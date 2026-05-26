читать дальше уменьшить

посмотреть, доверьтесь ее выбору. Организует интересно и в соответствии с Вашим уровнем по сложности маршрута. Очень внимательная. А также показала много того, что не покажут в масс-экскурсинге, провела к отличным местам тайными тропами. И еще сделает отличные фотографии с Вами с лучших ракурсов. С удовольствием поедем с ней снова!