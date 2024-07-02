Вас ждет весеннее приключение на острове Ольхон, куда отправитесь на судне на воздушной подушке (аэролодке).
Увлекательная погоня за байкальскими нерпами, которые выходят на лед Байкала весной, чтобы погреться. С мыса Хобой
Увлекательная погоня за байкальскими нерпами, которые выходят на лед Байкала весной, чтобы погреться. С мыса Хобой
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Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что можно увидеть
Описание экскурсииПотрясающие пейзажи, кристальный лёд и места силы весеннего Байкала — все это вы увидите за один день! Мы с вами отправимся на остров Ольхон. Самая главная особенность путешествия на Ольхон весной — возможность увидеть байкальского эндемика, нерпу. Весной нерпы выходят на лёд Байкала, чтобы погреться: у вас будет уникальная возможность увидеть их буквально повсюду! Мы посетим мыс Хобой, откуда вы насладитесь завораживающими видами легендарного острова Ольхон, а также скалу Три Брата. Важная информация:
- Экскурсия по Байкалу весной проводится только на судне на воздушной подушке (аэролодке).
- Не забудьте взять с собой: теплую обувь и носки, очки, перчатки и варежки, термос для горячего напитка, перекус.
С 1 апреля по 31 мая
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|14 300 ₽
|Дети от 3х до 10 лет
|10 560 ₽
|Дети до 3х лет
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Местность «Каменная Черепаха»
- Остров Ольхон
- Мыс Хобой
- Скала Три Брата
Что включено
- Трансфер Горячинск - Турка - Ольхон - Горячинск
- Питание на Ольхоне
- Услуги гида
- Нахождение в Национальном парке
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: С 1 апреля по 31 мая
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Не забудьте взять с собой:
- Теплую обувь и носки
- Очки
- Перчатки и варежки
- Термос для горячего напитка
- Перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
2 июл 2024
Увы, увидеть весенний Ольхон нам не довелось. В день вылета в Улан Уде организатор перезвонила и сказала, что экскурсия не состоится.
Через день она предложила замену, на другой тур.
Это было лучше чем ничего, но очень жаль, что первоначально заказанная экскурсия не состоялась
Через день она предложила замену, на другой тур.
Это было лучше чем ничего, но очень жаль, что первоначально заказанная экскурсия не состоялась
П
Полина
6 апр 2024
Это было незабываемо, это называется любовь с первого взгляда. Глубина, лёд, горы, воздух, обед на природе. Закат и звезды. Самая лучшая поездка за всю мою жизнь. Это незабываемо. Благодарю вас.
И
Иван
5 апр 2024
Спасибо большое за экскурсию на Ольхон. Передайте благодарность водителю-капитану воздушного судна. В аэролодке комфортно, тепло, практически бесшумно. По дороге увидели нерп. Так же большой привет гиду Эльвире. Она все очень хорошо рассказывает. Весёлый, самый классный проводник. Они сделали нашу поездку незабываемой. Обязательно постараемся приехать на следующий год с детьми.
Т
Татьяна
4 апр 2024
Отдых получился великолепный. Превзошёл все ожидания. Огромное спасибо. Было все очень познавательно, интересно, красиво, завораживающе. Впечатления останутся надолго в нашей памяти. Мечты сбываются
И
Ирина
3 апр 2024
Не сидите дома, приезжайте на Байкал. Теперь всем советую когда побывала на острове Ольхон.
М
Мария
3 апр 2024
Мы и выбирали тур по Байкалу, чтобы увидеть это маленькое чудо природы. Виды завораживают. Ещё меня очень сильно впечатлили ледяные гроты. Скалы сосульками. Всем советую съездить, это незабываемые эмоции.
И
Игорь
2 апр 2024
Байкал в апреле это сказка. И лёд завораживает и уже тепло. С погодой думаю нам повезло. Дорога до острова длится часа два. По пути мы встретили нерп.
О
Ольга
1 апр 2024
Мы пили байкальскую воду и она нереально вкусная. Впечатлил самый красивый лёд. Он просто завораживает. Всем рекомендую провести выходные именно с вами на Байкале.
С
София
31 мар 2024
Добрый день хочу выразить вам Благодарность за организацию тура на Ольхон. Все продумано. А какие красивые виды. Просто огонь. Сильно впечатлили гроты и такой прозрачный лед!
К
Ксения
30 мар 2024
Я так давно мечтала побывать на Байкале. И вот это случилось. И теперь я считаю, что каждый должен побывать здесь. Это невероятная красота. Наполнение силой, энергией, эмоциями. За всю поездку я не почувствовала усталости. Это чудо. Я даже видела нерпу.
Д
Денис
22 апр 2023
Мы уже как месяц дома и никак не можем забыть поездку на Ольхон. Одного дня нам оказалось мало. Хочется наслаждаться каждым моментом ещё и ещё. Такие красоты я не встречал.
Е
Елена
20 апр 2023
Благодарю каждого кто организовывал эту поездку. Спасибо большое! увидеть такие красоты нашей земли. 💫В очередной раз убедилась какая красивая наша земля. 🌍 Спасибо Гиду Саше за потрясающую атмосферу. ❤ Обед был очень вкусный ☺Потрясающие виды байкала💫 это какая то магия. И моя любовь это нерпы.
В
Вика
15 апр 2023
До сих пор сложно поверить, что у нас получилось побывать на Байкале и увидеть эту красоту.
Л
Любовь
2 апр 2023
Лёд просто невероятный. Трещины на Байкале словно нейронные связи. От звука трескающегося льда захватывает дух. Мы даже видели нерпу, точнее белого нерпёнка, такие они милые. А остров Ольхон. Красив и могущественный, просто шик. . ✨Огромная вам Благодарность за увлекательно поездку. Мы ещё вернёмся.
Входит в следующие категории Байкала
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