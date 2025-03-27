В Виктория Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки) Лучшая однодневная экскурсия! Супер приятный гид, комфортный транспорт:)

О Олег Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки) читать дальше был длинным, но благодаря стараниям Родиона не слишком утомительным! За один день мы успели побывать на Ольхоне, увидеть Шаманку и 13 столбов сэргэ, осмотреть ледяные скульптуры фестиваля, подняться к Ступе Великого Просветления на острове Огой, покататься на коньках по кристально чистому льду и вкусно отобедать национальными блюдами. Всем рекомендую данную программу Отличная экскурсия! Гид Родион оперативно реагировал на наши пожелания и вносил коррективы в программу, за что ему огромное спасибо! Путь

Е Екатерина Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки) читать дальше основные локации (о. Огой, мыс Бурхан, столбы сэргэ и тд), сделали очень много красивых фотографий! На каждой остановке было достаточно времени, гид все очень интересно рассказал, в середине дня нас накормили вкусным обедом в ресторанчике:) нам показали разные виды льда Байкала и даже организовали поцелуй Байкала) ехать по льду - отдельное удовольствие! это был отличный и очень веселый день! Огромное спасибо!!! Экскурсия очень понравилась! У нас был отличный гид Родион, мы с комфортом добрались туда и обратно, за день посетили все

А Александр Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки) Очень хорошая и познавательная экскурсия. Гиду Алексею большое спасибо.

С Светлана Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки) Экскурсия очень понравилась, гид Никита показал много красивых мест, рассказал кучу интересных историй. Вся экскурсия прошла легко и непринужденно, теперь хотим вернуться зимой)

Н Наталья На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка Экскурсия очень понравилась,катер довольно комфортабельный,экскурсовод Кристина очень много интересного рассказала о Байкале и истории этих мест! Рекомендую!

М Микашова На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка Спасибо за интересную экскурсию, очень грамотная гид, Юля, узнала много информации, впечатления самые хорошие!

A Amarus На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка В целом понравилось, особенно экскурсавод Юля, с погодой не повезло- дождь и холодно. Санитарные остановки- ужасны, но здесь организаторы не виноваты, наша российская действительность. Так же и обед, нет оборудованных мест, ели в катере. Стоимость завышена