14 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Тропами Ольхона: в гармонии с природой и древними легендами
Погрузитесь в атмосферу древнего шаманизма и уникальной природы, посетив остров Ольхон. Это путешествие станет вашим незабываемым приключением
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: По расписанию в 7:30
Завтра в 07:30
10 окт в 07:30
12 500₽ за человека
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Красоты Малого моря и Ольхона: уникальная поездка в мини-группе
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала. Откройте для себя песчаные пляжи, скалы и бухты в компании опытного гида
Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
Расписание: Пн, вт,ср, чт, пт, сб, вс с 7.00 до 19.30
10 окт в 07:00
11 окт в 07:00
11 000₽ за человека
6 часов
Мини-группа
до 9 чел.
На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой: приключение ждет
Приглашаем на увлекательное путешествие по южной части Ольхона. Откройте для себя красоту озера Ялга, залива Нуры и острова Огой
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
3 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений29 сентября 2024Отличная экскурсия, все спланировано четко. Замечательный гид, который познакомит вас с историей Ольхона, Иркутска и всех территорий по маршруту экскурсии. С гидом Евгением комфортно и беззаботно. Обедали в отличном кафе Мечта, уха из омуля просто отпад. Всем советую данную экскурсию
- ИИрана25 сентября 2024Экскурсия отличная! Гид Андрей- высокий профессионал! Подача и уровень информации, забота о комфорте во время экскурсии на высшем уровне. Хочется вернуться и уже более детально изучить Ольхон. Спасибо!
- ААнна14 сентября 2024Сегодня мы ездили на Ольхон с Евгением. Во первых, я потрясена самим островом и Байкалом. Непередаваемые ощущения, чувства, эмоции. Можно
- ААнна19 августа 2024Очень понравилась экскурсия с Андреем. Однодневная да, но насыщенная и спокойная, без суеты и переизбытка, с размеренным темпом и рассказами
- ССтанислав14 августа 2024Класная и весёлая гид Татьяна провела экскурсию круто повеселила иирасказала про Байкал легенду про гору Шаманку. Короче класно провёл время на экскурсии.
- ММаксим11 августа 2024Отличный сервис забрали и привезли прямо к отелю. Рассказали легенды о байкале и ольхоне, учитывали все пожелания остановок во время поездки. Уха объедение. Можно не раздумывая заказывать экскурсию, эти виды должен увидеть каждый! Надеюсь что окажусь тут зимой!
- ВВиктория19 марта 2024На внедорожнике по южной части Ольхона к острову ОгойОчень интересная экскурсия. Нам показали пузырьки. Накормили вкусной ухой, и дали вдоволь накататься на чистом красивом льду.
- ННаталья8 марта 2024На внедорожнике по южной части Ольхона к острову ОгойОчень понравилась экскурсия. Ее нам проводил местный житель Хужира – Анатолий. Увидели много красоты, нашли чистейший лёд и лёд с
- ССветлана23 августа 2023Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки)Экскурсия очень понравилась, гид Никита показал много красивых мест, рассказал кучу интересных историй. Вся экскурсия прошла легко и непринужденно, теперь хотим вернуться зимой)
- ЕЕлена4 августа 2023Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки)3 дня назад вернулись из Иркутска. Хотим поблагодарить за организацию путешествия. Все прошло гладко, программу всю выполнили, с гидом- водителем
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