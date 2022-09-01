1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
Прогулка на квадроцикле по пещерным городам Крыма
Захватывающая экскурсия на квадроциклах по пещерным городам и древним монастырям Крыма. Посетите Мангуп-Кале и Эски-Кермен, наслаждайтесь видами полуострова
Начало: Улица Кирова, 77, село Красный Мак
«Также увидим древние пещерные монастыри Челтер-Мармара, расположенный на обрыве горы Челтер-Кая и Монастырь Христа Спасителя «Шулдан»»
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 20:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 3 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
Пройдите по улочкам древнего Мангупа, изучите пещерные храмы и жилища, насладитесь горными пейзажами и пением птиц
Начало: Мангуп
«Это, безусловно, самый красивый, романтичный и притягивающий к себе пещерный город»
Расписание: По воскресеньям в 9:00
30 июня в 09:00
4 авг в 09:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Пещерный монастырь Качи-Кальон: путешествие в сердце Бахчисарая
Погрузитесь в мир древних традиций и красоты природы Крыма, посетив Пещерный монастырь Качи-Кальон
Начало: Место проживания туристов
«Спустимся в пещерный город, который находится под нами»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Пещерный город Качи-Кальон: путешествие в сердце Бахчисарая
Погрузитесь в историю Крыма с экскурсией в Пещерный город Качи-Кальон. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Пещерные города — визитная карточка Крыма и Бахчисарайского района»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Джип-тур по столице Крымского ханства: Чуфут-Кале и скальный монастырь
Насладитесь джип-туром по столице Крымского ханства и откройте для себя удивительные исторические места Бахчисарая
Начало: Г. Бахчисарай, парковка парка миниатюр
«Что вас ждет• Пещерный город Чуфут-Кале — древний город, который был основан в V–VI веках»
Расписание: 9:00,13:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККытманова1 сентября 2022Мангуп-Кале - жемчужина ФеодороОчень любим с мужем подобные места. Огромную благодарность хотим выразить Сергею за Экскурссию. Помимо завораживающих видов и прекрасно проведённого заката
- MMrfon13829 августа 2022Всем рекомендую Получили моря впечатлений
Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Пещеры»
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