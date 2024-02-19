Зимний Байкал

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Ответы на вопросы
Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие по зимнему Байкалу на несколько дней! Мы прокатимся по льду на велосипедах и коньках, встретим морозные закаты в самых красивых местах, попробуем известный напиток «Поцелуй Байкала» и национальную кухню, познакомимся с шаманом на Ольхоне и многое-многое другое. Вас ждет полная перезагрузка!
Зимний Байкал
Зимний Байкал
Зимний Байкал
Зимний Байкал
Зимний Байкал
Зимний Байкал
Ближайшие даты:
19
фев

Что вас ожидает:

  • Скала Шаманка
  • Мыс Хобой
  • Хадайская гора с видом на заливы оз. Байкал
  • Ледовая станция «Боро Боро»
  • Буддистская ступа просветления на о. Огой
  • Мрачный о. Замогой
  • Скала Клык Дракона
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Все как в молодежных фильмах про путешествия. «Евротур» все помнят? Только у нас Сибирь, вездеходный автомобиль и стоп-слово отсутствует:) Программа, которую от начала и до конца мы пройдем вместе: 1 день Стартуем из г. Иркутск до п. Хужир (о. Ольхон).

2-3 день

Мы отправимся в автомобильное путешествие по льду озера Байкал. Нас ждет:

  • мыс Хобой;
  • скала Шаманка;
  • первая ледовая станция озера Байкал;
  • знакомство с местным жителем острова, легенды и истории из жизни острова, а также его национальная кухня;
  • возможность попасть к шаману острова Ольхон (при наличии запроса);
  • фотогеничный напиток «Поцелуй Байкала», костер и вкусный обед на льду;
  • катание на коньках и велосипедах для желающих;
  • баня с прорубью;
  • самые красивые морозные закаты. На четвертый день мы возвращаемся в г. Иркутск.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Проживание (спальное место в двухместном номере)
  • Разрешение от национального парка на путешествие по заповедной территории
  • Обед на льду
Что не входит
  • Билеты до г. Иркутск (из Новосибирска, ориентировочно — 12 000 руб.)
  • Питание (завтрак, ужин)
  • Сувениры
  • Прокат коньков или велосипеда (для желающих)
Место начала и завершения?
ул. Ширямова, 13, Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Первый шаг сделан
  • Впереди нас ждет яркое приключение!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Активный отдых
Выездные
Многодневные туры
3-дневные туры
Малое Море
Популярные места
Природа и пейзажи
4-дневные туры
лед
Скала Шаманка (мыс Бурхан)
Остров Ольхон
Остров Огой

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