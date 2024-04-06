Предлагаем отправиться в путешествие по воде, во время которого мы посетим наиболее известные места силы шаманов — мысы Хобой и «Три Брата», «Скалу Любви».
Все эти места окутаны легендами, здесь можно почувствовать мощный заряд энергии и полюбоваться неповторимыми пейзажами вокруг.
Все эти места окутаны легендами, здесь можно почувствовать мощный заряд энергии и полюбоваться неповторимыми пейзажами вокруг.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание водной прогулки
Что вас ожидает: Экскурсию начнем от пристани, расположенной рядом со смотровой площадкой «Маяк», особой экономической зоны «Байкальская Гавань». На катере предстоит пройти 54 км, а время в пути составит 3 – 3,5 часа. Падь Узур Потрясающе красивое место, окаймленное высокими обрывистыми скалами и единственная точка на севере острова, где автомобильная дорога спускается к воде. Там можно сделать невероятные фотографии. Увидим метеостанцию и лабораторию «Сибирского института земной коры». Возвышенность Саган-Хушин Увидим еще одно окутанное легендами место — Саган-Хушин, что в переводе означает «Белый мыс». На этой остановке маршрута вас ждет смотровая площадка с фантастическими видами: живописная скалистая местность, сложенная из светлого мрамора, покрытого разноцветными «коврами» из растительности. В народе одну из групп скал назвали «Три брата». За этим кроется не менее завораживающая история о том, как когда-то давно разгневанный отец превратил сыновей в три огромных холодных камня. Хобой — cамый северный мыс Ольхона Хобой в переводе с бурятского — «клык, коренной зуб». С одной стороны, мыс действительно напоминает клык, а если смотреть на него сбоку — то он похож на величественный женский профиль с четким очертанием головы, носа, подбородка и бюста. У этого места есть особое придание, согласно которому эта скала когда-то в древности была девушкой, которую в холодный камень превратили сами боги. Живописные возвышенности Шунтэ-Левый Сюда нас доставят на УАЗах, оснащенных современными, удобными сиденьями. Это место удивительно не только своими ландшафтами. В народе мыс Шунтэ-Левый также называют «мысом любви», поскольку этот высокий и могущественный с виду берег напоминает женщину в позе роженицы. Многие приезжают туда просить о семейном благополучии, любви и детях. Нужно лишь знать, у какой из гор просить — подробнее об этом наш гид расскажет вам на месте. Монумент «Хранитель Байкала» Финальная точка экскурсии — скульптура всемирно известного арт-деятеля Даши Намдакова «Хранитель Байкала». Монумент представляет собой дерево высотой около 7,5 метров с ликом старика. Считается, что статуя — это олицетворение культуры и духа местного народа, силы природы этих краев. Не только внешний облик скульптуры, но и другие детали — звуки колокола, шум ветра и воды, виды вокруг — все это создает неповторимую атмосферу волшебства. Вперед, за незабываемыми впечатлениями!
с 1 мая до 30 октября.
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|13 000 ₽
|Дети от 3х до 10 лет
|10 400 ₽
|Дети до 3х лет
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Падь Узур
- Возвышенность Саган-Хушин
- Мыс Хобой
- Возвышенности Шунтэ-Левый
- Монумент «Хранитель Байкала»
Что включено
- Трансфер из Улан-Удэ, с. Турка, с. Гремячинска, с. Горячинска, с. Максимихи
- Трехразовое питание
- Экскурсия по северной оконечности о. Ольхон
- Сопровождения экскурсовода
- Рекреационные сборы национального парка
- Трансфер на корабле от с. Турка до о. Ольхон и обратно
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: С. Горячинск, ул. Октябрьская, 15в/1
Завершение: Турка, Горячинск
Когда и сколько длится?
Когда: с 1 мая до 30 октября.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой
- Удобную обувь с фиксированной пяткой, тёплые вещи, ветровку, солнечные очки, солнцезащитный крем, бутылку воды, наличные для покупки сувениров/личных расходов
- Трансфер
- До с. Турка может быть легковой автомобиль, компактвэн, минивэн или автобус. В зависимости от количества гостей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Григорий
6 апр 2024
Спасибо за экскурсию на остров Ольхон! Очень красивые пейзажи, удивительные места и гостеприимная атмосфера сделали это путешествие по-настоящему запоминающимся. Я думаю мы еще обязательно вернемся!
Н
Наталья
6 апр 2024
Это было незабываемое путешествие! Остров Ольхон полон загадок и тайн, а каждое его место пронизано невероятной энергией. Обязательно вернусь сюда ещё раз!
Е
Елена
6 апр 2024
Остров Ольхон – это место, где время останавливается, а душа находит покой. Спасибо за возможность окунуться в атмосферу этого удивительного места!
А
Алексей
30 мар 2024
Остров Ольхон - это настоящая жемчужина Байкала! Экскурсия была организована на высшем уровне, и каждая остановка была интересной и информативной. Рекомендую всем любителям приключений!
О
Ольга
30 мар 2024
Спасибо за потрясающий день на острове Ольхон! Впечатления от природы, культуры и атмосферы этого места невозможно передать словами. Это нужно увидеть своими глазами! Отдельное спасибо гиду Эльвире за столь интересные рассказы.
Д
Дмитрий
30 мар 2024
Экскурсия на остров Ольхон - это погружение в мир тайн и загадок Байкала. Я получил массу положительных эмоций, которые сделали свое дело, возвращаюсь домой полный сил и энергии!
Л
Лариса
30 мар 2024
Эту экскурсию на остров Ольхон я запомню навсегда) Я впервые увидела такие потрясающие природные красоты, о которых даже не могла мечтать. Поездка на катере была комфортной, а виды с мысов Хобой и "Три Брата" просто захватывают дух! Отличная поездка, супер гид, отдельное спасибо капитану и его помощникам. Организация на высшем уровне. Мы остались очень довольны.
Е
ЕленаАлександр
30 мар 2024
Эта поездка стала для нас настоящим открытием! Мы почувствовали себя частью природы и прониклись историей местных легенд. Спасибо турфирме за незабываемый отдых!
И
Иван
28 мар 2024
Путешествие на остров Ольхон стало для меня настоящим приключением. Великолепные виды, легендарные места и кристально чистое озеро – всё это оставило незабываемые воспоминания!
М
Мария
26 мар 2024
Экскурсия на остров Ольхон превзошла все мои ожидания! Невероятные пейзажи, исторические места и атмосфера загадочности - все это оставило незабываемые впечатления. Было очень приятно ощущать силу природы и истории этого места.
Входит в следующие категории Байкала
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