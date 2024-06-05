Красота Тункинской долины - индивидуальная экскурсия в Аршан

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Тункинской долине. Водопады, минеральные источники и буддийский дацан ждут вас в Аршане. Забронируйте тур
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по живописной Тункинской долине. Путешествие начинается с вашего адреса в Иркутске, где гид заберет вас утром. По пути остановка на смотровой площадке в Култуке и посещение ступы Даши Гоман.

В Аршане вас ждут прогулка к водопадам, посещение монгольского рынка, минеральных источников и буддийского дацана. Важно: посещение горячих источников в Жемчуге не предусмотрено. Вечером возвращение в Иркутск
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Живописные виды Тункинской долины
  2. 💧 Минеральные источники Аршана
  3. 🏞 Прогулка к водопадам
  4. 🕌 Посещение буддийского дацана
  5. 🛍 Монгольский рынок
Красота Тункинской долины - индивидуальная экскурсия в Аршан
Красота Тункинской долины - индивидуальная экскурсия в Аршан
Красота Тункинской долины - индивидуальная экскурсия в Аршан
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Водопады
  • Минеральные источники
  • Буддийский дацан
  • Монгольский рынок

Описание экскурсии

Что вас ожидает:

  • Утром гид заберет вас в Иркутске из отеля, жд вокзала, от сквера Кирова.
  • Ступа Даши Гоман, где можно попросить у божеств благоприятной поездки.
  • Заезд в Аршан, прогулка к водопадам, посещение монгольского рынка, минеральных источников, буддийского дацана.
  • Возвращение в Иркутск.
  • Обратите внимание, посещение горячих источников в п. Жемчуг НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО в данной экскурсии! Важная информация: Рекомендованный возраст для экскурсии: 5-60 лет.
  • Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.
  • Поездка проходит в небольших группах до 3-4 человек на автомобиле Фольксваген Поло. Просьба обратить внимание, если вас 4 взрослых человека, удобно ли будет располагаться в легковом автомобиле.
  • Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии.
  • В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин.
  • Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа. Цена указана за экскурсию независимо от количества участников, максимум до 4 чел.

Ежедневно в 08:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • П. Култук
  • Тункинские гольцы
  • Минеральные источники
  • Водопад, река Кынгарга
  • Монгольский рынок
  • Буддийский дацан
Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
  • Оплата за посещение национального парка - 200 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель, жд вокзал, аэропорт, сквер Кирова
Завершение: Любое удобное место
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Организационные моменты:
  • В моих турах нет скучного экскурсионного маршрута - посмотрите направо, посмотрите налево, и лекций с историческими датами. Я создаю программу тура под ваши желания и ориентируюсь на настроение группы
  • Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами
  • Поездка проходит в небольших группах до 3-4 человек на автомобиле Фольксваген Поло. Просьба обратить внимание, если вас 4 взрослых человека, удобно ли будет располагаться в легковом автомобиле
  • Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии
  • В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин
  • Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа. Цена указана за экскурсию независимо от количества участников, максимум до 4 чел
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
1
И
5 июн 2024
Экскурсия в Аршан оставила у меня незабываемые впечатления! Это живописное место с горными пейзажами, минеральными источниками и чистым воздухом. Поход к водопаду был немного утомительным, но вид сверху того стоил. Также я посетил местный курорт с горячими минеральными источниками, но местечко на любителя на мой взгляд. Рекомендую всем посетить Аршан для отдыха и наслаждения природой!

Входит в следующие категории Байкала

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