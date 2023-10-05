Индивидуальная
до 5 чел.
Красота Тункинской долины - индивидуальная экскурсия в Аршан
Начало: Отель, жд вокзал, аэропорт, сквер Кирова
«Поездка проходит в небольших группах до 3 человек на автомобиле Фольксваген Поло, в группе 4-5 чел на минивене Хонда Фрид (без багажа)»
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
21 окт в 08:00
22 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Театрализованная экскурсия: Мэндэ Байкал. Сердце Бурятии
Начало: С. Горячинск, ул. Октябрьская, 15в/1
«Турка — легковой автомобиль, компактвэн, минивэн или автобус»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Нилова Пустынь - Сердце Саян: однодневная экскурсия
Начало: Заберу из отеля в Иркутске
«Поездка проходит в небольших группах до 3 человек на автомобиле Фольксваген Поло, в группе 4-5 чел на минивене Хонда Фрид (без багажа)»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 08:00
21 окт в 08:00
25 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗоя5 октября 2023Интересная и насыщенная программа получилась, мы и живые песни послушали, и сами потанцевали, а обед, рыбка все было очень вкусно!
- ЮЮлия5 октября 2023Спасибо за теплый прием! За интересные рассказы, за песни! Ужин оооочень был вкусный, всегда бы так все встречали на Байкале)
- ВВасилий5 октября 2023Привет! Спасибо, что выручили. Прием получился на высшем уровне, обед был вкусный, организовали все очень хорошо, молодцы!
- ААлевтина2 октября 2023Добрый вечер! Вчера не успела вам написать, только добрались до дома. Спасибо большое за прием, нашей группе все очень понравилось!
- ААнастасия2 октября 2023Добрый день! Хочу оставить отзыв о приеме нашей компании на берегу Байкала в местности Черепаха. Так интересно было познакомится с
- ССветлана2 октября 2023Нашей группе всем понравилось и хорошо, что когда пошел ливень, мы все спрятались в юрту, панорамные окна - огромный плюс. Мы и вкусно поужинали и насладились красивым закатом
- ММаксим2 октября 2023Спасибо за организацию мероприятия! По итогу все 168 человек накормили и развлекли. Я остался доволен организацией
- ИИгорь30 сентября 2023Нам понравилось. Особенно бурятские песни. Обед был вкусный
- ВВиталий30 сентября 2023Здравствуйте! Спасибо за организацию приема делегации с Москвы. Все четко, красиво, без сложностей. Будем обращаться еще!
- ССергей30 сентября 2023Все было отлично, спасибо за прием!
