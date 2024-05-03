2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в село Горячинск: Улан-Удэ - Горячинск
Путешествуйте с комфортом из Улан-Удэ до села Горячинск с нашим профессиональным водителем
Начало: По договоренности
«Оказываем индивидуальный трансфер из Улан-Удэ до села Горячинск»
Расписание: По договоренности
Завтра в 17:00
20 сен в 06:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер на Байкал, в Листвянку
Начало: Ваш адрес в Иркутске
«Бронируйте комфортный трансфер из Иркутска к озеру Байкал»
Расписание: Любой день
Завтра в 09:00
21 сен в 09:00
от 8 000₽ за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в Хужир из Иркутска на Mazda CX-5 или Cherry Tiggo 7 PRO
Путешествие на Байкал начинается с комфортного трансфера. Выберите Mazda CX-5 или Cherry Tiggo 7 PRO для вашей поездки в Хужир
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
«Трансфер до поселка Хужир из г»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППетр3 мая 2024Хорошо съездили с ребятишками. Надо ещё в тёплое время приехать
- ЕЕлена21 марта 2023К ледяным чудесам Байкала - в бухту Песчаную на хивусеОбалденно! Экскурсия и наш экскурсовод гид Юлия просто супер! Нет слов! Огромное ей спасибо, такой объём интересной информации, но не загружает, и в то же время всё так легко,и понятно, и запоминаемо! Эмоции через край!
- ККамиль16 февраля 2023К ледяным чудесам Байкала - в бухту Песчаную на хивусе- Увидели всё, что было в описании экскурсии. В полной мере и даже больше. Я впервые бурил лёд:-) - Кристина -
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Трансфер»
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