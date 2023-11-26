Я заберу вас из любой точки города (отель, ж/д вокзал, аэропорт и т. д.).

Время в пути на Байкал: 1 час.

Экскурсия по Иркутску займёт 1,5-2 часа.

Экскурсия по Листвянке длится примерно 6 часов.

Что вас ожидает: Байкальское приключение: От Иркутска до Листвянки на автомобиле Экскурсия проводится на автомобиле, поэтому мы с вами сможем быстро и с комфортом увидеть многое. Я провезу вас по самым интересным и значимым местам Иркутска: посмотрим самое старое каменное здание Иркутска, побываем в месте, где 320 лет назад был основан Иркутский острог, посетим мемориал «вечный огонь», увидим памятники: основателю города Иркутска, Александру III, женам декабристов, А. В. Колчаку, Московские триумфальные ворота и другие, заедем в самую красивую церковь нашего города, полюбуемся на сохранившиеся деревянные дома и познакомимся с купеческим Иркутском. Далее, мы с вами отправимся на Байкал. Во время поездки к Байкалу, я буду показывать вам видео и фотографии нашего озера, расскажу вам о происхождении озера, о флоре и фауне, о разных интересных местах на Байкале. Обязательно подарю вам сувениры, чтобы у вас навсегда осталась память об этом путешествии. В Листвянке мы с вами сходим в музей Байкала (единственный в мире музей, посвященный одному озеру!), посетим смотровую площадку камень Черского, покатаемся на колесе обозрения, увидим представление байкальских нерп в нерпинарии, купим знаменитый омуль на местном рынке, сходим в сувенирные магазины и, если вам захочется, обязательно прогуляемся за Листвянку, чтобы увидеть дикую красоту Байкала. Важная информация: