Туры из Листвянки – экскурсии на Байкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Туры из Листвянки» на Байкале, цены от 9500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки)
14 часов
42 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Тропами Ольхона: в гармонии с природой и древними легендами
Погрузитесь в атмосферу древнего шаманизма и уникальной природы, посетив остров Ольхон. Это путешествие станет вашим незабываемым приключением
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: По расписанию в 7:30
Завтра в 07:30
29 мая в 07:30
12 500 ₽ за человека
Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки)
На машине
14 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Лучшее на Байкале: тур на Ольхон
Однодневный тур на Ольхон предлагает насыщенную программу: посещение природных достопримечательностей, знакомство с бурятскими легендами и традициями
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: ежедневно
Завтра в 06:00
29 мая в 06:00
45 000 ₽ за экскурсию
На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка
На катере
8 часов
10 отзывов
Водная прогулка
На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка
Начало: Р.П. Листвянка, ул. Горького, 4а (напротив школы)
Расписание: Ежедневно в 11:00
26 июл в 11:00
27 июл в 11:00
9500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    27 марта 2025
    Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки)
    Лучшая однодневная экскурсия! Супер приятный гид, комфортный транспорт:)
  • О
    Олег
    18 марта 2025
    Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки)
    Отличная экскурсия! Гид Родион оперативно реагировал на наши пожелания и вносил коррективы в программу, за что ему огромное спасибо! Путь
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    был длинным, но благодаря стараниям Родиона не слишком утомительным! За один день мы успели побывать на Ольхоне, увидеть Шаманку и 13 столбов сэргэ, осмотреть ледяные скульптуры фестиваля, подняться к Ступе Великого Просветления на острове Огой, покататься на коньках по кристально чистому льду и вкусно отобедать национальными блюдами. Всем рекомендую данную программу

  • Е
    Екатерина
    12 марта 2025
    Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки)
    Экскурсия очень понравилась! У нас был отличный гид Родион, мы с комфортом добрались туда и обратно, за день посетили все
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    основные локации (о. Огой, мыс Бурхан, столбы сэргэ и тд), сделали очень много красивых фотографий! На каждой остановке было достаточно времени, гид все очень интересно рассказал, в середине дня нас накормили вкусным обедом в ресторанчике:) нам показали разные виды льда Байкала и даже организовали поцелуй Байкала) ехать по льду - отдельное удовольствие! это был отличный и очень веселый день! Огромное спасибо!!!

  • А
    Александр
    14 июня 2024
    Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки)
    Очень хорошая и познавательная экскурсия. Гиду Алексею большое спасибо.
  • С
    Светлана
    23 августа 2023
    Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки)
    Экскурсия очень понравилась, гид Никита показал много красивых мест, рассказал кучу интересных историй. Вся экскурсия прошла легко и непринужденно, теперь хотим вернуться зимой)
  • Н
    Наталья
    21 августа 2023
    На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка
    Экскурсия очень понравилась,катер довольно комфортабельный,экскурсовод Кристина очень много интересного рассказала о Байкале и истории этих мест! Рекомендую!
  • М
    Микашова
    18 августа 2023
    На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка
    Спасибо за интересную экскурсию, очень грамотная гид, Юля, узнала много информации, впечатления самые хорошие!
  • A
    Amarus
    16 августа 2023
    На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка
    В целом понравилось, особенно экскурсавод Юля, с погодой не повезло- дождь и холодно. Санитарные остановки- ужасны, но здесь организаторы не виноваты, наша российская действительность. Так же и обед, нет оборудованных мест, ели в катере. Стоимость завышена
  • Е
    Елена
    4 августа 2023
    Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки)
    3 дня назад вернулись из Иркутска. Хотим поблагодарить за организацию путешествия. Все прошло гладко, программу всю выполнили, с гидом- водителем
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    Алексеем даже подружились. Впечатления от информации, от пейзажей и потрясающих воображения видов природы, незабываемы! Благодарим команду этой экскурсионной фирмы. Волгодонск, Краснодар 🖐🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Туры из Листвянки»

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  3. На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка
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  2. Мыс Кобылья голова
  3. Мыс Саган-Хушун
  4. Мыс Хобой
  5. Набережная
  6. Тункинская долина
  7. Хребет Хамар-Дабан
  8. Тажеранские степи
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в мае 2025
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