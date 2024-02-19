2-3 день

Мы отправимся в автомобильное путешествие по льду озера Байкал. Нас ждет:

мыс Хобой;

скала Шаманка;

первая ледовая станция озера Байкал;

знакомство с местным жителем острова, легенды и истории из жизни острова, а также его национальная кухня;

возможность попасть к шаману острова Ольхон (при наличии запроса);

фотогеничный напиток «Поцелуй Байкала», костер и вкусный обед на льду;

катание на коньках и велосипедах для желающих;

баня с прорубью;

самые красивые морозные закаты. На четвертый день мы возвращаемся в г. Иркутск.

Все как в молодежных фильмах про путешествия. «Евротур» все помнят? Только у нас Сибирь, вездеходный автомобиль и стоп-слово отсутствует:) Программа, которую от начала и до конца мы пройдем вместе: 1 день Стартуем из г. Иркутск до п. Хужир (о. Ольхон).