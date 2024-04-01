Мыс Саган-Хушун – туры на Байкале

Найдено 3 тура в категории «Мыс Саган-Хушун» на Байкале, цены от 17 500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дня
3 отзыва
3 дня
Зимний Байкал: великолепие природы и культуры за 3 дня
Откройте для себя зимний Байкал с нашим эксклюзивным туром. Величественные пейзажи и культурное наследие ждут вас
Начало: Улан-Удэ
Расписание: 1 февраля по 30 апреля
Завтра в 07:00
6 дек в 07:00
52 700 за человека
4 дня по Байкалу - Ольхон, Хобой, Три Брата и остров Огой
На автобусе
5 отзывов
3 дня 8 часов
4-дневное приключение по Байкалу: Ольхон, Хобой и другие жемчужины
Вас ждет захватывающее путешествие по самым красивым уголкам Байкала, где природа и история сливаются воедино
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Расписание: Каждый день в 09:00
6 дек в 09:00
7 дек в 09:00
17 500 за человека
Сияние льда: 8 незабываемых дней на Байкале
8 дней
Сияние льда: 8 незабываемых дней на Байкале
Начало: Улан-Удэ
Расписание: с 1 февраля по 20 апреля
1 фев в 07:00
2 фев в 07:00
79 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    1 апреля 2024
    Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дня
    Успели увидеть зимний Байкал. Спасибо экскурсоводам, вывозили сразу на места, где еще в конце марта сохранялось великолепие зимнего Байкала. Спасибо Марии, организатору туру. Всегда на связи. Понравилось радушность местного населения.
  • В
    Вера
    24 февраля 2024
    Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дня
    Отдых был в феврале. Зимний Байкал прекрасен! Виды потрясающие. Поездка на о. Ольхон п. Хужир -место силы! Много открытий для себя! Организатору Марии, гиду Ольге -спасибо за прекрасные экскурсии!
  • Н
    Николай
    12 марта 2023
    Волшебный мир зимнего Байкала за 6 дней
    Посмотрели Ольхон и Байкал, остались с массой положительных эмоций. Профессионализм инструкторов впечатляет, хочется отправиться с ними еще раз. Спасибо Павлу и Наталье за замечательно проведенное время. До новых зимних встреч.
  • Н
    Наиля
    27 февраля 2023
    4 дня по Байкалу - Ольхон, Хобой, Три Брата и остров Огой
    Природа Байкала оставила незабываемые впечатления. Водители подвозят к очень красивым местам. В первый день гид Лиза интересно провела экскурсию. Во
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    второй день мы побывали на острове Огой, отправились туда на хивусе, увидели изумительные наплески, попили вкусный чай из чабреца. В третий день были на острове Хобой, но в этот раз поехали на УАЗике, пробили колесо, У водителя отсутствовало запасное колесо, домкрат, но бурята дружный народ, поэтому следующая машина решила этот вопрос.

  • Н
    Наталья
    13 февраля 2023
    4 дня по Байкалу - Ольхон, Хобой, Три Брата и остров Огой
    Отличная экскурсия за эти деньги! Постоянная поддержка связи и решение любых вопросов с организаторами в любое время. Эта экскурсия подойдёт
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    тем, кто ограничен по времени, но очень хочет съездить на Байкал. Единственное, что лучше приобретать билеты на самолёт обратно в свой город на поздний вечер/ночь дня отправки с острова, а лучше на утро следующего дня, потому что автобус из п. Хужир отправляется примерно в час дня.

  • В
    Валентина
    22 января 2023
    Волшебный мир зимнего Байкала за 6 дней
    С БайкалПро отправлялась на несколько туров и продолжу. Павел и Наталья надежные ребята, знают много красивых мест, с ними интересно и комфортно!!! Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Мыс Саган-Хушун»

Самые популярные туры этой рубрики на Байкале
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дня
  2. 4 дня по Байкалу - Ольхон, Хобой, Три Брата и остров Огой
  3. Сияние льда: 8 незабываемых дней на Байкале
Какие места ещё посмотреть на Байкале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Мыс Кобылья голова
  2. Малое Море
  3. Мыс Хобой
  4. Мыс Саган-Хушун
  5. Тажеранские степи
Сколько стоит тур на Байкале в декабре 2024
Сейчас на Байкале в категории "Мыс Саган-Хушун" можно забронировать 3 тура от 17 500 до 79 300. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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