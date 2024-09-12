Экспресс-тур в Астрахань: цветущие маковые поля, озеро Баскунчак и песчаный бархан Большой брат
Проплыть по Волге, побывать в столице Золотой Орды и отведать астраханской рыбки
Начало: Аэропорт Астрахани, 11:40
1 мая в 11:40
9 мая в 11:40
35 500 ₽ за человека
Чем богата Астрахань
Начало: Астрахань
1 мая в 10:00
19 июн в 10:00
от 24 400 ₽ за человека
Театральный уикенд в Астрахани: 2 спектакля, творческая встреча и мастер-класс
Пройти за кулисы, пообщаться с актёрами театра и нарисовать волжский пейзаж акварелью
Начало: Аэропорт ИМ.Б.М. Кустодиева в Астрахани, 13:00. Ре...
8 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
28 800 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна12 сентября 2024Большое спасибо за прекрасный тур. Организация на высшем уровне. Замечательный гид - Эвелина. Столько нового и интересного узнали. Экскурсии разнообразные, очень понравились
- ИИрина12 сентября 2024Поездка в Астрахань это моя вторая поездка с Большой Страной. До этого был тур по Пермскому краю. И обе эти
- ААнтонина4 августа 2023У меня был тур на 4 дня "Чем богата Астахань". Все супер!! Только времени маловато. Там много интересного!
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Астраханский кремль»
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Сколько стоит тур в Астрахани в апреле 2025
Сейчас в Астрахани в категории "Астраханский кремль" можно забронировать 3 тура от 24 400 до 35 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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