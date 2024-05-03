Хорошо съездили с ребятишками. Надо ещё в тёплое время приехать

Е Елена

К ледяным чудесам Байкала - в бухту Песчаную на хивусе

Обалденно! Экскурсия и наш экскурсовод гид Юлия просто супер! Нет слов! Огромное ей спасибо, такой объём интересной информации, но не загружает, и в то же время всё так легко,и понятно, и запоминаемо! Эмоции через край!