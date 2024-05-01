Что вас ждет

Минеральный источник Аршан находится в живописном уголке на южном склоне Тункинских гольцов, почти с трех сторон окружен красивейшими, высокими горами — Саянами, средняя высота которых составляет две тысячи метров над уровнем моря. Курорт «Аршан» — уникальная целебная местность, которая в течение многих лет дарит здоровье жителям Бурятии и соседних регионов, как взрослым, так и детям. Курорт был основан 90 лет назад и до настоящего времени его сочетание природных лечебных факторов — горного климата, ландшафта, углекислой минеральной воды Аршан, сульфидных иловых грязей – не имеет аналогов в России. Во время нашего насыщенного двухдневного тура мы полюбуемся на Южный Байкал, посетим Буддийский Дацан, сходим на водопад на реке Кынгырга, попробуем минеральную воду и заедем на кратер потухшего вулкана. Помимо этого, вы искупаетесь в горячих источниках, сделаете красивые фото на фоне гор — Восточных Саян, посетите местный Монгольский рынок и заедете на Мараловую ферму. И, конечно, во время тура вы обязательно попробуете местную бурятскую кухню — вкуснейшие позы и колоритные чебуреки. Важная информация:• Старт и финиш в Иркутске. Можем забрать вас из аэропорта.

Продолжительность с 10:00 1-го дня до 16:00 следующего дня.