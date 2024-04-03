Сарайский пляж – экскурсии на Байкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Сарайский пляж» на Байкале, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
«Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулка
Пешая
9 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
«Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулка
Начало: Хужир. Гастроном, ул. Байкальская, 38
Расписание: Каждую пятницу в 16:30. При наборе группы от 3х и более человек.
Завтра в 16:30
6 дек в 16:30
1 000 за человека
Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
Джиппинг
3 отзыва
13 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
Путешествие на остров Ольхон откроет вам величие Байкала, тайны шаманизма и красоту необъятных степей
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Завтра в 08:00
6 дек в 08:00
10 000 за человека
Один день на Ольхоне
1 отзыв
12 часов
Водная прогулка
Один день на Ольхоне
Начало: Иркутск. Место по согласованию
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
6 дек в 08:00
от 25 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    3 апреля 2024
    Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
    Василий, спасибо большое за экскурсию!! Были приятно удивлены, на сколько ярка природа этих мест и удивительна история этих мест. Особенно с таким экскурсоводом.
  • С
    Светлана
    20 февраля 2024
    Один день на Ольхоне
    Виталина очень приятный гид, с любовью рассказывающая о байкале. Всем все понравилось: безопасное вождение, четкое расписание и прекрасные локации. Единственный минус-обогреватель в машине не выдерживал мороз, было холодно.
  • Н
    Наталия
    23 января 2024
    Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
    Огромная благодарность гиду Василию Иванову за содержательное и увлекательное путешествие!!)) спасибо за лояльность и тактичность к моему так себе состоянию
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    😁🙏 и огромное спасибо за совместные катания на льду Байкала на коньках!!!))) это было круто!!)) Тажеранские степи - это какой-то космос!! Через рассказ Василия об Иркутске, бурятах, шаманах, природе и т д мне удалось ещё больше раскрыть и почувствовать энергетику и атмосферу Иркутска и Байкала!!)) 🩵 и очень большое спасибо за фото и видео!)) в общем, всем рекомендую 💪👍👍👍👍👍🌠🙏💫

  • О
    Олеся
    22 марта 2023
    Инста-тур: Лёд Байкала
    Очень понравилась экскурсия. Наплески и гроты, лед Байкала восхитительны. Поездка на Ольхон оставила массу эмоций и восхищение. Экскурсоводу Наталье и водителю Александру огромная благодарность за экскурсию, было интересно, познавательно и очень красиво.
  • З
    Зураб
    28 февраля 2023
    Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
    Брали этот тур с друзьями (4 чел.) 25 февраля, все очень понравилось, интересная программа, посетили все что хотели, пещеры, лед,
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    гору шаманку и др. Отдельное спасибо хотелось выразить нашему гиду Иванову Василию! Я давно не встречал, настолько приятного умного и компанейского человека, очень пунктуален эрудирован, образован, говорить можно абсолютно на любые темы, а еще делает просто изумительные фото! Профессионал с большой буквы! Спасибо за увлекательное и познавательное приключение!

  • Ю
    Юрий
    5 февраля 2023
    Инста-тур: Лёд Байкала
    Отличный тур. Море впечатлений. Байкал - это мощь, сила и неповторимая красота льда! Гид Наталья и водитель Денис - большие профессионалы и просто очень добрые люди. Большое спасибо!!!
  • А
    Анна
    29 января 2023
    Инста-тур: Лёд Байкала
    Огромное спасибо Наталье за чудесный день на Байкале! Рады, что выбрали именно Вашу экскурсию❣️ Несмотря на долгий путь на Байкал, поездка
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    прошла увлекательно. Наталья рассказала про историю мест Иркутска, про само озеро. И ещё много интересных фактов. Не будем расписывать про невероятные ощущения и впечатления от Байкала😍 - тут все прозрачно, как и лед озера) Можно не переживать, что уедите без классных фотографий, если что Наталья и с этим поможет. Впечатлений море, спасибо💙

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Сарайский пляж»

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  2. Мыс Хобой
  3. Мыс Саган-Хушун
  4. Хребет Хамар-Дабан
  5. Тункинская долина
  6. Тажеранские степи
  7. Мыс Кобылья голова
  8. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в декабре 2024
Сейчас на Байкале в категории "Сарайский пляж" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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