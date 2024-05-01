Активный отдых на Байкале: Индивидуальный тур с посещением горячих источников
Курорт «Аршан» — уникальная целебная местность, которая в течение многих лет дарит здоровье жителям Бурятии и соседних регионов.
Она не имеет аналогов в России, так давайте вместе отправимся в увлекательное путешествие на Южный Байкал — к минеральным источникам, кратеру потухшего вулкана и Буддийскому Дацану.
Она не имеет аналогов в России, так давайте вместе отправимся в увлекательное путешествие на Южный Байкал — к минеральным источникам, кратеру потухшего вулкана и Буддийскому Дацану.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Южный Байкал
- Буддийский Дацан
- Водопад на реке Кынгырга
- Курорт Аршан
- Горячие источники
- Восточные Саяны
- Монгольский рынок
- Мараловая ферма
Описание
Что вас ждет
Минеральный источник Аршан находится в живописном уголке на южном склоне Тункинских гольцов, почти с трех сторон окружен красивейшими, высокими горами — Саянами, средняя высота которых составляет две тысячи метров над уровнем моря. Курорт «Аршан» — уникальная целебная местность, которая в течение многих лет дарит здоровье жителям Бурятии и соседних регионов, как взрослым, так и детям. Курорт был основан 90 лет назад и до настоящего времени его сочетание природных лечебных факторов — горного климата, ландшафта, углекислой минеральной воды Аршан, сульфидных иловых грязей – не имеет аналогов в России. Во время нашего насыщенного двухдневного тура мы полюбуемся на Южный Байкал, посетим Буддийский Дацан, сходим на водопад на реке Кынгырга, попробуем минеральную воду и заедем на кратер потухшего вулкана. Помимо этого, вы искупаетесь в горячих источниках, сделаете красивые фото на фоне гор — Восточных Саян, посетите местный Монгольский рынок и заедете на Мараловую ферму. И, конечно, во время тура вы обязательно попробуете местную бурятскую кухню — вкуснейшие позы и колоритные чебуреки. Важная информация:• Старт и финиш в Иркутске. Можем забрать вас из аэропорта.
Продолжительность с 10:00 1-го дня до 16:00 следующего дня.
Вы сами выбираете дату и время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Южный Байкал
- Буддийский Дацан
- Водопад на реке Кынгырга
- Курорт Аршан
- Горячие источники
- Восточные Саяны
- Монгольский рынок
- Мараловая ферма
Что включено
- Трансфер
- Гид на протяжении всей программы
- Входные билеты и сборы Нац. Парка
- Проживание в гостевом доме в 2-х дневном туре (душ, туалет на этаже)
Что не входит в цену
- Питание (350 - 400 руб. /чел. за 1 приём пищи)
- Входной билет на горячие источники (250 - 300 руб. /чел.)
- Посещение Мараловой фермы (250 - 300 руб. /чел.)
- Номер с удобствами - доп. плата 1000 руб. /чел. (2500 руб. за одноместное размещение)
Место начала и завершения?
Иркутск, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1 дня 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Зимне-весенний период:
- Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько, запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая
- Летне-осенний период:
- Хотя летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик шорты, купальные принадлежности, полотенце головной убор, удобную обувь на смену сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобную треккинговую
- Обувь, КЛМН (кружку, ложку, миску, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальную аптечку
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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