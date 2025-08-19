Экскурсия в Мангуп-Кале — древний пещерный город в сопровождении опытного гида-инструктора.
Когда-то в этом городе жили троглодиты, киммерийцы и тавры, а впоследствии он был столицей Византийского княжества Феодоро.
Когда-то в этом городе жили троглодиты, киммерийцы и тавры, а впоследствии он был столицей Византийского княжества Феодоро.
Описание экскурсии
В ходе экскурсии вы увидите:
- Исторические сооружения. На горе находятся остатки цитадели, церковных сооружений, дворцов и укреплений, возраст которых около тысячи лет;
- Восстановленный, действующий мужской монастырь;
- Два целебных родника Мужской и Женский на вершине горы;
- Тайные тропы. Мы отправимся по необычному пути.
- Восхитительные виды на весь горный амфитеатр Крыма. Да, надо подняться пешком в гору, чтобы это всё увидеть, но это того стоит!!!
По договоренности (экскурсия проводится при наличии времени у экскурсовода на проведение).
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входные билеты. /n
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Челеби, 1З, село Ходжа Сала
Завершение: Улица Челеби, 1З, село Ходжа Сала, Красномакское сельское поселение, Бахчисарайский район, Республика Крым
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности (экскурсия проводится при наличии времени у экскурсовода на проведение).
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
19 авг 2025
Замечательная индивидуальная экскурсия с опытным гидом! Успели обойти весь Мангуп, включая те места, где туристов почти не бывает, зато открываются восхитительные виды. Юрий - вежливый и очень приятный экскурсовод, знает невероятное количество как научных, так и мистических фактов о Мангупе, очень интересно его слушать. Рекомендую)
Входит в следующие категории Бахчисарая
Похожие экскурсии из Бахчисарая
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-тур по столице Крымского ханства
Погрузитесь в историю Крыма на джип-туре по Бахчисараю. Посетите Чуфут-Кале и скальный монастырь, наслаждаясь видами и культурой региона
Начало: Г. Бахчисарай, парковка парка миниатюр
Расписание: 9:00,13:00
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
7999.20 ₽
8888 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Тайны Мангупа: Путешествие во времени
Узнайте о крепости Мангуп, последнем оплоте Византии, и её удивительных жителях. Пещеры, леса и древние храмы ждут вас
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип тур по знаковым местам Бахчисарая
Начало: Бахчисарай ул. Симферопольская 7А
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.