Билеты
Тайны Мангупа
Узнайте о крепости Мангуп, последнем оплоте Византии, и её удивительных жителях. Пещеры, леса и древние храмы ждут вас
Начало: По договоренности
«Входные билеты около 100 р (пенсионерам, студентам скидки при наличии удостоверения)»
8000 ₽ за всё до 15 чел.
Билеты
Алимова балка и Бурун-Кай
Уникальная экскурсия в Крыму: Алимова балка и Бурун-Кай. Откройте для себя древние крепости и насладитесь природой
Начало: По договоренности
«+ возможно входная плата — билет 100 р где-то»
8000 ₽ за всё до 15 чел.
Билеты
Качи-Кальон и Бисерный храм
Увлекательное путешествие в Качи-Кальон: пещерные города, древние рисунки и монашеский скит. Подходит для всей семьи, включая детей
Начало: По договоренности
«+ возможно входная плата — билет 100 р где-то»
8000 ₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Потрясающая, душевная экскурсия, остались очень довольны! Огромное спасибо Надежде! Полное погружение в историю, любопытные места, куда не пролезешь сам, удивительные
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Г
Осуществили с Надеждой незабываемое путешествие. Огромное спасибо за возможность получить яркие впечатления, увидеть красивейшие места и получить массу положительных эмоций! С благодарностью, Галина и Юрий.
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С
Очень классный гид Надежда! Рекомендую с ней в любые экскурсии категорически)
Если не уверены и не знаете куда поехать и что
Если не уверены и не знаете куда поехать и что
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И
Были на экскурсии с мужем 19 сентября 2025. Экскурсия нам понравилась. Надежда очень увлеченный человек своим краем, поэтому рассказывает интересно,
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А
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А
Прекрасный гид Надежда открыла нам великолепный маршрут, увидели все красоты этих мест.
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М
Очень рады, что познакомились с таким замечательным Гидом. Экскурсия превзошла все наши ожидания, однозначно, что самостоятельно мы бы и десятой
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О
Спасибо Надежде, очень интересно рассказывала и водила нас "козьими" тропами). Жаль что познакомились перед отъездом, но будем в Крыму обязательно с ней еще куда-нибудь сходим. Очень рекомендую данного проводника
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С
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А
Все было прекрасно, Надежда очннь ответственно и с душой относится к своему делу. Показала то,что не показывают другие, провела своими
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Всего 78 отзывов в Бахчисарае в категории "Билеты"
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Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Билеты»
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