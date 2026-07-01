Мои заказы

Традиции нижней Волги

Город Астрахань на Нижней Волге с удивительной историей и природой откроет вам свои теплые объятия.

Вы познакомитесь с древним астраханским кремлем XVI века, увидите уникальные природные объекты и поразитесь многоликостью культур и национальных традиций в столице соседней Калмыкии – Элисте и центре казахской культуры.
Традиции нижней ВолгиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Традиции нижней ВолгиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Традиции нижней ВолгиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Астрахани и посещение Астраханского краеведческого музея

11:30 Встреча группы в аэропорту.

Расчетный час – 14:00.

12:00-13:00 Обед в кафе города.

13:00-14:00 Посещение Астраханского Краеведческого музея, выставка Золото кочевников. Коллекция археологических предметов из драгоценных металлов Астраханского музея-заповедника начала формироваться во второй половине XX в. Особый интерес представляют золотые украшения сарматского вождя из знаменитого захоронения у села Косика Енотаевского района.

14:00-17:00 Встреча с гидом. Обзорная экскурсия по Астрахани.

Вы увидите Площадь Ленина, Лебединое озеро, Триумфальную арку и аллею славы героев земли Астраханской, полюбуетесь величественным памятником императору Петру I, пройдетесь по Петровской набережной с видом на Волгу и увидите старинные дома на одной из старейших Астраханских улиц. Завершится прогулка в Астраханском кремле.

Главное украшение города и неизменный объект посещения туристов – уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного искусства второй половины XVI века – Астраханский кремль. В 1947 году Астраханский кремль был внесен в список архитектурных и исторических памятников республиканского значения и поставлен под охрану государства.

Астраханский рыбный рынок – очень колоритное место, где можно приобрести рыбку на любой вкус и просто ощутить атмосферу этого портового города, где веками шумели восточные базары, а купечество было одним из главных слоев населения.

17:00 Трансфер в отель, заселение, свободное время.

Экскурсия по Астрахани и посещение Астраханского краеведческого музеяЭкскурсия по Астрахани и посещение Астраханского краеведческого музеяЭкскурсия по Астрахани и посещение Астраханского краеведческого музеяЭкскурсия по Астрахани и посещение Астраханского краеведческого музеяЭкскурсия по Астрахани и посещение Астраханского краеведческого музеяЭкскурсия по Астрахани и посещение Астраханского краеведческого музеяЭкскурсия по Астрахани и посещение Астраханского краеведческого музея
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Богдинско-Баскунчакский заповедник

Завтрак в отеле.

07:30 Сбор группы, отправление из города, в дороге - путевая информация от гида.

Гора Большое Богдо и соленое озеро Баскунчак – уникальные природные объекты, они входят в состав Богдинско-Баскунчакского заповедника. К востоку от горы Большое Богдо располагается много пещер карстового происхождения, которые именуются Поющие скалы.

Гора Большое Богдо – самая высокая точка Прикаспийской низменности, а соленое озеро Баскунчак по своим лечебным свойствам схоже с Мертвым морем.

12:30-13:00 Прибытие, обед в кафе поселка Нижний Баскунчак (салат, суп, второе, напиток, хлеб).

13:00-14:00 Экскурсия на соленое озеро Баскунчак, посещение старых соляных промыслов. Соль и минеральная грязь озера являются мощными лечебными средствами.

Баскунчак – уникальное творение природы, это самое большое и самое солёное из всех известных соляных озёр мира.

Для желающих окунуться в озеро местные жители организуют трансфер (за дополнительную плату) на автомобилях УАЗ к местам купания, поскольку автобусы туда подъехать не могут. Стоимость ориентировочно 500 рублей с человека.

В озере не рекомендуется находиться более 15-20 минут.

14:00-17:00 Экскурсия по склонам горы Большое Богдо, поющие скалы.

Гора Большое Богдо овеяна множеством легенд, одна из которых гласит о том, что гора была перенесена сюда монахами-буддистами с Урала. С тех пор ее покой охраняет дух великана Цаган Эбугая, который живет на восточном склоне и прогоняет непосвященных страшными звуками.

17:00 Отправление в г. Астрахань.

22:00-23:00 Прибытие.

Богдинско-Баскунчакский заповедникБогдинско-Баскунчакский заповедникБогдинско-Баскунчакский заповедникБогдинско-Баскунчакский заповедник
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Свободный день или экскурсия в Элисту за доп. плату

Свободный день.

За дополнительную плату можно присоединиться к экскурсии в Элисту. Стоимость экскурсии — 5500 рублей (экскурсия состоится при условии набора группы).

06:30 Ранний завтрак в отеле.

07:00 Встреча с гидом, отправление на экскурсию в Калмыкию.

Сегодня нас ждет неповторимая Элиста – степная Жемчужина, столица Калмыкии. Здесь смешались культуры, религии, архитектурные стили. Калмыкия – край бесконечных, как океан, степных просторов.

Элиста – столица этой удивительной республики. Жизнь стольного града пропитана сказаниями, легендами и древними обрядами.

Так, например, гостей многоликого города приглашают пройти через Алтын Босх – Золотые ворота. Калмыки верят, что такой обряд очищает душу и мысли.

А еще в Элисте находится самый большой буддийский храм Калмыкии, в его очертаниях можно безошибочно определить влияние тибетской архитектуры.

12:00-13:00 Прибытие в Элисту.

Мемориал жертвам политических репрессий Исход и возвращение работы лауреата Нобелевской премии Эрнста Неизвестного. Ступа просветления - традиционное место паломничества буддистов всего мира, место силы и вдохновения, место исполнения желаний.

13:00-14:00 Обед в кафе города.

14:00-17:00 Посещение нового Центрального Буддийского хурула Калмыкии со статуей Будды высотой 9 м. Музей истории буддизма. Музей Уникальная Калмыкия.

Пешеходная экскурсия по центру города: Золотые ворота, осмотр скульптурных композиций, созданных на международном биеннале скульпторов Великий шелковый путь и Человек и природа глазами Востока.

17:00 Свободное время для покупки сувениров.

17:30 Сбор группы и выезд в Астрахань.

22:30 Прибытие в Астрахань, трансфер в отель.

Свободный день или экскурсия в Элисту за доп. платуСвободный день или экскурсия в Элисту за доп. платуСвободный день или экскурсия в Элисту за доп. платуСвободный день или экскурсия в Элисту за доп. плату
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Лотосовые поля в дельте Волги

Наличие паспорта обязательно (оригинал или бумажная копия). Поездка на лотосовые поля без специального разрешения доступна только гражданам РФ.

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Вещи можно взять с собой или оставить на ресепшн отеля (для туристов, выезжающих поездом или вылетающих поздними рейсами).

Ежедневно есть 2 выезда - 8 и 11 со смещением времени программы соответственно. Выбирайте удобное вам время.

Поездка на лотосовые поля осуществляется без гида, фиксированной рассадки по местам нет.

До места отправления — сквера Гейдара Алиева — добираемся самостоятельно.

Сквер Гейдара Алиева находится:

  • от отеля Азимут: 930 м, 11 минут минут пешком, 6 минут на такси;
  • от отеля Космос: 4,5 км, 10 минут на такси;
  • от отеля Янтарь: 3 км, 30 минут пешком, 7 минут на такси.

08:00/11:00 Выезд на микроавтобусе от сквера имени Гейдара Алиева.

09:30/12:30 Прибытие на базу отдыха.

Переодевание, инструктаж, приготовление к отплытию.

10:00/13:00 Пересадка в лодки. 1,5-2-х часовая экскурсия на лотосовые поля.

12:00/15:00 Прибытие на базу отдыха.

Обед: уха из речной рыбы, плов, салат из свежих овощей, хлеб, чай.

13:30/16:30 Свободное время, можно искупаться в открытом бассейне, отдохнуть в мягкой зоне.

14:45/17:45 Переодевание, подготовка к отъезду.

15:00/18:00 Отъезд с базы.

16:30/19:30 Прибытие в Астрахань к скверу Гейдара Алиева.

По пути туристы могут быть доставлены в аэропорт (по желанию).

Если туристы вылетают более поздними рейсами, они доставляются к месту отправления и до аэропорта добираются самостоятельно.

Лотосовые поля в дельте ВолгиЛотосовые поля в дельте ВолгиЛотосовые поля в дельте ВолгиЛотосовые поля в дельте Волги
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в выбранной гостинице в г. Астрахани в двухместных номерах категории стандарт.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местное1-местное
«Янтарь» 3*2940034300
«Космос» 4*3090036500
«Азимут» 3*3580047100

Стоимость дополнительных суток и доплата за раннее заселение, руб:

«Янтарь» 3*«Космос» 4* «Азимут» 3*
Доплата за раннее заселение при 2-м размещении230027004000
Доплата за раннее заселение при 1-м размещении180021003500
Доплата за сутки проживания при 2-м размещении460054008000
Доплата за сутки проживания при 1-м размещении360042007000

Ранее заселение в отели после 09:00.

Для туристов, прибывающих в Астрахань раньше или отбывающих позже дат тура, предусмотрена услуга бронирования дополнительных суток проживания.

Расчетный час в отелях: заселение — после 14:00, освобождение номеров — до 12:00.

Варианты проживания

Гостиница «Янтарь»

2 ночи

Гостиница «Янтарь» открыла свои двери в солнечной Астрахани, вблизи главных улиц и достопримечательностей.

Для отдыха предлагаются комфортабельные категории различные по ценовой политике. Каждый номер оформлен в приятной цветовой гамме и гармоничном дизайне, укомплектован удобной кроватью и другой мебелью, техникой и собственной ванной комнатой.

В кафе с одноименным названием посетители могут попробовать недорогие и сытные блюда как национальной, так и европейской кухни.

Расстояние до аэропорта составляет - 9 км, а до железнодорожного вокзала - 1 км. В шаговой доступности есть памятники архитектуры и культурные центры.

Гостиница «Янтарь»Гостиница «Янтарь»Гостиница «Янтарь»Гостиница «Янтарь»Гостиница «Янтарь»Гостиница «Янтарь»Гостиница «Янтарь»Гостиница «Янтарь»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Космос Астрахань Отель»

2 ночи

Гостиница «Космос Астрахань Отель» находится в нескольких минутах езды от центра города Астрахань по адресу ул. Анри Барбюса, д. 29В, лит. А.

Выгодная локация на карте города, высокий уровень сервиса, современные условия проживания, собственный ресторан и демократичные цены делают этот отель популярным местом отдыха у туристов и деловых гостей города.

«Космос Астрахань Отель» — это высокий сервис. Гости могут расположиться в комфортабельных номерах, оснащенных всем необходимым для хорошего полноценного отдыха.

Отель предлагает постояльцам сытные завтраки, разнообразные обеды и ужин. Многочисленные услуги позволят гостям не только прекрасно и полноценно отдохнуть, но и продуктивно провести деловую встречу или переговоры.

Расстояние до железнодорожного вокзала составит 0,2 км, расстояние до аэропорта — 9,4 км.

Гостиница «Космос Астрахань Отель»Гостиница «Космос Астрахань Отель»Гостиница «Космос Астрахань Отель»Гостиница «Космос Астрахань Отель»Гостиница «Космос Астрахань Отель»Гостиница «Космос Астрахань Отель»Гостиница «Космос Астрахань Отель»Гостиница «Космос Астрахань Отель»Гостиница «Космос Астрахань Отель»Гостиница «Космос Астрахань Отель»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Азимут Сити отель Астрахань»

2 ночи

«Азимут Сити отель Астрахань» располагается в центре города, неподалеку от набережной. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.

В числе удобств бесплатная парковка, Wi-Fi, фитнес-центр, настольный теннис, бильярдная, массаж. В каждом номере отеля имеется мебель, телефон, телевизор, спутниковое ТВ, холодильник, мини-бар, кондиционер. Просторный санузел оснащен качественной сантехникой. Для поддержания чистоты во всех номерах проводится ежедневная уборка.

Утром накрывается завтрак «Шведский стол». На территории работает ресторан. В конференц-залах можно провести переговоры. В числе удобств летняя терраса с открытым кинозалом, где сервируют закуски и ужин.

Гостиница «Азимут Сити отель Астрахань»Гостиница «Азимут Сити отель Астрахань»Гостиница «Азимут Сити отель Астрахань»Гостиница «Азимут Сити отель Астрахань»Гостиница «Азимут Сити отель Астрахань»Гостиница «Азимут Сити отель Астрахань»Гостиница «Азимут Сити отель Астрахань»Гостиница «Азимут Сити отель Астрахань»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице (3 ночи)
  • Питание по программе (3 завтрака, 3 обеда)
  • Трансфер по городу и области на комфортабельном микроавтобусе/туристическом автобусе
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Экскурсионное обслуживание и сопровождение
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Астрахани и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обед в свободный день, ужины)
  • Дополнительные сутки в гостинице или раннее заселение
  • Дополнительная экскурсия в Элисту с обедом - 5500 рублей (состоится при условии набора группы)
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Астрахань
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

На каждую экскурсию необходимо брать с собой головной убор и питьевую воду.

Для посещения заповедников и дельты Волги необходимо иметь паспорт — это пограничная зона.

Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе тура?

Фирма оставляет за собой право на изменение программы тура, корректировку времени и места отправления, замену трансфера и изменение порядка посещения экскурсионных объектов.

Как осуществляются трансферы?
  1. В туре включен трансфер в день прибытия и в день отправления.
  2. Если турист приезжает раньше дня начала тура или уезжает позже даты завершения тура, трансфер не предусмотрен.
  3. Если турист прибывает/уезжает поездом, то трансфер в день прибытия и в день отправления не предусмотрен в том случае, если турист проживает в отеле Космос, поскольку отель находится на территории ж/д-вокзала.
  4. В случае раннего прибытия поезда турист может оставить вещи на ресепшн отеля и самостоятельно добирается до места встречи — к кафе/ресторану.
  5. Если турист прибывает/уезжает поездом, то трансфер в день прибытия к месту встречи и в день отправления предусмотрен в том случае, если турист проживает в отеле Космос.
  6. Если турист прибывает/убывает самолетом, то то трансфер в день прибытия к месту встречи и в день отправления в аэропорт предусмотрен независимо от выбранного для проживания отеля.
  7. В завершающий день тура туристов доставляем на ж/д-вокзал/в аэропорт сразу после окончания программы. Если у туристов более позднее время вылета, они по желанию могут быть доставлены в центр Астрахани, чтобы погулять или посетить магазины/музеи, но в этом случае в аэропорт и на жд. вокзал туристы добираются уже самостоятельно. От центра города до жд. вокзала — 7 минут на такси, от центра города до аэропорта — 20 минут на такси.
  8. За 2 суток до начала тура мы высылаем памятку. Там есть вся информация по встрече, номер телефона, по которому можно задать все вопросы.
Что еще необходимо знать о туре?
  1. Местное время +1 час к МСК. Время в программе указано местное.
  2. В Астрахани не работает мобильная сеть Tele 2.
  3. Ранее заселение в отели после 09.00, услуга платная.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Астрахани

Похожие туры на «Традиции нижней Волги»

Экспресс-тур в Астрахань: цветущие маковые поля, озеро Баскунчак и песчаный бархан Большой брат
На автобусе
3 дня
10 отзывов
Экспресс-тур в Астрахань: цветущие маковые поля, озеро Баскунчак и песчаный бархан Большой брат
Проплыть по Волге, побывать в столице Золотой Орды и отведать астраханской рыбки
Начало: Аэропорт Астрахани, 11:40
23 апр в 11:30
1 мая в 11:30
38 500 ₽ за человека
Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии
Начало: Астрахань
23 июл в 10:00
30 июл в 10:00
от 43 000 ₽ за человека
Астрахань и Каспийское море
На автобусе
7 дней
2 отзыва
Астрахань и Каспийское море
Начало: Астрахань
21 июл в 10:00
4 авг в 10:00
от 53 500 ₽ за человека
Чем богата Астрахань
На автобусе
4 дня
2 отзыва
Чем богата Астрахань
Начало: Астрахань
23 июл в 10:00
6 авг в 10:00
от 28 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Астрахани
Все туры из Астрахани
от 29 400 ₽ за человека