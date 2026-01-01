Индивидуальная
до 6 чел.
КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
Начало: Сообщите гиду о комфортном месте для встречи
Расписание: По договоренности
15 800 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Театрализованная экскурсия: Мэндэ Байкал. Сердце Бурятии
Начало: С. Горячинск, ул. Октябрьская, 15в/1
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По Большой Байкальской тропе: однодневный поход
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Расписание: Сезон: с 1 июня по 30 сентября
28 600 ₽ за всё до 4 чел.
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в январе 2026
Сейчас на Байкале в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 28 600. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
