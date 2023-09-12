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долгое время, и с Вашей помощью, в том числе, она реализовалась самым лучшим образом! Вы даже не представляете, как это важно для меня было именно сейчас! Все было просто замечательно, и размещение в домике, и все экскурсии, и питание (придётся теперь отвыкать от такого обильного и вкусного)) Олег очень профессиональный гид, и просто очень хороший человек. Желаю процветания, благополучия Вашему агентству, всем его сотрудникам!!!