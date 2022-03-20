В Долину вулканов. Путешествие на джипах и трекинг

В Долине Вулканов на Байкале вас ожидают горные реки, горячие источники, лавовые поля, вулканы, водопады, настоящая

5
3 отзыва
В Долине Вулканов на Байкале вас ожидают горные реки, горячие источники, лавовые поля, вулканы, водопады, настоящая тайга и изумрудные озёра.

Вы посетите край, почти нетронутый цивилизацией, где табуны лошадей и стада яков мирно пасутся вдоль дорог, а ночью небо сверкает миллионами звёзд. Только вы, красивейшая дикая природа и отличная компания.

Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 4 до 8 человек, в любые даты по запросу в период с июля по август.
В Долину вулканов. Путешествие на джипах и трекинг
В Долину вулканов. Путешествие на джипах и трекинг
В Долину вулканов. Путешествие на джипах и трекинг
В Долину вулканов. Путешествие на джипах и трекинг
В Долину вулканов. Путешествие на джипах и трекинг
В Долину вулканов. Путешествие на джипах и трекинг
В Долину вулканов. Путешествие на джипах и трекинг
В Долину вулканов. Путешествие на джипах и трекинг
В Долину вулканов. Путешествие на джипах и трекинг
В Долину вулканов. Путешествие на джипах и трекинг
В Долину вулканов. Путешествие на джипах и трекинг
В Долину вулканов. Путешествие на джипах и трекинг
Ближайшие даты:
20
июл
02
авг

Программа тура по дням

1 день
Иркутск – Орлик

Встреча с гидов в аэропорту г. Иркутск до 10:00 (время местное, +5 МСК).

Инструктаж, подготовка к отправке, встреча с остальными участниками путешествия.

Возле аэропорта вас будут ждать красавцы-джипы – укомплектованные внедорожники с не менее укомплектованными (в плане знаний и водительских навыков) водителями.

Отъезд.

В этот день вам предстоит проехать 470 км к сказочной стране потухших вулканов.

Первая остановка будет в поселке Култук.

Именно здесь состоится ваша встреча с Байкалом. Со смотровой площадки открывается чудесный вид на Байкал и хребет Хамар-Дабан. Также в Култуке можно попробовать рыбку горячего или холодного копчения.

Далее вы направитесь к Восточным Саянам.

Въехав в Тункинскую долину, вы попадете в республику Бурятия.

Здесь, на обеде, вы сможете попробовать вкуснейшее бурятское блюдо – буузы.

Затем вы направитесь к Горной Оке, сделаете несколько остановок в священных буддийских и шаманских местах.

Ближе к вечеру вы прибудете в назначенное место. Лагерь будет стоять на поляне в районе посёлка Орлик.

Протяженность: авто – 470 км. Время в пути: 10 часов.
Питание включено: ужин. Завтрак и обед – самостоятельно, за свой счет.

2 день
Орлик – источники Хойто-Гол

После завтрака вы отправитесь в удивительное приключение по долине реки Сенца.

На вашем пути встанет несколько серьезных преград. Первой будет болото. Именно в этот день вам предстоит узнать, что такое настоящий джип-тур.

Не завидуем тем туристам, кто передвигается по этому внедорожью на ГАЗ-66 или ЗИЛ-131. В наших джипах особенная атмосфера – сидя на удобных сидениях в джипах, мы смотрим за окно, слушаем байки от гидов, в то время как фоном играет хорошая музыка.

Далее путь ляжет по узкой дороге, проходящей то по краю обрыва, то прямо по руслу реки. Однако вам надо будет только заниматься фотосъемкой и наслаждаться прекрасными видами гор. Вождение оставьте для наших профессиональных водителей.

Ближе к обеду вам предстоит пройти веселое испытание – брод через реку Хадарус.

Вечером прибытие на минеральные источники Хойто-Гол – уникальные сероводородные источники Восточного Саяна. Лечебные ванны, сверхполезная минералка и бассейн с теплой водой.

Время в пути: 8 часов.
Питание включено: завтрак, обед и ужин.

3 день
Хойто-Гол – Долина Вулканов

Этот день станет одним из самых насыщенных в вашей экспедиции. Вам предстоит испытать себя, пройти 18 км и взять перевал Черби (2420 м, некатегорийный).

Все общественное снаряжение и продукты берут на себя гиды и инструктора. Вы по-прежнему наслаждаетесь видами изумрудных озер и заснеженных вершин.

Кстати, с перевала хорошо видна высшая точка района – пик Топографов (3091 м).

После обеда перед вами откроется уникальное зрелище. То, ради чего вы отправились в путешествие. Загадочная и таинственная – Долина Вулканов.

Пеший переход: 8 часов.
Питание включено: завтрак, обед и ужин.

4 день
Изучение Долины Вулканов

Этот день целиком будет посвящен изучению Долины потухших вулканов.

Комплекс состоит из трех вулканов – Кропоткина, Перетолчина, разрушенного вулкана «Старый» и огромного лавового поля Хи-Гол.

Долина вулканов – это последнее извержение в Саянах, и в целом в Сибири. Высота кратеров достигает более ста метров, площадь лавового поля более 30 квадратных километров.

Пеший переход: 10 часов.
Питание включено: завтрак, обед и ужин.

5 день
Долина Вулканов – источники Хойто-Гол

В этот день вам предстоит проделать сложный, но уже знакомый маршрут через перевал Черби к источникам Хойто-Гол.

По прибытию на источники, вас будет ждать праздничный ужин и бассейн.

Пеший переход: 8 часов.
Питание включено: завтрак, обед и ужин.

6 день
Источники Хойто-Гол – Жомболокский водопад

В этот день вам предстоит продолжить знакомство с горной Окой и отправиться вниз по реке Ока.

Там вам предстоит увидеть еще одно завораживающее зрелище – Жомболокский водопад. Поток воды, падающий с лавового поля высотой 15 м. К водопаду «прилагается» серия сливов и бурных порогов, текущих в лавовых трещинах.

После вас ждет переезд к горному озеру Ильчир (200 км). Здесь будет установлен последний лагерь.

Само озеро очень красиво и в нем полно рыбы, в основном – хариуза. Кстати, на озере есть камень-сердце. Желания, загаданные на нем, гарантированно сбываются.

Время в пути: 10 часов.
Питание включено: завтрак, обед и ужин.

7 день
Жомболокский водопад – р. Белый Иркут

Переезд к реке Белый Иркут, подножью высочайшей точки восточной Сибири, горы Мунку-Сардык.

Здесь, помимо лагеря с видом на горы, все желающие смогут прогуляться к красивейшей скале-арке Нуху.

Время в пути: 8 часов.
Питание включено: завтрак, обед и ужин.

8 день
Отъезд домой

Сегодня вас ожидает возвращение в Иркутск. По дороге вас будут радовать виды Саянских гор.

По пути остановка на обед в кафе, переезд в Иркутск. На этом ваш тур в Долину вулканов закончится. 

Проживание

На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе:

  • при группе 4 человека – 128 700 рублей;
  • при группе 6 человек – 117 350 рублей;
  • при группе 8 человек – 92 125 рублей.
Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги внедорожников на протяжении всего маршрута
  • Услуги профессионального горного гида
  • Услуги помощника
  • 3-хразовое полевое питание
  • Аренда палаток и кострового снаряжения
  • Аптечка и ремонтный набор
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Проживание до начала тура и после его окончания
  • Экскурсия в музей минералов (около 200 руб. /чел.)
  • Оплата за купание в источниках (около 200 руб. /чел.)
  • Обеды в кафе (около 400-500 руб. /чел.)
  • Аренда личного снаряжения
  • Табачные и алкогольные изделия
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
20 мар 2022
С "Большой страной" я съездила уже во второй тур. Прошедшей осенью была в "Крымской кругосветке", и вот весной - на Байкале. Убедилась ещё раз, что фирма работает очень профессионально, никаких сбоев, недоразумений, задержек с ответами на вопросы не было.
В следующем году хочу поехать на Алтай. Для этого 22 марта посмотрю вебинар, чтобы правильно выбрать время поездки. Спасибо за ваш труд!
Н
13 мар 2021
Огромная благодарность Туроператору. Отличная организация, продуманные маршруты и локации (учитывая что мы в самолете провели 6 часов для встречи с Байкалом и у нас на это свидание всего 3 дня). С первых минут встречи в аэропорту началось погружение в самобытную историю этого древнего края. Гид Анастасия Манькова сразу же захватила наше внимание легендами и притчами о Байкале и его окрестностях. Настя очень увлеченный и влюбленный в свой край и свою работу человек, знает просто невероятное множество историй и фактов. Слушать её можно до бесконечности…
Мне так же понравилась организация питания. Всё приготовлено и подано с такой любовью к своей колоритной культуре. Мы попробовали много национальных блюд - одно вкуснее другого!
Размещение на турбазе Чара - всё продумано, в домиках тепло и уютно, не смотря на то что за стенами завывает ветер. В кафе очень вкусная еда и приветливый персонал.
У меня от этого путешествия остались только положительные эмоции и очень теплые воспоминания!
Спасибо туроператору и огромная благодарность Анастасии за её позитив, доброту и отличные организаторские способности!
Обязательно буду всем советовать тур на Байкал именно с вами.
А
10 фев 2019
За эти дни мне очень понравились пузырики, за которыми едут люди, чтобы их сфотографировать или просто увидеть. Ещё понравились гроты и наплески воды.
К сожалению, трогать их было нельзя, так как будущие поколения обязаны, по моему мнению, их увидеть.

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