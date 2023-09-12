Урочище Песчаное – туры на Байкале

Найдено 6 туров в категории «Урочище Песчаное» на Байкале, цены от 48 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Летний драйв» за 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
11 отзывов
Авторский тур «Летний драйв» по Байкалу на 6 дней
Приветствуем на шестидневном туре «Летний драйв» по Байкалу! Уникальные достопримечательности, культурные традиции бурят и незабываемые пейзажи ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: Еженедельно в 9:30
17 июня в 09:30
24 июня в 09:30
89 000 за человека
Знакомство с Байкалом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Байкалом
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: 24.08.22 — 29.08.22 в 10:00
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
69 000 за человека
Летний двухдневный тур на Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Летний двухдневный тур на Ольхон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
48 000 за человека
Летний четырёхдневный тур на Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Летний четырёхдневный тур на Ольхон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
74 000 за человека
Тур выходного дня «Medium 1.0»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня «Medium 1.0»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
62 000 за человека
Тур выходного дня «Medium 2.0»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня «Medium 2.0»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
62 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Таня
    12 сентября 2023
    «Летний драйв» за 6 дней
    Это было очень круто! Программа отличная, гид Олег и водитель с вкуснейшей ухой супер. Спасибо вам и вашей команде!
  • Л
    Лариса
    1 сентября 2023
    «Летний драйв» за 6 дней
    Просто всё супер! Жилье, обслуживание, кофе утром классное, Дима прелесть, завтраки классные 🙂 всё очень хорошо, спасибо большое!
  • Т
    Тамара
    18 августа 2023
    «Летний драйв» за 6 дней
    Иван, хочу выразить Вам и Вашей фирме большую признательность за великолепно организованный тур! Спасибо!!! Побывать на Ольхоне было моей мечтой
    читать дальше

    долгое время, и с Вашей помощью, в том числе, она реализовалась самым лучшим образом! Вы даже не представляете, как это важно для меня было именно сейчас! Все было просто замечательно, и размещение в домике, и все экскурсии, и питание (придётся теперь отвыкать от такого обильного и вкусного)) Олег очень профессиональный гид, и просто очень хороший человек. Желаю процветания, благополучия Вашему агентству, всем его сотрудникам!!!

  • М
    Марина
    27 марта 2023
    Вся мощь Байкала: двухдневная поездка на Ольхон
    Прекрасная поездка, масса впечатлений и эмоций!! Лед Байкала и великолепные пейзажи поразили своими прелестью и чистотой. Гид Сергей интересно рассказал о Байкале, показал тайные его места, накормил вкуснейшей ухой! Спасибо большое за организованный отдых и незабываемые впечатления!!!
  • Н
    Николай
    12 марта 2023
    Волшебный мир зимнего Байкала за 6 дней
    Посмотрели Ольхон и Байкал, остались с массой положительных эмоций. Профессионализм инструкторов впечатляет, хочется отправиться с ними еще раз. Спасибо Павлу и Наталье за замечательно проведенное время. До новых зимних встреч.
  • В
    Валентина
    22 января 2023
    Волшебный мир зимнего Байкала за 6 дней
    С БайкалПро отправлялась на несколько туров и продолжу. Павел и Наталья надежные ребята, знают много красивых мест, с ними интересно и комфортно!!! Спасибо!!!
  • Е
    Екатерина
    2 августа 2022
    Вся мощь Байкала: двухдневная поездка на Ольхон
    Все прошло настолько прекрасно, что даже не передать словами! Мы в полном восторге! Огромное спасибо Наталье, Сергею, Дмитрию! Если нам
    читать дальше

    посчастливится ещё раз оказаться на Иркутской земле, то обратимся именно к команде этих грамотных, веселых и любящих свой край людей. Здоровья и процветания!

  • К
    Коренева
    12 октября 2021
    Вся мощь Байкала: двухдневная поездка на Ольхон
    Лучше не бывает. Все очень понравилось!! Красота невероятная. Огромное спасибо Сергею.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Урочище Песчаное»

Самые популярные туры этой рубрики на Байкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. «Летний драйв» за 6 дней
  2. Знакомство с Байкалом
  3. Летний двухдневный тур на Ольхон
  4. Летний четырёхдневный тур на Ольхон
  5. Тур выходного дня «Medium 1.0»
Какие места ещё посмотреть на Байкале
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Кобылья голова
  2. Малое Море
  3. Тункинская долина
  4. Хребет Хамар-Дабан
Сколько стоит тур на Байкале в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Урочище Песчаное" можно забронировать 6 авторских туров от 48 000 до 89 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самый интересный из 6 туров на Байкале на 2024 год по теме «Урочище Песчаное», 11 ⭐ отзывов, цены от 48000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам