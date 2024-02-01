Приглашаем вас в эксклюзивный тур по зимнему Байкалу: магия льда, места силы и полная перезагрузка! Необычайные виды, удивительные открытия, новые впечатления — зимний Байкал готовит по-настоящему теплый прием.
Предлагаем самую насыщенную программу для тех, кто хочет всё увидеть самое красивое, попробовать всё самое вкусное и узнать всё самое интересное!
Предлагаем самую насыщенную программу для тех, кто хочет всё увидеть самое красивое, попробовать всё самое вкусное и узнать всё самое интересное!
Ближайшие даты:
1
фев
фев
7
фев
фев
8
фев
фев
10
фев
фев
14
фев
фев
15
фев
фев
17
фев
фев
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Иволгинский дацан
- Поселок Горячинск
- Чивыркуйский залив
- Смотровая площадка в местности Монахово
- Остров Малый Кылтыгей и Белый камень
- Бухта Змеевая
- Баргузинская долина
- Дворец богини Янжимы
- Сувинский Саксонский замок
- Ининский сад камней
- Остров Ольхон
- Мыс Хобой
- Скала Шаманка
- Скала Саган-Хушин
- Улан-Удэ
Описание
Что вас ожидает:
- погружение в национальный колорит — культуру, быт, традиции и обычаи бурят;
- захватывающие дух пейзажи и самые необычные фотосессии;
- места с невероятно мощной энергетикой;
- лед Байкала в самых удивительных формах и состояниях;
- вкуснейшие блюда национальной кухни;
- полная перезагрузка и отдых;
• оздоровительные процедуры и многое другое. Важно знать:
- Примерно с 20 марта по 30 апреля нерпы выходят на лед Байкала, чтобы погреться: у вас будет уникальная возможность увидеть байкальского эндемика буквально повсюду!
- Рекомендуем взять с собой: теплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку), тёплые вещи, шапки, две пары удобной теплой обуви, крема с SPF защитой от солнца, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальник.
- Организатор не несет ответственности за выполнение программы тура в полном объеме в случае опоздания туристов к месту сбора. В этом случае стоимость экскурсии не возмещается.
- Программа тура может быть изменена по техническим причинам или погодным условиям.
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле «Cosmos Selection» 5* в Улан-Удэ (1 ночь) и в отеле «Сосны» на Байкале (6 ночей)
- Питание по программе
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Что не входит
- Перелет (переезд) до Улан-Удэ и обратно
- Личные расходы
- Дополнительные услуги и развлечения, не предусмотренные программой тура
- Страховка
- Место начала и завершения?
- Улан-Удэ
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Рекомендуем взять с собой: теплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку)
- Тёплые вещи
- Шапки
- Две пары удобной теплой обуви
- Крема с SPF защитой от солнца
- Солнцезащитные очки
- Предметы личной гигиены и купальник!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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