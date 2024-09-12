читать дальше поездки доставили мне истинное удовольствие. Большая Страна избирательно подходит к выбору туроператоров в каждом городе, поэтому путешествия проходят на высоком уровне: встречи в аэропортах и на вокзалах, трансфер, внимательные и знающие гиды, комфортное проживание (максимально возможное в тех или иных условиях). Обязательно продолжу свое сотрудничество с Большой Страной!

Поездка в Астрахань это моя вторая поездка с Большой Страной. До этого был тур по Пермскому краю. И обе эти