Бахчисарай — это мечта многих крымских ханов о небесном рае. Это старинные фонтаны и стройные минареты мечетей. Это узкие старинные улочки и аромат чебуреков и кофе. Это высокие скалы и журчание горных рек и водопадов. Главные достопримечательности этого славного восточного города — Ханский дворец, старый город Салачик и его раскопки, мавзолеи первых ханов-основателей города. Здесь крупнейший пещерный Свято-Успенский мужской монастырь и пещерный город Чуфут-Кале — родина караимов, коренного народа Крыма.

Мы посетим все эти главные объекты и опробуем Бахчисарай на вкус: восточная кухня, ароматный кофе и сладости. .. Вас ожидает уникальная прогулка по старинным ремесленным мастерским, где каждый может принять участие в мастер-классе и самостоятельно изготовить своим близким сувенир из Бахчисарая.