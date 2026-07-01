Вы познакомитесь с древним астраханским кремлем XVI века, увидите уникальные природные объекты и поразитесь многоликостью культур и национальных традиций в столице соседней Калмыкии – Элисте и центре казахской культуры.
Программа тура по дням
Экскурсия по Астрахани и посещение Астраханского краеведческого музея
11:30 Встреча группы в аэропорту.
Расчетный час – 14:00.
12:00-13:00 Обед в кафе города.
13:00-14:00 Посещение Астраханского Краеведческого музея, выставка Золото кочевников. Коллекция археологических предметов из драгоценных металлов Астраханского музея-заповедника начала формироваться во второй половине XX в. Особый интерес представляют золотые украшения сарматского вождя из знаменитого захоронения у села Косика Енотаевского района.
14:00-17:00 Встреча с гидом. Обзорная экскурсия по Астрахани.
Вы увидите Площадь Ленина, Лебединое озеро, Триумфальную арку и аллею славы героев земли Астраханской, полюбуетесь величественным памятником императору Петру I, пройдетесь по Петровской набережной с видом на Волгу и увидите старинные дома на одной из старейших Астраханских улиц. Завершится прогулка в Астраханском кремле.
Главное украшение города и неизменный объект посещения туристов – уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного искусства второй половины XVI века – Астраханский кремль. В 1947 году Астраханский кремль был внесен в список архитектурных и исторических памятников республиканского значения и поставлен под охрану государства.
Астраханский рыбный рынок – очень колоритное место, где можно приобрести рыбку на любой вкус и просто ощутить атмосферу этого портового города, где веками шумели восточные базары, а купечество было одним из главных слоев населения.
17:00 Трансфер в отель, заселение, свободное время.
Богдинско-Баскунчакский заповедник
Завтрак в отеле.
07:30 Сбор группы, отправление из города, в дороге - путевая информация от гида.
Гора Большое Богдо и соленое озеро Баскунчак – уникальные природные объекты, они входят в состав Богдинско-Баскунчакского заповедника. К востоку от горы Большое Богдо располагается много пещер карстового происхождения, которые именуются Поющие скалы.
Гора Большое Богдо – самая высокая точка Прикаспийской низменности, а соленое озеро Баскунчак по своим лечебным свойствам схоже с Мертвым морем.
12:30-13:00 Прибытие, обед в кафе поселка Нижний Баскунчак (салат, суп, второе, напиток, хлеб).
13:00-14:00 Экскурсия на соленое озеро Баскунчак, посещение старых соляных промыслов. Соль и минеральная грязь озера являются мощными лечебными средствами.
Баскунчак – уникальное творение природы, это самое большое и самое солёное из всех известных соляных озёр мира.
Для желающих окунуться в озеро местные жители организуют трансфер (за дополнительную плату) на автомобилях УАЗ к местам купания, поскольку автобусы туда подъехать не могут. Стоимость ориентировочно 500 рублей с человека.
В озере не рекомендуется находиться более 15-20 минут.
14:00-17:00 Экскурсия по склонам горы Большое Богдо, поющие скалы.
Гора Большое Богдо овеяна множеством легенд, одна из которых гласит о том, что гора была перенесена сюда монахами-буддистами с Урала. С тех пор ее покой охраняет дух великана Цаган Эбугая, который живет на восточном склоне и прогоняет непосвященных страшными звуками.
17:00 Отправление в г. Астрахань.
22:00-23:00 Прибытие.
Свободный день или экскурсия в Элисту за доп. плату
Свободный день.
За дополнительную плату можно присоединиться к экскурсии в Элисту. Стоимость экскурсии — 5500 рублей (экскурсия состоится при условии набора группы).
06:30 Ранний завтрак в отеле.
07:00 Встреча с гидом, отправление на экскурсию в Калмыкию.
Сегодня нас ждет неповторимая Элиста – степная Жемчужина, столица Калмыкии. Здесь смешались культуры, религии, архитектурные стили. Калмыкия – край бесконечных, как океан, степных просторов.
Элиста – столица этой удивительной республики. Жизнь стольного града пропитана сказаниями, легендами и древними обрядами.
Так, например, гостей многоликого города приглашают пройти через Алтын Босх – Золотые ворота. Калмыки верят, что такой обряд очищает душу и мысли.
А еще в Элисте находится самый большой буддийский храм Калмыкии, в его очертаниях можно безошибочно определить влияние тибетской архитектуры.
12:00-13:00 Прибытие в Элисту.
Мемориал жертвам политических репрессий Исход и возвращение работы лауреата Нобелевской премии Эрнста Неизвестного. Ступа просветления - традиционное место паломничества буддистов всего мира, место силы и вдохновения, место исполнения желаний.
13:00-14:00 Обед в кафе города.
14:00-17:00 Посещение нового Центрального Буддийского хурула Калмыкии со статуей Будды высотой 9 м. Музей истории буддизма. Музей Уникальная Калмыкия.
Пешеходная экскурсия по центру города: Золотые ворота, осмотр скульптурных композиций, созданных на международном биеннале скульпторов Великий шелковый путь и Человек и природа глазами Востока.
17:00 Свободное время для покупки сувениров.
17:30 Сбор группы и выезд в Астрахань.
22:30 Прибытие в Астрахань, трансфер в отель.
Лотосовые поля в дельте Волги
Наличие паспорта обязательно (оригинал или бумажная копия). Поездка на лотосовые поля без специального разрешения доступна только гражданам РФ.
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Вещи можно взять с собой или оставить на ресепшн отеля (для туристов, выезжающих поездом или вылетающих поздними рейсами).
Ежедневно есть 2 выезда - 8 и 11 со смещением времени программы соответственно. Выбирайте удобное вам время.
Поездка на лотосовые поля осуществляется без гида, фиксированной рассадки по местам нет.
До места отправления — сквера Гейдара Алиева — добираемся самостоятельно.
Сквер Гейдара Алиева находится:
- от отеля Азимут: 930 м, 11 минут минут пешком, 6 минут на такси;
- от отеля Космос: 4,5 км, 10 минут на такси;
- от отеля Янтарь: 3 км, 30 минут пешком, 7 минут на такси.
08:00/11:00 Выезд на микроавтобусе от сквера имени Гейдара Алиева.
09:30/12:30 Прибытие на базу отдыха.
Переодевание, инструктаж, приготовление к отплытию.
10:00/13:00 Пересадка в лодки. 1,5-2-х часовая экскурсия на лотосовые поля.
12:00/15:00 Прибытие на базу отдыха.
Обед: уха из речной рыбы, плов, салат из свежих овощей, хлеб, чай.
13:30/16:30 Свободное время, можно искупаться в открытом бассейне, отдохнуть в мягкой зоне.
14:45/17:45 Переодевание, подготовка к отъезду.
15:00/18:00 Отъезд с базы.
16:30/19:30 Прибытие в Астрахань к скверу Гейдара Алиева.
По пути туристы могут быть доставлены в аэропорт (по желанию).
Если туристы вылетают более поздними рейсами, они доставляются к месту отправления и до аэропорта добираются самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в выбранной гостинице в г. Астрахани в двухместных номерах категории стандарт.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местное
|1-местное
|«Янтарь» 3*
|29400
|34300
|«Космос» 4*
|30900
|36500
|«Азимут» 3*
|35800
|47100
Стоимость дополнительных суток и доплата за раннее заселение, руб:
|«Янтарь» 3*
|«Космос» 4*
|«Азимут» 3*
|Доплата за раннее заселение при 2-м размещении
|2300
|2700
|4000
|Доплата за раннее заселение при 1-м размещении
|1800
|2100
|3500
|Доплата за сутки проживания при 2-м размещении
|4600
|5400
|8000
|Доплата за сутки проживания при 1-м размещении
|3600
|4200
|7000
Ранее заселение в отели после 09:00.
Для туристов, прибывающих в Астрахань раньше или отбывающих позже дат тура, предусмотрена услуга бронирования дополнительных суток проживания.
Расчетный час в отелях: заселение — после 14:00, освобождение номеров — до 12:00.
Варианты проживания
Гостиница «Янтарь»
Гостиница «Янтарь» открыла свои двери в солнечной Астрахани, вблизи главных улиц и достопримечательностей.
Для отдыха предлагаются комфортабельные категории различные по ценовой политике. Каждый номер оформлен в приятной цветовой гамме и гармоничном дизайне, укомплектован удобной кроватью и другой мебелью, техникой и собственной ванной комнатой.
В кафе с одноименным названием посетители могут попробовать недорогие и сытные блюда как национальной, так и европейской кухни.
Расстояние до аэропорта составляет - 9 км, а до железнодорожного вокзала - 1 км. В шаговой доступности есть памятники архитектуры и культурные центры.
Гостиница «Космос Астрахань Отель»
Гостиница «Космос Астрахань Отель» находится в нескольких минутах езды от центра города Астрахань по адресу ул. Анри Барбюса, д. 29В, лит. А.
Выгодная локация на карте города, высокий уровень сервиса, современные условия проживания, собственный ресторан и демократичные цены делают этот отель популярным местом отдыха у туристов и деловых гостей города.
«Космос Астрахань Отель» — это высокий сервис. Гости могут расположиться в комфортабельных номерах, оснащенных всем необходимым для хорошего полноценного отдыха.
Отель предлагает постояльцам сытные завтраки, разнообразные обеды и ужин. Многочисленные услуги позволят гостям не только прекрасно и полноценно отдохнуть, но и продуктивно провести деловую встречу или переговоры.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит 0,2 км, расстояние до аэропорта — 9,4 км.
Гостиница «Азимут Сити отель Астрахань»
«Азимут Сити отель Астрахань» располагается в центре города, неподалеку от набережной. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.
В числе удобств бесплатная парковка, Wi-Fi, фитнес-центр, настольный теннис, бильярдная, массаж. В каждом номере отеля имеется мебель, телефон, телевизор, спутниковое ТВ, холодильник, мини-бар, кондиционер. Просторный санузел оснащен качественной сантехникой. Для поддержания чистоты во всех номерах проводится ежедневная уборка.
Утром накрывается завтрак «Шведский стол». На территории работает ресторан. В конференц-залах можно провести переговоры. В числе удобств летняя терраса с открытым кинозалом, где сервируют закуски и ужин.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (3 ночи)
- Питание по программе (3 завтрака, 3 обеда)
- Трансфер по городу и области на комфортабельном микроавтобусе/туристическом автобусе
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Экскурсионное обслуживание и сопровождение
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Астрахани и обратно
- Питание, не указанное в программе (обед в свободный день, ужины)
- Дополнительные сутки в гостинице или раннее заселение
- Дополнительная экскурсия в Элисту с обедом - 5500 рублей (состоится при условии набора группы)
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
На каждую экскурсию необходимо брать с собой головной убор и питьевую воду.
Для посещения заповедников и дельты Волги необходимо иметь паспорт — это пограничная зона.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право на изменение программы тура, корректировку времени и места отправления, замену трансфера и изменение порядка посещения экскурсионных объектов.
Как осуществляются трансферы?
- В туре включен трансфер в день прибытия и в день отправления.
- Если турист приезжает раньше дня начала тура или уезжает позже даты завершения тура, трансфер не предусмотрен.
- Если турист прибывает/уезжает поездом, то трансфер в день прибытия и в день отправления не предусмотрен в том случае, если турист проживает в отеле Космос, поскольку отель находится на территории ж/д-вокзала.
- В случае раннего прибытия поезда турист может оставить вещи на ресепшн отеля и самостоятельно добирается до места встречи — к кафе/ресторану.
- Если турист прибывает/уезжает поездом, то трансфер в день прибытия к месту встречи и в день отправления предусмотрен в том случае, если турист проживает в отеле Космос.
- Если турист прибывает/убывает самолетом, то то трансфер в день прибытия к месту встречи и в день отправления в аэропорт предусмотрен независимо от выбранного для проживания отеля.
- В завершающий день тура туристов доставляем на ж/д-вокзал/в аэропорт сразу после окончания программы. Если у туристов более позднее время вылета, они по желанию могут быть доставлены в центр Астрахани, чтобы погулять или посетить магазины/музеи, но в этом случае в аэропорт и на жд. вокзал туристы добираются уже самостоятельно. От центра города до жд. вокзала — 7 минут на такси, от центра города до аэропорта — 20 минут на такси.
- За 2 суток до начала тура мы высылаем памятку. Там есть вся информация по встрече, номер телефона, по которому можно задать все вопросы.
Что еще необходимо знать о туре?
- Местное время +1 час к МСК. Время в программе указано местное.
- В Астрахани не работает мобильная сеть Tele 2.
- Ранее заселение в отели после 09.00, услуга платная.