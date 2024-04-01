М Марина Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дня Успели увидеть зимний Байкал. Спасибо экскурсоводам, вывозили сразу на места, где еще в конце марта сохранялось великолепие зимнего Байкала. Спасибо Марии, организатору туру. Всегда на связи. Понравилось радушность местного населения.

В Вера Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дня Отдых был в феврале. Зимний Байкал прекрасен! Виды потрясающие. Поездка на о. Ольхон п. Хужир -место силы! Много открытий для себя! Организатору Марии, гиду Ольге -спасибо за прекрасные экскурсии!

Н Николай Волшебный мир зимнего Байкала за 6 дней Посмотрели Ольхон и Байкал, остались с массой положительных эмоций. Профессионализм инструкторов впечатляет, хочется отправиться с ними еще раз. Спасибо Павлу и Наталье за замечательно проведенное время. До новых зимних встреч.

Н Наиля 4 дня по Байкалу - Ольхон, Хобой, Три Брата и остров Огой читать дальше второй день мы побывали на острове Огой, отправились туда на хивусе, увидели изумительные наплески, попили вкусный чай из чабреца. В третий день были на острове Хобой, но в этот раз поехали на УАЗике, пробили колесо, У водителя отсутствовало запасное колесо, домкрат, но бурята дружный народ, поэтому следующая машина решила этот вопрос. Природа Байкала оставила незабываемые впечатления. Водители подвозят к очень красивым местам. В первый день гид Лиза интересно провела экскурсию. Во

Н Наталья 4 дня по Байкалу - Ольхон, Хобой, Три Брата и остров Огой читать дальше тем, кто ограничен по времени, но очень хочет съездить на Байкал. Единственное, что лучше приобретать билеты на самолёт обратно в свой город на поздний вечер/ночь дня отправки с острова, а лучше на утро следующего дня, потому что автобус из п. Хужир отправляется примерно в час дня. Отличная экскурсия за эти деньги! Постоянная поддержка связи и решение любых вопросов с организаторами в любое время. Эта экскурсия подойдёт