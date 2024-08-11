14 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Лучший выборТропами Ольхона: в гармонии с природой и древними легендами
Погрузитесь в атмосферу древнего шаманизма и уникальной природы, посетив остров Ольхон. Это путешествие станет вашим незабываемым приключением
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: По расписанию в 7:30
22 авг в 07:30
23 авг в 07:30
12 500₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
К берегам Байкала: однодневное путешествие к Малому морю
Приглашаем вас на незабываемое путешествие к Малому морю Байкала, где природа и история сочетаются в уникальной гармонии
Начало: Иркутск, центр города, правый берег Ангары
Расписание: Любой день
Сегодня в 14:00
11 сен в 09:00
от 35 000₽ за всё до 2 чел.
12 часов
Водная прогулка
День на корабле: шаманские места острова Ольхон
Начало: С. Горячинск, ул. Октябрьская, 15в/1
Расписание: с 1 мая до 30 октября.
Завтра в 07:00
22 авг в 07:00
13 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим11 августа 2024Отличный сервис забрали и привезли прямо к отелю. Рассказали легенды о байкале и ольхоне, учитывали все пожелания остановок во время поездки. Уха объедение. Можно не раздумывая заказывать экскурсию, эти виды должен увидеть каждый! Надеюсь что окажусь тут зимой!
- ЛЛюдмила30 мая 2024На острове Ольхон нужно обязательно всем побывать. Словами это не расскажешь. Просто поверьте. Что то происходит с человеком, какое-то обновление
- ГГригорий6 апреля 2024Спасибо за экскурсию на остров Ольхон! Очень красивые пейзажи, удивительные места и гостеприимная атмосфера сделали это путешествие по-настоящему запоминающимся. Я думаю мы еще обязательно вернемся!
- ННаталья6 апреля 2024Это было незабываемое путешествие! Остров Ольхон полон загадок и тайн, а каждое его место пронизано невероятной энергией. Обязательно вернусь сюда ещё раз!
- ЕЕлена6 апреля 2024Остров Ольхон – это место, где время останавливается, а душа находит покой. Спасибо за возможность окунуться в атмосферу этого удивительного места!
- ООлеся22 марта 2023Инста-тур: Лёд БайкалаОчень понравилась экскурсия. Наплески и гроты, лед Байкала восхитительны. Поездка на Ольхон оставила массу эмоций и восхищение. Экскурсоводу Наталье и водителю Александру огромная благодарность за экскурсию, было интересно, познавательно и очень красиво.
- ЮЮрий5 февраля 2023Инста-тур: Лёд БайкалаОтличный тур. Море впечатлений. Байкал - это мощь, сила и неповторимая красота льда! Гид Наталья и водитель Денис - большие профессионалы и просто очень добрые люди. Большое спасибо!!!
- ААнна29 января 2023Инста-тур: Лёд БайкалаОгромное спасибо Наталье за чудесный день на Байкале! Рады, что выбрали именно Вашу экскурсию❣️ Несмотря на долгий путь на Байкал, поездка
- ННадежда14 октября 2021Интересная поездка по живописнейшим местам, за один день увидели совершенно разную природу и, конечно, Байкал. Целый день пролетел на одном дыхании!!
- ННаталья11 сентября 2021Спасибо Ивану за незабываемую поездку на остров Ольхон! За один нам удалось увидеть разнообразие природных мест - тайга, степь, великолепный
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Пролив Ольхонские ворота»
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