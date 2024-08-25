Индивидуальная
до 1 чел.
Тайны Мангупа: индивидуальная экскурсия по древней крепости
Откройте для себя Мангуп - уникальную крепость, созданную природой и откорректированную Византийской империей. Узнайте её тайны и насладитесь природой
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие по тайным тропам Большого Каньона Крыма
Отправляйтесь на прогулку по самому живописному каньону Крыма. Увидим Тисовую рощу, Голубое озеро, Ванну Молодости и Коровий грот. Подходит для детей
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Дорос - древняя столица княжества Феодоро в Бахчисарае
Погрузитесь в историю княжества Феодоро, исследуя развалины на плато Мангуп-Кале. Впечатляющие виды и уникальные артефакты ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 апр в 09:00
10 апр в 09:00
10 990 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий25 августа 2024Надежда прекрасный гид. Расскажет вам детали и подробности о которых на прочитаешь ни где. Увлекательные экскурсии и подробные рассказы с
- ННаталья14 августа 2024Надежда умничка. Любит и знает о своём крае многое. Показала нам патрясающую природу Крыма,там где ниходит никто. С детьми прошли
- ГГунько21 июня 2024Хочу большую благодарность выразить экскурсоводу Надежде!!! Спасибо, Надежда, за огромный и увлекательный багаж увлекательной и полезной информации. Мы очень рады, что на экскурсию попали именно к вам!!!
- ННаталья9 августа 2022Добрый день. Хотела поблагодарить Надежду, отличный гид, подобрала маршрут для нашей компании, дети были в восторге. Огромное спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Большая ханская мечеть»
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