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😁🙏 и огромное спасибо за совместные катания на льду Байкала на коньках!!!))) это было круто!!)) Тажеранские степи - это какой-то космос!! Через рассказ Василия об Иркутске, бурятах, шаманах, природе и т д мне удалось ещё больше раскрыть и почувствовать энергетику и атмосферу Иркутска и Байкала!!)) 🩵 и очень большое спасибо за фото и видео!)) в общем, всем рекомендую 💪👍👍👍👍👍🌠🙏💫