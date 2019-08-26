Религиозные экскурсии по святым местам Бахчисарая

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Бахчисарае, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Качи-Кальон и Бисерный храм
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Путешествие в Качи-Кальон и Бисерный храм: удивительная экскурсия в Бахчисарае
Проведите 5-6 часов в захватывающем путешествии по горам Бахчисарая, открывая древние тайны и красоты природы
Начало: По договоренности
«Действующий монашеский скит Анастасии Узорешительницы с уникальным пещерным храмом украшенным вручную бисером, устройство как в афонских храмах с стасидиями»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 15 чел.
Пещерный монастырь Качи-Кальон
Индивидуальная
5 часов
Пещерный монастырь Качи-Кальон: путешествие в сердце Бахчисарая
Погрузитесь в мир древних традиций и красоты природы Крыма, посетив Пещерный монастырь Качи-Кальон
Начало: Место проживания туристов
«Рассказывать как выглядит полностью отделанный бисером храм – неблагодарное дело»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Легенды Храма Солнца
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия Легенды Храма Солнца в Бахчисарае
Погрузитесь в атмосферу мистики и природной красоты на индивидуальной экскурсии по Храму Солнца. Узнайте легенды и насладитесь фантастическими видами
Начало: По договоренности
«Уж очень необычно выглядят скалы Тышлар, а в народе — Храм Солнца»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 700 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    26 августа 2019
    Качи-Кальон и Бисерный храм
    "Безумно рада знакомству с Надеждой - проводником по любым достопримечательностям Крыма. Спасибо огромное за то, что открывала нам тайны пещерных
    читать дальше

    городов, проводила по непроходимым тропам и делала наши приключения самыми увлекательными и незабываемыми. Мы, нашей большой компанией, с детьми от 6 до 14 лет, покорили Качи-Кальон, Тапи-Кермен, добрались до ванны молодости в Большом каньоне и даже дальше, посетили зоопарк, парк Викингов… В общем набрались прекрасных впечатлений от наших путешествий! В следующий раз приедем исследовать новые места, надеюсь, с гуру крыма - Надеждой"

  • А
    Афанасий
    19 августа 2019
    Качи-Кальон и Бисерный храм
    "Только здесь: 1. Невероятно увлекательное времяпровождение 2. Интереснейшие истории о посещаемых местах от лучшего проводника 3. Потрясающе красивые виды и незабываемые впечатления 4.
    читать дальше

    Гарантированное получение доз адреналина, эндорфина и дофамина 5. Обретение бесценного опыта выживания в горах 6. Знакомство с представителями местной флоры и фауны (конечно если вы сами этого захотите) А также высочайший уровень безопасности и куча незабываемых впечатлений Всем советую"

  • А
    Алина
    29 июля 2019
    Качи-Кальон и Бисерный храм
    Один из самых интересных и прекрасных дней мы провели в Крыму! Прекрасный потому, что поход на гору Джимерджи нам организовала
    читать дальше

    и провела Надежда. Это был самый лучший хороший подарок на день рождения моей старшей дочери, дарите впечатления, а не вещи)). Нас было 5 человек: 2 ребёнка по 11 лет, 2 взрослых и прекрасный подросток 16 лет поэтому, на мой взгляд поход нужно было организовать так, чтобы нам всем было интересно и не трудно…. Надежда прекрасно с этим справилась. Встреча 5+, восхождение 5+, позновательная часть 5+, фиксация взятия вершины 5+, спуууск 5+. Когда встречаешь таких людей, как Надежда…. Становится приятно, что в нашем обществе есть люди, преданные всему своему ДЕЛУ И ХОЧЕТСЯ встречаться с ней снова и снова, и покорять Новые вершины! Надежда встретила нас там, куда мы смогли добраться, круто пархала с нами по горе и ещё, по нашей просьбе устроила нас на Ночлег у подножья горы….. Благодарю Вас, Надежда! И рекомендую Всем! Планируем на следующий год БАХЧИСАРАЙ…

Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бахчисарае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Качи-Кальон и Бисерный храм
  2. Пещерный монастырь Качи-Кальон
  3. Легенды Храма Солнца
Сколько стоит экскурсия по Бахчисараю в июне 2024
Сейчас в Бахчисарае в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 10 700. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
Забронируйте экскурсию в Бахчисарае на 2024 год по теме «Святые места», 10 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам