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Авторский тур
6 дней
Авторский тур «Летний драйв» по Байкалу на 6 дней
Приветствуем на шестидневном туре «Летний драйв» по Байкалу! Уникальные достопримечательности, культурные традиции бурят и незабываемые пейзажи ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: Еженедельно в 9:30
17 июня в 09:30
24 июня в 09:30
89 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Байкалом
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: 24.08.22 — 29.08.22 в 10:00
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Летний двухдневный тур на Ольхон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
48 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Летний четырёхдневный тур на Ольхон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
74 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня «Medium 1.0»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
62 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня «Medium 2.0»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
62 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТаня12 сентября 2023Это было очень круто! Программа отличная, гид Олег и водитель с вкуснейшей ухой супер. Спасибо вам и вашей команде!
- ЛЛариса1 сентября 2023Просто всё супер! Жилье, обслуживание, кофе утром классное, Дима прелесть, завтраки классные 🙂 всё очень хорошо, спасибо большое!
- ТТамара18 августа 2023Иван, хочу выразить Вам и Вашей фирме большую признательность за великолепно организованный тур! Спасибо!!! Побывать на Ольхоне было моей мечтой
- ММарина27 марта 2023Вся мощь Байкала: двухдневная поездка на ОльхонПрекрасная поездка, масса впечатлений и эмоций!! Лед Байкала и великолепные пейзажи поразили своими прелестью и чистотой. Гид Сергей интересно рассказал о Байкале, показал тайные его места, накормил вкуснейшей ухой! Спасибо большое за организованный отдых и незабываемые впечатления!!!
- ННиколай12 марта 2023Волшебный мир зимнего Байкала за 6 днейПосмотрели Ольхон и Байкал, остались с массой положительных эмоций. Профессионализм инструкторов впечатляет, хочется отправиться с ними еще раз. Спасибо Павлу и Наталье за замечательно проведенное время. До новых зимних встреч.
- ВВалентина22 января 2023Волшебный мир зимнего Байкала за 6 днейС БайкалПро отправлялась на несколько туров и продолжу. Павел и Наталья надежные ребята, знают много красивых мест, с ними интересно и комфортно!!! Спасибо!!!
- ЕЕкатерина2 августа 2022Вся мощь Байкала: двухдневная поездка на ОльхонВсе прошло настолько прекрасно, что даже не передать словами! Мы в полном восторге! Огромное спасибо Наталье, Сергею, Дмитрию! Если нам
- ККоренева12 октября 2021Вся мощь Байкала: двухдневная поездка на ОльхонЛучше не бывает. Все очень понравилось!! Красота невероятная. Огромное спасибо Сергею.
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Урочище Песчаное»
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