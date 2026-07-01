1 день

Экскурсия по Астрахани и посещение Астраханского краеведческого музея

11:30 Встреча группы в аэропорту.

Расчетный час – 14:00.

12:00-13:00 Обед в кафе города.

13:00-14:00 Посещение Астраханского Краеведческого музея, выставка Золото кочевников. Коллекция археологических предметов из драгоценных металлов Астраханского музея-заповедника начала формироваться во второй половине XX в. Особый интерес представляют золотые украшения сарматского вождя из знаменитого захоронения у села Косика Енотаевского района.

14:00-17:00 Встреча с гидом. Обзорная экскурсия по Астрахани.

Вы увидите Площадь Ленина, Лебединое озеро, Триумфальную арку и аллею славы героев земли Астраханской, полюбуетесь величественным памятником императору Петру I, пройдетесь по Петровской набережной с видом на Волгу и увидите старинные дома на одной из старейших Астраханских улиц. Завершится прогулка в Астраханском кремле.

Главное украшение города и неизменный объект посещения туристов – уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного искусства второй половины XVI века – Астраханский кремль. В 1947 году Астраханский кремль был внесен в список архитектурных и исторических памятников республиканского значения и поставлен под охрану государства.

Астраханский рыбный рынок – очень колоритное место, где можно приобрести рыбку на любой вкус и просто ощутить атмосферу этого портового города, где веками шумели восточные базары, а купечество было одним из главных слоев населения.

17:00 Трансфер в отель, заселение, свободное время.

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