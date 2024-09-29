Мыс Кобылья голова – экскурсии на Байкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Мыс Кобылья голова» на Байкале, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки)
22 отзыва
14 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Тропами Ольхона: в гармонии с природой и древними легендами
Погрузитесь в атмосферу древнего шаманизма и уникальной природы, посетив остров Ольхон. Это путешествие станет вашим незабываемым приключением
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: По расписанию в 7:30
Завтра в 07:30
10 окт в 07:30
12 500 за человека
Красоты Малого моря и Ольхона - поездка в мини-группе
67 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Красоты Малого моря и Ольхона: уникальная поездка в мини-группе
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала. Откройте для себя песчаные пляжи, скалы и бухты в компании опытного гида
Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
Расписание: Пн, вт,ср, чт, пт, сб, вс с 7.00 до 19.30
10 окт в 07:00
11 окт в 07:00
11 000 за человека
На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
На автобусе
Джиппинг
30 отзывов
6 часов
Мини-группа
до 9 чел.
На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой: приключение ждет
Приглашаем на увлекательное путешествие по южной части Ольхона. Откройте для себя красоту озера Ялга, залива Нуры и острова Огой
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    29 сентября 2024
    Красоты Малого моря и Ольхона - поездка в мини-группе
    Отличная экскурсия, все спланировано четко. Замечательный гид, который познакомит вас с историей Ольхона, Иркутска и всех территорий по маршруту экскурсии. С гидом Евгением комфортно и беззаботно. Обедали в отличном кафе Мечта, уха из омуля просто отпад. Всем советую данную экскурсию
  • И
    Ирана
    25 сентября 2024
    Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки)
    Экскурсия отличная! Гид Андрей- высокий профессионал! Подача и уровень информации, забота о комфорте во время экскурсии на высшем уровне. Хочется вернуться и уже более детально изучить Ольхон. Спасибо!
  • А
    Анна
    14 сентября 2024
    Красоты Малого моря и Ольхона - поездка в мини-группе
    Сегодня мы ездили на Ольхон с Евгением. Во первых, я потрясена самим островом и Байкалом. Непередаваемые ощущения, чувства, эмоции. Можно
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    там просто сойти с ума от красоты. Во вторых, хотела рассказать об организации поездки. Евгений заранее звонил, уточнял и время, и номер машины, чтобы я не волновалась. Главное, что в мини группе приятнее, чем в большой. Я отказалась от больших групп, никакого там порядка. Так вот, утром встретил нас Евгений. Сам по себе очень милый, доброжелательный и внимательный человек. По дороге нам рассказывал про Байкал, делал где нужно остановки. С таким гидом любая дорога кажется не долгой. На Ольхоне Евгений привез нас в кафе, где мы отлично покушали. Было мегавкусно, учитывая, что я очень привередливая. И после обеда мы пошли на Шаманку. Дальше сказка. Нет слов. Огромная благодарность Евгению. Всем рекомендую. Человек он прекрасный, водитель супер. Нет жизни теперь без Байкала, вернусь обязательно.

  • А
    Анна
    19 августа 2024
    Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки)
    Очень понравилась экскурсия с Андреем. Однодневная да, но насыщенная и спокойная, без суеты и переизбытка, с размеренным темпом и рассказами
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    об этом крае. Увидели из машины очень комфортной поездки около 4 часов до переправы на Ольхон красивые виды этого края. На самом Ольхоне несколько основных локаций и конечно скалу Шаманку. Захотелось посетить этот край еще и еще раз, увидеть больше попутешествовать с Андреем как великолепным гидом. Спасибо!

  • С
    Станислав
    14 августа 2024
    Красоты Малого моря и Ольхона - поездка в мини-группе
    Класная и весёлая гид Татьяна провела экскурсию круто повеселила иирасказала про Байкал легенду про гору Шаманку. Короче класно провёл время на экскурсии.
  • М
    Максим
    11 августа 2024
    Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки)
    Отличный сервис забрали и привезли прямо к отелю. Рассказали легенды о байкале и ольхоне, учитывали все пожелания остановок во время поездки. Уха объедение. Можно не раздумывая заказывать экскурсию, эти виды должен увидеть каждый! Надеюсь что окажусь тут зимой!
  • В
    Виктория
    19 марта 2024
    На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
    Очень интересная экскурсия. Нам показали пузырьки. Накормили вкусной ухой, и дали вдоволь накататься на чистом красивом льду.
  • Н
    Наталья
    8 марта 2024
    На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
    Очень понравилась экскурсия. Ее нам проводил местный житель Хужира – Анатолий. Увидели много красоты, нашли чистейший лёд и лёд с
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    пузырьками откопали. Уха вкусная. Анатолий очень интересно рассказывал и смешно шутил, атмосфера была приятная. Советую экскурсию. Из минусов - один туалет за всю 6-часовую экскурсию.

  • С
    Светлана
    23 августа 2023
    Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки)
    Экскурсия очень понравилась, гид Никита показал много красивых мест, рассказал кучу интересных историй. Вся экскурсия прошла легко и непринужденно, теперь хотим вернуться зимой)
  • Е
    Елена
    4 августа 2023
    Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки)
    3 дня назад вернулись из Иркутска. Хотим поблагодарить за организацию путешествия. Все прошло гладко, программу всю выполнили, с гидом- водителем
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    Алексеем даже подружились. Впечатления от информации, от пейзажей и потрясающих воображения видов природы, незабываемы! Благодарим команду этой экскурсионной фирмы. Волгодонск, Краснодар 🖐🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Мыс Кобылья голова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки)
  2. Красоты Малого моря и Ольхона - поездка в мини-группе
  3. На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
Какие места ещё посмотреть на Байкале
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Малое Море
  2. Тункинская долина
  3. Набережная
  4. Хребет Хамар-Дабан
  5. Мыс Саган-Хушун
  6. Мыс Хобой
  7. Тажеранские степи
  8. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в октябре 2024
Сейчас на Байкале в категории "Мыс Кобылья голова" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 119 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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