Почувствуйте дух древних тайн в сердце степей и откройте для себя Тажеранские степи — удивительное геологическое чудо Байкала! Этот край, напоминающий монгольские просторы, отличается неповторимыми ландшафтами, не встречающимися больше нигде в Прибайкалье.
Описание экскурсии
1 ДЕНЬ ТУРА Наше путешествие начинается в Иркутске, где вас заберет гид-водитель непосредственно от вашего места проживания (в центре города). Мы отправимся по Качугскому тракту до поселка Баяндай, а затем повернем к Сахюрте, пересекая Приморский хребет. Первая остановка – у священного места Барисаны. Здесь мы проведем традиционный обряд, чтобы задобрить духов местности и обеспечить удачное путешествие. Дорога в Тажеранские степи: По пути из окна микроавтобуса вы сможете наблюдать смену живописных ландшафтов, которыми так богата природа Байкала. Мы сделаем остановку в кафе для обеда. Миновав поселок Еланцы, мы въедем в Тажеранские степи. Тажеранские степи: Уникальное место: Тажеранские степи – это обширная территория, протянувшаяся более чем на 35 км. с севера на юг и до 15 км. в ширину, зажатая между Байкалом и Приморским хребтом. Ученые оценивают возраст Тажеранского массива в 300-400 миллионов лет. Это уникальное место отличается разнообразием минералов, небольшими солеными озерами и реликтовыми растениями. Миллионы лет назад здесь плескались волны древнего океана. Свернув с главной дороги, мы окунемся в захватывающий мир байкальских пейзажей, степей, рек и следов древних цивилизаций. Основные достопримечательности:
- Гора Ехэ-Ёрдо: Наша первая остановка в Тажеранских степях – гора Ехэ-Ёрдо, где и сегодня проводятся Ёрдынские игры.
- Бухта Ая: Затем мы отправимся в бухту Ая – одну из красивейших бухт западного берега Байкала.
- Наскальные рисунки и соленые озера: Нас ждет посещение наскальных рисунков и уникальных соленых озер.
- Долина каменных духов: Мы побываем в мистической долине каменных духов.
- Ваша экскурсия – индивидуальная, и программа может быть скорректирована в зависимости от ваших пожеланий и погодных условий.
- Общий километраж: около 500 км.
- Экскурсия проводится круглогодично. Зимой возможность прохождения маршрута зависит от снежного покрова и состояния дорог.
- Специальной подготовки не требуется.
РАСПИСАНИЕ: По запросу в любую удобную дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
- Разрешение на посещение национального парка
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Завершение: Ул. Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Когда и сколько длится?
Когда: РАСПИСАНИЕ: По запросу в любую удобную дату
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Байкала
