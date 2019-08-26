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и провела Надежда. Это был самый лучший хороший подарок на день рождения моей старшей дочери, дарите впечатления, а не вещи)). Нас было 5 человек: 2 ребёнка по 11 лет, 2 взрослых и прекрасный подросток 16 лет поэтому, на мой взгляд поход нужно было организовать так, чтобы нам всем было интересно и не трудно…. Надежда прекрасно с этим справилась. Встреча 5+, восхождение 5+, позновательная часть 5+, фиксация взятия вершины 5+, спуууск 5+. Когда встречаешь таких людей, как Надежда…. Становится приятно, что в нашем обществе есть люди, преданные всему своему ДЕЛУ И ХОЧЕТСЯ встречаться с ней снова и снова, и покорять Новые вершины! Надежда встретила нас там, куда мы смогли добраться, круто пархала с нами по горе и ещё, по нашей просьбе устроила нас на Ночлег у подножья горы….. Благодарю Вас, Надежда! И рекомендую Всем! Планируем на следующий год БАХЧИСАРАЙ…