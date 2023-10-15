Баргузинская долина привлекает туристов со всего мира своей уникальной атмосферой и природной красотой. Это место, где можно ощутить настоящую силу природы и духовное спокойствие.Групповая экскурсия включает посещение дворца богини Янжимы,

покровительницы искусств и семейного счастья. По пути туристы насладятся горными пейзажами и чистым воздухом. К богине Янжиме обращаются за покровительством и защитой, просят о помощи в зачатии детей и поклоняются её божественной силе и красоте. Это путешествие позволяет соприкоснуться с бурятской культурой, узнать традиции и обычаи местных жителей, а также насладиться великолепной природой Баргузинской долины. Забронируйте экскурсию и откройте для себя новые горизонты

Описание экскурсии

К храму танцующей богини Автомобильный тур в Баргузинскую долину, где места силы слились воедино с потрясающими горными пейзажами. Там мы посетим дворец богини Янжимы — покровительницы всех искусств и даровательницы семейного счастья, к которой едут с самых разных уголков мира. К «танцующей богине» обращаются за покровительством и защитой, просят о помощи в зачатии детей, а также просто приходят поклониться её божественной силе и красоте. Эта экскурсия позволит вам соприкоснуться с разносторонней бурятской культурой, познакомиться с традициями и обычаями местных жителей и насладиться великолепной природой и чистым воздухом Баргузинской долины.