Малое Море – экскурсии на Байкале

Найдено 4 экскурсии в категории «Малое Море» на Байкале, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка: культура и природа
Погрузитесь в мир древнего Байкала: от шаман-камня до камня Черского. Вас ждут незабываемые впечатления и живописные виды
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 12 700 за человека
Красоты Малого моря и Ольхона - поездка в мини-группе
Мини-группа
12 часов
55 отзывов
Популярное предложение
Красоты Малого моря и Ольхона: уникальная поездка в мини-группе
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала. Откройте для себя песчаные пляжи, скалы и бухты в компании опытного гида
Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
Расписание: Пн, вт,ср, чт, пт, сб, вс с 7.00 до 19.30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
10 000 за человека
Знакомство с озером Байкал за 1 день
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
Знакомство с озером Байкал за 1 день: уникальная экскурсия
Один день на Байкале: сказочные пейзажи, истории о шаманах и местные легенды. Индивидуальная экскурсия для вас и ваших близких
Начало: Ваш отель в Иркутске
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 12 990 за всё до 3 чел.
Познавательный день на Байкале
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Познавательный день на Байкале: от Листвянки до шаманских легенд
Откройте для себя волшебство Байкала в компании знающего гида. Путешествие из Иркутска в Листвянку обещает стать незабываемым
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: В любой день и время (круглый год) в 10:00
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    10 мая 2024
    День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка
    Экскурсия очень понравилась.
  • А
    Александр
    25 марта 2024
    Красоты Малого моря и Ольхона - поездка в мини-группе
    Экскурсия была организована классно и познавательно, на хорошем профессиональном уровне. Во время поездки на машине к озеру Байкал,нашим экскурсоводом Евгением
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    была дана развёрнутая и познавательная информация о народах живущих и живших в далёкие времена в акватории озера, об истории возникновения озера, об интересных легендах, о фауне данного места. По приезде на Байкал мы пересели на хивус и продолжили осмотр непосредственнно самого озера, останавливаясь в интересных локациях и местах с особой непередаваемой красотой и энергетикой. Рекомендую к обязательному посещению, получите непередаваемые эмоции. Спасибо большое!!!

  • М
    Марина
    24 марта 2024
    Красоты Малого моря и Ольхона - поездка в мини-группе
    Здравствуйте! Мы никогда не были на Байкале и вот с мужем выбраои через Спутник поездку на Красоты Малого моря и
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    Ольхон и не пожалели. Хоть и ездили на 1 день и как назло шёл снег,но поездка нам очень понравилась. Во-первых,группа была из 7 человек и наш гид Евгений очень хорошо нам рассказывал историю про Иркутск и про Байкал. А поездка на хивусе запомнится на всю жизнь. Спасибо Евгению за маленькое путешествие на Байкал!

  • В
    Виктория
    19 марта 2024
    На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
    Очень интересная экскурсия. Нам показали пузырьки. Накормили вкусной ухой, и дали вдоволь накататься на чистом красивом льду.
  • Н
    Наталья
    8 марта 2024
    На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
    Очень понравилась экскурсия. Ее нам проводил местный житель Хужира – Анатолий. Увидели много красоты, нашли чистейший лёд и лёд с
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    пузырьками откопали. Уха вкусная. Анатолий очень интересно рассказывал и смешно шутил, атмосфера была приятная. Советую экскурсию. Из минусов - один туалет за всю 6-часовую экскурсию.

  • И
    Ирина
    11 февраля 2024
    Знакомство с озером Байкал за 1 день
    Супер, все понравилось, вариативность, грамотность гида, комфорт машины
  • И
    Ирина
    1 февраля 2024
    День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка
    Прошли по Листвянке, посидели в ресторанчике, насладились местной кухней. Попробовали пельмени с рыбой. Вкус конечно интересный). Походили по льду Байкала,
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    льдины прозрачные как огромные бриллианты. Завораживающе. И солнце, сквозь дымку даёт эффект перламутрового света. Всё великолепие с высоты камня Черского закрепили и по канатной дороге спустились. Отдельное слово надо сказать про музей Байкала. Пробыли там часа 3, но можно и целый день посвятить ему. Очень интересно.

  • Н
    Наталия
    21 января 2024
    Знакомство с озером Байкал за 1 день
    Я очень рада что моё самое первое знакомство с Байкалом произошло именно под чутким руководством Ксении!!))🌠👍👍👍 рассказы Ксении об Иркутске
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    помогли мне по-другому взглянуть на город. Я волновалась перед своей, старой первой в жизни поездкой на Байкал, но Ксения чутко и уверенно провела меня по интересным достопримечательностям, с удовольствием обо всем подробно рассказала🤩👍 Особенный кайф - Ксения помогла исполнить мечту, провела к ровной площадке на ледяной глади озера, где мы с удовольствием покатались на коньках! (я брала свои). Так же с пониманием и участливо поснимала📸 Я жалею только об одном - что не забронировала себе экскурсию раньше, на начало путешествия 😮‍💨 приеду в следующий раз, исправлюсь!))

  • Е
    Евгения
    12 сентября 2023
    «Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулка
    Мы увидели и Мыс Бурхан, и Шаманку, и еще много чего интересного. Узнали ленточки каких цветов что означают и как их правильно завязывать на столбах. Узнали о самом Хужире, его жителях. Гид Даниил профессионал своего дела.
  • Н
    Наталья
    1 сентября 2023
    Познавательный день на Байкале
    Экскурсия, проведенная Натальей - комфортное и очень познавательное путешествие! Она - специалист своего дела. Нам было очень интересно, Наталья знает
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    колоссальное количество фактов, легенд и сказаний. И это не было просто повествованием. Это практически всегда был диалог. Отвечая на наши вопросы, Наталья умело вплетала свои знания. Не спеша, она давала нам право выбора локаций, объясняя нюансы. Мы рекомендуем Наталью, как отличного эксперта своего дела!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Малое Море»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка
  2. Красоты Малого моря и Ольхона - поездка в мини-группе
  3. Знакомство с озером Байкал за 1 день
  4. Познавательный день на Байкале
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Малое Море
  2. Набережная
  3. Хребет Хамар-Дабан
  4. Мыс Кобылья голова
  5. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Малое Море" можно забронировать 4 экскурсии от 10 000 до 12 990. Туристы уже оставили гидам 142 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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