Встреча с гидов в аэропорту г. Иркутск до 10:00 (время местное, +5 МСК).
Инструктаж, подготовка к отправке, встреча с остальными участниками путешествия.
Возле аэропорта вас будут ждать красавцы-джипы – укомплектованные внедорожники с не менее укомплектованными (в плане знаний и водительских навыков) водителями.
Отъезд.
В этот день вам предстоит проехать 470 км к сказочной стране потухших вулканов.
Первая остановка будет в поселке Култук.
Именно здесь состоится ваша встреча с Байкалом. Со смотровой площадки открывается чудесный вид на Байкал и хребет Хамар-Дабан. Также в Култуке можно попробовать рыбку горячего или холодного копчения.
Далее вы направитесь к Восточным Саянам.
Въехав в Тункинскую долину, вы попадете в республику Бурятия.
Здесь, на обеде, вы сможете попробовать вкуснейшее бурятское блюдо – буузы.
Затем вы направитесь к Горной Оке, сделаете несколько остановок в священных буддийских и шаманских местах.
Ближе к вечеру вы прибудете в назначенное место. Лагерь будет стоять на поляне в районе посёлка Орлик.
Протяженность: авто – 470 км. Время в пути: 10 часов.
Питание включено: ужин. Завтрак и обед – самостоятельно, за свой счет.
После завтрака вы отправитесь в удивительное приключение по долине реки Сенца.
На вашем пути встанет несколько серьезных преград. Первой будет болото. Именно в этот день вам предстоит узнать, что такое настоящий джип-тур.
Не завидуем тем туристам, кто передвигается по этому внедорожью на ГАЗ-66 или ЗИЛ-131. В наших джипах особенная атмосфера – сидя на удобных сидениях в джипах, мы смотрим за окно, слушаем байки от гидов, в то время как фоном играет хорошая музыка.
Далее путь ляжет по узкой дороге, проходящей то по краю обрыва, то прямо по руслу реки. Однако вам надо будет только заниматься фотосъемкой и наслаждаться прекрасными видами гор. Вождение оставьте для наших профессиональных водителей.
Ближе к обеду вам предстоит пройти веселое испытание – брод через реку Хадарус.
Вечером прибытие на минеральные источники Хойто-Гол – уникальные сероводородные источники Восточного Саяна. Лечебные ванны, сверхполезная минералка и бассейн с теплой водой.
Время в пути: 8 часов.
Питание включено: завтрак, обед и ужин.
Этот день станет одним из самых насыщенных в вашей экспедиции. Вам предстоит испытать себя, пройти 18 км и взять перевал Черби (2420 м, некатегорийный).
Все общественное снаряжение и продукты берут на себя гиды и инструктора. Вы по-прежнему наслаждаетесь видами изумрудных озер и заснеженных вершин.
Кстати, с перевала хорошо видна высшая точка района – пик Топографов (3091 м).
После обеда перед вами откроется уникальное зрелище. То, ради чего вы отправились в путешествие. Загадочная и таинственная – Долина Вулканов.
Пеший переход: 8 часов.
Питание включено: завтрак, обед и ужин.
Этот день целиком будет посвящен изучению Долины потухших вулканов.
Комплекс состоит из трех вулканов – Кропоткина, Перетолчина, разрушенного вулкана «Старый» и огромного лавового поля Хи-Гол.
Долина вулканов – это последнее извержение в Саянах, и в целом в Сибири. Высота кратеров достигает более ста метров, площадь лавового поля более 30 квадратных километров.
Пеший переход: 10 часов.
Питание включено: завтрак, обед и ужин.
В этот день вам предстоит проделать сложный, но уже знакомый маршрут через перевал Черби к источникам Хойто-Гол.
По прибытию на источники, вас будет ждать праздничный ужин и бассейн.
Пеший переход: 8 часов.
Питание включено: завтрак, обед и ужин.
В этот день вам предстоит продолжить знакомство с горной Окой и отправиться вниз по реке Ока.
Там вам предстоит увидеть еще одно завораживающее зрелище – Жомболокский водопад. Поток воды, падающий с лавового поля высотой 15 м. К водопаду «прилагается» серия сливов и бурных порогов, текущих в лавовых трещинах.
После вас ждет переезд к горному озеру Ильчир (200 км). Здесь будет установлен последний лагерь.
Само озеро очень красиво и в нем полно рыбы, в основном – хариуза. Кстати, на озере есть камень-сердце. Желания, загаданные на нем, гарантированно сбываются.
Время в пути: 10 часов.
Питание включено: завтрак, обед и ужин.
Переезд к реке Белый Иркут, подножью высочайшей точки восточной Сибири, горы Мунку-Сардык.
Здесь, помимо лагеря с видом на горы, все желающие смогут прогуляться к красивейшей скале-арке Нуху.
Время в пути: 8 часов.
Питание включено: завтрак, обед и ужин.
Сегодня вас ожидает возвращение в Иркутск. По дороге вас будут радовать виды Саянских гор.
По пути остановка на обед в кафе, переезд в Иркутск. На этом ваш тур в Долину вулканов закончится.
На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе: