С помощью технологии, которая позволяет «оживить» экспозицию музея-панорамы, сделать её более динамичной и наполненной, благодаря дополненной реальности.
Окончание экскурсионной программы.
Трансфер в отель.
15:00 Размещение в гостинице выбранной категории.
Свободное время.
По желанию за доп плату обед и ужин в отеле.
По желанию в свободное время за доп плату можно самостоятельно посетить:
- Волгоградский Планетарий от 600 руб.;
- Мемориальный Исторический музей от 400 руб.;
- музей Россия моя история от 400 руб.;
- музей Изобразительных искусств от 400 руб.;
- Волгоградский Краеведческий музей от 600 руб.;
- совершить прогулку на речном кораблике по реке Волга (в период навигации 24.04-20.10) от 1000/1500 руб. /чел. (стоимость зависит от вида теплохода);
- посетить иммерсивный спектакль-экскурсия «Осколки памяти» – 2000 руб. /взр, 1600 руб. /дети до 16 лет.
Экскурсия "Легенды и были старого Царицына", иммерсивный спектакль-экскурсия "Завтра начинается вчера"
07:00-09:00 Завтрак в отеле.
Сбор группы в холле отеля.
Отправление на экскурсию «Легенды и были старого Царицына» в южные районы города Волгограда.
Город настолько богат вековыми событиями, легендами, традициями и поверьями связанных с ним. Наш экскурсовод расскажет: о происхождении названия реки Царицы, «Дома с привидениями», о жизни Царицынских купцов и меценатов, об истории «Царицын и Петр I», о жизни Царицына во времена правления Екатерины II.
На территории музея-заповедника «Старая Сарепта» узнаете о европейцах-колонистах на территории нашего города. Музей уникален для России и Европы, в мире мало сохранилось подобных архитектурных комплексов бывшей гернгутской колонии основанной в 1765 году.
В состав музея-заповедника входят: площадь Свободы, немецкая кирха, дом пастора, дом немецкого колониста и дом Гольдбаха, в котором размещается выставка немецких ремесел Сарепты 18-19 веков.
На Красноармейской набережной наш раскроет Вам тайну строительства судоходного «Волго-Донского канала имени В. И. Ленина» – крупнейшего гидротехнического сооружения у памятника В. И. Ленину высотой 57 метров.
По желанию за доп плату обед и ужин в отеле.
14:00 Окончание экскурсионной программы.
Свободное время.
18:00 Сбор группы в центре города у Дворца культуры Профсоюзов просп. имени В. И. Ленина, 4.
Иммерсивный спектакль экскурсия «Завтра начинается вчера».
Это спектакль о том, как в нашем современном мегаполисе, среди многоэтажек и стеклянных торговых центров, спрятался старый город – старинные здания, ушедшие на несколько этажей под землю, улицы, которых больше нет, люди, о которых мы уже и не помним.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
По желанию в свободное время за доп. плату можно самостоятельно посетить дополнительные экскурсии.
Озеро Баскунчак. Переезд в Астрахань
07:00-08:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
08:00 Сбор группы в холле отеля.
Отправление в Богдинско-Баскунчакский заповедник – Астрахань.
При выезде из Волгограда не забудьте перевести часы. Разница во времени в Астрахани + 1 час к МСК.
Путешествие с купанием в соленом озере Баскунчак.
К северо-востоку от Волго-Ахтубинской поймы располагается г. Большое Богдо и соленое озеро Баскунчак.
Эти уникальные природные объекты входят в состав Богдинско-Баскунчакского заповедника.
Посещение одного из красивейших и необычных озер мира – соленое оз. Баскунчак, которое славится своей солью, грязью и водами «мертвого моря».
Внимание! Купание в озере без резиновых тапочек невозможно. Все дно озера покрыто острыми кристаллами соли. Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, резиновые тапочки, головной убор.
На берегу озера в некоторых местах возможен прокат шезлонгов и зонтиков за доп плату. На стоянке автобуса возможно ополоснуться после купания (доп. плата от 150 руб. /чел). От места парковки автобуса до озера идти пешком около 1 км. За доп. плату можно воспользоваться услугой местных жителей — трансфер к озеру к новым выломам, где возможно искупаться, от 600 руб. /чел. при посадке в одну машину 4–5 чел. (аренда УАЗика в оба конца от 3000 руб. /машина).
Обед комплексный в кафе поселка.
Отправление в Астрахань.
20:00-20:30 Прибытие в г. Астрахань.
Размещение в гостинице выбранной категории.
Большая обзорная экскурсия по Астрахани
Разница во времени в Астрахани + 1 час к МСК.
07:00-10:00 Завтрак в отеле.
10:00 Сбор группы в холле отеля.
Большая обзорная экскурсия по Астрахани.
Астраханский кремль, красивейшие центральные улицы, набережная Волги, старинные особняки и новейшие здания – все это вы увидите во время экскурсии.
Также в программе: площадь Петра I, осмотр особняков по ул. Никольская, ул. Ан. Сергеева, иранского и армянского подворья, Благовещенского монастыря и часовни Николая Чудотворца, армянского креста – хачкара и памятника поэту-песеннику Курмангазы.
Посещение Краеведческого музея с одной из экскурсионных программ по музею:
- «Ихтиафауна Каспийского бассейна». Знакомство с подводным миром и многообразием Волжской дельты;
- «Золото сарматов». Золотые украшения сарматского вождя из знаменитого захоронения у села Косика Енотаевского района: золотая пектораль – нагрудный символ царской власти, золотые поясные пряжки с изображением степного ушастого ежа, фалары, поруч.
14:00 Окончание экскурсионной программы в центре города.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницы.
По желанию за доп плату:
Посещение частной пивоварни с дегустацией пива и приятной прогулкой на речном трамвайчике.
Предлагаем Вам увлекательное посещение частной пивоварни в одном из ресторанов. Вы узнаете, как готовят пиво в Астрахани и почувствуете вкус пшеничного, светлого и темного пива.
Закончится вкусная экскурсия на речном трамвайчике с красивыми видами на город, с рыбными деликатесами и кружечкой понравившегося пива. Ну а детям в качестве напитка предлагается натуральный сок.
Стоимость: 3000 руб. взр., 2800 руб. дети до 18 лет.
Дегустация и прогулка на речном трамвайчике обязательно бронируется заранее и состоится при группе от 10 чел.
Осетровая ферма. Лотосовые поля
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
Сбор группы в холле отеля.
Отправление в Камызякский район Астраханской области на экскурсию «Осетровая ферма и лотосовые поля».
Именно сегодня Вы поближе познакомитесь с астраханской «Царской рыбой», побываете в самой большой водной акватории покрытой лотосами и сможете сделать уникальные фотографии.
По пути на осетровую ферму узнаете об истории рыболовства и разведения осетровых в Астрахани.
Прибытие на осетровую ферму.
Экскурсия по осетровой ферме.
Данная осетровая ферма входит в четверку крупнейших предприятий по выращиванию осетровых рыб в Астраханской области.
Вы увидите весь процесс воспроизводства и выращивания осетра, стерляди, белуги и бестера, а также можете поучаствовать в процессе кормления осетровых.
Вам расскажут о процессе получения икры прижизненным способом, а также о тонкостях содержания молоди в бассейнах.
Для гурманов за дополнительную плату есть возможность попробовать свежайшую черную икру.
На территории фермы есть фирменный магазин, в котором можно приобрести продукцию фермы по ценам ниже рыночных и сувениры.
Сбор группы и отправление на базу отдыха.
База расположена в 70 километрах от города, на живописном берегу реки Табола. Это поистине райский уголок с чистейшей водой и бесконечной зеленью.
Это настоящая находка для тех, кто предпочел беспечному отдыху на черноморском побережье увлекательные путешествия на лодках по знаменитым каспийским раскатам.
Комплексный обед из рыб осетровых пород в кафе базы отдыха.
После обеда водная прогулка по дельте Волги на лотосовые поля (время экскурсии по воде до лотосов и обратно 1,5-2 часа).
Вам откроются живописные пейзажи и обитатели Волжской дельты (птиц насчитывается более 300 видов, более 100 из которых занесены в Красные книги различных уровней).
Самые внимательные смогут увидеть орлана белохвоста, посчитать количество разновидностей цапель и загадать желание на плещущуюся рыбу.
В июле и августе на каспийских раскатах начинается период цветения лотосов и именно в этот момент дельта превращается в один из самых уникальных уголков мира, ведь такой акватории покрытия лотосами больше нет нигде, а лотосовые поля достигают 5000 гектаров!
Для желающих, по возможности, организуется купание на одном из островов в раскатной части дельты.
Свободное время на территории базы отдыха.
Для желающих доступны бассейн и зона отдыха, а также возможность порыбачить с мостиков и поймать заветный трофей.
Сбор группы и отправление в Астрахань.
19:00-20:00Прибытие Астрахань.
Трансфер в отель.
Свободное время.
Калмыкия. Экскурсия «Элиста - знакомство с востоком»
06:30-07:00 Ранний завтрак в отеле.
Сбор группы в холле отеля.
Отправление на экскурсию «Элиста – знакомство с востоком».
Сегодня нас ждет неповторимая Элиста – столица Калмыкии, столица буддизма в России!
Здесь смешались культуры, религии, архитектурные стили. Здесь вы в России, но все вокруг такое необычное.
Калмыкия – край бесконечных, как океан, степных просторов с волшебными островами цветов и трав. Земля, по которой пролегал Великий Шелковый путь, где возводила свои города Золотая Орда, здесь и сейчас можно найти их остатки.
А еще в Элисте находится самый большой буддийский храм Калмыкии. Вглядываясь в его очертания, можно безошибочно определить влияние тибетской архитектуры.
Обзорная экскурсия по городу:
- самый большой в Европе буддийский храм «Золотая Обитель Будды Шакьямуни»;
- пагода «Семи дней»;
- фонтан «Дракон и мальчик»;
- парк «Дружба»;
- «Алтын Босх» – Золотые Ворота, по поверью очищающие душу и помыслы;
- памятник «Исход и Возвращение».
Особое впечатление оставит посещение частного музея кочевых народов, расположенного на территории Шахматного городка, где можно более подробно узнать о традициях народов Калмыкии, сфотографироваться в национальном костюме и пострелять из лука.
Комплексный обед в кафе с блюдами национальной калмыцкой кухни.
Перед отправлением в обратную дорогу предусмотрено посещение местных магазинчиков, где можно приобрести продукты в дорогу, а также памятные сувениры.
21:00 Прибытие в Астрахань.
Трансфер в отель.
Свободное время.
Завершение тура. Свободный день или за доп. плату экскурсия на бахчу с дегустацией
08:00-10:00 Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Свободное время.
12:00 Сбор группы в холле отеля.
Организованный групповой трансфер на ж/д-вокзал и аэропорт. Проводы туристов
В даты с конца июля по середину сентября по желанию за доп. плату для тех, кто уезжает после 17:00:
экскурсия на арбузную бахчу с дегустацией разных сортов арбузов.
Гостеприимные хозяева бахчи увлекательно расскажут о большой ягоде арбуз и с радостью предложат попробовать его на вкус. Сочные, спелые, сахарные, красные, желтые и удивительно вкусные. Такого разнообразия Вы не увидите нигде! Уникальные экземпляры, некоторые из которых находятся еще на этапе разработки.
На экскурсии Вы узнаете как растут арбузы, дыни, тыквы, кабачки, секреты ухода за посевами, какие окраски мякоти вывели наши селекционеры и как они получаются. Что полезнее дыня или арбуз, тыква или морковь?
В финале экскурсии интересная дегустация арбузов и дынь с экзотическими окрасками мякоти на лоне бескрайних степных просторов и горячего южного солнца Астраханского края.
Приятным бонусом будет возможность купить вкусные подарки для своих друзей и родственников прямо с бахчи – арбуз и дыня!
Стоимость экскурсии: 3500 – руб. /взр., 3100 – руб. /ребенок до 16 лет.
Экскурсия бронируется заранее и состоится при группе от 10 человек. Оплачивается на месте.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в Волгограде и Астрахани на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отели
|Категория номера
|Категория места
|Стоимость
Южный 3* Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 18. Завтрак шв. стол
Янтарь 3* Астрахань, ул. Красная Набережная, 23 . Завтрак комплекс
|2м Супериор Орджинал/Флекс+2м Стандарт
|Основное
|70600
|2м Джуниор Сьюит+2м Стандарт
|Основное
|70600
|Доп. место
|64500
|2м Джуниор Смарт+2м Стандарт
|Основное
|73100
|Доп. место
|64500
|1м Стандарт+1м Стандарт
|Основное
|79200
|1м Супериор Орджинал+1м Стандарт
|Основное
|84500
|1м Джуниор Сьюит+1м Стандарт
|Основное
|84500
Южный 3* Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 18. Завтрак шв. стол
Баку 3*
|2м Супериор Орджинал/Флекс+2м Стандарт
|Основное
|71800
|2м Джуниор Сьюит+2м Стандарт
|Основное
|71800
|Доп. место
|60100
|2м Джуниор Смарт+2м Стандарт
|Основное
|74250
|Доп. место
|60100
|1м Стандарт+1м Стандарт
|Основное
|78800
|1м Супериор Орджинал+1м Стандарт
|Основное
|84000
|1м Джуниор Сьюит+1м Стандарт
|Основное
|84000
Южный 3* Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 18. Завтрак шв. стол
Бон отель 3* Астрахань, ул. Ленина,2. Завтрак континентальный
|2м Супериор Орджинал/Флекс+2 м Стандарт
|Основное
|75000
|2м Джуниор Сьюит+2м Стандарт
|Основное
|75000
|Доп. место
|-
|2м Джуниор Смарт+2м Стандарт
|Основное
|77500
|Доп. место
|-
|1м Стандарт+1м Стандарт
|Основное
|83600
|1м Супериор Орджинал+1м Стандарт
|Основное
|88800
|1м Джуниор Сьюит+1м Стандарт
|Основное
|88800
Южный 3* Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 18. Завтрак шв стол
Азимут 3* Астрахань, ул. Кремлевская, 4. Завтрак шв. стол
|2м Супериор Орджинал/Флекс+2м Стандарт
|Основное
|80000
|2м Джуниор Сьюит+2м Стандарт
|Основное
|80000
|Доп. место
|71200
|2м Джуниор Смарт+2м Стандарт
|Основное
|82500
|Доп. место
|71200
|1м Стандарт+1м Стандарт
|Основное
|96850
|1м Супериор Орджинал+1м Стандарт
|Основное
|86800
|1м Джуниор Сьюит+1м Стандарт
|Основное
|86800
Южный 3* Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 18. Завтрак шв. стол
Космос 4* Астрахань, Анри Барбюса, 29В, Завтрак шведский стол
|2м Супериор Орджинал/Флекс+2м Стандарт
|Основное
|74500
|2м Джуниор Сьюит+2м Стандарт
|Основное
|74500
|Доп. место
|68800
|2м Джуниор Смарт+2м Стандарт
|Основное
|77000
|Доп. место
|68800
|1м Стандарт+1м Стандарт
|Основное
|85200
|1м Супериор Орджинал+1м Стандарт
|Основное
|90600
|1м Джуниор Сьюит+1м Стандарт
|Основное
|90600
Эстель 4* Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 46, Завтрак шведский стол
Янтарь 3* Астрахань, ул. Красная Набережная, 23 . Завтрак комплекс
|2м Стандарт/2м Стандарт
|Основное
|70100
|2м Комфорт/2м Стандарт
|Основное
|70600
|Доп. место
|64500
|2м Джуниор сюит/2м Стандарт
|Основное
|71600
|Доп. место
|64500
|2м Джуниор сюит Гранд/2м Стандарт
|Основное
|72800
|Доп. место
|64500
|1м Стандарт/1м Стандарт
|Основное
|82050
|1м Стандарт+/1м Стандарт
|Основное
|82850
Эстель 4* Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 46, Завтрак шведский стол
Баку 3*
|2м Стандарт/2м Стандарт
|Основное
|70500
|2м Комфорт/2м Стандарт
|Основное
|71150
|Доп. место
|60100
|2м Джуниор сюит/2м Стандарт
|Основное
|72850
|Доп. место
|60100
|2м Джуниор сюит Гранд/2м Стандарт
|Основное
|74000
|Доп. место
|60100
|1м Стандарт/1м Стандарт
|Основное
|81500
|1м Стандарт+/1м Стандарт
|Основное
|82500
Эстель 4* Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 46, Завтрак шведский стол
Бон отель 3* Астрахань, ул. Ленина,2. Завтрак континентальный
|2м Стандарт/2м Стандарт
|Основное
|74500
|2м Комфорт/2м Стандарт
|Основное
|75000
|Доп. место
|-
|2м Джуниор сюит/2м Стандарт
|Основное
|76200
|Доп. место
|-
|2м Джуниор сюит Гранд/2м Стандарт
|Основное
|77200
|Доп. место
|-
|1м Стандарт/1м Стандарт
|Основное
|86500
|1м Стандарт+/1м Стандарт
|Основное
|87350
Эстель 4* Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 46, Завтрак шведский стол
Азимут 3* Астрахань, Кремлевская, 4, Завтрак шведский стол
|2м Стандарт/2м Стандарт
|Основное
|79500
|2м Комфорт/2м Стандарт
|Основное
|80000
|Доп. место
|71200
|2м Джуниор сюит/2м Стандарт
|Основное
|81200
|Доп. место
|71200
|2м Джуниор сюит Гранд/2м Стандарт
|Основное
|82200
|Доп. место
|71200
|1 м Стандарт/1м Стандарт
|Основное
|99800
|1м Стандарт+/1м Стандарт
|Основное
|100650
Эстель 4* Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 46. Завтрак шведский стол
Космос 4* Астрахань, Анри Барбюса, 29В, Завтрак шведский стол
|2м Стандарт/2м Стандарт
|Основное
|73800
|2м Комфорт/2м Стандарт
|Основное
|74500
|Доп. место
|68800
|2м Джуниор сюит/2м Стандарт
|Основное
|75600
|Доп. место
|68800
|2м Джуниор сюит Гранд/2м Стандарт
|Основное
|76600
|Доп. место
|68800
|1м Стандарт/1м Стандарт
|Основное
|88150
|1м Стандарт+/1м Стандарт
|Основное
|88950
Эстель 4* Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 46. Завтрак шведский стол
Астраханская 4* Астрахань, ул. Ульяновых, д. 6. Завтрак шведский стол
|2м Стандарт/2м Стандарт
|Основное
|82800
|2м Комфорт/2м Стандарт
|Основное
|83500
|Доп. место
|-
|2м Джуниор сюит/2м Стандарт
|Основное
|84500
|Доп. место
|-
|2м Джуниор сюит Гранд/2м Стандарт
|Основное
|85600
|Доп. место
|-
|1м Стандарт/1м Стандарт
|Основное
|103850
|1м Стандарт+/1м Стандарт
|Основное
|104550
Hampton by Hilton 4* Волгоград, Профсоюзная, 13. Завтрак шведский стол
Космос 4* Астрахань, Анри Барбюса, 29В. Завтрак шведский стол
|2м Стандарт Твин, ДБЛ/2м Стандарт
|Основное
|76750
|2м Семейный ДБЛ/2м Стандарт
|Основное
|78150
|Доп. место
|69000
|1м Стандарт/1м Стандарт
|Основное
|94550
Hampton by Hilton 4* Волгоград, Профсоюзная, 13. Завтрак шведский стол
Астраханская 4* Астрахань, ул. Ульяновых, 6. Завтрак шведский стол
|2м Стандарт Твин, ДБЛ/2м Стандарт
|Основное
|85650
|2м Семейный ДБЛ/2м Стандарт
|Основное
|87050
|Доп. место
|-
|1м Стандарт/1м Стандарт
|Основное
|110100
Интурист 4* Волгоград ул Мира, 14. Завтрак шведский стол
Азимут 3* Астрахань, Кремлевская, 4. Завтрак шведский стол
|2м Стандарт Твин/2м Стандарт
|Основное
|83150
|Доп. место
|71800
|2м Стандарт Дбл/2м Стандарт
|Основное
|81750
|Доп. место
|71800
|2м Комфорт ДБЛ/2м Стандарт
|Основное
|83150
|Доп. место
|71800
|1м Стандарт/1м Стандарт
|Основное
|101650
|1м Стандарт Дбл/1м Стандарт
|Основное
|102850
|1м Комфорт ДБЛ/1м Стандарт
|Основное
|106200
Интурист 4* Волгоград, ул Мира, 14. Завтрак шведский стол
Космос 4* Астрахань, Анри Барбюса, 29В. Завтрак шведский стол
|2м Стандарт Твин/2м Стандарт
|Основное
|77550
|Доп. место
|69800
|2м Стандарт Дбл/2м Стандарт
|Основное
|76200
|Доп. место
|69800
|2м Комфорт ДБЛ/2м Стандарт
|Основное
|77550
|Доп. место
|69800
|1м Стандарт/1м Стандарт
|Основное
|90150
|1м Стандарт Дбл/1м Стандарт
|Основное
|91200
|1м Комфорт ДБЛ/1м Стандарт
|Основное
|94550
Интурист 4* Волгоград, ул Мира, 14. Завтрак шведский стол
Астраханская 4* Астрахань, ул. Ульяновых, 6. Завтрак шведский стол
|2м Стандарт Твин/2м Стандарт
|Основное
|86500
|Доп. место
|-
|2м Стандарт Дбл/2м Стандарт
|Основное
|85000
|Доп. место
|-
|2м Комфорт ДБЛ/2м Стандарт
|Основное
|86500
|Доп. место
|-
|1м Стандарт/1м Стандарт
|Основное
|105650
|1м Стандарт Дбл/1м Стандарт
|Основное
|106800
|1м Комфорт ДБЛ/1м Стандарт
|Основное
|110000
Волгоград 5* Волгоград ул Мира, 12. Завтрак шведский стол
Космос 4* Астрахань, Анри Барбюса, 29В. Завтрак шведский стол
|2м Стандарт Твин/2м Стандарт
|Основное
|84550
|Доп. место
|71650
|2м Стандарт Дбл вид во двор/2м Стандарт
|Основное
|84550
|Доп. место
|71650
|2м Стандарт Дбл вид на город/2м Стандарт
|Основное
|85850
|Доп. место
|71650
|2м Джуниор сюит вид во двор/2м Стандарт
|Основное
|88650
|Доп. место
|71650
|2м Джуниор сюит вид на город/2м Стандарт
|Основное
|89550
|Доп. место
|71650
|1м Стандарт Дбл вид во двор/1м Стандарт
|Основное
|95350
|1м Стандарт Дбл вид на город/1м Стандарт
|Основное
|98150
Волгоград 5* Волгоград ул Мира, 12. Завтрак шведский стол
Астраханская 4* Астрахань, ул. Ульяновых, 6. Завтрак шведский стол
|2м Стандарт Твин/2м Стандарт
|Основное
|87850
|2м Стандарт Дбл вид во двор/2м Стандарт
|Основное
|87850
|Доп. место
|-
|2м Стандарт Дбл вид на город/2м Стандарт
|Основное
|89250
|Доп. место
|-
|2м Джуниор сюит вид во двор/2м Стандарт
|Основное
|92050
|Доп. место
|-
|2м Джуниор сюит вид на город/2м Стандарт
|Основное
|92850
|Доп. место
|-
|1м Стандарт Дбл вид во двор/1м Стандарт
|Основное
|110850
|1м Стандарт Дбл вид на город/1м Стандарт
|Основное
|113650
Стоимость дополнительных ночей, раннего заселения или позднего выезда можно уточнить у менеджера.
Варианты проживания
Отель «Эстель»
Отель Estel расположен в центральной части Волгограда, недалеко от многих общественных и культурных объектов. В числе услуг для гостей есть билетная касса, камера хранения багажа и другое. На всей территории отеля доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi.
Заселение предлагается в комфортабельные номера с приятной обстановкой и стильным интерьером. Все категории оборудованы холодильником, сейфом и другой нужной техникой. Также жильцам доступны удобства индивидуальной ванной комнаты с качественной сантехникой.
При отеле работает собственный ресторан, в котором каждое утро накрывают питательные завтрак для постояльцев в формате шведского стола.
Месторасположение отеля позволяет быстро добраться до железнодорожного вокзала и автовокзала. Одинаково удобно будет доехать до набережной и речного порта. Расстояние до этих объектов не превысит 3 км. Недалеко от нее находится ТЮЗ, торговый центр «Диамант Зацарицинский», отделения банков и сетевые магазины. В 30 минутах езды расположен Международный аэропорт.
Отель «Южный»
Комфортабельный отель «Южный» находится в Волгограде. Здесь гостям могут предложить высокий уровень обслуживания. В сервис включено: бесплатный интернет, камера хранения багажа, охраняемая парковка и ежедневная уборка.
Интерьер выполнен в классическом стиле. В просторных номерах есть все необходимые удобства для полноценного размещения и проживания. В распоряжении гостей будет: кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями, шкаф для одежды, собственная ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
На территории работает бар, а также ресторан с широким ассортиментом блюд на любой вкус. Можно заказать доставку еды и напитков. На первом этаже есть продуктовый мини-маркет.
Рядом расположены Донской казачий театр, Аллея героев, кинотеатры и торговый центр. Расстояние до аэропорта составляет 15 км.
Отель «Hampton by Hilton»
Отель «Hampton by Hilton Профсоюзная» 4 звезды располагается в 2 км от центра Волгограда. Для проживающих предоставляется несколько дополнительных услуг - фитнес-центр, небольшая библиотека, парковка. Везде работает бесплатный Wi-Fi.
Современный номерной фонд выдержан в едином стиле и представлен несколькими категориями. В каждой комнате есть эргономичные кровати с белоснежным постельным бельем, а также необходимый комплект мебели и техники. Для хранения личных вещей можно воспользоваться сейфом. Выдаются махровые полотенца и гигиенические принадлежности.
Каждое утро подают сытные завтраки в формате "шведский стол", где можно насладиться горячими блюдами. Также работает лобби, где можно заказать напитки и свежую выпечку.
В пешей доступности находится остановка скоростного трамвая и Ворошиловский торговый центр. До Мамаева Кургана можно доехать за 20 минут.
Гостиница «Волгоград»
Отель «Волгоград» расположен в историческом центре одноимённого города-героя. В номерном фонде представлено 157 уютных и современных номеров различных категорий.
Интерьер каждой комнаты выполнен в строгом классическом стиле, которые создаст располагающую атмосферу как для рабочей обстановки, так и для отдыха после тяжелого дня. Профессиональный персонал, атмосфера уюта, эстетическое наслаждение сделают отдых незабываемым.
На территории отеля работает ресторан европейской кухни «Moliere». Для гостей доступны SPA комплекс «Biarritz» и фитнес-зал.
В пешей доступности протянулась набережная реки Волги с многочисленными парками и скверами, которые прекрасно подойдут для прогулок и знакомства с городом. За короткое время можно добраться до знаменитого музея «Панорама-Сталинградская битва». Расстояние до аэропорта - 15 км, до железнодорожного вокзала - 0,5 км.
Гостиница «Интурист»
Гостиница «Интурист» находится в историческом здании центральной части Волгограда. Отсюда очень легко добраться в любой из районов города.
Для размещения постояльцев оборудованы номера различной категории, каждый из которых имеет современные ванные комнаты, высокие потолки, панорамные окна или балконы.
В ресторане можно не только поужинать, но и отлично провести время. На всей территории гости могут воспользоваться бесплатным доступом в Интернет.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит около 500 метров. Все основные достопримечательности – в шаговой доступности – дружелюбные сотрудники всегда готовы скоординировать Вас.
Гостиница «Янтарь»
Гостиница «Янтарь» открыла свои двери в солнечной Астрахани, вблизи главных улиц и достопримечательностей.
Для отдыха предлагаются комфортабельные категории различные по ценовой политике. Каждый номер оформлен в приятной цветовой гамме и гармоничном дизайне, укомплектован удобной кроватью и другой мебелью, техникой и собственной ванной комнатой.
В кафе с одноименным названием посетители могут попробовать недорогие и сытные блюда как национальной, так и европейской кухни.
Расстояние до аэропорта составляет - 9 км, а до железнодорожного вокзала - 1 км. В шаговой доступности есть памятники архитектуры и культурные центры.
Гостиница «Бонотель»
Гостиница «Бонотель» расположена в городе Астрахань.
Красивая старинная гостиница представлена из просторных, светлых, комфортных номеров, в которых есть все необходимые удобства: собственная ванная комната, набор полотенец, средства личной гигиены, холодильник, телевизор, беспроводной интернет.
Есть доставка завтрака, еды и напитков. В 647 м находится продуктовый магазин «Михайловский».
В шаговой доступности располагается много достопримечательностей: Астраханский кремль, ТЮЗ, Музей культуры Астрахани, Братский сад, площадь имени Ленина, набережная. Расстояние до жд вокзала — 2,5 км, до аэропорта — 7,1 км.
Гостиница «Азимут Сити отель Астрахань»
«Азимут Сити отель Астрахань» располагается в центре города, неподалеку от набережной. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.
В числе удобств бесплатная парковка, Wi-Fi, фитнес-центр, настольный теннис, бильярдная, массаж. В каждом номере отеля имеется мебель, телефон, телевизор, спутниковое ТВ, холодильник, мини-бар, кондиционер. Просторный санузел оснащен качественной сантехникой. Для поддержания чистоты во всех номерах проводится ежедневная уборка.
Утром накрывается завтрак «Шведский стол». На территории работает ресторан. В конференц-залах можно провести переговоры. В числе удобств летняя терраса с открытым кинозалом, где сервируют закуски и ужин.
Гостиница «Астраханская»
Гостиница «Астраханская» ждёт своих гостей в Астрахани. К Вашим услугам Wi-Fi, трансфер, прачечная и другое.
Приятное оформление номеров и уютная атмосфера сделают Ваш отдых отличным. Здесь есть всё, чтобы проживание было комфортным.
На территории работает ресторан, где подают блюда разных кухонь мира. Здесь можно замечательно провести время. Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал «Hall», оборудованный всей необходимой техникой.
В шаговой доступности кафе, магазины, интересные места города, парки, скверы, а также Набережная.
Гостиница «Космос Астрахань Отель»
Гостиница «Космос Астрахань Отель» находится в нескольких минутах езды от центра города Астрахань по адресу ул. Анри Барбюса, д. 29В, лит. А.
Выгодная локация на карте города, высокий уровень сервиса, современные условия проживания, собственный ресторан и демократичные цены делают этот отель популярным местом отдыха у туристов и деловых гостей города.
«Космос Астрахань Отель» — это высокий сервис. Гости могут расположиться в комфортабельных номерах, оснащенных всем необходимым для хорошего полноценного отдыха.
Отель предлагает постояльцам сытные завтраки, разнообразные обеды и ужин. Многочисленные услуги позволят гостям не только прекрасно и полноценно отдохнуть, но и продуктивно провести деловую встречу или переговоры.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит 0,2 км, расстояние до аэропорта — 9,4 км.
Гостиница «Баку»
Гостиница «Баку» расположилась в центре Астрахани, вблизи Городского особняка и Усадьбы Вейнера.
На выбор доступны номера различных категорий. В каждом из них установлены системы кондиционирования, комфортная мебель, ванная комната с просторной душевой и средствами личной гигиены. В числе удобств — ТВ и Wi-fi.
Для гостей предусмотрены электрические чайники и чайные наборы. Кроме того, в гостинице работает собственный ресторан. Посетив его, можно отведать блюда Азербайджанской, Русской, Европейской кухонь. Рядом находится множество продовольственных магазинов.
В пешей доступности располагается спортивный комплекс, торговый центр, а также Планетарий, Музей культуры Астрахани и живописный Петровский сад. Расстояние до железнодорожного вокзала Астрахань — 3,1 км, до международного аэропорта Астрахань имени Б. М. Кустодиева — 6,4 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле выбранной категории (2 ночи в Волгограде, 4 ночи в Астрахани)
- Питание: 6 завтраков в отеле, 3 обеда по программе (дни 3, 5, 6)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура
- Входные билеты в музеи и объекты показа: Мамаев курган, музей-панорама "Сталинградская битва", музей "Старая Сарепта", иммерсивный спектакль "Завтра начинается вчера", обзорная экскурсия в Астрахани с кремлем, Краеведческий музей, осетровая ферма, водная прогулка к лотосам, обзорная экскурсия в Элисте, хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни", музей кочевых народов
- Групповой трансфер в аэропорт или на ж/д-вокзал в последний день тура
- Радиогиды для удобства на экскурсии в первый день тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Волгограда и обратно из Астрахани
- Индивидуальный трансфер аэропорт «Сталинград» - отель (от 3000 руб. за легковой автомобиль)
- Индивидуальный трансфер отель - аэропорт «Астрахань» (от 3000 руб. за легковой автомобиль)
- Питание, не указанное в программе тура или указанное за доплату (4 обеда и ужины)
- Доп. экскурсии по желанию (бронируются заранее, оплачиваются на месте):речная прогулка на теплоходе по Волге (Волгоград, в период навигации 24.04-20.10) от 1500 руб/чел. иммерсивная экскурсия «Осколки памяти» (Волгоград): 2000 руб. /взр. 1600 руб. /детидегустация на пивоварне с прогулкой на речном трамвайчике (Астрахань): 3000 руб. /взр., 2800 руб. детиэкскурсия на арбузную бахчу (Астрахань): 3500 руб/взр., 3100 руб/дети
- Речная прогулка на теплоходе по Волге (Волгоград, в период навигации 24.04-20.10) от 1500 руб/чел
- Иммерсивная экскурсия «Осколки памяти» (Волгоград): 2000 руб. /взр. 1600 руб. /дети
- Дегустация на пивоварне с прогулкой на речном трамвайчике (Астрахань): 3000 руб. /взр., 2800 руб. дети
- Экскурсия на арбузную бахчу (Астрахань): 3500 руб/взр., 3100 руб/дети
- Доплата за сутки проживания при раннем прибытии/позднем отъезде
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще необходимо знать о туре?
- Время сбора группы указано по местному времени региона.
- Во всех автобусных турах время в пути и продолжительность указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки в пути, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, с пробками на дорогах, дорожными работами, погодными условиями (сильные снегопады, заносы на дорогах, гололед, низкие/высокие температуры воздуха, туман, ливни, наводнения, сели, смог и т. д.).
- Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, не меняя при этом объема проводимого тура.
- Туроператор оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
- Основной период цветения лотосов июль-август.
- В зависимости от погодных условий возможно будет увидеть отдельные цветы лотоса в сентябре.
- Обслуживание тура происходит в соответствии правил и требований Роспотребнадзора.
Можно ли брать с собой детей младше 7 лет?
Желательно брать детей от 7 лет, но у нас бывают туристы и от 5 лет, в этом случае нужно понимать, что в туре возможны длительные переезды, и маленьким детям может быть тяжело.