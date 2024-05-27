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По популярности
Групповая
3 часа
Волшебный закат на Байкале: экскурсия на корабле
Прогулка на корабле по озеру Байкал на закате - насладитесь восхитительными видами и отдохните у костра в окружении первозданной природы
Начало: Турка, Горячинск
«Байкальский этюд в багровых тонах Байкальский закат совсем не похож на городской — у озера природа играет совершенно другими красками, и ветер, будто художник, рисует ими причудливые узоры»
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
3 500₽ за человека
Групповая
4 часа
Вечер бурятских сказок на берегу Байкала
Погрузитесь в атмосферу бурятско-монгольской сказки, познакомьтесь с культурой и бытом бурят, участвуйте в зимних забавах и загадайте желание на берегу Байкала
Начало: Республика Бурятия, с. Турка, с. Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября. По заявкам
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Погружение в мир шаманов: вечер на Байкале
Добро пожаловать на шаманский вечер на берегу Байкала! Погрузитесь в древние обряды, ощутите магию природы и примите участие в танце Йохр
Начало: Местность «Каменная Черепаха»
«Завершится этот вечер совместным танцем Йохр, во время которого вы будете обмениваться энергией с природой и с другими участниками»
Расписание: С 1 апреля по 30 октября. Важно: мероприятие проводится по предварительным заявкам
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
3 000₽ за человека
Групповая
1 час 10 минут
Групповая вечерняя экскурсия на остров Чаек на Ольхоне - кормление чаек и виды с воды
Откройте для себя вечерний Ольхон с моря, покормите чаек и насладитесь видами, которые невозможно увидеть с берега. Экскурсия на остров Чаек ждёт вас
Начало: Пристань посёлка Хужир или нижний пляж мыса Бурхан
«Вы увидите вечерний Ольхон со стороны моря — это хорошая возможность увидеть ту её часть, которую невозможно увидеть с берега, а также покормить чаек, которые с удовольствием полакомятся угощениями, которые мы для них приготовили»
Расписание: Ежедневно с 19:00 до 20:10
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
2 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 мая 2024Самое лучшее это гид Ольга, влюблённый в Байкал человек, щедро делящийся этой любовью с туристами! Спасибо огромное!
- ММарина6 апреля 2024Шаманский вечер это что-то необъяснимое. Мне даже кажется, что он нужен всем как ещё дополнительная точка наполнения на Байкале. Это так душевно и так необычно. Спасибо огромное.
- ССергей4 апреля 2024Приехал на шаманский вечер только чтобы узнать традиции и как это все работает. Скажу что очень увлекательно и интересно. Какая-то магия точно есть. Я прямо почувствовал прилив сил. Спасибо жене, что уговорила. И вам за организацию.
- ООльга1 апреля 2024Все знают, что я люблю и увлекаюсь энергиями. В поездке на Байкал узнала про шаманский вечер. И не раздумывая решила
- ААнна2 февраля 2024Необыкновенно красивое путешествие в мир бурятских сказок и легенд! Я получила много удовольствия и душевного тепла от встречи с традициями и обычаями бурятского народа. А какая природа Байкала потрясающе красивая!
- ЮЮра2 февраля 2024Природа Байкала и великолепная бурятская кухня) Большое спасибо организаторам за такой замечательный опыт!
- ВВлада2 февраля 2024Спасибо за прекрасный вечер! Нашей группе все очень понравилось! Байкал, истории, песни и вкус национальных блюд.
- ЕЕвгений10 октября 2023Экскурсия замечательная, всё в соответствии с заявленной программой. После прогулки на берегу Байкала нас уже ждал костер, мы классно отдохнули, на закате пели песни под гитару. Костер трещит, на Байкале штиль, это незабываемо.
- УУльяна23 сентября 2023Впечатления не передать словами, эмоции зашкаливают. Всем советую посетить Байкал на закате!
- ЕЕвгения12 сентября 2023«Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулкаМы увидели и Мыс Бурхан, и Шаманку, и еще много чего интересного. Узнали ленточки каких цветов что означают и как их правильно завязывать на столбах. Узнали о самом Хужире, его жителях. Гид Даниил профессионал своего дела.
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Вечерние»
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