Ночевка в палатках, поэтому рекомендуем брать спальник комфорт — 20 градусов или дополнительно взять пуховое или синтепоновое одеяло.

Пеший переход будут проходит по реке Белый Иркут (иметь не промокаемую обувь), вдоль живописных каньонов и скал.

Инструктаж и обучение работы со специальным снаряжением.

Пеший переход от моста через р. Средний Иркут до расположения базового лагеря (около 2-х часов).

Приезд к началу маршрута ориентировочно в 12-00 часов.

Рекомендуется взять с собой в дорогу чай в термосе, бутерброды.

Встреча на вокзале в г. Слюдянка в 6-00 часов. Отъезд в 6-30 часов.

Завтрак.

После завтрака собираемся и идем к ледовому водопаду.

Занятия на льду, с применением кошек и ледового снаряжения. Во время занятий Вы научитесь пользоваться кошками и ледорубом, а также подниматься по вертикальным ледовым препятствиям.

Обед.

1. Для тех, кто будет делать восхождение — выходим на озеро.

Ночуем на озере (на высоте 2700м). Ночевка на озере дает преимущество при восхождении, восхождение будет более комфортным.

2. Для тех, кто просто приехал отдохнуть — пеший переход на гору Обзорная и перевал Контрастов.

Ночевка в базовом лагере.

При хорошей видимости с горы Обзорная открывается панорама на Окинское плато и Соседние пики горы Мунку-Сардык.

Ужинаем в виде перекуса.