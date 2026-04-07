Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя одно из самых впечатляющих мест Крыма - Большой Каньон! Забудьте о суете и шуме городов, окунитесь в мир дикой природы, где скалы взмывают ввысь, а кристально чистые воды горных рек прохладно освежают в жаркий день.



Большой Каньон Крыма - это уникальный природный памятник, созданный тысячелетиями под воздействием воды и ветра. 5 3 отзыва

Юрий Ваш гид в Бахчисарае Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8000 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 3 отзыва 7 часов 1-10 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Глубокое ущелье. Идеальное место для активного отдыха: Пешие прогулки, треккинг, купание в горных реках. Уникальная возможность увидеть красоту дикой природы: Реликтовые леса, редкие растения и животные. Заряд бодрости и энергии: Чистый горный воздух, прохладная вода и потрясающие пейзажи. Незабываемое приключение для всей семьи: Откройте для себя новые грани Крыма! Ощущение победы Что вас ждет: Захватывающие дух пейзажи: Величественные скалы, поросшие реликтовым лесом, узкие ущелья, глубокие ванны с прохладной водой - каждый уголок Каньона поражает своей красотой и первозданностью. Уникальная флора и фауна: Здесь обитают редкие виды растений и животных, занесенные в Красную книгу. Наблюдайте за жизнью дикой природы в ее естественной среде. Освежающие горные реки: Пройдитесь по руслу реки Аузун-Узень, искупайтесь в целебных ваннах Молодости и Любви, почувствуйте прилив сил и энергии. Разнообразие маршрутов: От легких прогулок по оборудованным тропам до сложных походов для опытных туристов - каждый найдет здесь маршрут по душе. Незабываемые впечатления: Почувствуйте себя частью природы, насладитесь тишиной и спокойствием, зарядитесь энергией гор и воды. Возраст участников — 16+. Важная информация: Теперь в Большой Каньон можно попасть только по Юсуповской тропе, автомобильная дорога закрыта. То есть расстояние маршрута может быть увеличено, соответственно нагрузка тоже. . Поэтому показ каньона сверху по мере возможности участников и погодных условий. Возраст участников — 16+.

Каждый день 9:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Большой Каньон Крыма

Почтовый дуб

Гора Бойко

Стоянка Бойко

Голубое озеро

Ванна молодости

Родник Баш-Дере

Речки Пания, Аузун-Узень, Йохоган-Су

Ай-Петри с севера

Теснина каньона

Ванны золотая, серебряная, янтарная

Буковый лес

Вид на каньон сверху

Вид на каньон изнутри Что включено Услуги инструктора-проводника по туризму Что не входит в цену Транспорт, можно будет заказать отдельно или пригородный автобус.

Если едем на общественном транспорте: билет до Соколиного из Бахчисарая около 100 руб. и доехать до каньона за авто порядка 500 руб.

Проезд от Соколиного к главному входу в каньон, если открыта дорога. Место начала и завершения? Село Соколиное, Бахчисарайского района Когда и сколько длится? Когда: Каждый день 9:00 Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Важная информация Теперь в Большой Каньон можно попасть только по Юсуповской тропе, автомобильная дорога закрыта. То есть расстояние маршрута может быть увеличено, соответственно нагрузка тоже

Поэтому показ каньона сверху по мере возможности участников и погодных условий

Возраст участников - 16+ Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.