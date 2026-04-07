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В Большой Каньон по Юсуповской тропе

Уникальная экскурсия в Бахчисарае: ванны всевозможных форм и сухие водопадики
Откройте для себя одно из самых впечатляющих мест Крыма - Большой Каньон! Забудьте о суете и шуме городов, окунитесь в мир дикой природы, где скалы взмывают ввысь, а кристально чистые воды горных рек прохладно освежают в жаркий день.

Большой Каньон Крыма - это уникальный природный памятник, созданный тысячелетиями под воздействием воды и ветра.
5
3 отзыва
В Большой Каньон по Юсуповской тропе
В Большой Каньон по Юсуповской тропе
В Большой Каньон по Юсуповской тропе

Описание экскурсии

Глубокое ущелье. Идеальное место для активного отдыха: Пешие прогулки, треккинг, купание в горных реках. Уникальная возможность увидеть красоту дикой природы: Реликтовые леса, редкие растения и животные. Заряд бодрости и энергии: Чистый горный воздух, прохладная вода и потрясающие пейзажи. Незабываемое приключение для всей семьи: Откройте для себя новые грани Крыма! Ощущение победы Что вас ждет: Захватывающие дух пейзажи: Величественные скалы, поросшие реликтовым лесом, узкие ущелья, глубокие ванны с прохладной водой - каждый уголок Каньона поражает своей красотой и первозданностью. Уникальная флора и фауна: Здесь обитают редкие виды растений и животных, занесенные в Красную книгу. Наблюдайте за жизнью дикой природы в ее естественной среде. Освежающие горные реки: Пройдитесь по руслу реки Аузун-Узень, искупайтесь в целебных ваннах Молодости и Любви, почувствуйте прилив сил и энергии. Разнообразие маршрутов: От легких прогулок по оборудованным тропам до сложных походов для опытных туристов - каждый найдет здесь маршрут по душе. Незабываемые впечатления: Почувствуйте себя частью природы, насладитесь тишиной и спокойствием, зарядитесь энергией гор и воды. Возраст участников — 16+. Важная информация: Теперь в Большой Каньон можно попасть только по Юсуповской тропе, автомобильная дорога закрыта. То есть расстояние маршрута может быть увеличено, соответственно нагрузка тоже. . Поэтому показ каньона сверху по мере возможности участников и погодных условий. Возраст участников — 16+.

Каждый день 9:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Большой Каньон Крыма
  • Почтовый дуб
  • Гора Бойко
  • Стоянка Бойко
  • Голубое озеро
  • Ванна молодости
  • Родник Баш-Дере
  • Речки Пания, Аузун-Узень, Йохоган-Су
  • Ай-Петри с севера
  • Теснина каньона
  • Ванны золотая, серебряная, янтарная
  • Буковый лес
  • Вид на каньон сверху
  • Вид на каньон изнутри
Что включено
  • Услуги инструктора-проводника по туризму
Что не входит в цену
  • Транспорт, можно будет заказать отдельно или пригородный автобус.
  • Если едем на общественном транспорте: билет до Соколиного из Бахчисарая около 100 руб. и доехать до каньона за авто порядка 500 руб.
  • Проезд от Соколиного к главному входу в каньон, если открыта дорога.
Место начала и завершения?
Село Соколиное, Бахчисарайского района
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день 9:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Теперь в Большой Каньон можно попасть только по Юсуповской тропе, автомобильная дорога закрыта. То есть расстояние маршрута может быть увеличено, соответственно нагрузка тоже
  • Поэтому показ каньона сверху по мере возможности участников и погодных условий
  • Возраст участников - 16+
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
Интересная прогулка по маршруту с прекрасным человеком и хорошим гидом. Мы услышали много историй про большой каньон, Юсуповскую тропу, село Соколиное и о горе Бойко. Увидели много красивых видов и оживающую после зимы природу. Спасибо Юрию! Рекомендую.
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И
Очень приятный и комфортный пеший маршрут с профессиональным гидом. Во время прогулки Юрий рассказывал про историю села Соколиное, Юсуповской тропы, историю возникновения каньона, много интересного из туристического опыта и конечно сказочные истории.
Осталось море впечатлений и воспоминаний 😀 Спасибо Юрию! Рекомендую 👍
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Е
Гид потрясающий. Узнала много интересного о горе Бойко и большом каньоне. Вся экскурсия на одном дыхании. Огромная благодарность, Юрию. Получила массу положительных эмоций и впечатлений.
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