Бухта Песчаная идеальна для пляжного отдыха: теплый климат, лазурная вода, окруженная золотистым песком. Местные уже давно прозвали бухту Байкальской Ривьерой. Приглашаю Вас посетить этот райский уголок. На комфортабельном теплоходе мы отправимся в двухдневный круиз.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 09:00
Описание тура
Сбор группы в г. Иркутск. Отправление в наше путешествие. По прибытию в п. Большое Голоустное Вам предстоит посадка на круизный теплоход и знакомство с командой теплохода. Инструктаж и начало водного путешествия до знаменитой Байкальской Ривьеры – бухты Песчаной. Во время пути мы подойдём к Бакланьему камню, где обязательно покормим чаек хлебом с ладони. Прибываем в бухту Песчаную. Начинаем знакомство с местными достопримечательностями. Для этого поднимемся на мыс «Большая Колокольня». Здесь вы сразу поймёте, что не просто так Песчанку называют Байкальской Ривьерой. Бухта Песчаная – один из неповторимых уголков озера, где природа собрала и щедро дарит человеку синее небо и открытый простор Бакала, янтарные сыпучие пески пляжа и целительный воздух байкальской тайги. Также мы предлагаем совершить пеший маршрут на гору Будда. Посмотрим на просторы бескрайнего Байкала с высоты птичьего полёта. Желающие могут отправиться на пляж с золотистым песком, оснащенным лежаками и беседками. Вода в бухте тёплая, поэтому смело можно заходить в воду. Если Вы предпочитаете более активный отдых, то в Вашем распоряжении площадки для игры в волейбол, баскетбол или другие активные игры. На теплоходе есть сапборды, любители могут покататься. Вечером на закате можно попариться в бане на теплоходе и искупаться в Байкале. Ночь на борту теплохода. Второй день До завтрака желающие могут выйти на палубу и встретить рассвет. После этого отправляемся в пеший поход к бухте Бабушка. Бухта Бабушка привлекает высокими соснами и мощными кедрами, живописной береговой линией и необычными скалами. Гид расскажет Вам секрет названия бухты Бабушка, а после покажет укрывающий её от ветров мыс Дедушку. Дополняют семью две небольшие скалы — внучка и правнучка. Желающие могут ещё раз искупаться, и мы отправляемся в обратный путь. Прибытие в посёлок Большое Голоустное, где нас будет ждать микроавтобус. Отправление в город Иркутск. На этом наше путешествие подходит к завершению. Уверены, что после этого приключения удивительная Песчанка надолго останется в вашем сердце.
Даты тура: 17.08.2024 — 18.08.2024, <br>24.08.2024 — 25.08.2024.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|37 200 ₽
|билет
|37 200 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Песчаная
- Озеро Байкал
- Бухта Бабушка
- Мыс Дедушка
- Бакланий камень
- Гора Будда
Что включено
- Трансфер Иркутск-Листвянка-Иркутск
- Круиз на корабле
- Сопровождение гида
- Услуги повара
- Питание по программе
- Обзорная экскурсия на мыс Кадильный
- Обзорная экскурсия в бухте Песчаная
Что не входит в цену
- Личные расходы экскурсанта
- Баня в бухте Песчаная
Место начала и завершения?
Гостиница Ангара, Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Даты тура: 17.08.2024 — 18.08.2024,
24.08.2024 — 25.08.2024.
24.08.2024 — 25.08.2024.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Связаться для уточнения деталей бронирования можно по номерам: +7 (950) 111-74-03 и +7 (950) 067-86-36
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Байкала
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