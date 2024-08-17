Описание тура

Сбор группы в г. Иркутск. Отправление в наше путешествие. По прибытию в п. Большое Голоустное Вам предстоит посадка на круизный теплоход и знакомство с командой теплохода. Инструктаж и начало водного путешествия до знаменитой Байкальской Ривьеры – бухты Песчаной. Во время пути мы подойдём к Бакланьему камню, где обязательно покормим чаек хлебом с ладони. Прибываем в бухту Песчаную. Начинаем знакомство с местными достопримечательностями. Для этого поднимемся на мыс «Большая Колокольня». Здесь вы сразу поймёте, что не просто так Песчанку называют Байкальской Ривьерой. Бухта Песчаная – один из неповторимых уголков озера, где природа собрала и щедро дарит человеку синее небо и открытый простор Бакала, янтарные сыпучие пески пляжа и целительный воздух байкальской тайги. Также мы предлагаем совершить пеший маршрут на гору Будда. Посмотрим на просторы бескрайнего Байкала с высоты птичьего полёта. Желающие могут отправиться на пляж с золотистым песком, оснащенным лежаками и беседками. Вода в бухте тёплая, поэтому смело можно заходить в воду. Если Вы предпочитаете более активный отдых, то в Вашем распоряжении площадки для игры в волейбол, баскетбол или другие активные игры. На теплоходе есть сапборды, любители могут покататься. Вечером на закате можно попариться в бане на теплоходе и искупаться в Байкале. Ночь на борту теплохода. Второй день До завтрака желающие могут выйти на палубу и встретить рассвет. После этого отправляемся в пеший поход к бухте Бабушка. Бухта Бабушка привлекает высокими соснами и мощными кедрами, живописной береговой линией и необычными скалами. Гид расскажет Вам секрет названия бухты Бабушка, а после покажет укрывающий её от ветров мыс Дедушку. Дополняют семью две небольшие скалы — внучка и правнучка. Желающие могут ещё раз искупаться, и мы отправляемся в обратный путь. Прибытие в посёлок Большое Голоустное, где нас будет ждать микроавтобус. Отправление в город Иркутск. На этом наше путешествие подходит к завершению. Уверены, что после этого приключения удивительная Песчанка надолго останется в вашем сердце.