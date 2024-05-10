1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка: культура и природа
Погрузитесь в мир древнего Байкала: от шаман-камня до камня Черского. Вас ждут незабываемые впечатления и живописные виды
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 12 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Красоты Малого моря и Ольхона: уникальная поездка в мини-группе
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала. Откройте для себя песчаные пляжи, скалы и бухты в компании опытного гида
Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
Расписание: Пн, вт,ср, чт, пт, сб, вс с 7.00 до 19.30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с озером Байкал за 1 день: уникальная экскурсия
Один день на Байкале: сказочные пейзажи, истории о шаманах и местные легенды. Индивидуальная экскурсия для вас и ваших близких
Начало: Ваш отель в Иркутске
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 12 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Познавательный день на Байкале: от Листвянки до шаманских легенд
Откройте для себя волшебство Байкала в компании знающего гида. Путешествие из Иркутска в Листвянку обещает стать незабываемым
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: В любой день и время (круглый год) в 10:00
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим10 мая 2024Экскурсия очень понравилась.
- ААлександр25 марта 2024Экскурсия была организована классно и познавательно, на хорошем профессиональном уровне. Во время поездки на машине к озеру Байкал,нашим экскурсоводом Евгением
- ММарина24 марта 2024Здравствуйте! Мы никогда не были на Байкале и вот с мужем выбраои через Спутник поездку на Красоты Малого моря и
- ВВиктория19 марта 2024На внедорожнике по южной части Ольхона к острову ОгойОчень интересная экскурсия. Нам показали пузырьки. Накормили вкусной ухой, и дали вдоволь накататься на чистом красивом льду.
- ННаталья8 марта 2024На внедорожнике по южной части Ольхона к острову ОгойОчень понравилась экскурсия. Ее нам проводил местный житель Хужира – Анатолий. Увидели много красоты, нашли чистейший лёд и лёд с
- ИИрина11 февраля 2024Супер, все понравилось, вариативность, грамотность гида, комфорт машины
- ИИрина1 февраля 2024Прошли по Листвянке, посидели в ресторанчике, насладились местной кухней. Попробовали пельмени с рыбой. Вкус конечно интересный). Походили по льду Байкала,
- ННаталия21 января 2024Я очень рада что моё самое первое знакомство с Байкалом произошло именно под чутким руководством Ксении!!))🌠👍👍👍 рассказы Ксении об Иркутске
- ЕЕвгения12 сентября 2023«Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулкаМы увидели и Мыс Бурхан, и Шаманку, и еще много чего интересного. Узнали ленточки каких цветов что означают и как их правильно завязывать на столбах. Узнали о самом Хужире, его жителях. Гид Даниил профессионал своего дела.
- ННаталья1 сентября 2023Экскурсия, проведенная Натальей - комфортное и очень познавательное путешествие! Она - специалист своего дела. Нам было очень интересно, Наталья знает
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