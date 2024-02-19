Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие по зимнему Байкалу на несколько дней! Мы прокатимся по льду на велосипедах и коньках, встретим морозные закаты в самых красивых местах, попробуем известный напиток «Поцелуй Байкала» и национальную кухню, познакомимся с шаманом на Ольхоне и многое-многое другое. Вас ждет полная перезагрузка!
Ближайшие даты:
19
фев
фев
Что вас ожидает:
- Скала Шаманка
- Мыс Хобой
- Хадайская гора с видом на заливы оз. Байкал
- Ледовая станция «Боро Боро»
- Буддистская ступа просветления на о. Огой
- Мрачный о. Замогой
- Скала Клык Дракона
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Все как в молодежных фильмах про путешествия. «Евротур» все помнят? Только у нас Сибирь, вездеходный автомобиль и стоп-слово отсутствует:) Программа, которую от начала и до конца мы пройдем вместе: 1 день Стартуем из г. Иркутск до п. Хужир (о. Ольхон).
2-3 день
Мы отправимся в автомобильное путешествие по льду озера Байкал. Нас ждет:
- мыс Хобой;
- скала Шаманка;
- первая ледовая станция озера Байкал;
- знакомство с местным жителем острова, легенды и истории из жизни острова, а также его национальная кухня;
- возможность попасть к шаману острова Ольхон (при наличии запроса);
- фотогеничный напиток «Поцелуй Байкала», костер и вкусный обед на льду;
- катание на коньках и велосипедах для желающих;
- баня с прорубью;
- самые красивые морозные закаты. На четвертый день мы возвращаемся в г. Иркутск.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Проживание (спальное место в двухместном номере)
- Разрешение от национального парка на путешествие по заповедной территории
- Обед на льду
- Что не входит
- Билеты до г. Иркутск (из Новосибирска, ориентировочно — 12 000 руб.)
- Питание (завтрак, ужин)
- Сувениры
- Прокат коньков или велосипеда (для желающих)
- Место начала и завершения?
- ул. Ширямова, 13, Иркутск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Первый шаг сделан
- Впереди нас ждет яркое приключение!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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