Баргузинская долина привлекает туристов со всего мира своей уникальной атмосферой и природной красотой. Это место, где можно ощутить настоящую силу природы и духовное спокойствие.
Групповая экскурсия включает посещение дворца богини Янжимы,
Групповая экскурсия включает посещение дворца богини Янжимы,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Великолепные горные пейзажи
- 🌬️ Чистый воздух Баргузинской долины
- 🕌 Дворец богини Янжимы
- 🎨 Покровительство богини искусств
- 👨👩👧👦 Семейное счастье и зачатие детей
- 🌿 Места силы и бурятская культура
Что можно увидеть
- Дворец богини Янжимы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Дворец богини Янжимы
- Баргузинская долина
Описание экскурсии
К храму танцующей богини Автомобильный тур в Баргузинскую долину, где места силы слились воедино с потрясающими горными пейзажами. Там мы посетим дворец богини Янжимы — покровительницы всех искусств и даровательницы семейного счастья, к которой едут с самых разных уголков мира. К «танцующей богине» обращаются за покровительством и защитой, просят о помощи в зачатии детей, а также просто приходят поклониться её божественной силе и красоте. Эта экскурсия позволит вам соприкоснуться с разносторонней бурятской культурой, познакомиться с традициями и обычаями местных жителей и насладиться великолепной природой и чистым воздухом Баргузинской долины.
с 1 мая по 30 октября
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|5 700 ₽
|Дети от (4 до 10 лет)
|5 700 ₽
|Дети (до 3 лет)
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец богини Янжимы
- Баргузинская долина
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Турка, Горячинск
Когда и сколько длится?
Когда: с 1 мая по 30 октября
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой:
- Удобную обувь с фиксированной пяткой, ветровку, солнечные очки, бутылку воды, наличные для покупки сувениров/личных расходов
- Если вы желаете совершить ритуал подношения Богине Янжиме, с собой необходимо взять: молоко, конфеты, печенье, водку, куклу. Хадак вы сможете приобрести в дацане
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
15 окт 2023
Путешествие в Баргузинскую долину было незабываемым! Пейзажи просто потрясающие, а посещение Дворца богини Янжимы оставило невероятные впечатления. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в атмосферу древних ритуалов и насладиться красотой природы
В
Виталий
3 окт 2023
Баргузинская долина просто завораживает своей красотой! Посещение Дворца богини Янжимы добавило этому путешествию особую духовную ценность.
Т
Татьяна
20 сен 2023
Спасибо за экскурсию! Я увидела так много нового и интересного, а посещение Дворца богини Янжимы было поистине волшебным моментом. Рекомендую всем!
А
Анастасия
9 авг 2023
Спасибо за тур к Богине Янжиме. Давно хотела попасть туда. Поездка была комфортной, все организовано хорошо. Интересное место, чувствуется особая энергетика
Е
Елена
1 авг 2023
Экскурсия в Баргузинскую долину принесла мне массу положительных эмоций! Впечатляющие пейзажи, интересные рассказы о местных обычаях и, конечно же, посещение Дворца богини Янжимы. Спасибо организаторам за такой замечательный день!
В
Виктор
18 июля 2023
Баргузинская долина оказалась для меня настоящим укрытием от суеты городской жизни. Экскурсия была очень информативной, а посещение Дворца богини Янжимы принесло спокойствие и внутреннюю гармонию.
Е
Ектерина
7 июля 2023
Я в восторге от этой поездки! Я увидела на камне некий образ, оставила игрушку. Сам дворец конечно впечатляет. И природа очень красивая с сильной энергетикой
А
Александра
15 июня 2023
Это было прекрасное путешествие в мир древних традиций и природной красоты! Посещение Дворца богини Янжимы оставило глубокий след в моей душе. Я благодарна за возможность погрузиться в такую атмосферу.
О
Олеся
25 мая 2023
Невероятно красивые виды и захватывающие исторические места! Посещение Дворца богини Янжимы было для меня особенно важным. Я почувствовала заряд позитивной энергии.
О
Ольга
10 мая 2023
Мне многие говорили, что Богиня Янжима помогает и в бездетных семьях рождаются дети. За этим и поехала. Поездка была комфортной, спасибо организаторам.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала
Похожие экскурсии из Байкала
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Тункинская долина и Аршан в Бурятии
Окунитесь в мир древних традиций и неповторимой природы Бурятии. Тункинская долина и Аршан ждут вас в этом незабываемом путешествии
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Каждый день в 8:00
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 19 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Вокруг Баргузинской долины: дворец Янжимы, Сувинский замок, Ининский сад камней
Путешествие по Баргузинской долине: дворец Богини Янжимы, Сувинский Саксонский замок и Ининский сад камней. Ощутите магию Бурятии
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 800₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Танцующая богиня Янжима и озеро Байкал: сакральное путешествие в Бурятии
Погрузитесь в мир древних традиций и культуры, посетив священную богиню Янжима и величественное озеро Байкал в однодневной экскурсии
Начало: Центральная площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 800₽ за всё до 4 чел.