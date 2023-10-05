З Зоя Театрализованная экскурсия: Мэндэ Байкал. Сердце Бурятии Интересная и насыщенная программа получилась, мы и живые песни послушали, и сами потанцевали, а обед, рыбка все было очень вкусно!

Ю Юлия Театрализованная экскурсия: Мэндэ Байкал. Сердце Бурятии Спасибо за теплый прием! За интересные рассказы, за песни! Ужин оооочень был вкусный, всегда бы так все встречали на Байкале)

В Василий Театрализованная экскурсия: Мэндэ Байкал. Сердце Бурятии Привет! Спасибо, что выручили. Прием получился на высшем уровне, обед был вкусный, организовали все очень хорошо, молодцы!

А Алевтина Театрализованная экскурсия: Мэндэ Байкал. Сердце Бурятии читать дальше Все так душевно, на Байкале всегда получаешь колоссальный заряд энергии, а какие люли у вас работают добрые, вежливые. Это очень ценно! Добрый вечер! Вчера не успела вам написать, только добрались до дома. Спасибо большое за прием, нашей группе все очень понравилось!

А Анастасия Театрализованная экскурсия: Мэндэ Байкал. Сердце Бурятии читать дальше традициями бурят, правда очень получилось увлекательное мероприятие. Несмотря на то, что погода была пасмурная, настроение было отличное и впечатления остались только хорошие. Добрый день! Хочу оставить отзыв о приеме нашей компании на берегу Байкала в местности Черепаха. Так интересно было познакомится с

С Светлана Театрализованная экскурсия: Мэндэ Байкал. Сердце Бурятии Нашей группе всем понравилось и хорошо, что когда пошел ливень, мы все спрятались в юрту, панорамные окна - огромный плюс. Мы и вкусно поужинали и насладились красивым закатом

М Максим Театрализованная экскурсия: Мэндэ Байкал. Сердце Бурятии Спасибо за организацию мероприятия! По итогу все 168 человек накормили и развлекли. Я остался доволен организацией

И Игорь Театрализованная экскурсия: Мэндэ Байкал. Сердце Бурятии Нам понравилось. Особенно бурятские песни. Обед был вкусный

В Виталий Театрализованная экскурсия: Мэндэ Байкал. Сердце Бурятии Здравствуйте! Спасибо за организацию приема делегации с Москвы. Все четко, красиво, без сложностей. Будем обращаться еще!