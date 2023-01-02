Лед Байкала

Лед Байкала
Лед Байкала
Лед Байкала
Лед Байкала
Лед Байкала
Лед Байкала
Лед Байкала
Ближайшие даты:
19
дек
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Что вас ожидает 🤩

  • Озеро Байкал
  • Пролив Малое море
  • Поселок Сахюрта
  • Куркутский залив
  • Пролив Ольхонские ворота
  • Приморский хребет
  • Остров Огой
  • Остров Ольхон
  • Поселок Хужир
  • Сарайский пляж
  • Скала Шаманка
  • Хужинский пляж
  • Мыс Кобылья голова
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Описание

Инста-тур «Лед Байкала» - это поездка на Малое море и о. Ольхон. Лед Байкала - это чудо природы! Он - прозрачный, гладкий, с пузырьками, с трещинами! А какое на Байкале зимой невероятное великолепие торосов, наплесков, ледяных гротов! Это самая настоящая сказка - самому побывать в царстве Снежной королевы! Поехали на остров одним днем, чтобы успеть увидеть самый красивый лед на свете!
Инста-тур «Лед Байкала» на Малое море и о. Ольхон / автотур
Акватория Малого моря и о. Ольхон, 1 день, легковой автомобиль, 600 км, зима-весна
Мы с вами отправимся из Иркутска на легковом комфортном автомобиле в акваторию замершего пролива Байкала - Малое море и о. Ольхон. По дороге я проведу для вас экскурсию о Сибири и Байкале. В Прибайкальском национальном парке, который занимает западное побережье Байкала, мы проедем на смотровую площадку с панорамным видом на Малое море и о. Ольхон. Затем спустимся на лед, и найдем ледовые гроты, наплески, пузырьковый лед (по метеусловиям), и сделаем великолепные снимки на фоне вершин Приморского хребта!
Также посетим святые места силы, сделаем обряд поклонения духам местности и совершим ритуал «поцелуй Байкала». Желающие смогут взять в прокат коньки и покататься по прозрачному как стекло льду Байкала! А устав от коньков и прогулок, отправимся на обед в местный ресторанчик с панорамными окнами. По завершении дня вернемся в Иркутск.
В период с 1 января по 5 февраля (на период ледостава) экскурсия проводится только на Малом море, без посещения о. Ольхон.
Экскурсию проводит гид-экскурсовод, аккредитованный по Байкалу.
Обратите внимание! Услуги автотранспорта, входные билеты, обед оплачиваются отдельно. Для просмотра этой информации прокрутите страницу вниз до разделов:"Что включено" и "Что не включено".
До встречи на Байкале!

Экскурсия бронируется только по предварительному запросу к гиду!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия о Байкале
  • Смотровая площадка с панорамным видом на Малое море и о. Ольхон
  • Фото-точки: ледовые гроты, наплески, пузырьковый лед (по метеоусловиям)
  • Посещение священных мест силы
  • Обряд поклонения духам местности
  • Ритуал «поцелуй Байкала»
Что не входит
  • Посещение природного национального парка (150 руб.)
  • Катание на коньках (500 руб. /час)
  • Обед в ресторане с панорамными окнами (2 000 руб.)
  • Трансфер Иркутск - Хужир - Иркутск (12 000 руб.)
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия бронируется только по предварительному запросу к гиду!
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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