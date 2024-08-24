Тажеранские степи – экскурсии на Байкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Тажеранские степи» на Байкале, цены от 9 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степи
Джиппинг
9 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетронутый Байкал и Тажеранская степь: Путешествие на джипе
Погрузитесь в мир древних шаманских традиций и первозданной природы Байкала с индивидуальным джип-туром
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: Ежедневно, круглогодично
Завтра в 15:00
14 сен в 09:00
30 000 за всё до 4 чел.
Один день на Ольхоне
1 отзыв
12 часов
Водная прогулка
Один день на Ольхоне
Начало: Иркутск. Место по согласованию
Расписание: Ежедневно в 08:00
14 сен в 08:00
16 сен в 08:00
от 25 000 за человека
Древности Тажеранской степи на Байкале
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Древности Тажеранской степи на Байкале: уникальная экскурсия
Погрузитесь в историю и природу Тажеранской степи на Байкале. Наскальные рисунки, минеральные озера и обряды поклонения духам ждут вас
Начало: Г. Иркутск, площадь им. Кирова
Расписание: Экскурсия бронируется только по предварительному запросу к гиду!
18 сен в 07:30
24 сен в 07:30
9 900 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    24 августа 2024
    Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степи
    Это была наша лучшая экскурсия по Байкалу. Столько красоты за один день мы не видели никогда. Гид Андрей очень интеллигентный,
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    вежливый и приятный в общении. Он предложил нам немного изменить маршрут, за что мы очень благодарны. Вместо Мраморного карьера мы посетили несколько вершин Тажеранского нагорья, увидели Байкал с разных природных смотровых площадок, побывали на древних захоронениях и в Мраморной бухте. А еще поели ягоды в тайге. Автомобиль был очень комфортный, поэтому путешествие по бездорожью не доставило никаких неудобств. Андрей с удовольствием отвечал на наши вопросы и менял темп экскурсии, если мы уставали. Было видно, как он влюблен в этот край и с радостью готов рассказывать о нем другим. Мы безумно рады, что попали на эту экскурсию, и всем рекомендуем проехаться по нашему маршруту.

  • С
    Светлана
    20 февраля 2024
    Один день на Ольхоне
    Виталина очень приятный гид, с любовью рассказывающая о байкале. Всем все понравилось: безопасное вождение, четкое расписание и прекрасные локации. Единственный минус-обогреватель в машине не выдерживал мороз, было холодно.
  • С
    Светлана
    13 сентября 2023
    Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степи
    Виды впечатляют, чем-то похожи на горный Алтай. Посетили даже некоторые секретные локации, где людей не было вообще. Единственное хотелось бы присутствие профессионального гида
  • М
    Мария
    18 апреля 2023
    Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степи
    Хотели поехать на Ольхон, но не сложилось, выбрали джип-тур по Тажеранской степи и ни разу об этом не пожалели. Спасибо
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    огромное нашему замечательному гиду Владимиру, который провез нас по труднодоступным уголкам Тажеранской степи, показал её красоту, рассказал о бурятских традициях и дал возможность почувствовать величие льда Байкала. Очень удобный джип, несмотря на то, что экскурсия длится целый день, мы этого не почувствовали, настолько много было ярких впечатлений!

  • s
    svetlame
    3 марта 2018
    Древности Тажеранской степи на Байкале
    Замечательная экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Тажеранские степи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степи
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  3. Древности Тажеранской степи на Байкале
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Малое Море
  2. Тункинская долина
  3. Набережная
  4. Мыс Саган-Хушун
  5. Мыс Хобой
  6. Тажеранские степи
  7. Хребет Хамар-Дабан
  8. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в сентябре 2024
Сейчас на Байкале в категории "Тажеранские степи" можно забронировать 3 экскурсии от 9 900 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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