Экскурсии на микроавтобусе на Байкале с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» на Байкале, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Красота Тункинской долины - индивидуальная экскурсия в Аршан
На микроавтобусе
12 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Красота Тункинской долины - индивидуальная экскурсия в Аршан
Начало: Отель, жд вокзал, аэропорт, сквер Кирова
«Поездка проходит в небольших группах до 3 человек на автомобиле Фольксваген Поло, в группе 4-5 чел на минивене Хонда Фрид (без багажа)»
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
21 окт в 08:00
22 000 ₽ за всё до 5 чел.
Театрализованная экскурсия: Мэндэ Байкал. Сердце Бурятии
На микроавтобусе
4 часа
10 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Театрализованная экскурсия: Мэндэ Байкал. Сердце Бурятии
Начало: С. Горячинск, ул. Октябрьская, 15в/1
«Турка — легковой автомобиль, компактвэн, минивэн или автобус»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
5500 ₽ за человека
Нилова Пустынь - Сердце Саян: однодневная экскурсия
На микроавтобусе
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Нилова Пустынь - Сердце Саян: однодневная экскурсия
Начало: Заберу из отеля в Иркутске
«Поездка проходит в небольших группах до 3 человек на автомобиле Фольксваген Поло, в группе 4-5 чел на минивене Хонда Фрид (без багажа)»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 08:00
21 окт в 08:00
25 000 ₽ за всё до 5 чел.

