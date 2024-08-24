читать дальше

вежливый и приятный в общении. Он предложил нам немного изменить маршрут, за что мы очень благодарны. Вместо Мраморного карьера мы посетили несколько вершин Тажеранского нагорья, увидели Байкал с разных природных смотровых площадок, побывали на древних захоронениях и в Мраморной бухте. А еще поели ягоды в тайге. Автомобиль был очень комфортный, поэтому путешествие по бездорожью не доставило никаких неудобств. Андрей с удовольствием отвечал на наши вопросы и менял темп экскурсии, если мы уставали. Было видно, как он влюблен в этот край и с радостью готов рассказывать о нем другим. Мы безумно рады, что попали на эту экскурсию, и всем рекомендуем проехаться по нашему маршруту.