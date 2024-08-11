М Максим Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки) Отличный сервис забрали и привезли прямо к отелю. Рассказали легенды о байкале и ольхоне, учитывали все пожелания остановок во время поездки. Уха объедение. Можно не раздумывая заказывать экскурсию, эти виды должен увидеть каждый! Надеюсь что окажусь тут зимой!

Л Людмила Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки) читать дальше что ли. Все на Байкал!!! Нашу поездку организовал Спутник. Все очень понравилось. Спасибо большое Галине за организацию и нашему гиду Устиму. На острове Ольхон нужно обязательно всем побывать. Словами это не расскажешь. Просто поверьте. Что то происходит с человеком, какое-то обновление

Г Григорий День на корабле: шаманские места острова Ольхон Спасибо за экскурсию на остров Ольхон! Очень красивые пейзажи, удивительные места и гостеприимная атмосфера сделали это путешествие по-настоящему запоминающимся. Я думаю мы еще обязательно вернемся!

Н Наталья День на корабле: шаманские места острова Ольхон Это было незабываемое путешествие! Остров Ольхон полон загадок и тайн, а каждое его место пронизано невероятной энергией. Обязательно вернусь сюда ещё раз!

Е Елена День на корабле: шаманские места острова Ольхон Остров Ольхон – это место, где время останавливается, а душа находит покой. Спасибо за возможность окунуться в атмосферу этого удивительного места!

О Олеся Инста-тур: Лёд Байкала Очень понравилась экскурсия. Наплески и гроты, лед Байкала восхитительны. Поездка на Ольхон оставила массу эмоций и восхищение. Экскурсоводу Наталье и водителю Александру огромная благодарность за экскурсию, было интересно, познавательно и очень красиво.

Ю Юрий Инста-тур: Лёд Байкала Отличный тур. Море впечатлений. Байкал - это мощь, сила и неповторимая красота льда! Гид Наталья и водитель Денис - большие профессионалы и просто очень добрые люди. Большое спасибо!!!

А Анна Инста-тур: Лёд Байкала читать дальше прошла увлекательно. Наталья рассказала про историю мест Иркутска, про само озеро. И ещё много интересных фактов. Не будем расписывать про невероятные ощущения и впечатления от Байкала😍 - тут все прозрачно, как и лед озера) Можно не переживать, что уедите без классных фотографий, если что Наталья и с этим поможет. Впечатлений море, спасибо💙 Огромное спасибо Наталье за чудесный день на Байкале! Рады, что выбрали именно Вашу экскурсию❣️ Несмотря на долгий путь на Байкал, поездка

Н Надежда Дикий Байкал в Ольхонском районе. Тажеранские степи Интересная поездка по живописнейшим местам, за один день увидели совершенно разную природу и, конечно, Байкал. Целый день пролетел на одном дыхании!!