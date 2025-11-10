Предлагаем трансфер по льду Байкала на хивусе до острова Ольхон, а также в обратном направлении.
По пути вас ждут высокие горы, причудливые сосульки, ледовые пещеры, чистый воздух, прозрачный лед и синее небо. Вы влюбитесь в зимний Байкал и сможете беспрепятственно добраться до Ольхона или до Бурятии.
Описание трансферПредлагаем воспользоваться трансфером по льду Байкала на хивусе. Вы можете выбрать отправление до острова Ольхон (с. Хужир) либо в обратном направлении. В пути вас ждут высокие отвесные горы, причудливые сосульки, ледовые пещеры, чистый воздух, наполненный запахами озера, кристально прозрачный лед и бездонное синее небо. Вы попадаете в сказку и навсегда влюбитесь в зимний Байкал! Если вы выбрали трансфер на Ольхон, то выезд на лед осуществляется из местности «Каменная Черепаха». По пути предусмотрена остановка для фотосессии в торосах, а по прибытии вас ждет вкусный байкальский обед. Те, кто выбирает трансфер с острова Ольхон, смогут по пути встретить незабываемый закат на Байкале. Важная информация: Отправление также возможно из с. Горячинск, с. Гремячинск, с. Турка, с. Усть-Баргузин, с. Максимиха.
1 маршрут: Улан-Удэ - Ольхон07:00 выезд на автобусе из г. Улан-Удэ2 маршрут: п. Хужир (о. Ольхон) - с. Турка / г. Улан-Удэ:16:00 - 17:00 выезд из п. Хужир.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Обед (только для трансфера на о. Ольхон)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Удэ
Завершение: Улан-Удэ, Турка, Ольхон
Когда и сколько длится?
Когда: 1 маршрут: Улан-Удэ - Ольхон07:00 выезд на автобусе из г. Улан-Удэ2 маршрут: п. Хужир (о. Ольхон) - с. Турка / г. Улан-Удэ:16:00 - 17:00 выезд из п. Хужир.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Отправление также возможно из с. Горячинск
- С. Гремячинск
- С. Турка
- С. Усть-Баргузин
- С. Максимиха
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
