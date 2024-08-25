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городов, проводила по непроходимым тропам и делала наши приключения самыми увлекательными и незабываемыми. Мы, нашей большой компанией, с детьми от 6 до 14 лет, покорили Качи-Кальон, Тапи-Кермен, добрались до ванны молодости в Большом каньоне и даже дальше, посетили зоопарк, парк Викингов… В общем набрались прекрасных впечатлений от наших путешествий! В следующий раз приедем исследовать новые места, надеюсь, с гуру крыма - Надеждой"