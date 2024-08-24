12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетронутый Байкал и Тажеранская степь: Путешествие на джипе
Погрузитесь в мир древних шаманских традиций и первозданной природы Байкала с индивидуальным джип-туром
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: Ежедневно, круглогодично
Завтра в 15:00
14 сен в 09:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Водная прогулка
Один день на Ольхоне
Начало: Иркутск. Место по согласованию
Расписание: Ежедневно в 08:00
14 сен в 08:00
16 сен в 08:00
от 25 000₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Древности Тажеранской степи на Байкале: уникальная экскурсия
Погрузитесь в историю и природу Тажеранской степи на Байкале. Наскальные рисунки, минеральные озера и обряды поклонения духам ждут вас
Начало: Г. Иркутск, площадь им. Кирова
Расписание: Экскурсия бронируется только по предварительному запросу к гиду!
18 сен в 07:30
24 сен в 07:30
9 900₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария24 августа 2024Это была наша лучшая экскурсия по Байкалу. Столько красоты за один день мы не видели никогда. Гид Андрей очень интеллигентный,
- ССветлана20 февраля 2024Виталина очень приятный гид, с любовью рассказывающая о байкале. Всем все понравилось: безопасное вождение, четкое расписание и прекрасные локации. Единственный минус-обогреватель в машине не выдерживал мороз, было холодно.
- ССветлана13 сентября 2023Виды впечатляют, чем-то похожи на горный Алтай. Посетили даже некоторые секретные локации, где людей не было вообще. Единственное хотелось бы присутствие профессионального гида
- ММария18 апреля 2023Хотели поехать на Ольхон, но не сложилось, выбрали джип-тур по Тажеранской степи и ни разу об этом не пожалели. Спасибо
- ssvetlame3 марта 2018Замечательная экскурсия!
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Тажеранские степи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Байкале
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в сентябре 2024
Сейчас на Байкале в категории "Тажеранские степи" можно забронировать 3 экскурсии от 9 900 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию на Байкале на 2024 год по теме «Тажеранские степи», 11 ⭐ отзывов, цены от 9900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь