Бахчисарай — столица Крымского ханства

Бахчисарай

Бахчисарай или «сад-дворец» — столица древнего Крымского ханства.

Сейчас это небольшой городок, который оживает в летний сезон.

Гуляя по улочкам города, до сих пор можно ощутить историю.

Бахчисарай привлекает старинными зданиями, необычными блюдами и приятным климатом.

Со мной вы увидите старый город, пещерный монастырь, ханский дворец и попробуете местную кухню.
Бахчисарай — столица Крымского ханства
Бахчисарай — столица Крымского ханства
Бахчисарай — столица Крымского ханства
Бахчисарай — столица Крымского ханства
Бахчисарай — столица Крымского ханства
Бахчисарай — столица Крымского ханства
Бахчисарай — столица Крымского ханства
Бахчисарай — столица Крымского ханства

Что вы увидите 🤩

  • Салачик (старый город): медресе, раскопки городских бань, Дюрбэ первого крымского хана
  • Свято-Успенский мужской пещерный монастырь
  • Пещерный город Чуфут-Кале и осадный колоде-тоннель Тик-Кую
  • Ханский дворец и дворцовая площадь
  • Ремесленные мастерские и старинный татарский дом-усадьба XVII века
Бахчисарай — это мечта многих крымских ханов о небесном рае. Это старинные фонтаны и стройные минареты мечетей. Это узкие старинные улочки и аромат чебуреков и кофе. Это высокие скалы и журчание горных рек и водопадов. Главные достопримечательности этого славного восточного города — Ханский дворец, старый город Салачик и его раскопки, мавзолеи первых ханов-основателей города. Здесь крупнейший пещерный Свято-Успенский мужской монастырь и пещерный город Чуфут-Кале — родина караимов, коренного народа Крыма.
Мы посетим все эти главные объекты и опробуем Бахчисарай на вкус: восточная кухня, ароматный кофе и сладости. .. Вас ожидает уникальная прогулка по старинным ремесленным мастерским, где каждый может принять участие в мастер-классе и самостоятельно изготовить своим близким сувенир из Бахчисарая.
🚩 Начало: Бахчисарай Жд. вокзал(или автовокзал)
🏁 Место завершения: Симферополь Жд. вокзал (или автовокзал)
 Что входит
  • Экскурсионное сопровождение.
 Что не входит
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты
  • Пещерный город (200 руб. /взрослый, 150 руб. / пенсионный, 100 руб. / подростки от 16 до 18 лет)
  • Ханский дворец (300 руб. / взрослый, 200 руб. /пенсионный, 150 руб. / подростки от 16 до 18 лет)
  • Татарский дом-усадьба (200 руб. / взрослый, 100 руб. /детский)
  • Мастер-классы по выбору (500 руб. /час)
  • Дегустация вин (по желанию, от 350 руб. )
  • Обед (от 100 руб. (чебурек и чай на травах) до 500 руб. ).
Время проведения: Понедельник, среда в 9:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александра
Александра
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Александра проводит ещё 2 экскурсии

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