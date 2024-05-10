1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка: культура и природа
Погрузитесь в мир древнего Байкала: от шаман-камня до камня Черского. Вас ждут незабываемые впечатления и живописные виды
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 12 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Красоты Малого моря и Ольхона: уникальная поездка в мини-группе
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала. Откройте для себя песчаные пляжи, скалы и бухты в компании опытного гида
Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
Расписание: Пн, вт,ср, чт, пт, сб, вс с 7.00 до 19.30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
10 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Чудеса Чивыркуйского залива: экскурсия по Байкалу
Испытайте невероятные эмоции и почувствуйте прилив сил на экскурсии по Чивыркуйскому заливу Байкала с водной прогулкой и отдыхом в горячих источниках
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: В 9:00 (с 1 мая по 30 октября)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с озером Байкал за 1 день: уникальная экскурсия
Один день на Байкале: сказочные пейзажи, истории о шаманах и местные легенды. Индивидуальная экскурсия для вас и ваших близких
Начало: Ваш отель в Иркутске
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 12 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Познавательный день на Байкале: от Листвянки до шаманских легенд
Откройте для себя волшебство Байкала в компании знающего гида. Путешествие из Иркутска в Листвянку обещает стать незабываемым
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: В любой день и время (круглый год) в 10:00
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
Начало: Центральная часть города Иркутска
Расписание: В любой день и время по договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 13 750₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
К берегам Байкала: однодневное путешествие к Малому морю
Приглашаем вас на незабываемое путешествие к Малому морю Байкала, где природа и история сочетаются в уникальной гармонии
Начало: Иркутск, центр города, правый берег Ангары
Расписание: Любой день
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 30 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Тункинская долина и Аршан в Бурятии
Окунитесь в мир древних традиций и неповторимой природы Бурятии. Тункинская долина и Аршан ждут вас в этом незабываемом путешествии
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Каждый день в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 19 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Ключ к Байкалу: незабываемое путешествие в Большое Голоустное
Приглашаем вас на однодневное путешествие к озеру Байкал, где вы откроете для себя чарующие пейзажи и уникальную культуру Большого Голоустного
Начало: Заезд по адресу
Расписание: По бронированию
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 12 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
12 часов
Вокруг Баргузинской долины: дворец Янжимы, Сувинский замок, Ининский сад камней
Путешествие по Баргузинской долине: дворец Богини Янжимы, Сувинский Саксонский замок и Ининский сад камней. Ощутите магию Бурятии
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 800₽ за человека
Групповая
1 час 10 минут
Групповая вечерняя экскурсия на остров Чаек на Ольхоне - кормление чаек и виды с воды
Откройте для себя вечерний Ольхон с моря, покормите чаек и насладитесь видами, которые невозможно увидеть с берега. Экскурсия на остров Чаек ждёт вас
Начало: Пристань посёлка Хужир или нижний пляж мыса Бурхан
Расписание: Ежедневно с 19:00 до 20:10
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
2 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Королевство мрамора: поездка в Бугульдейку
Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске
Расписание: Любой день
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 25 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Поселок Листвянка и музей Тальцы на Байкале: путешествие в культуру
Отправьтесь в путешествие по живописному Байкалу, где история и природа сливаются в единое целое. Откройте для себя дух Прибайкалья
Начало: Иркутск
Расписание: Любой день по запросу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 10 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим10 мая 2024Экскурсия очень понравилась.
- ВВероника6 апреля 2024В поисках нерп: приключения по берегам БайкалаСпасибо за незабываемый день на Байкале! Экскурсия 'Погоня за нерпами' - это незабываемое путешествие. Саше гиду спасибо за интересный рассказ.
- ЕЕгор6 апреля 2024В поисках нерп: приключения по берегам БайкалаИз Санкт-Петербурга в Иркутск и на Байкал - это было потрясающе! Встреча с нерпами стала самым ярким моментом поездки!
- ААлександр25 марта 2024Экскурсия была организована классно и познавательно, на хорошем профессиональном уровне. Во время поездки на машине к озеру Байкал,нашим экскурсоводом Евгением
- ММарина24 марта 2024Здравствуйте! Мы никогда не были на Байкале и вот с мужем выбраои через Спутник поездку на Красоты Малого моря и
- ККристина23 марта 2024Нам все очень понравилось. Отличный гид, комфортное перемещение и потрясающая локация. Спасибо)
- ВВиктория19 марта 2024На внедорожнике по южной части Ольхона к острову ОгойОчень интересная экскурсия. Нам показали пузырьки. Накормили вкусной ухой, и дали вдоволь накататься на чистом красивом льду.
- ГГалина17 марта 2024Спешим поставить пять с плюсом экскурсии "Ключ к Байкалу - посёлок Большое Голоустное" от 13 марта 2024 года. Это волшебная
- ААнна9 марта 2024Экскурсия просто потрясающая. Красоты Байкала впечатляют. Лед,,Кудыкина гора, Церкви и храмы, все впечатлило. Больше спасибо гиду Марине, рассказывала истории, легенды и исторические события всю и экскурсию, мы не скучали. Надеюсь мы увидимся еще не раз)
- ННаталья8 марта 2024На внедорожнике по южной части Ольхона к острову ОгойОчень понравилась экскурсия. Ее нам проводил местный житель Хужира – Анатолий. Увидели много красоты, нашли чистейший лёд и лёд с
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Семейные»
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