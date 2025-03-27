Мини-группа
до 1 чел.
Тропами Ольхона: в гармонии с природой и древними легендами
Погрузитесь в атмосферу древнего шаманизма и уникальной природы, посетив остров Ольхон. Это путешествие станет вашим незабываемым приключением
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: По расписанию в 7:30
Завтра в 07:30
29 мая в 07:30
12 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Лучшее на Байкале: тур на Ольхон
Однодневный тур на Ольхон предлагает насыщенную программу: посещение природных достопримечательностей, знакомство с бурятскими легендами и традициями
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: ежедневно
Завтра в 06:00
29 мая в 06:00
45 000 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка
Начало: Р.П. Листвянка, ул. Горького, 4а (напротив школы)
Расписание: Ежедневно в 11:00
26 июл в 11:00
27 июл в 11:00
9500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория27 марта 2025Лучшая однодневная экскурсия! Супер приятный гид, комфортный транспорт:)
- ООлег18 марта 2025Отличная экскурсия! Гид Родион оперативно реагировал на наши пожелания и вносил коррективы в программу, за что ему огромное спасибо! Путь
- ЕЕкатерина12 марта 2025Экскурсия очень понравилась! У нас был отличный гид Родион, мы с комфортом добрались туда и обратно, за день посетили все
- ААлександр14 июня 2024Очень хорошая и познавательная экскурсия. Гиду Алексею большое спасибо.
- ССветлана23 августа 2023Экскурсия очень понравилась, гид Никита показал много красивых мест, рассказал кучу интересных историй. Вся экскурсия прошла легко и непринужденно, теперь хотим вернуться зимой)
- ННаталья21 августа 2023На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и БабушкаЭкскурсия очень понравилась,катер довольно комфортабельный,экскурсовод Кристина очень много интересного рассказала о Байкале и истории этих мест! Рекомендую!
- ММикашова18 августа 2023На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и БабушкаСпасибо за интересную экскурсию, очень грамотная гид, Юля, узнала много информации, впечатления самые хорошие!
- AAmarus16 августа 2023На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и БабушкаВ целом понравилось, особенно экскурсавод Юля, с погодой не повезло- дождь и холодно. Санитарные остановки- ужасны, но здесь организаторы не виноваты, наша российская действительность. Так же и обед, нет оборудованных мест, ели в катере. Стоимость завышена
- ЕЕлена4 августа 20233 дня назад вернулись из Иркутска. Хотим поблагодарить за организацию путешествия. Все прошло гладко, программу всю выполнили, с гидом- водителем
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Туры из Листвянки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Байкале
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в мае 2025
Сейчас на Байкале в категории "Туры из Листвянки" можно забронировать 3 экскурсии от 9500 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию на Байкале на 2025 год по теме «Туры из Листвянки», 55 ⭐ отзывов, цены от 9500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль