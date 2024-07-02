С Сергей Увы, увидеть весенний Ольхон нам не довелось. В день вылета в Улан Уде организатор перезвонила и сказала, что экскурсия не состоится.

Через день она предложила замену, на другой тур.

Это было лучше чем ничего, но очень жаль, что первоначально заказанная экскурсия не состоялась

П Полина Это было незабываемо, это называется любовь с первого взгляда. Глубина, лёд, горы, воздух, обед на природе. Закат и звезды. Самая лучшая поездка за всю мою жизнь. Это незабываемо. Благодарю вас.

И Иван Спасибо большое за экскурсию на Ольхон. Передайте благодарность водителю-капитану воздушного судна. В аэролодке комфортно, тепло, практически бесшумно. По дороге увидели нерп. Так же большой привет гиду Эльвире. Она все очень хорошо рассказывает. Весёлый, самый классный проводник. Они сделали нашу поездку незабываемой. Обязательно постараемся приехать на следующий год с детьми.

Т Татьяна Отдых получился великолепный. Превзошёл все ожидания. Огромное спасибо. Было все очень познавательно, интересно, красиво, завораживающе. Впечатления останутся надолго в нашей памяти. Мечты сбываются

И Ирина Не сидите дома, приезжайте на Байкал. Теперь всем советую когда побывала на острове Ольхон.

М Мария Мы и выбирали тур по Байкалу, чтобы увидеть это маленькое чудо природы. Виды завораживают. Ещё меня очень сильно впечатлили ледяные гроты. Скалы сосульками. Всем советую съездить, это незабываемые эмоции.

И Игорь Байкал в апреле это сказка. И лёд завораживает и уже тепло. С погодой думаю нам повезло. Дорога до острова длится часа два. По пути мы встретили нерп.

О Ольга Мы пили байкальскую воду и она нереально вкусная. Впечатлил самый красивый лёд. Он просто завораживает. Всем рекомендую провести выходные именно с вами на Байкале.

С София Добрый день хочу выразить вам Благодарность за организацию тура на Ольхон. Все продумано. А какие красивые виды. Просто огонь. Сильно впечатлили гроты и такой прозрачный лед!

К Ксения Я так давно мечтала побывать на Байкале. И вот это случилось. И теперь я считаю, что каждый должен побывать здесь. Это невероятная красота. Наполнение силой, энергией, эмоциями. За всю поездку я не почувствовала усталости. Это чудо. Я даже видела нерпу.

Д Денис Мы уже как месяц дома и никак не можем забыть поездку на Ольхон. Одного дня нам оказалось мало. Хочется наслаждаться каждым моментом ещё и ещё. Такие красоты я не встречал.

Е Елена Благодарю каждого кто организовывал эту поездку. Спасибо большое! увидеть такие красоты нашей земли. 💫В очередной раз убедилась какая красивая наша земля. 🌍 Спасибо Гиду Саше за потрясающую атмосферу. ❤ Обед был очень вкусный ☺Потрясающие виды байкала💫 это какая то магия. И моя любовь это нерпы.

В Вика До сих пор сложно поверить, что у нас получилось побывать на Байкале и увидеть эту красоту.