читать дальше

Байкал всё:) Что бы мы ни спросили, на все отвечал:) Байкал мы увидели с разных сторон, и с высоты, и были на нескольких пляжах, ездили на пароме в окружении чаек, гуляли по шаманским местам, изучали их культуру, встретили множество необычных камней: и гранат, и мрамор, кварц, хрусталь, гранит и т. д На острове Ольхон помимо замечательных пейзажей и самого озера, мы увидели чабрец, желтые маки, необычные растения, даже повидали сусликов:) Встретили единственную березу на острове, нам рассказали про ритуал с ней и про ритуал с камнями (не буду спойлерить 😀), даже удалось увидеть череп нерпы. И, конечно, побурханили (новое слово в копилку 😁). В целом, узнали много обычаев бурятов, новых слов, да и самом Иркутске немало. И, конечно, виды Байкала, прозрачная вода, песчаные, гранатовые, каменные пляжи. По организации: -нас забрали возле нашего дома, обратно привезли -машина была максимально комфортная, летала по этим сложным склонам легко 😂 -делали остановки, когда было необходимо Семен, помимо того, что хороший ГИД, еще и добрый, искренний человек, что сильно бросается в глаза. И точно человек, который любит свое дело Рекомендую! Самостоятельно на этот остров попасть и увидеть столько всего невозможно. Забронировали у этих организаторов еще тур на Аршан, через два дня поедем:)