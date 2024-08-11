Пролив Ольхонские ворота – экскурсии на Байкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Пролив Ольхонские ворота» на Байкале, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки)
21 отзыв
14 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Лучший выбор
Тропами Ольхона: в гармонии с природой и древними легендами
Погрузитесь в атмосферу древнего шаманизма и уникальной природы, посетив остров Ольхон. Это путешествие станет вашим незабываемым приключением
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: По расписанию в 7:30
22 авг в 07:30
23 авг в 07:30
12 500 за человека
Дикий Байкал в Ольхонском районе. Тажеранские степи
2 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
К берегам Байкала: однодневное путешествие к Малому морю
Приглашаем вас на незабываемое путешествие к Малому морю Байкала, где природа и история сочетаются в уникальной гармонии
Начало: Иркутск, центр города, правый берег Ангары
Расписание: Любой день
Сегодня в 14:00
11 сен в 09:00
от 35 000 за всё до 2 чел.
День на корабле: шаманские места острова Ольхон
10 отзывов
12 часов
Водная прогулка
День на корабле: шаманские места острова Ольхон
Начало: С. Горячинск, ул. Октябрьская, 15в/1
Расписание: с 1 мая до 30 октября.
Завтра в 07:00
22 авг в 07:00
13 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    11 августа 2024
    Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки)
    Отличный сервис забрали и привезли прямо к отелю. Рассказали легенды о байкале и ольхоне, учитывали все пожелания остановок во время поездки. Уха объедение. Можно не раздумывая заказывать экскурсию, эти виды должен увидеть каждый! Надеюсь что окажусь тут зимой!
  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки)
    На острове Ольхон нужно обязательно всем побывать. Словами это не расскажешь. Просто поверьте. Что то происходит с человеком, какое-то обновление
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    что ли. Все на Байкал!!! Нашу поездку организовал Спутник. Все очень понравилось. Спасибо большое Галине за организацию и нашему гиду Устиму.

  • Г
    Григорий
    6 апреля 2024
    День на корабле: шаманские места острова Ольхон
    Спасибо за экскурсию на остров Ольхон! Очень красивые пейзажи, удивительные места и гостеприимная атмосфера сделали это путешествие по-настоящему запоминающимся. Я думаю мы еще обязательно вернемся!
  • Н
    Наталья
    6 апреля 2024
    День на корабле: шаманские места острова Ольхон
    Это было незабываемое путешествие! Остров Ольхон полон загадок и тайн, а каждое его место пронизано невероятной энергией. Обязательно вернусь сюда ещё раз!
  • Е
    Елена
    6 апреля 2024
    День на корабле: шаманские места острова Ольхон
    Остров Ольхон – это место, где время останавливается, а душа находит покой. Спасибо за возможность окунуться в атмосферу этого удивительного места!
  • О
    Олеся
    22 марта 2023
    Инста-тур: Лёд Байкала
    Очень понравилась экскурсия. Наплески и гроты, лед Байкала восхитительны. Поездка на Ольхон оставила массу эмоций и восхищение. Экскурсоводу Наталье и водителю Александру огромная благодарность за экскурсию, было интересно, познавательно и очень красиво.
  • Ю
    Юрий
    5 февраля 2023
    Инста-тур: Лёд Байкала
    Отличный тур. Море впечатлений. Байкал - это мощь, сила и неповторимая красота льда! Гид Наталья и водитель Денис - большие профессионалы и просто очень добрые люди. Большое спасибо!!!
  • А
    Анна
    29 января 2023
    Инста-тур: Лёд Байкала
    Огромное спасибо Наталье за чудесный день на Байкале! Рады, что выбрали именно Вашу экскурсию❣️ Несмотря на долгий путь на Байкал, поездка
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    прошла увлекательно. Наталья рассказала про историю мест Иркутска, про само озеро. И ещё много интересных фактов. Не будем расписывать про невероятные ощущения и впечатления от Байкала😍 - тут все прозрачно, как и лед озера) Можно не переживать, что уедите без классных фотографий, если что Наталья и с этим поможет. Впечатлений море, спасибо💙

  • Н
    Надежда
    14 октября 2021
    Дикий Байкал в Ольхонском районе. Тажеранские степи
    Интересная поездка по живописнейшим местам, за один день увидели совершенно разную природу и, конечно, Байкал. Целый день пролетел на одном дыхании!!
  • Н
    Наталья
    11 сентября 2021
    Дикий Байкал в Ольхонском районе. Тажеранские степи
    Спасибо Ивану за незабываемую поездку на остров Ольхон! За один нам удалось увидеть разнообразие природных мест - тайга, степь, великолепный
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    Байкал, - и смену погоды от солнечной до ливня с грозой и громом, который нас застал во время переправы на остров, это было захватывающе! Иван очень хороший рассказчик и водитель, вежливый и тактичный собеседник. Поездка выдалась комфортной, энергичной и запомнится надолго)

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Пролив Ольхонские ворота»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки)
  2. Дикий Байкал в Ольхонском районе. Тажеранские степи
  3. День на корабле: шаманские места острова Ольхон
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  2. Тункинская долина
  3. Набережная
  4. Хребет Хамар-Дабан
  5. Мыс Саган-Хушун
  6. Мыс Хобой
  7. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в августе 2024
Сейчас на Байкале в категории "Пролив Ольхонские ворота" можно забронировать 3 экскурсии от 12 500 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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