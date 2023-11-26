Иркутск и Байкал - самое интересное за один день

Индивидуальная экскурсия на Байкале
Предлагаю вам вместе отправиться в захватывающее однодневное приключение, раскрывая перед вами все тайны города Иркутска и величественного Байкала, в посёлке Листвянка.

Если ваше время ограничено, и вы стремитесь за один день охватить всю красоту нашего города и восхитительные виды Байкала, несомненно, я готова помочь вам в этом!
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
Ближайшие даты:
26
ноя
27
ноя
28
ноя
29
ноя
30
ноя
1
дек
2
дек
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Исторический центр Иркутска:
  • Памятники
  • Купеческие дома и дома-образцы деревянного зодчества Иркутска
  • Дома декабристов и ледокол Ангару
  • Листвянка:
  • Исток Ангары
  • Музей Байкала
  • Смотровая площадка «камень Черского»
  • Колесо обозрения
  • Нерпинарий

Описание

Что вас ожидает: Байкальское приключение: От Иркутска до Листвянки на автомобиле Экскурсия проводится на автомобиле, поэтому мы с вами сможем быстро и с комфортом увидеть многое. Я провезу вас по самым интересным и значимым местам Иркутска: посмотрим самое старое каменное здание Иркутска, побываем в месте, где 320 лет назад был основан Иркутский острог, посетим мемориал «вечный огонь», увидим памятники: основателю города Иркутска, Александру III, женам декабристов, А. В. Колчаку, Московские триумфальные ворота и другие, заедем в самую красивую церковь нашего города, полюбуемся на сохранившиеся деревянные дома и познакомимся с купеческим Иркутском. Далее, мы с вами отправимся на Байкал. Во время поездки к Байкалу, я буду показывать вам видео и фотографии нашего озера, расскажу вам о происхождении озера, о флоре и фауне, о разных интересных местах на Байкале. Обязательно подарю вам сувениры, чтобы у вас навсегда осталась память об этом путешествии. В Листвянке мы с вами сходим в музей Байкала (единственный в мире музей, посвященный одному озеру!), посетим смотровую площадку камень Черского, покатаемся на колесе обозрения, увидим представление байкальских нерп в нерпинарии, купим знаменитый омуль на местном рынке, сходим в сувенирные магазины и, если вам захочется, обязательно прогуляемся за Листвянку, чтобы увидеть дикую красоту Байкала. Важная информация:
  • Я заберу вас из любой точки города (отель, ж/д вокзал, аэропорт и т. д.).
  • Время в пути на Байкал: 1 час.
  • Экскурсия по Иркутску займёт 1,5-2 часа.
  • Экскурсия по Листвянке длится примерно 6 часов.

Каждый день, время начала экскурсии не позднее 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Отель, где проживают туристы
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, время начала экскурсии не позднее 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Я заберу вас из любой точки города (отель, ж/д вокзал, аэропорт и т. д.).
  • Время в пути на Байкал: 1 час.
  • Экскурсия по Иркутску займёт 1,5-2 часа.
  • Экскурсия по Листвянке длится примерно 6 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала

ИндивидуальныеНа весь деньЛиствянкаК нерпамМузей БайкалаНерпинарий в Листвянке

Похожие туры из Байкала

Озеро Байкал в шаговой доступности
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
Популярное предложение
Озеро Байкал в шаговой доступности
Иркутск. Место по согласованию
Сегодня
Завтра
26 ноя
27 ноя
от 1125010 125 за всё до 2 чел.
Знакомство с озером Байкал за 1 день
Индивидуальная
7 часов
20 отзывов
Знакомство с озером Байкал за 1 день
Ваш отель в Иркутске
Завтра
26 ноя
27 ноя
28 ноя
от 12 990 за всё до 3 чел.
Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степи
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степи
место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Завтра
26 ноя
27 ноя
28 ноя
25 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Байкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ