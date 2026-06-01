1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Волгограду, Мамаев курган, музей-панорама «Сталинградская битва»

Прибытие в Волгоград.

09:00 Новое место сбора групп в связи с реконструкцией привокзальной площади: г. Волгоград, ул. Мира, д. 9, площадка возле здания Главпочтамта.

Ориентир — центральный вход в Главпочтамт. Расстояние от ж/д-вокзала — около 5 минут пешком.

Гид с табличкой «Наследники великой степи».

Экскурсионная программа «Город-герой Волгоград» с посещением памятника-ансамбля «Мамаев курган».

Вы познакомитесь с захватывающей историей Царицына – Сталинграда – Волгограда, узнаете о его необычном основании, о промышленности и торговле купеческого Царицына, о Сталинградской битве – коренном переломе во Второй мировой войне, побываете у Дома сержанта Якова Павлова – одного из бастионов солдатской славы; на площади им. В. И. Ленина; у руин мельницы Гергарда.

Вам расскажут о современном Волгограде, «танцующем мосте», знаменитом скоростном трамвае, о памятнике духовному покровителю Волгограда и, конечно, о самой высокой статуе России – «Родина Мать».

Посещение музея-панорама «Сталинградская битва».

Музей-панорама состоит из 8 экспозиционных залов, 4 диорам, триумфального, предпанорамного и панорамного залов, кинозала, военно-исторической библиотеки. Комплекс сооружен на историческом месте высадки в сентябре 1942 г. 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора А. И. Родимцева.

С помощью технологии, которая позволяет «оживить» экспозицию музея-панорамы, сделать её более динамичной и наполненной, благодаря дополненной реальности.

Окончание экскурсионной программы.

Трансфер в отель.

15:00 Размещение в гостинице выбранной категории.

Свободное время.

По желанию за доп плату обед и ужин в отеле.

По желанию в свободное время за доп плату можно самостоятельно посетить:

Волгоградский Планетарий от 600 руб.;

Мемориальный Исторический музей от 400 руб.;

музей Россия моя история от 400 руб.;

музей Изобразительных искусств от 400 руб.;

Волгоградский Краеведческий музей от 600 руб.;

совершить прогулку на речном кораблике по реке Волга (в период навигации 24.04-20.10) от 1000/1500 руб. /чел. (стоимость зависит от вида теплохода);

посетить иммерсивный спектакль-экскурсия «Осколки памяти» – 2000 руб. /взр, 1600 руб. /дети до 16 лет.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160