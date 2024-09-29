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там просто сойти с ума от красоты. Во вторых, хотела рассказать об организации поездки. Евгений заранее звонил, уточнял и время, и номер машины, чтобы я не волновалась. Главное, что в мини группе приятнее, чем в большой. Я отказалась от больших групп, никакого там порядка. Так вот, утром встретил нас Евгений. Сам по себе очень милый, доброжелательный и внимательный человек. По дороге нам рассказывал про Байкал, делал где нужно остановки. С таким гидом любая дорога кажется не долгой. На Ольхоне Евгений привез нас в кафе, где мы отлично покушали. Было мегавкусно, учитывая, что я очень привередливая. И после обеда мы пошли на Шаманку. Дальше сказка. Нет слов. Огромная благодарность Евгению. Всем рекомендую. Человек он прекрасный, водитель супер. Нет жизни теперь без Байкала, вернусь обязательно.