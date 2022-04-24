На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка

Отправимся в путешествие на быстроходном катере в Бухту Песчаная

Мини-группа
Отправимся в путешествие на быстроходном катере в Бухту Песчаная и Бабушка — одни из самых красивых мест Бакала! Автомобильных дорог до них нет, сюда можно добраться только по воде либо воздуху, в связи с этим бухты сохранили всю свою красоту и первозданность.
На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка
На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка
На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка
На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка
На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка
На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка
На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка

Что вас ожидает 🤩

  • Бухта Синичка
  • Бухта Песчаная
  • Бухта Бабушка

Маршрут:

    Листвянка — бухта Песчаная — Бабушка — Листвянка

    Об экскурсии:

    • Наша экскурсия начинается в пос. Листвянка. Встреча с гидом, посадка на быстроходный катер и путешествие начинается. Бухта Песчаная и Бабушка — одно из самых красивых мест Бакала. Автомобильных дорог до бухты нет, сюда можно добраться только по воде либо воздуху, в связи с этим бухта сохранила всю свою красоту и первозданность, также ее называют Байкальской Ривьерой.

    Что вас ждет:

    • прокатимся на быстроходном катере;
    • увидим самые большие ходульные деревья на Байкале;
    • поднимемся на обзорную площадку и увидим бухты с высоты птичьего полета;
    • совершим прогулку от бухты Синичка до Бухты Песчаная и Бабушка;
    • искупаемся в Байкале и получим незабываемый заряд энергии;
    • вкусно пообедаем на свежем воздухе;
    • и, конечно, узнаем от нашего гида множество интересных фактов и историй о нашем чудесном озере.

    Программа:

    • 11:00 — сбор группы, посадка на катер, отправление.
    • 13:00-17:00 — экскурсия.
    • 19:00 — прибытие в пос. Листвянка.
    Бухта «Синичка»
    Первая остановка в бухте «Синичка», отсюда мы начнем пешую программу. Сначала прогуляемся на малую Колокольню, где открывается красивый вид на бухту, отсюда же виден Бакланий камень. Здесь есть уникальная возможность увидеть множество бакланов, которые поселились на одноименном камне.

    Бухта «Песчаная»

    Далее нам предстоит переход до бухты «Песчаная». По дороге мы посетим невероятно красивую обзорную площадку, где открывается потрясающий вид на бухту «Академическую» и «Песчаную». Вы знали, что именно в бухте Песчаной сохранились самые большие ходульные деревья на Байкале? Дожди и ветры вымывают, выдувают песчаную почву из под корней, из-за чего кажется, что деревья стоят как будто на «ногах». Корни могучих деревьев подняты над почвой на целых 2-3 метра, что выше человеческого роста. Удивительное зрелище!

    Бухта Бабушка

    Далее нас ждет небольшой переход до бухты Бабушка — это одна из самых уютных бухт в округе, где находится шикарный пляж, сосны, спускающиеся к воде, кристально чистая бирюзовая вода и белый песок — это настоящие Мальдивы в Сибирской версии! Именно в этом чудесном месте нас ждет заслуженный отдых. Пока вы наслаждаетесь великолепными видами, делаете памятные фотографии и принимаете солнечные ванны, мы подготовим для Вас обед на свежем воздухе. А самые смелые и закаленные могут искупаться в Байкале, ведь вода из священного озера не только взбодрит тело и дух, но и подарит огромный запас энергии.

    Дорога домой

    И вот, с полным багажом впечатлений и с переполненной памятью телефонов и фотоаппаратов, нас ждет дорога домой.
    Всю дорогу Вас будет сопровождать гид, который расскажет интересные и увлекательные истории о Байкале, и, конечно, покажет самые красивые места во время экскурсии.

    Организационные моменты:

    • В зависимости от погодных условий расписание может меняться.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер на быстроходном катере по маршруту
    • Сопровождение гида
    • Экскурсии по маршруту
    • Разрешение на посещение национального парка
    • Обед на свежем воздухе
    Что не входит
    • Дополнительные личные расходы
    Место начала и завершения?
    Р.П. Листвянка, ул. Горького, 4а (напротив школы)
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно с 11:00-19:00
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
    Важная информация
    • Экскурсия начинается в пос. Листвянка
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно с 11:00-19:00

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