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с видом на море с высоты Мангуп-Кале, мы узнали историю этого пещерного города и побывали в действительно сильных энергетически его местах, где когда-то кипела жизнь. Ещё раз спасибо Сергею за дружескую атмосферу и профессиональный подход к своему делу!