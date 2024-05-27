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Е Евгений Закат на Байкале: прогулка на корабле по озеру Экскурсия замечательная, всё в соответствии с заявленной программой. После прогулки на берегу Байкала нас уже ждал костер, мы классно отдохнули, на закате пели песни под гитару. Костер трещит, на Байкале штиль, это незабываемо.

У Ульяна Закат на Байкале: прогулка на корабле по озеру Впечатления не передать словами, эмоции зашкаливают. Всем советую посетить Байкал на закате!