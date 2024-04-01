3 дня
Зимний Байкал: великолепие природы и культуры за 3 дня
Откройте для себя зимний Байкал с нашим эксклюзивным туром. Величественные пейзажи и культурное наследие ждут вас
Начало: Улан-Удэ
Расписание: 1 февраля по 30 апреля
Завтра в 07:00
6 дек в 07:00
52 700₽ за человека
3 дня 8 часов
4-дневное приключение по Байкалу: Ольхон, Хобой и другие жемчужины
Вас ждет захватывающее путешествие по самым красивым уголкам Байкала, где природа и история сливаются воедино
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Расписание: Каждый день в 09:00
6 дек в 09:00
7 дек в 09:00
17 500₽ за человека
8 дней
Сияние льда: 8 незабываемых дней на Байкале
Начало: Улан-Удэ
Расписание: с 1 февраля по 20 апреля
1 фев в 07:00
2 фев в 07:00
79 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина1 апреля 2024Успели увидеть зимний Байкал. Спасибо экскурсоводам, вывозили сразу на места, где еще в конце марта сохранялось великолепие зимнего Байкала. Спасибо Марии, организатору туру. Всегда на связи. Понравилось радушность местного населения.
- ВВера24 февраля 2024Отдых был в феврале. Зимний Байкал прекрасен! Виды потрясающие. Поездка на о. Ольхон п. Хужир -место силы! Много открытий для себя! Организатору Марии, гиду Ольге -спасибо за прекрасные экскурсии!
- ННиколай12 марта 2023Волшебный мир зимнего Байкала за 6 днейПосмотрели Ольхон и Байкал, остались с массой положительных эмоций. Профессионализм инструкторов впечатляет, хочется отправиться с ними еще раз. Спасибо Павлу и Наталье за замечательно проведенное время. До новых зимних встреч.
- ННаиля27 февраля 20234 дня по Байкалу - Ольхон, Хобой, Три Брата и остров ОгойПрирода Байкала оставила незабываемые впечатления. Водители подвозят к очень красивым местам. В первый день гид Лиза интересно провела экскурсию. Во
- ННаталья13 февраля 20234 дня по Байкалу - Ольхон, Хобой, Три Брата и остров ОгойОтличная экскурсия за эти деньги! Постоянная поддержка связи и решение любых вопросов с организаторами в любое время. Эта экскурсия подойдёт
- ВВалентина22 января 2023Волшебный мир зимнего Байкала за 6 днейС БайкалПро отправлялась на несколько туров и продолжу. Павел и Наталья надежные ребята, знают много красивых мест, с ними интересно и комфортно!!! Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Мыс Саган-Хушун»
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