Предлагаю вам вместе отправиться в захватывающее однодневное приключение, раскрывая перед вами все тайны города Иркутска и величественного Байкала, в посёлке Листвянка.
Если ваше время ограничено, и вы стремитесь за один день охватить всю красоту нашего города и восхитительные виды Байкала, несомненно, я готова помочь вам в этом!
Если ваше время ограничено, и вы стремитесь за один день охватить всю красоту нашего города и восхитительные виды Байкала, несомненно, я готова помочь вам в этом!
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Байкальское приключение: От Иркутска до Листвянки на автомобиле Экскурсия проводится на автомобиле, поэтому мы с вами сможем быстро и с комфортом увидеть многое. Я провезу вас по самым интересным и значимым местам Иркутска: посмотрим самое старое каменное здание Иркутска, побываем в месте, где 320 лет назад был основан Иркутский острог, посетим мемориал «вечный огонь», увидим памятники: основателю города Иркутска, Александру III, женам декабристов, А. В. Колчаку, Московские триумфальные ворота и другие, заедем в самую красивую церковь нашего города, полюбуемся на сохранившиеся деревянные дома и познакомимся с купеческим Иркутском. Далее, мы с вами отправимся на Байкал. Во время поездки к Байкалу, я буду показывать вам видео и фотографии нашего озера, расскажу вам о происхождении озера, о флоре и фауне, о разных интересных местах на Байкале. Обязательно подарю вам сувениры, чтобы у вас навсегда осталась память об этом путешествии. В Листвянке мы с вами сходим в музей Байкала (единственный в мире музей, посвященный одному озеру!), посетим смотровую площадку камень Черского, покатаемся на колесе обозрения, увидим представление байкальских нерп в нерпинарии, купим знаменитый омуль на местном рынке, сходим в сувенирные магазины и, если вам захочется, обязательно прогуляемся за Листвянку, чтобы увидеть дикую красоту Байкала. Важная информация:
- Я заберу вас из любой точки города (отель, ж/д вокзал, аэропорт и т. д.).
- Время в пути на Байкал: 1 час.
- Экскурсия по Иркутску займёт 1,5-2 часа.
- Экскурсия по Листвянке длится примерно 6 часов.
Каждый день, время начала экскурсии не позднее 13.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр Иркутска:
- Памятники
- Купеческие дома и дома-образцы деревянного зодчества Иркутска
- Дома декабристов и ледокол Ангару
- Листвянка:
- Исток Ангары
- Музей Байкала
- Смотровая площадка «камень Черского»
- Колесо обозрения
- Нерпинарий
Что включено
- Услуги гида, транспорт
Что не входит в цену
- Обед, входные билеты.
Место начала и завершения?
Отель, где проживают туристы
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, время начала экскурсии не позднее 13.00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Семья боялась ехать на Байкал после февральских событий, но билеты были куплены. Гид Ольга поразила эрудицией и мастерством: от погоды до истории - всё чётко и увлекательно. Поездка в Листвянку с канаткой, нерпами и блинами прошла идеально, спасибо за профессионализм!
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Н
Ольга отличный гид, который знает родной край и составит удобный маршрут под ваш график. Всё подробно рассказала и показала. Летом планируем обратиться к ней снова.
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О
Ольга сделала день незабываемым: мы гуляли по Иркутску, съездили в Листвянку, выпили сырный латте, надели VR-очки в музее и попробовали сагудай. Не получилось покататься на катере из-за погоды, но я провела время фантастически!
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Н
С семилетним ребёнком за уикенд Ольга показала нам и Иркутск, и Байкал максимально комфортно для всех. Посетили усадьбы, достопримечательности, а она подсказала, где пообедать и купить сувениры. Очень хотим вернуться.
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Л
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Ольге🌺🌺🌺 Все прошло на высшем уровне.
И то, как Ольга нас встретила, нас сопровождала, нам все рассказывала, познакомила с историей Иркутска, показала все достопримечательности города Иркутска. Довезла нас до нашей с сыном мечтой "Байкал"
Время мы провели просто волшебно.
Спасибо большое Вам за экскурсию.
Уехали очень довольные и бурей эмоций 🥰🥰🥰 Буду рекомендовать Вас всем своим знакомым.
И то, как Ольга нас встретила, нас сопровождала, нам все рассказывала, познакомила с историей Иркутска, показала все достопримечательности города Иркутска. Довезла нас до нашей с сыном мечтой "Байкал"
Время мы провели просто волшебно.
Спасибо большое Вам за экскурсию.
Уехали очень довольные и бурей эмоций 🥰🥰🥰 Буду рекомендовать Вас всем своим знакомым.
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А
Для тех, кто как мы, проездом - это идеальная экскурсия. Мы познакомились с городом и Байкалом и практически не устали. Всё было познавательно и интересно. Отдельное спасибо обаятельному гиду Ольге!!! Сразу видно насколько человек любит и знает досконально свой край! С душой подходит к своему делу. В общем, всем советуем и рекомендуем!
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