Инста-тур «Лед Байкала» - это поездка на Малое море и о. Ольхон. Лед Байкала - это чудо природы! Он - прозрачный, гладкий, с пузырьками, с трещинами! А какое на Байкале зимой невероятное великолепие торосов, наплесков, ледяных гротов! Это самая настоящая сказка - самому побывать в царстве Снежной королевы! Поехали на остров одним днем, чтобы успеть увидеть самый красивый лед на свете!

Инста-тур «Лед Байкала» на Малое море и о. Ольхон / автотур

Акватория Малого моря и о. Ольхон, 1 день, легковой автомобиль, 600 км, зима-весна

Мы с вами отправимся из Иркутска на легковом комфортном автомобиле в акваторию замершего пролива Байкала - Малое море и о. Ольхон. По дороге я проведу для вас экскурсию о Сибири и Байкале. В Прибайкальском национальном парке, который занимает западное побережье Байкала, мы проедем на смотровую площадку с панорамным видом на Малое море и о. Ольхон. Затем спустимся на лед, и найдем ледовые гроты, наплески, пузырьковый лед (по метеусловиям), и сделаем великолепные снимки на фоне вершин Приморского хребта!

Также посетим святые места силы, сделаем обряд поклонения духам местности и совершим ритуал «поцелуй Байкала». Желающие смогут взять в прокат коньки и покататься по прозрачному как стекло льду Байкала! А устав от коньков и прогулок, отправимся на обед в местный ресторанчик с панорамными окнами. По завершении дня вернемся в Иркутск.

В период с 1 января по 5 февраля (на период ледостава) экскурсия проводится только на Малом море, без посещения о. Ольхон.

Экскурсию проводит гид-экскурсовод, аккредитованный по Байкалу.

Обратите внимание! Услуги автотранспорта, входные билеты, обед оплачиваются отдельно. Для просмотра этой информации прокрутите страницу вниз до разделов:"Что включено" и "Что не включено".

До встречи на Байкале!