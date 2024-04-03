2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
«Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулка
Начало: Хужир. Гастроном, ул. Байкальская, 38
Расписание: Каждую пятницу в 16:30. При наборе группы от 3х и более человек.
Завтра в 16:30
6 дек в 16:30
1 000₽ за человека
13 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
Путешествие на остров Ольхон откроет вам величие Байкала, тайны шаманизма и красоту необъятных степей
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Завтра в 08:00
6 дек в 08:00
10 000₽ за человека
12 часов
Водная прогулка
Один день на Ольхоне
Начало: Иркутск. Место по согласованию
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
6 дек в 08:00
от 25 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра3 апреля 2024Василий, спасибо большое за экскурсию!! Были приятно удивлены, на сколько ярка природа этих мест и удивительна история этих мест. Особенно с таким экскурсоводом.
- ССветлана20 февраля 2024Виталина очень приятный гид, с любовью рассказывающая о байкале. Всем все понравилось: безопасное вождение, четкое расписание и прекрасные локации. Единственный минус-обогреватель в машине не выдерживал мороз, было холодно.
- ННаталия23 января 2024Огромная благодарность гиду Василию Иванову за содержательное и увлекательное путешествие!!)) спасибо за лояльность и тактичность к моему так себе состоянию
- ООлеся22 марта 2023Инста-тур: Лёд БайкалаОчень понравилась экскурсия. Наплески и гроты, лед Байкала восхитительны. Поездка на Ольхон оставила массу эмоций и восхищение. Экскурсоводу Наталье и водителю Александру огромная благодарность за экскурсию, было интересно, познавательно и очень красиво.
- ЗЗураб28 февраля 2023Брали этот тур с друзьями (4 чел.) 25 февраля, все очень понравилось, интересная программа, посетили все что хотели, пещеры, лед,
- ЮЮрий5 февраля 2023Инста-тур: Лёд БайкалаОтличный тур. Море впечатлений. Байкал - это мощь, сила и неповторимая красота льда! Гид Наталья и водитель Денис - большие профессионалы и просто очень добрые люди. Большое спасибо!!!
- ААнна29 января 2023Инста-тур: Лёд БайкалаОгромное спасибо Наталье за чудесный день на Байкале! Рады, что выбрали именно Вашу экскурсию❣️ Несмотря на долгий путь на Байкал, поездка
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