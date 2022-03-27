Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах

Хотите покорять вершины разной сложности и уверенно себя чувствовать в горных походах

4.7
3 отзыва

Хотите покорять вершины разной сложности и уверенно себя чувствовать в горных походах? Тогда этот поход с обучением и практикой для вас! Вы совершите незабываемое восхождение на высший пик Восточной Сибири — Мунку-Сардык.

Граница между Россией и Монголией проходит прямо по вершине: шаг вперед — и вы в Монголии, шаг назад — в России.

Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

В туре мы:

  • под руководством опытных гидов получим знания и навыки безопасных путешествий в горах;
  • научимся ходить в кошках, использовать ледоруб;
  • совершим восхождение на высший пик Восточной Сибири — Мунку-Сардык;
  • увидим красоту дикой природы.

Программа тура по дням

1 день
Пеший переход до расположения базового лагеря

Встреча на вокзале в г. Слюдянка в 6-00 часов. Отъезд в 6-30 часов. 

Рекомендуется взять с собой в дорогу чай в термосе, бутерброды. 

Приезд к началу маршрута ориентировочно в 12-00 часов. 

Пеший переход от моста через р. Средний Иркут до расположения базового лагеря (около 2-х часов). 

Обед. 

Разбивка лагеря и установка палаток. 

Инструктаж и обучение работы со специальным снаряжением. 

Ужин.

Знакомство.

Пеший переход будут проходит по реке Белый Иркут (иметь не промокаемую обувь), вдоль живописных каньонов и скал. 

Ночевка в палатках, поэтому рекомендуем брать спальник комфорт — 20 градусов или дополнительно взять пуховое или синтепоновое одеяло. 

2 день
Обучение восхождению на ледовом водопаде

Завтрак.

После завтрака собираемся и идем к ледовому водопаду.

Занятия на льду, с применением кошек и ледового снаряжения. Во время занятий Вы научитесь пользоваться кошками и ледорубом, а также подниматься по вертикальным ледовым препятствиям. 

Обед. 

1. Для тех, кто будет делать восхождение — выходим на озеро. 

Ночуем на озере (на высоте 2700м). Ночевка на озере дает преимущество при восхождении, восхождение будет более комфортным. 

2. Для тех, кто просто приехал отдохнуть — пеший переход на гору Обзорная и перевал Контрастов. 

Ночевка в базовом лагере. 

При хорошей видимости с горы Обзорная открывается панорама на Окинское плато и Соседние пики горы Мунку-Сардык.

Ужинаем в виде перекуса. 

3 день
Восхождение на гору Мунку – Сардык

Завтрак в 6-00.

Начинаем восхождение на гору Мунку - Сардык (3491м). 

Восхождение проводится в связке без вещей. Группа идет вся вместе в одном умеренном ритме. 

Перекус на вершине. 

Фото на память на фоне озера Хубсугул, что находится на границе с Монголией

Спуск и отдых на озере. 

Возвращение в базовый лагерь. 

Ужин. Отдых. 

Для тех кто совершал восхождение — прогулка к ледовому ручью, занятия на ледопадах, или прогулка по каньону Среднего Иркута.

4 день
Отъезд

Завтрак. 

Спуск до моста.

Обед в кафе по дороге (оплачивается самостоятельно).

При желании заезжаем на горячие источники (принятие ванн оплачивается самостоятельно). 

Выезд в г. Слюдянка. 

Прибытие около 17-00 часов. 

Размещение в городе самостоятельно или бронирование по предварительному запросу.

Отъезд.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по программе
  • Проживание в 3 - 4 местных палатках
  • Гид-проводник
  • Питание по программе, закупка и доставка продуктов к началу маршрута
  • Групповая аптечка
  • Прокат группового снаряжения (палатка, веревки, костровое снаряжение)
  • Аренда специального снаряжения на все дни (кошки, ледоруб, каска)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Слюдянка и обратно
  • Страховка
  • Баня
  • Услуги переводчика
  • Услуги личного повара
  • Проживание до и после проведения тура
Место начала и завершения?
п. Слюдянка
Личное снаряжение для восхождения

Снаряжение и аксессуары:
* Рюкзак для женщин не менее объёмом 70-80 л, для мужчин 80-90 л.;
* Коврик полиуретановый;
* Полиэтиленовый мешок или гермомешок (вставляется внутрь рюкзака, для защиты от влаги);
* Фонарь налобный;
* Очки и крем солнцезащитные;
* Спальник (комфорт — 15, — 20);
* Ложка, кружка, ножик;
* Спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку, зажигалку.
* Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу);
* Фотоаппарат;
* Термос или пластиковая бутылка;
* Средства от загара (обязательно в горах и путешествиях на воде)
Одежда
* Нижнее белье — не менее 2-3 комплекта;
* Термобелье (зимний комплект. Кофта + трико) — 1-2 шт.;
* Брюки спортивные, для ежедневной носки в зависимости от времени года;
* Футболка 1-2 шт.
* Кофта, флиска или т. п. для ежедневной носки 1-2 шт. (желательно из современных материалов ветрозащитных и непромокаемых);
* Пуховка + утепленые брюки (Как правило в горах в это время и на Байкале должна быть обязательна в наличии. Брюки – защита от ветра и влаги при взаимодействии со снегом).
* Носки (или трекинговые) — 2–4 пары;
* Термоноски или шерстяные (трекинговые, утепленные) — не менее 2 пары;
* Обувь 2 пары (для восхождений – горные ботинки для восхождений + трекинговые ботинки. Кроссовки по желанию (для переездов, баз отдыха, в поездах и т. п)
* Бахилы, фонарики – обязательно (если нет на бюках)
Примечание: Днем в горах солнце активно и возможно таяние снегов, поэтому обувь должна иметь хорошие водоотталкивающие свойства. (Резиновые сапоги (дополнительно к ботинкам) – на усмотрение участников)
* Шапочка теплая спортивная — 2 шт.
* Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
* Перчатки –2 пары. Зимой и на восхождения – утепленные перчатки – 1 пара и очень теплые рукавицы – 1 пара;
Специальное снаряжение (на определенных маршрутах):
* Кошки и ледоруб (как правило входят в стоимость);
Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку– свидетельство о рождении.
Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого, так как, кроме них придется нести продукты питания (примерно 600 -800гр. в день на человека) на весь маршрут и групповое снаряжение (палатки, топоры, котлы и т. п..

Правила оформления пропуска в приграничных зонах РФ

Осуществляется за месяц до даты начала поездки, для иностранных граждан за 2 месяца. Вы также можете оформить пропуск самостоятельно на сайте государственных услуг.

Правила участия в туре

1. Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением на всем маршруте, устанавливают палатки, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки).
2. Всячески помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе.
3. Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога, в активном туре, главной целью является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, куда никогда не водят экскурсионные группы, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.
4. Гид (инструктор) — координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура.
5. Если у Вас возникли вопросы по снаряжения, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.
6. Всю информацию о местности, истории, культуре — туристы получают при посещении музеев и экскурсий.
7. Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура.
Все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухне. Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале.
8. Для тех, кто идет самостоятельно можно оплатить только автобус. Стоимость проезда:
- Улан-Удэ — Белый Иркут — Улан-Удэ, на автобусе класса комфорт с TV — 3200 рублей (с заездом на горячие источники);
- Слюдянка-Белый Иркут-Слюдянка (с заездом на горячие источники в Жемчуге) — 2500 рублей.
При покупке билета на автобус, выезд из Улан-Удэ в ночь.

Какие есть скидки в туре?

Скидки для детей до 12 лет — 10%.
Скидки для детей до 5 лет — 20%.
Скидки не действуют на проезд.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
27 мар 2022
В туре столкнулись с необходимостью менять планы буквально на лету: то погода не позволила идти день по льду, то выясняется, что один из туристов не умеет двигаться на коньках (см. выше:), то место ночлега в последний день поменять. Здесь-то нам и удалось оценить постоянную поддержку организаторов. За считанные минуты гид и организатор решали любые вопросы, находили решения, которые казались едва ли возможными. Как человек, хорошо разбирающийся в бизнесе, могу сказать, что такой уровень эффективности оперативного реагирования дорогого стоит! Так что работой организатора я остался доволен на 200%!
Ж
13 мар 2022
Организация на высшем уровне. Отлично подобранные гиды.
Менеджер всегда на связи: консультировал, организовывал по нашей просьбе небольшие изменения маршрута. Все вопросы решались мгновенно.
5 баллов из 5.
А
7 сен 2021
1. Возможно, это только для нашей группы: опытные гиды вели по маршруту днём, вечером уходили на турбазу.
2. Перед грозой встали на стоянку в низине, и нас, естественно, затопило. Промокли вещи, обувь и пр. Желательно помогать группе в этих моментах, так как мы не матёрые походники.
3. Кормили по расписанию, еды было достаточно.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала

🚶Пешеходные🧳Экскурсионные туры3-дневные туры🌄Восхождения🍀Природа и пейзажи

Похожие туры на Байкале

«Листвянка, Ольхон и КБЖД» - 7-дневный тур на Байкал
7 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Марианна
Марианна
Нет отзывов
«Листвянка, Ольхон и КБЖД» - 7-дневный тур на Байкал
Приглашаю вас в семидневное приключение на самое глубокое озеро в мире
69 000 за 1 человека
Открытый Байкал - бухта Крестовая - неисхоженные места
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Открытый Байкал - бухта Крестовая - неисхоженные места
Мы увидим горные массивы с вековой тайгой, открытые сопки и степные озера с соленой водой, панорамные виды Байкала
26 июня
28 июня
1 июля
4 июля
17 500 за всё до 3 чел.
Большое ледовое приключение
8 дней
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Большое ледовое приключение
Во время этого уникального путешествия вы пересечёте замерзший Байкал
140 000 за 1 человека
Байкал в Большом Голоустном и поход на Сухое озеро
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
Нет отзывов
Байкал в Большом Голоустном и поход на Сухое озеро
28 июня
29 июня
30 июня
2 июля
от 11 250 за всё до 2 чел.
Однодневный тур в Бурятию | Аршан в Восточном Саяне
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
2 отзыва
Однодневный тур в Бурятию | Аршан в Восточном Саяне
Вам предстоит побывать в солнечной Бурятии, проехать по невероятно красивой Тункинской долине, увидеть живописные горы
от 18 500 за всё до 4 чел.
Листвянке, Тальцы и поход на байдарках по Байкалу и Ангаре
7 часов
🚣‍♂️ На байдарках
Речные прогулки
⚓️ По рекам и каналам
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
Листвянке, Тальцы и поход на байдарках по Байкалу и Ангаре
Вас ожидает водная прогулка на байдарках по реке Ангара и Байкалу с посещением Байкальского лимнологического музея
от 20 000 за всё до 4 чел.
Тур на 5 дней - Почувствуй Байкал на вкус
5 дней
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Тур на 5 дней - Почувствуй Байкал на вкус
Хотите увидеть самое великое озеро Планеты
59 000 за 1 человека
Листвянка - один день на берегу самого большого озера планеты
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Листвянка - один день на берегу самого большого озера планеты
В нашем байкальском приключении вы услышите интересные легенды
8 750 за всё до 4 чел.
Фотоэкспедиция Baikal Ice
8 дней
Авторский тур
5
3 отзыва
Фотоэкспедиция Baikal Ice
Эксклюзивное, захватывающее приключение и маршрут, который вдохновит как профи, так
3 фев
10 фев
78 000 за 1 человека
Двухдневный тур на квадроциклах в Таловском
2 дня
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Info
Info
Нет отзывов
Двухдневный тур на квадроциклах в Таловском
Хотим познакомить Вас с насыщенным и необычным туром с посещением эко-центра «Таловское»
от 44 000 за всё до 2 чел.
Байкальский лёд
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
1 отзыв
Байкальский лёд
Добро пожаловать на лёд Байкала! Мы увидим гирлянды застывших пузырьков, загадочные паутины трещин, нагромождения
16 000 за всё до 4 чел.
Катание на коньках и лыжах на Байкале
8 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Катание на коньках и лыжах на Байкале
Зарядиться энергией байкальского льда, свежайшего морозного воздуха сибирской тайги, покататься на коньках
от 13 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий на Байкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Байкале
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ