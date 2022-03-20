В Долине Вулканов на Байкале вас ожидают горные реки, горячие источники, лавовые поля, вулканы, водопады, настоящая тайга и изумрудные озёра. Вы посетите край, почти нетронутый цивилизацией, где табуны лошадей и стада яков мирно пасутся вдоль дорог, а ночью небо сверкает миллионами звёзд. Только вы, красивейшая дикая природа и отличная компания. Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 4 до 8 человек, в любые даты по запросу в период с июля по август.

Программа тура по дням

1 день Иркутск – Орлик

Встреча с гидов в аэропорту г. Иркутск до 10:00 (время местное, +5 МСК). Инструктаж, подготовка к отправке, встреча с остальными участниками путешествия. Возле аэропорта вас будут ждать красавцы-джипы – укомплектованные внедорожники с не менее укомплектованными (в плане знаний и водительских навыков) водителями. Отъезд. В этот день вам предстоит проехать 470 км к сказочной стране потухших вулканов. Первая остановка будет в поселке Култук. Именно здесь состоится ваша встреча с Байкалом. Со смотровой площадки открывается чудесный вид на Байкал и хребет Хамар-Дабан. Также в Култуке можно попробовать рыбку горячего или холодного копчения. Далее вы направитесь к Восточным Саянам. Въехав в Тункинскую долину, вы попадете в республику Бурятия. Здесь, на обеде, вы сможете попробовать вкуснейшее бурятское блюдо – буузы. Затем вы направитесь к Горной Оке, сделаете несколько остановок в священных буддийских и шаманских местах. Ближе к вечеру вы прибудете в назначенное место. Лагерь будет стоять на поляне в районе посёлка Орлик. Протяженность: авто – 470 км. Время в пути: 10 часов.

Питание включено: ужин. Завтрак и обед – самостоятельно, за свой счет.

2 день Орлик – источники Хойто-Гол

После завтрака вы отправитесь в удивительное приключение по долине реки Сенца. На вашем пути встанет несколько серьезных преград. Первой будет болото. Именно в этот день вам предстоит узнать, что такое настоящий джип-тур. Не завидуем тем туристам, кто передвигается по этому внедорожью на ГАЗ-66 или ЗИЛ-131. В наших джипах особенная атмосфера – сидя на удобных сидениях в джипах, мы смотрим за окно, слушаем байки от гидов, в то время как фоном играет хорошая музыка. Далее путь ляжет по узкой дороге, проходящей то по краю обрыва, то прямо по руслу реки. Однако вам надо будет только заниматься фотосъемкой и наслаждаться прекрасными видами гор. Вождение оставьте для наших профессиональных водителей. Ближе к обеду вам предстоит пройти веселое испытание – брод через реку Хадарус. Вечером прибытие на минеральные источники Хойто-Гол – уникальные сероводородные источники Восточного Саяна. Лечебные ванны, сверхполезная минералка и бассейн с теплой водой. Время в пути: 8 часов.

Питание включено: завтрак, обед и ужин.

3 день Хойто-Гол – Долина Вулканов

Этот день станет одним из самых насыщенных в вашей экспедиции. Вам предстоит испытать себя, пройти 18 км и взять перевал Черби (2420 м, некатегорийный). Все общественное снаряжение и продукты берут на себя гиды и инструктора. Вы по-прежнему наслаждаетесь видами изумрудных озер и заснеженных вершин. Кстати, с перевала хорошо видна высшая точка района – пик Топографов (3091 м). После обеда перед вами откроется уникальное зрелище. То, ради чего вы отправились в путешествие. Загадочная и таинственная – Долина Вулканов. Пеший переход: 8 часов.

Питание включено: завтрак, обед и ужин.

4 день Изучение Долины Вулканов

Этот день целиком будет посвящен изучению Долины потухших вулканов. Комплекс состоит из трех вулканов – Кропоткина, Перетолчина, разрушенного вулкана «Старый» и огромного лавового поля Хи-Гол. Долина вулканов – это последнее извержение в Саянах, и в целом в Сибири. Высота кратеров достигает более ста метров, площадь лавового поля более 30 квадратных километров. Пеший переход: 10 часов.

Питание включено: завтрак, обед и ужин.

5 день Долина Вулканов – источники Хойто-Гол

В этот день вам предстоит проделать сложный, но уже знакомый маршрут через перевал Черби к источникам Хойто-Гол. По прибытию на источники, вас будет ждать праздничный ужин и бассейн. Пеший переход: 8 часов.

Питание включено: завтрак, обед и ужин.

6 день Источники Хойто-Гол – Жомболокский водопад

В этот день вам предстоит продолжить знакомство с горной Окой и отправиться вниз по реке Ока. Там вам предстоит увидеть еще одно завораживающее зрелище – Жомболокский водопад. Поток воды, падающий с лавового поля высотой 15 м. К водопаду «прилагается» серия сливов и бурных порогов, текущих в лавовых трещинах. После вас ждет переезд к горному озеру Ильчир (200 км). Здесь будет установлен последний лагерь. Само озеро очень красиво и в нем полно рыбы, в основном – хариуза. Кстати, на озере есть камень-сердце. Желания, загаданные на нем, гарантированно сбываются. Время в пути: 10 часов.

Питание включено: завтрак, обед и ужин.

7 день Жомболокский водопад – р. Белый Иркут

Переезд к реке Белый Иркут, подножью высочайшей точки восточной Сибири, горы Мунку-Сардык. Здесь, помимо лагеря с видом на горы, все желающие смогут прогуляться к красивейшей скале-арке Нуху. Время в пути: 8 часов.

Питание включено: завтрак, обед и ужин.

8 день Отъезд домой