Билеты онлайн без очередей в Бахчисарае

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты» в Бахчисарае, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Тайны Мангупа
6 часов
26 отзывов
Билеты
Тайны Мангупа
Узнайте о крепости Мангуп, последнем оплоте Византии, и её удивительных жителях. Пещеры, леса и древние храмы ждут вас
Начало: По договоренности
«Входные билеты около 100 р (пенсионерам, студентам скидки при наличии удостоверения)»
8000 ₽ за всё до 15 чел.
Алимова балка и Бурун-Кай
6 часов
23 отзыва
Билеты
Алимова балка и Бурун-Кай
Уникальная экскурсия в Крыму: Алимова балка и Бурун-Кай. Откройте для себя древние крепости и насладитесь природой
Начало: По договоренности
«+ возможно входная плата — билет 100 р где-то»
8000 ₽ за всё до 15 чел.
Качи-Кальон и Бисерный храм
6 часов
29 отзывов
Билеты
Качи-Кальон и Бисерный храм
Увлекательное путешествие в Качи-Кальон: пещерные города, древние рисунки и монашеский скит. Подходит для всей семьи, включая детей
Начало: По договоренности
«+ возможно входная плата — билет 100 р где-то»
8000 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

В
Тайны Мангупа
Потрясающая, душевная экскурсия, остались очень довольны! Огромное спасибо Надежде! Полное погружение в историю, любопытные места, куда не пролезешь сам, удивительные
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факты! Теперь в Крым только с этим замечательным гидом! Брали экскурсию на Мангуп, это путешествие запомнится надолго!!! Видно, что Надежда любит родной край, обожает горы и историю, она буквально заряжает этой любовью других! Сердечное спасибо и до новых встреч!!!!

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Г
Качи-Кальон и Бисерный храм
Осуществили с Надеждой незабываемое путешествие. Огромное спасибо за возможность получить яркие впечатления, увидеть красивейшие места и получить массу положительных эмоций! С благодарностью, Галина и Юрий.
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С
Качи-Кальон и Бисерный храм
Очень классный гид Надежда! Рекомендую с ней в любые экскурсии категорически)
Если не уверены и не знаете куда поехать и что
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посмотреть, доверьтесь ее выбору. Организует интересно и в соответствии с Вашим уровнем по сложности маршрута. Очень внимательная. А также показала много того, что не покажут в масс-экскурсинге, провела к отличным местам тайными тропами. И еще сделает отличные фотографии с Вами с лучших ракурсов. С удовольствием поедем с ней снова!

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И
Качи-Кальон и Бисерный храм
Были на экскурсии с мужем 19 сентября 2025. Экскурсия нам понравилась. Надежда очень увлеченный человек своим краем, поэтому рассказывает интересно,
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старается показать, как можно больше красивых мест. Горы - её стихия! Несмотря на то, что я боюсь высоты, всё прошло замечательно! Виды - потрясающие, зарядились энергией гор и удивительной природной красотой! Выбрали маршрут на следующий год! Спасибо большое!

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А
Тайны Мангупа
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А
Алимова балка и Бурун-Кай
Прекрасный гид Надежда открыла нам великолепный маршрут, увидели все красоты этих мест.
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М
Качи-Кальон и Бисерный храм
Очень рады, что познакомились с таким замечательным Гидом. Экскурсия превзошла все наши ожидания, однозначно, что самостоятельно мы бы и десятой
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части не увидели, из того что показала нам Надежда. Уже посещали пещерный город самостоятельно, поняли, что ничего не поняли)))) ну пещеры, ямы какие-то и тд, а Надежда провела нас самыми живописными тропами все подробно рассказала и объяснила.
Очень приятно, что ход экскурсии подстраивался под наши предпочтения и степень усталости.

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О
Качи-Кальон и Бисерный храм
Спасибо Надежде, очень интересно рассказывала и водила нас "козьими" тропами). Жаль что познакомились перед отъездом, но будем в Крыму обязательно с ней еще куда-нибудь сходим. Очень рекомендую данного проводника
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С
Качи-Кальон и Бисерный храм
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А
Качи-Кальон и Бисерный храм
Все было прекрасно, Надежда очннь ответственно и с душой относится к своему делу. Показала то,что не показывают другие, провела своими
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"секретными" тропами, и свозила показать окрестности,о чем заранее мы не договаривались. Очень много может рассказать о Крыме,его истории, монастырях и пещерных городах. После экскурсии Надежда дала несколько советов,куда еще поехать и что посмотреть:)!

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Всего 78 отзывов в Бахчисарае в категории "Билеты"

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Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Билеты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бахчисарае
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Тайны Мангупа;
  2. Алимова балка и Бурун-Кай;
  3. Качи-Кальон и Бисерный храм.
Сколько стоит экскурсия по Бахчисараю в августе 2026
Сейчас в Бахчисарае в категории "Билеты" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 8000. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Бахчисарае на 2026 год по теме «Билеты», 78 ⭐ отзывов, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь